Red Magic 11S Pro+ 2026-йил август ойининг энг кучли смартфони деб топилди
Машҳур АнатуТу платформаси 2026-йилнинг август ойи учун энг юқори унумдорликка эга Android-смартфонларининг янги рейтингини эълон қилди. Ушбу нуфузли рўйхатда етакчиликни ўйинбоп гаджетлар синфига кирувчи Red Magic 11S Pro+ модели қўлга киритди. У тест синовларида мутлақ рекорд натижа кўрсатиб, технология ихлосмандлари эътиборини тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур флагман қурилма AnTuTu бенчмаркида нақд 4 118 689 балл тўплашга муваффақ бўлган. Смартфоннинг бундай юқори натижа қайд этишига унинг техник жиҳатдан пухта ўйлангани ва замонавий аппарат таъминоти сабаб бўлган.
Энг кучли аппарат таъминоти ва экран хусусиятлариҚурилманинг асосий ўзига хослиги унинг "дили" ҳисобланади. Red Magic 11S Pro+ модели Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессорининг махсус разогнан қилинган, яни частотаси оширилган версияси билан жиҳозланган. Ушбу процессорнинг супер ядроси 4,74 ГГс частотада ишлайди ва айнан шу юқори кўрсаткич смартфонга энг юқори юкламалар пайтида ҳам мислсиз тезликни таъминлайди.
Шунингдек, смартфоннинг ташқи кўриниши ҳам ўзига хослиги билан ажралиб туради. Ишлаб чиқарувчилар унга ҳеч қандай кесиклар ва тешиклар бўлмаган мукаммал текис экранни ўрнатишган. Бу эса ўйин ўйнаш ва видео томоша қилиш жараёнида фойдаланувчига ҳеч нарса халақит бермаслигини таъминлайди.
Батарея қуввати ва рейтингдаги рақобатҚурилманинг энергетик имкониятлари ҳам таҳсинга лойиқ. Red Magic 11S Pro+ улкан 8000 мАч сиғимли аккумулятор билан таъминланган бўлиб, у 80 ваттли тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Бу эса бундай қудратли смартфоннинг узоқ вақт давомида автоном ишлашини кафолатлайди.
Рейтинг натижаларига кўра, иккинчи ўринни эгаллаган iQOO 15 Ultra модели ғолибдан атиги 111 балл ортда қолган, холос — унинг натижаси 4 118 578 баллни ташкил этган. Бу кўрсаткичлар орасидаги фарқ атиги 0,003 фоизни ташкил этиб, етакчилар ўртасидаги рақобат нечоғлик кескин кечганидан далолат беради. Кучли учликни эса 4 049 580 балл тўплаган Red Magic 11 Pro+ якунлаб берди.
AnTuTu тақдим этган маълумотларга кўра, август ойидаги энг унумдор ўнталикнинг барчаси Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессорига асосланган моделлардан иборат бўлган ва рўйхатга MediaTek чипига эга битта ҳам қурилма кирмаган. Статистика Хитойда 2026-йилнинг 1-августидан 31-августига қадар AnTuTu V11 ёрдамида йиғилган бўлиб, рейтинг учун ҳар бир модел камида 1000 та валид тестдан ўтиши талаб этилган.
…