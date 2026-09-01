Флик Мессининг буюк фаолиятига баҳо берди: афсонага юксак эҳтиром кўрсатди

·62·Спорт
Флик Мессининг буюк фаолиятига баҳо берди: афсонага юксак эҳтиром кўрсатди

Каталониянинг «Барселона» клуби бош мураббийи Ханс-Дитер Флик 39 ёшли жаҳон чемпиони Лионель Мессининг Аргентина миллий терма жамоасидаги 21 йиллик порлоқ фаолиятини якунлагани борасидаги фикрлари билан ўртоқлашди.

Германиялик мутахассис «Барса»нинг афсонавий сардорини футбол тарихидаги энг кучли ўйинчи сифатида таърифлаб, унинг халқаро майдондаги юриши якунланганидан афсусда эканини яширмади.

«ЖЧ-2026да унинг ўйинидан завқ олдим»: Фликнинг самимий эътирофи

Ханси Флик аргентиналик юлдузнинг буюк мероси ва сўнгги мундиалдаги иштироки ҳақида тўхталиб, қуйидаги сўзларни таъкидлади:

  • Мутлақ энг яхши: «У дунёдаги энг яхши футболчи. Ҳақиқатан ҳам ақлбовар қилмас даражадаги иқтидор эгаси»;

  • ЖЧ-2026даги фантастик ўйин: «Мен 2026 йилги Жаҳон чемпионатида унинг майдондаги ҳар бир ҳаракатидан жуда катта завқ олдим — у ниҳоятда ёрқин ва фантастик ўйин намойиш этди»;

  • Вақт ҳукми ва гўзал карьера: «Бир томондан унинг кетиши мен учун жуда ғамгин, аммо бу ҳаёт ва вақт ўз ҳукмини ўтказади. Унинг миллий жамоадаги карьераси ҳайратланарли даражада гўзал бўлди. У энг яхшиси эканини бутун фаолияти давомида ва охирги жаҳон чемпионатида ҳам исботлаб берди».

2005 йилдан бошланган буюк давр якуни

Лионель Мессининг Аргентина миллий жамоасидаги тарихий юриши:

  • 21 йиллик садоқат: 2005 йилда миллий терма либосида дебют қилган Лео қарийб 21 йил давомида жамоанинг асосий етакчиси ва сардори сифатида майдонга тушди;

  • Барча чўққилар забт этилди: Ушбу давр мобайнида Месси жамоа билан Жаҳон чемпионлиги (2022), икки бор Америка кубоги (2021, 2024), Олимпиада олтини (2008) ҳамда икки карра Мундиал кумуш медалларини (2014, 2026) қўлга киритиб, Аргентина футболининг янги рамзига айланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал» 230 млн евро сарфлайди: Ян Диоманде трансферининг барча молиявий сирлари«Реал» 230 млн евро сарфлайди: Ян Диоманде трансферининг барча молиявий сирлариБугун, 14:34Баҳодир Жалолов янги жаҳон чемпиони Хрговичга очиқ жанг таклиф қилдиБаҳодир Жалолов янги жаҳон чемпиони Хрговичга очиқ жанг таклиф қилдиБугун, 14:29Луис де ла Фуенте Родрини Испания футболининг Мессиси деб атадиЛуис де ла Фуенте Родрини Испания футболининг Мессиси деб атадиБугун, 14:11Ламине Ямал Европа футболида янги рекорд ўрнатдиЛамине Ямал Европа футболида янги рекорд ўрнатдиБугун, 12:51Челси ва Манчестер Сити Энсо Фернандес трансфери устида музокара ўтказмоқдаЧелси ва Манчестер Сити Энсо Фернандес трансфери устида музокара ўтказмоқдаБугун, 12:50Тарихий ғалаба: Ўзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпиони бўлдиТарихий ғалаба: Ўзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпиони бўлдиБугун, 12:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)