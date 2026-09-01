Xiaomi 18 Pro Max флагманида янги юқори аниқликдаги камера пайдо бўлади
Смартфонлар бозорида етакчи ўринлардан бирини эгаллаб келаётган Xiaomi компанияси ўзининг келгуси авлод флагман қурилмасида мобил суратга олиш имкониятларини бутунлай янги босқичга олиб чиқишга ҳозирлик кўрмоқда. Смартфонсозлик оламидаги сўнгги хабарларга кўра, келгусида тақдим этилиши кутилаётган Xiaomi 18 Pro Max модели ўзига хос илғор камера тизими билан жиҳозланади. Ушбу янгилик мобил фотография ихлосмандлари учун жиддий қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашри ва таниқли хитойлик инсайдер Смарт Пикачу маълумотига кўра, бўлажак флагман юқори аниқликдаги Лофик технологиясига асосланган 200 мегапикселли асосий сенсорга эга илк қурилма бўлади. Мазкур технология тасвир сифатини ошириш ва ёруғликни қайта ишлаш жараёнини сезиларли даражада яхшилаш имконини беради. Натижада фойдаланувчилар ҳар қандай шароитда ҳам аниқ ва деталларга бой кадрлар олиш имкониятига эга бўладилар.
Немисча услубдаги ишлов беришҚурилманинг асосий эътиборга молик жиҳатларидан бири бу унинг визуал ишлов бериш услубидир. Инсайдернинг таъкидлашича, янги смартфон камераси ўзига хос немисча услубдаги тасвирни қайта ишлаш механизмига таянади. Бу ёндашув суратга олиш жараёнида табиийлик ва профессионал эстетикани сақлаб қолишга хизмат қилади.
Шунингдек, камерада сунъий интеллектга асосланган мослашувчан рангларни қайта ишлаш функцияси татбиқ этилади. Ушбу тизим тайёр суратларга қўшимча ишлов бермасдан, дарҳол ижтимоий тармоқлар ёки шахсий архив учун ишлатишга яроқли ҳолатга келтириш учун махсус созланган. Бу эса кундалик фойдаланишда фойдаланувчиларнинг вақтини тежаш билан бирга, суратлар универсал тарзда чиқишини таъминлайди.
Сунъий интеллект имкониятлариЗамонавий технологиялар оламида сунъий интеллектнинг ўрни кундан-кунга ортиб бормоқда ва Xiaomi бу борада ҳам илғор ечимларни таклиф этмоқда. Оқилона тармоқлар ва булутли технологиялар қурилманинг камера имкониятларини янада кенгайтиришга хизмат қилади.
Маълум қилинишича, Xiaomi компанияси Леика билан ҳамкорликдаги булутли йирик сунъий интеллект моделидан фойдаланади. Шу билан бирга, смартфоннинг ўзида ишлайдиган махсус маҳаллий сунъий интеллект модели ҳам ўрнатилади. Бу икки тизимнинг уйғунлиги маълумотларни тезкор қайта ишлаш ва энг яхши натижани тақдим этиш имконини беради.
Ҳозирча Xiaomi 18 туркумига оид барча сирлар ошкор этилмаган бўлиб, мутахассислар қурилманинг расмий тақдимоти яқинлашгани сари қўшимча маълумотлар пайдо бўлишини кутмоқдалар. Мазкур флагман мобил технологиялар бозорида жиддий рақобат муҳитини келтириб чиқариши шубҳасиз.
…