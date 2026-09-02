Расман: «Сити» АПЛ трансфер рекордини янгилаб, Энцо Фернандесни сотиб олди!

·6·Спорт
Расман: «Сити» АПЛ трансфер рекордини янгилаб, Энцо Фернандесни сотиб олди!

Лондоннинг «Челси» клуби ва Аргентина терма жамоаси яримҳимоячиси, жаҳон чемпиони Энцо Фернандес расман «Манчестер Сити» футболчисига айланди. Бу Премьер-лига тарихидаги энг қиммат трансферлардан бири сифатида тарихга кирди.

Гвардиола жамоаси 25 ёшли суперюлдуз учун нақ 125 миллион фунт стерлинг (тахминан 146 миллион евро) тўлади. Ушбу маблағ «Ньюкасл»дан «Ливерпуль»га ўтган Александр Исакнинг АПЛ трансфер рекордини такрорлади.

Тарихий шартнома ва янги чорлов

Энцо Фернандес ва «шаҳарликлар» ўртасидаги келишув тафсилотлари:

  • Беш йиллик келишув: Футболчи Манчестер клуби билан 2029 йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолади;

  • Премьер-лига рекорди: 125 миллион фунт стерлинглик трансфер қиймати АПЛ тарихидаги энг юқори кўрсаткич сифатида (Исак билан бирга) қайд этилди;

  • Ўтган мавсум самарадорлиги: Жаҳон чемпиони «Челси» сафида АПЛнинг 36 та ўйинида майдонга тушиб, ўз ҳисобига 10 та гол ва 4 та голли узатма ёздириб қўйган эди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилияда шов-шувли харид: Роналдо ва Роберто Карлос қайси клубни сотиб олди?Бразилияда шов-шувли харид: Роналдо ва Роберто Карлос қайси клубни сотиб олди?Бугун, 08:28«Фулҳэм» Мадриддан янги юлдуз олиб келди: Мануэль Анхель нега Лондонни танлади?«Фулҳэм» Мадриддан янги юлдуз олиб келди: Мануэль Анхель нега Лондонни танлади?Бугун, 08:26Манчестер Юнайтед трансфер ойнаси ёпилишида Раян Аит-Ноурига қизиқиш билдирдиМанчестер Юнайтед трансфер ойнаси ёпилишида Раян Аит-Ноурига қизиқиш билдирдиБугун, 02:13Оливейра нега жангдан бош тортди? Царукян Руффига қарши баҳс сирларини ошкор қилдиОливейра нега жангдан бош тортди? Царукян Руффига қарши баҳс сирларини ошкор қилдиБугун, 00:03Нокаутдан кейинги илк қарор: Мозес Итаума Филип Хргович билан яна жанг қиладими?Нокаутдан кейинги илк қарор: Мозес Итаума Филип Хргович билан яна жанг қиладими?Кеча, 23:58Усик Хрговичнинг сенсацион ғалабаси ва Итауманинг нокаути ҳақида гапирдиУсик Хрговичнинг сенсацион ғалабаси ва Итауманинг нокаути ҳақида гапирдиКеча, 23:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди