Расман: «Сити» АПЛ трансфер рекордини янгилаб, Энцо Фернандесни сотиб олди!
Лондоннинг «Челси» клуби ва Аргентина терма жамоаси яримҳимоячиси, жаҳон чемпиони Энцо Фернандес расман «Манчестер Сити» футболчисига айланди. Бу Премьер-лига тарихидаги энг қиммат трансферлардан бири сифатида тарихга кирди.
Гвардиола жамоаси 25 ёшли суперюлдуз учун нақ 125 миллион фунт стерлинг (тахминан 146 миллион евро) тўлади. Ушбу маблағ «Ньюкасл»дан «Ливерпуль»га ўтган Александр Исакнинг АПЛ трансфер рекордини такрорлади.
Тарихий шартнома ва янги чорлов
Энцо Фернандес ва «шаҳарликлар» ўртасидаги келишув тафсилотлари:
Беш йиллик келишув: Футболчи Манчестер клуби билан 2029 йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолади;
Премьер-лига рекорди: 125 миллион фунт стерлинглик трансфер қиймати АПЛ тарихидаги энг юқори кўрсаткич сифатида (Исак билан бирга) қайд этилди;
Ўтган мавсум самарадорлиги: Жаҳон чемпиони «Челси» сафида АПЛнинг 36 та ўйинида майдонга тушиб, ўз ҳисобига 10 та гол ва 4 та голли узатма ёздириб қўйган эди.
…