Флик Мессининг буюк фаолиятига баҳо берди: афсонага юксак эҳтиром кўрсатди
Каталониянинг «Барселона» клуби бош мураббийи Ханс-Дитер Флик 39 ёшли жаҳон чемпиони Лионель Мессининг Аргентина миллий терма жамоасидаги 21 йиллик порлоқ фаолиятини якунлагани борасидаги фикрлари билан ўртоқлашди.
Германиялик мутахассис «Барса»нинг афсонавий сардорини футбол тарихидаги энг кучли ўйинчи сифатида таърифлаб, унинг халқаро майдондаги юриши якунланганидан афсусда эканини яширмади.
«ЖЧ-2026да унинг ўйинидан завқ олдим»: Фликнинг самимий эътирофи
Ханси Флик аргентиналик юлдузнинг буюк мероси ва сўнгги мундиалдаги иштироки ҳақида тўхталиб, қуйидаги сўзларни таъкидлади:
Мутлақ энг яхши: «У дунёдаги энг яхши футболчи. Ҳақиқатан ҳам ақлбовар қилмас даражадаги иқтидор эгаси»;
ЖЧ-2026даги фантастик ўйин: «Мен 2026 йилги Жаҳон чемпионатида унинг майдондаги ҳар бир ҳаракатидан жуда катта завқ олдим — у ниҳоятда ёрқин ва фантастик ўйин намойиш этди»;
Вақт ҳукми ва гўзал карьера: «Бир томондан унинг кетиши мен учун жуда ғамгин, аммо бу ҳаёт ва вақт ўз ҳукмини ўтказади. Унинг миллий жамоадаги карьераси ҳайратланарли даражада гўзал бўлди. У энг яхшиси эканини бутун фаолияти давомида ва охирги жаҳон чемпионатида ҳам исботлаб берди».
2005 йилдан бошланган буюк давр якуни
Лионель Мессининг Аргентина миллий жамоасидаги тарихий юриши:
21 йиллик садоқат: 2005 йилда миллий терма либосида дебют қилган Лео қарийб 21 йил давомида жамоанинг асосий етакчиси ва сардори сифатида майдонга тушди;
Барча чўққилар забт этилди: Ушбу давр мобайнида Месси жамоа билан Жаҳон чемпионлиги (2022), икки бор Америка кубоги (2021, 2024), Олимпиада олтини (2008) ҳамда икки карра Мундиал кумуш медалларини (2014, 2026) қўлга киритиб, Аргентина футболининг янги рамзига айланди.
…