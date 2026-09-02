«Фулҳэм» Мадриддан янги юлдуз олиб келди: Мануэль Анхель нега Лондонни танлади?
Мадриднинг «Реал» клуби ўз академияси тарбияланувчилари бўйича анъанавий сиёсатини давом эттириб, яна бир иқтидорли футболчисини Англия Премьер-лигасига йўллади. «Қироллик клуби» ёшлар жамоаси сардори саналган 22 ёшли яримҳимоячи Мануэль Анхель расман Лондоннинг «Фулҳэм» клуби аъзосига айланди.
Испаниялик ёш юлдузнинг Лондонга кўчиб ўтишида «Фулҳэм» бош мураббийи этиб тайинланган Альваро Арбелоанинг шахсий хоҳиши ҳал қилувчи рол ўйнади.
4 миллион евро ва 50 фоизлик ҳуқуқ: Мадриднинг классик стратегияси
Нуфузли Marca нашрининг маълум қилишича, трансфернинг молиявий ва юридик шартлари қуйидагича кўриниш олди:
«Реал»нинг фойдаси ва ҳуқуқлари: Мадрид гранди 22 ёшли футболчисининг трансферидан 4 миллион евро ишлаб олди. Шу билан бирга, клуб Анхелнинг иқтисодий ҳуқуқларининг 50 фоизини ўзида сақлаб қолди (бу эса уни келгусида қайта сотиб олиш ёки навбатдаги трансферидан 50% улуш олиш имконини беради);
Узоқ муддатли шартнома: Лондонликлар футболчи билан 2029 йилнинг ёзигача мўлжалланган расмий битим имзолади. Келишувда шартномани яна бир йилга узайтириш банди ҳам киритилган;
Ўйин амалиёти: Мануэль Анхель ўтган мавсумда «Реал»нинг асосий жамоаси таркибида Ла Лига баҳсларида 4 та ўйинда майдонга тушишга улгурган эди.
Арбелоа омили ва Лондон чорлови
Келишувнинг спорт жиҳатидан аҳамияти:
Ишончли устоз: Мануэль айнан Альваро Арбелоа қўл остида тўп сурган пайтида «Кастилья»нинг ҳақиқий етакчиси ва сардорига айланган эди. Арбелоа АПЛ клуби тизгинини қўлга олгач, ўз ишонган шогирдини биринчилардан бўлиб Англияга чорлади;
АПЛда янги босқич: Ёш яримҳимоячи «Фулҳэм»нинг марказий чизиғини кучайтириш баробарида, Премьер-лиганинг шиддатли темпида асосий таркиб футболчиси даражасига кўтарилишни кўзламоқда.
…