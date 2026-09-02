Бразилияда шов-шувли харид: Роналдо ва Роберто Карлос қайси клубни сотиб олди?

·0·Спорт
Бразилияда шов-шувли харид: Роналдо ва Роберто Карлос қайси клубни сотиб олди?

Бразилия миллий терма жамоаси ва Мадриднинг «Реал» клуби таркибида жаҳон футболида бутун бир даврни яратган афсонавий дуэт — Роналдо ҳамда Роберто Карлос кутилмаган молиявий қадам ташлади. Икки собиқ юлдуз бошчилигидаги инвесторлар консорциуми мамлакат учинчи дивизиони (Серия C) вакили саналган «Интер де Лимейра» клубининг 80 фоиз улушини расман сотиб олди.

Мазкур инвестицион битим нафақат клуб мухлислари, балки бутун Жанубий Америка футболи жамоатчилиги томонидан катта сенсация сифатида қабул қилинмоқда.

80 миллион доллар ва 10 йиллик стратегик режа

Афсонавий футболчилар бошчилигидаги консорциумнинг молиявий мажбуриятлари таркиби:

  • Инвестиция кўлами: Роналдо ва Роберто Карлос кейинги 10 йил давомида клуб инфратузилмаси, академияси ва таркибини ривожлантириш учун жами 454 миллион Бразилия реали (тахминан 80 миллион АҚШ доллари) йўналтиришни режалаштирмоқда;

  • Назорат улуши: Инвесторлар жамоа бошқарувининг тўлиқ тизгинини ўз қўлига олиш мақсадида клуб акцияларининг 80 фоизини тўлиқ қўлга киритди;

  • Асосий мақсад: Клубнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш, қарздорликларига барҳам бериш ва энг муҳими — жамоани қисқа фурсатда Бразилия Серия А (элита дивизиони)га олиб чиқиш.

113 йиллик тарих: «Интер де Лимейра» қандай жамоа?

Янги лойиҳа марказига айланган клубнинг тарихий илдизлари:

  • Асрлик жамоа: «Интер де Лимейра» клуби 1913 йилда ташкил этилган бўлиб, 113 йиллик бой анъаналарга эга;

  • Ўтмишдаги ёрқин зафарлар: Жамоа ўз тарихидаги олтин даврини 1980-йилларда ўтказган — улар Бразилия иккинчи дивизионида икки бор бош совринни қўлга киритган ҳамда нуфузли Сан-Паулу штати чемпионатида (Паулиста лигаси) тарихий чемпионликка эришган;

  • Қайта туғилиш: Эндиликда Роналдонинг бошқарувдаги улкан бизнес тажрибаси (илгари «Вальядолид» ва «Крузейро»да тўпланган) ва Роберто Карлоснинг халқаро алоқалари бу тарихий жамоани қайта жонлантиришга хизмат қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Фулҳэм» Мадриддан янги юлдуз олиб келди: Мануэль Анхель нега Лондонни танлади?«Фулҳэм» Мадриддан янги юлдуз олиб келди: Мануэль Анхель нега Лондонни танлади?Бугун, 08:26Расман: «Сити» АПЛ трансфер рекордини янгилаб, Энцо Фернандесни сотиб олди!Расман: «Сити» АПЛ трансфер рекордини янгилаб, Энцо Фернандесни сотиб олди!Бугун, 08:22Манчестер Юнайтед трансфер ойнаси ёпилишида Раян Аит-Ноурига қизиқиш билдирдиМанчестер Юнайтед трансфер ойнаси ёпилишида Раян Аит-Ноурига қизиқиш билдирдиБугун, 02:13Оливейра нега жангдан бош тортди? Царукян Руффига қарши баҳс сирларини ошкор қилдиОливейра нега жангдан бош тортди? Царукян Руффига қарши баҳс сирларини ошкор қилдиБугун, 00:03Нокаутдан кейинги илк қарор: Мозес Итаума Филип Хргович билан яна жанг қиладими?Нокаутдан кейинги илк қарор: Мозес Итаума Филип Хргович билан яна жанг қиладими?Кеча, 23:58Усик Хрговичнинг сенсацион ғалабаси ва Итауманинг нокаути ҳақида гапирдиУсик Хрговичнинг сенсацион ғалабаси ва Итауманинг нокаути ҳақида гапирдиКеча, 23:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди