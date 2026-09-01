Xiaomi 18 Pro Max флагманида янги юқори аниқликдаги камера пайдо бўлади

·0·Техно
Xiaomi 18 Pro Max флагманида янги юқори аниқликдаги камера пайдо бўлади

Смартфонлар бозорида етакчи ўринлардан бирини эгаллаб келаётган Xiaomi компанияси ўзининг келгуси авлод флагман қурилмасида мобил суратга олиш имкониятларини бутунлай янги босқичга олиб чиқишга ҳозирлик кўрмоқда. Смартфонсозлик оламидаги сўнгги хабарларга кўра, келгусида тақдим этилиши кутилаётган Xiaomi 18 Pro Max модели ўзига хос илғор камера тизими билан жиҳозланади. Ушбу янгилик мобил фотография ихлосмандлари учун жиддий қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашри ва таниқли хитойлик инсайдер Смарт Пикачу маълумотига кўра, бўлажак флагман юқори аниқликдаги Лофик технологиясига асосланган 200 мегапикселли асосий сенсорга эга илк қурилма бўлади. Мазкур технология тасвир сифатини ошириш ва ёруғликни қайта ишлаш жараёнини сезиларли даражада яхшилаш имконини беради. Натижада фойдаланувчилар ҳар қандай шароитда ҳам аниқ ва деталларга бой кадрлар олиш имкониятига эга бўладилар.

Немисча услубдаги ишлов бериш

Қурилманинг асосий эътиборга молик жиҳатларидан бири бу унинг визуал ишлов бериш услубидир. Инсайдернинг таъкидлашича, янги смартфон камераси ўзига хос немисча услубдаги тасвирни қайта ишлаш механизмига таянади. Бу ёндашув суратга олиш жараёнида табиийлик ва профессионал эстетикани сақлаб қолишга хизмат қилади.

Шунингдек, камерада сунъий интеллектга асосланган мослашувчан рангларни қайта ишлаш функцияси татбиқ этилади. Ушбу тизим тайёр суратларга қўшимча ишлов бермасдан, дарҳол ижтимоий тармоқлар ёки шахсий архив учун ишлатишга яроқли ҳолатга келтириш учун махсус созланган. Бу эса кундалик фойдаланишда фойдаланувчиларнинг вақтини тежаш билан бирга, суратлар универсал тарзда чиқишини таъминлайди.

Сунъий интеллект имкониятлари

Замонавий технологиялар оламида сунъий интеллектнинг ўрни кундан-кунга ортиб бормоқда ва Xiaomi бу борада ҳам илғор ечимларни таклиф этмоқда. Оқилона тармоқлар ва булутли технологиялар қурилманинг камера имкониятларини янада кенгайтиришга хизмат қилади.

Маълум қилинишича, Xiaomi компанияси Леика билан ҳамкорликдаги булутли йирик сунъий интеллект моделидан фойдаланади. Шу билан бирга, смартфоннинг ўзида ишлайдиган махсус маҳаллий сунъий интеллект модели ҳам ўрнатилади. Бу икки тизимнинг уйғунлиги маълумотларни тезкор қайта ишлаш ва энг яхши натижани тақдим этиш имконини беради.

Ҳозирча Xiaomi 18 туркумига оид барча сирлар ошкор этилмаган бўлиб, мутахассислар қурилманинг расмий тақдимоти яқинлашгани сари қўшимча маълумотлар пайдо бўлишини кутмоқдалар. Мазкур флагман мобил технологиялар бозорида жиддий рақобат муҳитини келтириб чиқариши шубҳасиз.

XiaomiСмартфонКамераТехнологияларСунъий интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple собиқ ходимга қарши суд ишида янги далилларни тақдим этдиApple собиқ ходимга қарши суд ишида янги далилларни тақдим этдиБугун, 05:24Enough Phone: олинадиган батареяга эга ихчам смартфон эълон қилиндиEnough Phone: олинадиган батареяга эга ихчам смартфон эълон қилиндиБугун, 04:50Мутахассислар электр энергиясини талаб қилмайдиган янги совитиш тизимини яратдиМутахассислар электр энергиясини талаб қилмайдиган янги совитиш тизимини яратдиБугун, 03:23Apple тарихида бурилиш: Тим Кук истеъфога чиқмоқда ва янги раҳбар маълумApple тарихида бурилиш: Тим Кук истеъфога чиқмоқда ва янги раҳбар маълумБугун, 01:57Apple компаниясида раҳбарият алмашинуви ва кадрлар кетиши давом этмоқдаApple компаниясида раҳбарият алмашинуви ва кадрлар кетиши давом этмоқдаБугун, 00:26Хитойнинг CXMT компанияси ўзининг HBM3E хотирасини ишлаб чиқаришни бошладиХитойнинг CXMT компанияси ўзининг HBM3E хотирасини ишлаб чиқаришни бошладиКеча, 23:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди