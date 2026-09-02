Бразилияда шов-шувли харид: Роналдо ва Роберто Карлос қайси клубни сотиб олди?
Бразилия миллий терма жамоаси ва Мадриднинг «Реал» клуби таркибида жаҳон футболида бутун бир даврни яратган афсонавий дуэт — Роналдо ҳамда Роберто Карлос кутилмаган молиявий қадам ташлади. Икки собиқ юлдуз бошчилигидаги инвесторлар консорциуми мамлакат учинчи дивизиони (Серия C) вакили саналган «Интер де Лимейра» клубининг 80 фоиз улушини расман сотиб олди.
Мазкур инвестицион битим нафақат клуб мухлислари, балки бутун Жанубий Америка футболи жамоатчилиги томонидан катта сенсация сифатида қабул қилинмоқда.
80 миллион доллар ва 10 йиллик стратегик режа
Афсонавий футболчилар бошчилигидаги консорциумнинг молиявий мажбуриятлари таркиби:
Инвестиция кўлами: Роналдо ва Роберто Карлос кейинги 10 йил давомида клуб инфратузилмаси, академияси ва таркибини ривожлантириш учун жами 454 миллион Бразилия реали (тахминан 80 миллион АҚШ доллари) йўналтиришни режалаштирмоқда;
Назорат улуши: Инвесторлар жамоа бошқарувининг тўлиқ тизгинини ўз қўлига олиш мақсадида клуб акцияларининг 80 фоизини тўлиқ қўлга киритди;
Асосий мақсад: Клубнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш, қарздорликларига барҳам бериш ва энг муҳими — жамоани қисқа фурсатда Бразилия Серия А (элита дивизиони)га олиб чиқиш.
113 йиллик тарих: «Интер де Лимейра» қандай жамоа?
Янги лойиҳа марказига айланган клубнинг тарихий илдизлари:
Асрлик жамоа: «Интер де Лимейра» клуби 1913 йилда ташкил этилган бўлиб, 113 йиллик бой анъаналарга эга;
Ўтмишдаги ёрқин зафарлар: Жамоа ўз тарихидаги олтин даврини 1980-йилларда ўтказган — улар Бразилия иккинчи дивизионида икки бор бош совринни қўлга киритган ҳамда нуфузли Сан-Паулу штати чемпионатида (Паулиста лигаси) тарихий чемпионликка эришган;
Қайта туғилиш: Эндиликда Роналдонинг бошқарувдаги улкан бизнес тажрибаси (илгари «Вальядолид» ва «Крузейро»да тўпланган) ва Роберто Карлоснинг халқаро алоқалари бу тарихий жамоани қайта жонлантиришга хизмат қилади.
…