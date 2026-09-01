«Реал» 230 млн евро сарфлайди: Ян Диоманде трансферининг барча молиявий сирлари

·0·Спорт
«Реал» 230 млн евро сарфлайди: Ян Диоманде трансферининг барча молиявий сирлари

Испаниянинг «Реал Мадрид» клуби навбатдаги йирик трансферни амалга ошириш арафасида турибди. Нуфузли Mundo Deportivo нашрининг хабар беришича, мадридликлар ивуарлик иқтидорли футболчи Ян Диоманденинг трансфери, узоқ муддатли маоши ва солиқ мажбуриятларини қўшиб ҳисоблаганда, умумий ҳисобда 230 миллион евро маблағ сарфлайди.

Ушбу келишув «Реал» тарихидаги молиявий жиҳатдан энг йирик ва қиммат битимлардан бири сифатида қайд этилмоқда.

230 миллион евро қаерга сарфланади? (Трансфер математикаси)

Мадрид грандининг харажатлари таркиби қуйидагича тақсимланган:

  • 130 млн евро — тўғридан-тўғри трансфер қиймати: Клуб футболчи учун 105 миллион еврони кафолатланган сумма сифатида тўлайди, қолган 25 миллион евро эса турли натижаларга боғлиқ бонуслар кўринишида тақдим этилади;

  • 98 млн евро — 7 йиллик маош ва солиқлар жамғармаси: Ян Диоманденинг йиллик соф маоши (солиқлардан кейин) 7 миллион еврони ташкил этади. Етти йил давомида унга жами 49 миллион евро соф маош тўланади;

  • 49 млн евро — давлат хазинасига солиқ: Испания солиқ қонунчилигига биноан, футболчининг маошидан олинадиган яна 49 миллион евро тўғридан-тўғри давлат бюджетига йўналтирилади.

2033 йилгача тузилган узоқ муддатли шартнома

Келишувнинг келажак истиқболлари:

  • 7 мавсумлик ишонч: Ян Диоманде ва «Реал Мадрид» ўртасидаги расмий битим етти мавсумга — 2033 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган;

  • Клубнинг стратегик режаси: Мадридликлар ушбу харид орқали узоқ йиллар давомида жамоанинг асосий чизиқларидан бирини мустаҳкамлаш ва ёш иқтидор атрофида узоқ муддатли лойиҳа қуришни мақсад қилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Баҳодир Жалолов янги жаҳон чемпиони Хрговичга очиқ жанг таклиф қилдиБаҳодир Жалолов янги жаҳон чемпиони Хрговичга очиқ жанг таклиф қилдиБугун, 14:29Луис де ла Фуенте Родрини Испания футболининг Мессиси деб атадиЛуис де ла Фуенте Родрини Испания футболининг Мессиси деб атадиБугун, 14:11Ламине Ямал Европа футболида янги рекорд ўрнатдиЛамине Ямал Европа футболида янги рекорд ўрнатдиБугун, 12:51Челси ва Манчестер Сити Энсо Фернандес трансфери устида музокара ўтказмоқдаЧелси ва Манчестер Сити Энсо Фернандес трансфери устида музокара ўтказмоқдаБугун, 12:50Тарихий ғалаба: Ўзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпиони бўлдиТарихий ғалаба: Ўзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпиони бўлдиБугун, 12:25Жозе Моуринью Лионель Мессининг терма жамоадаги фаолиятига юқори баҳо бердиЖозе Моуринью Лионель Мессининг терма жамоадаги фаолиятига юқори баҳо бердиБугун, 11:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)