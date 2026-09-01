Баҳодир Жалолов янги жаҳон чемпиони Хрговичга очиқ жанг таклиф қилди
Профессионал бокснинг оғир вазн тоифасида енгилмас бўлиб турган ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси Баҳодир Жалолов (17-0, 15 КО) IBF камарининг янги соҳиби хорватиялик Филип Хрговичга (21-1, 16 КО) мурожаат билан чиқди. «Катта ўзбек» рақибининг чемпионлик жангидаги иродасини эътироф этган ҳолда, яқин келажакда у билан рингда ким ҳақиқий чемпион эканини аниқлашга шайлигини маълум қилди.
29 август куни Лондонда кечган жангда Хргович британиялик юлдуз Мозес Итаумани (14-1, 12 КО) техник нокаутга учратиб, вакант бўлиб турган чемпионлик камарига эга чиққан эди. Ушбу натижа бокс экспертлари томонидан ҳақиқий сенсация сифатида баҳоланди.
«Ким ҳақиқий чемпион эканини кўрсатамиз»: Жалоловнинг мурожаати
Ўзбекистонлик нокаутчи ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида Хрговичга қуйидагича очиқ даъват йўллади:
Ҳурмат ва эътироф: «Филип Хргович, ғалабанг билан табриклайман! Сен ажойиб ирода кўрсатдинг ва ҳақиқий жангчи эканингни исботладинг. Сени чемпион сифатида ҳурмат қиламан»;
Чемпионлик чорлови: «Лекин барибир эрта ёки кеч йўлларимиз кесишади. Ўша кун келганда, ким ҳақиқий чемпион эканини аниқлаймиз».
Боксчиларнинг сўнгги натижалари ва ўзаро қарама-қаршилик тарихи
Икки нокаутчи ўртасидаги эҳтимолий чемпионлик тўқнашуви фонида қизиқарли фактлар:
Жалоловнинг сўнгги муваффақияти: Баҳодир Жалолов сўнгги жангини 2026 йил 9 май куни Манчестер шаҳрида ўтказиб, яна бир хорватиялик боксчи — Агрон Смакичини (21-4, 9 КО) муддатидан олдин мағлуб этган ва рекордини 17-0 га етказган эди;
Хрговичнинг сенсацияси: Хорватиялик боксчи мағлубиятсиз келаётган маҳаллий юлдуз Мозес Итаумани таслим этиб, фаолиятидаги 21-ғалабасини нишонлади ва фаолиятидаги энг катта соврин — IBF жаҳон чемпионлик камарини қўлга киритди;
Оғир вазнда янги тўқнашув: Жалолов — Хргович эҳтимолий жанги дивизионда мутлақ чемпионликка йўл очувчи энг кутилган ва шиддатли баҳслардан бири бўлиши кутилмоқда.
…