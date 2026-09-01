Баҳодир Жалолов янги жаҳон чемпиони Хрговичга очиқ жанг таклиф қилди

·5·Спорт
Баҳодир Жалолов янги жаҳон чемпиони Хрговичга очиқ жанг таклиф қилди

Профессионал бокснинг оғир вазн тоифасида енгилмас бўлиб турган ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси Баҳодир Жалолов (17-0, 15 КО) IBF камарининг янги соҳиби хорватиялик Филип Хрговичга (21-1, 16 КО) мурожаат билан чиқди. «Катта ўзбек» рақибининг чемпионлик жангидаги иродасини эътироф этган ҳолда, яқин келажакда у билан рингда ким ҳақиқий чемпион эканини аниқлашга шайлигини маълум қилди.

29 август куни Лондонда кечган жангда Хргович британиялик юлдуз Мозес Итаумани (14-1, 12 КО) техник нокаутга учратиб, вакант бўлиб турган чемпионлик камарига эга чиққан эди. Ушбу натижа бокс экспертлари томонидан ҳақиқий сенсация сифатида баҳоланди.

«Ким ҳақиқий чемпион эканини кўрсатамиз»: Жалоловнинг мурожаати

Ўзбекистонлик нокаутчи ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида Хрговичга қуйидагича очиқ даъват йўллади:

  • Ҳурмат ва эътироф: «Филип Хргович, ғалабанг билан табриклайман! Сен ажойиб ирода кўрсатдинг ва ҳақиқий жангчи эканингни исботладинг. Сени чемпион сифатида ҳурмат қиламан»;

  • Чемпионлик чорлови: «Лекин барибир эрта ёки кеч йўлларимиз кесишади. Ўша кун келганда, ким ҳақиқий чемпион эканини аниқлаймиз».

Боксчиларнинг сўнгги натижалари ва ўзаро қарама-қаршилик тарихи

Икки нокаутчи ўртасидаги эҳтимолий чемпионлик тўқнашуви фонида қизиқарли фактлар:

  • Жалоловнинг сўнгги муваффақияти: Баҳодир Жалолов сўнгги жангини 2026 йил 9 май куни Манчестер шаҳрида ўтказиб, яна бир хорватиялик боксчи — Агрон Смакичини (21-4, 9 КО) муддатидан олдин мағлуб этган ва рекордини 17-0 га етказган эди;

  • Хрговичнинг сенсацияси: Хорватиялик боксчи мағлубиятсиз келаётган маҳаллий юлдуз Мозес Итаумани таслим этиб, фаолиятидаги 21-ғалабасини нишонлади ва фаолиятидаги энг катта соврин — IBF жаҳон чемпионлик камарини қўлга киритди;

  • Оғир вазнда янги тўқнашув: Жалолов — Хргович эҳтимолий жанги дивизионда мутлақ чемпионликка йўл очувчи энг кутилган ва шиддатли баҳслардан бири бўлиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал» 230 млн евро сарфлайди: Ян Диоманде трансферининг барча молиявий сирлари«Реал» 230 млн евро сарфлайди: Ян Диоманде трансферининг барча молиявий сирлариБугун, 14:34Луис де ла Фуенте Родрини Испания футболининг Мессиси деб атадиЛуис де ла Фуенте Родрини Испания футболининг Мессиси деб атадиБугун, 14:11Ламине Ямал Европа футболида янги рекорд ўрнатдиЛамине Ямал Европа футболида янги рекорд ўрнатдиБугун, 12:51Челси ва Манчестер Сити Энсо Фернандес трансфери устида музокара ўтказмоқдаЧелси ва Манчестер Сити Энсо Фернандес трансфери устида музокара ўтказмоқдаБугун, 12:50Тарихий ғалаба: Ўзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпиони бўлдиТарихий ғалаба: Ўзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпиони бўлдиБугун, 12:25Жозе Моуринью Лионель Мессининг терма жамоадаги фаолиятига юқори баҳо бердиЖозе Моуринью Лионель Мессининг терма жамоадаги фаолиятига юқори баҳо бердиБугун, 11:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)