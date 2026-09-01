«Реал» 230 млн евро сарфлайди: Ян Диоманде трансферининг барча молиявий сирлари
Испаниянинг «Реал Мадрид» клуби навбатдаги йирик трансферни амалга ошириш арафасида турибди. Нуфузли Mundo Deportivo нашрининг хабар беришича, мадридликлар ивуарлик иқтидорли футболчи Ян Диоманденинг трансфери, узоқ муддатли маоши ва солиқ мажбуриятларини қўшиб ҳисоблаганда, умумий ҳисобда 230 миллион евро маблағ сарфлайди.
Ушбу келишув «Реал» тарихидаги молиявий жиҳатдан энг йирик ва қиммат битимлардан бири сифатида қайд этилмоқда.
230 миллион евро қаерга сарфланади? (Трансфер математикаси)
Мадрид грандининг харажатлари таркиби қуйидагича тақсимланган:
130 млн евро — тўғридан-тўғри трансфер қиймати: Клуб футболчи учун 105 миллион еврони кафолатланган сумма сифатида тўлайди, қолган 25 миллион евро эса турли натижаларга боғлиқ бонуслар кўринишида тақдим этилади;
98 млн евро — 7 йиллик маош ва солиқлар жамғармаси: Ян Диоманденинг йиллик соф маоши (солиқлардан кейин) 7 миллион еврони ташкил этади. Етти йил давомида унга жами 49 миллион евро соф маош тўланади;
49 млн евро — давлат хазинасига солиқ: Испания солиқ қонунчилигига биноан, футболчининг маошидан олинадиган яна 49 миллион евро тўғридан-тўғри давлат бюджетига йўналтирилади.
2033 йилгача тузилган узоқ муддатли шартнома
Келишувнинг келажак истиқболлари:
7 мавсумлик ишонч: Ян Диоманде ва «Реал Мадрид» ўртасидаги расмий битим етти мавсумга — 2033 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган;
Клубнинг стратегик режаси: Мадридликлар ушбу харид орқали узоқ йиллар давомида жамоанинг асосий чизиқларидан бирини мустаҳкамлаш ва ёш иқтидор атрофида узоқ муддатли лойиҳа қуришни мақсад қилган.
…