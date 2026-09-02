«Фулҳэм» Мадриддан янги юлдуз олиб келди: Мануэль Анхель нега Лондонни танлади?

·0·Спорт
«Фулҳэм» Мадриддан янги юлдуз олиб келди: Мануэль Анхель нега Лондонни танлади?

Мадриднинг «Реал» клуби ўз академияси тарбияланувчилари бўйича анъанавий сиёсатини давом эттириб, яна бир иқтидорли футболчисини Англия Премьер-лигасига йўллади. «Қироллик клуби» ёшлар жамоаси сардори саналган 22 ёшли яримҳимоячи Мануэль Анхель расман Лондоннинг «Фулҳэм» клуби аъзосига айланди.

Испаниялик ёш юлдузнинг Лондонга кўчиб ўтишида «Фулҳэм» бош мураббийи этиб тайинланган Альваро Арбелоанинг шахсий хоҳиши ҳал қилувчи рол ўйнади.

4 миллион евро ва 50 фоизлик ҳуқуқ: Мадриднинг классик стратегияси

Нуфузли Marca нашрининг маълум қилишича, трансфернинг молиявий ва юридик шартлари қуйидагича кўриниш олди:

  • «Реал»нинг фойдаси ва ҳуқуқлари: Мадрид гранди 22 ёшли футболчисининг трансферидан 4 миллион евро ишлаб олди. Шу билан бирга, клуб Анхелнинг иқтисодий ҳуқуқларининг 50 фоизини ўзида сақлаб қолди (бу эса уни келгусида қайта сотиб олиш ёки навбатдаги трансферидан 50% улуш олиш имконини беради);

  • Узоқ муддатли шартнома: Лондонликлар футболчи билан 2029 йилнинг ёзигача мўлжалланган расмий битим имзолади. Келишувда шартномани яна бир йилга узайтириш банди ҳам киритилган;

  • Ўйин амалиёти: Мануэль Анхель ўтган мавсумда «Реал»нинг асосий жамоаси таркибида Ла Лига баҳсларида 4 та ўйинда майдонга тушишга улгурган эди.

Арбелоа омили ва Лондон чорлови

Келишувнинг спорт жиҳатидан аҳамияти:

  • Ишончли устоз: Мануэль айнан Альваро Арбелоа қўл остида тўп сурган пайтида «Кастилья»нинг ҳақиқий етакчиси ва сардорига айланган эди. Арбелоа АПЛ клуби тизгинини қўлга олгач, ўз ишонган шогирдини биринчилардан бўлиб Англияга чорлади;

  • АПЛда янги босқич: Ёш яримҳимоячи «Фулҳэм»нинг марказий чизиғини кучайтириш баробарида, Премьер-лиганинг шиддатли темпида асосий таркиб футболчиси даражасига кўтарилишни кўзламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Расман: «Сити» АПЛ трансфер рекордини янгилаб, Энцо Фернандесни сотиб олди!Расман: «Сити» АПЛ трансфер рекордини янгилаб, Энцо Фернандесни сотиб олди!Бугун, 08:22Манчестер Юнайтед трансфер ойнаси ёпилишида Раян Аит-Ноурига қизиқиш билдирдиМанчестер Юнайтед трансфер ойнаси ёпилишида Раян Аит-Ноурига қизиқиш билдирдиБугун, 02:13Оливейра нега жангдан бош тортди? Царукян Руффига қарши баҳс сирларини ошкор қилдиОливейра нега жангдан бош тортди? Царукян Руффига қарши баҳс сирларини ошкор қилдиБугун, 00:03Нокаутдан кейинги илк қарор: Мозес Итаума Филип Хргович билан яна жанг қиладими?Нокаутдан кейинги илк қарор: Мозес Итаума Филип Хргович билан яна жанг қиладими?Кеча, 23:58Усик Хрговичнинг сенсацион ғалабаси ва Итауманинг нокаути ҳақида гапирдиУсик Хрговичнинг сенсацион ғалабаси ва Итауманинг нокаути ҳақида гапирдиКеча, 23:27«Эль Класико» санаси маълум: «Барса» ва «Реал» қачон ўйнайди?«Эль Класико» санаси маълум: «Барса» ва «Реал» қачон ўйнайди?Кеча, 23:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди