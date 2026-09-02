Red Magic 11S Pro+ 2026-йил август ойининг энг кучли смартфони деб топилди

·0·Техно
Red Magic 11S Pro+ 2026-йил август ойининг энг кучли смартфони деб топилди

Машҳур АнатуТу платформаси 2026-йилнинг август ойи учун энг юқори унумдорликка эга Android-смартфонларининг янги рейтингини эълон қилди. Ушбу нуфузли рўйхатда етакчиликни ўйинбоп гаджетлар синфига кирувчи Red Magic 11S Pro+ модели қўлга киритди. У тест синовларида мутлақ рекорд натижа кўрсатиб, технология ихлосмандлари эътиборини тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур флагман қурилма AnTuTu бенчмаркида нақд 4 118 689 балл тўплашга муваффақ бўлган. Смартфоннинг бундай юқори натижа қайд этишига унинг техник жиҳатдан пухта ўйлангани ва замонавий аппарат таъминоти сабаб бўлган.

Энг кучли аппарат таъминоти ва экран хусусиятлари

Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг "дили" ҳисобланади. Red Magic 11S Pro+ модели Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессорининг махсус разогнан қилинган, яни частотаси оширилган версияси билан жиҳозланган. Ушбу процессорнинг супер ядроси 4,74 ГГс частотада ишлайди ва айнан шу юқори кўрсаткич смартфонга энг юқори юкламалар пайтида ҳам мислсиз тезликни таъминлайди.

Шунингдек, смартфоннинг ташқи кўриниши ҳам ўзига хослиги билан ажралиб туради. Ишлаб чиқарувчилар унга ҳеч қандай кесиклар ва тешиклар бўлмаган мукаммал текис экранни ўрнатишган. Бу эса ўйин ўйнаш ва видео томоша қилиш жараёнида фойдаланувчига ҳеч нарса халақит бермаслигини таъминлайди.

Батарея қуввати ва рейтингдаги рақобат

Қурилманинг энергетик имкониятлари ҳам таҳсинга лойиқ. Red Magic 11S Pro+ улкан 8000 мАч сиғимли аккумулятор билан таъминланган бўлиб, у 80 ваттли тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Бу эса бундай қудратли смартфоннинг узоқ вақт давомида автоном ишлашини кафолатлайди.

Рейтинг натижаларига кўра, иккинчи ўринни эгаллаган iQOO 15 Ultra модели ғолибдан атиги 111 балл ортда қолган, холос — унинг натижаси 4 118 578 баллни ташкил этган. Бу кўрсаткичлар орасидаги фарқ атиги 0,003 фоизни ташкил этиб, етакчилар ўртасидаги рақобат нечоғлик кескин кечганидан далолат беради. Кучли учликни эса 4 049 580 балл тўплаган Red Magic 11 Pro+ якунлаб берди.

AnTuTu тақдим этган маълумотларга кўра, август ойидаги энг унумдор ўнталикнинг барчаси Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессорига асосланган моделлардан иборат бўлган ва рўйхатга MediaTek чипига эга битта ҳам қурилма кирмаган. Статистика Хитойда 2026-йилнинг 1-августидан 31-августига қадар AnTuTu V11 ёрдамида йиғилган бўлиб, рейтинг учун ҳар бир модел камида 1000 та валид тестдан ўтиши талаб этилган.

AnTuTuRed MagicСмартфонларSnapdragonТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси Mijia Сеилинг Фан билан халқаро бозорга чиқмоқдаXiaomi компанияси Mijia Сеилинг Фан билан халқаро бозорга чиқмоқдаБугун, 05:56Apple компанияси АҚШ президенти фармонига кўра харита номини ўзгартирдиApple компанияси АҚШ президенти фармонига кўра харита номини ўзгартирдиБугун, 04:56Жон Тернус Apple компаниясининг бош директори лавозимини эгалладиЖон Тернус Apple компаниясининг бош директори лавозимини эгалладиБугун, 00:59Яманиялик олимлар қаттиқ электролитлар бўйича рекорд ўрнатдиЯманиялик олимлар қаттиқ электролитлар бўйича рекорд ўрнатдиБугун, 00:56Apple тақдимоти олдидан iPhone 18 Pro Max ва букиладиган Ultra макетлари кўрсатилдиApple тақдимоти олдидан iPhone 18 Pro Max ва букиладиган Ultra макетлари кўрсатилдиБугун, 00:21Ил-114-300 самолёти сунъий йўлдошсиз ишлайдиган ноёб тизимни олдиИл-114-300 самолёти сунъий йўлдошсиз ишлайдиган ноёб тизимни олдиКеча, 23:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди
Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди