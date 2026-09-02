Ривер Плейт Энсо Фернандес трансферидан мультимиллионлик фойда олади

·1·Спорт
Ривер Плейт Энсо Фернандес трансферидан мультимиллионлик фойда олади

Аргентина футболининг флагманларидан бири бўлган Ривер Плейт клуби яна бир бор катта молиявий даромадга эга чиқишга ҳозирлик кўрмоқда. Goal.com хабар беришича, ярим ҳимоячи Энсо Фернандеснинг Челсидан Манчестер Ситига амалга оширган рекорд даражадаги трансфери Буенос-Айрес жамоасининг бюджетига миллионлаб евро келиб тушишини таъминлайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, 25 ёшли футболчининг трансфер қиймати Британия рекордини янгилаб, 125 миллион фунт стерлингни ташкил этган. Ушбу улкан битим натижасида FIFAнинг бирдамлик механизми (солидаритй контрибутион) қоидаларига мувофиқ, Ривер Плейт клуби ҳам ўз улушини олади.

Молиявий муваффақият ва солидар тўловлар

Олеан нашрининг маълумот қилишича, Аргентина грандлари ушбу трансфер суммасидан тахминан 3,37 фоиз миқдорида, аниқроғи 4,92 миллион евро атрофида бадал олади. Мазкур маблағ икки Премер-лига клуби ўртасида келишилган тўлов графигига мувофиқ қисмларга бўлинган ҳолда ўтказиб берилади.

Ушбу келиб тушадиган маблағ Ривер Плейтнинг ҳужумчи Лукас Белтраннинг ижара шартномаси бўйича молиявий мажбуриятларини деярли тўлиқ қоплашга ёрдам бериши кутилмоқда. Клуб раҳбарияти ёшлар академиясининг самарали фаолияти эвазига яна бир бор катта фойда кўраётганидан мамнун.

Европадаги трансферлардан келган улкан даромад

Энсо Фернандес 2022-йилда Европага кўчиб ўтганидан буён унинг собиқ клуби тарбияланувчиси ортидан жами 60 миллион еврога яқин даромад топди. Бунгача клубнинг собиқ президенти Хорхе Брито футболчини Бенфикага 18 миллион еврога сотиш жараёнида 25 фоизлик қайта сотув улушини сақлаб қолгани жуда қўл келганди.

Ўша пайтда ушбу ақлли шартнома Челсининг 121 миллион евролик хариди вақтида ўзини ўнглаб, клуб ғазнасига улкан маблағ келтирганди. Ҳозирги трансфер билан биргаликда Фернандеснинг Ривер Плейтга келтирган умумий даромади 57,12 миллион еврога етди.

Манчестер Сити режалари ва янги чақирув

Ўз навбатида, Манчестер Сити таркибни кучайтириш мақсадида Энсо Фернандесни ва яна бир ёзги трансфер — Эллиот Андерсонни жамоага интеграция қилиш ишларини бошлаб юборди. Аргентиналик тажрибали плеймейкер агар рўйхатдан ўтиш ишлари ўз вақтида якунланса, шу ҳафта охирида Ковентри Сити жамоасига қарши баҳсда майдонга тушиши мумкин.

Этихад стадиони раҳбарияти ушбу трансфер 2026/27-йилги мавсумда барча турнирларда асосий совринлар учун курашга янги суръат бағишлашига умид қилмоқда. Энсо Фернандеснинг янги жамоасидаги ўйинлари ва унинг трансфери атрофидаги молиявий жараёнлар футбол жамоатчилигининг диққат марказида қолмоқда.

Энсо ФернандесМанчестер СитиРивер ПлейтТрансферAPЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Клаудио Эчеверри Манчестер Ситидан Бенфикага кўчиб ўтдиКлаудио Эчеверри Манчестер Ситидан Бенфикага кўчиб ўтдиБугун, 11:15Лионель Мессининг вориси аниқланди: Аргентина терма жамоасида 10-рақам кимга насиб этади?Лионель Мессининг вориси аниқланди: Аргентина терма жамоасида 10-рақам кимга насиб этади?Бугун, 10:58Германияда ақлбовар қилмас кўрсаткич: 4 та ўйинда 27 та гол урилди!Германияда ақлбовар қилмас кўрсаткич: 4 та ўйинда 27 та гол урилди!Бугун, 10:46Каталонияда катта ўзгариш: Касадо нима учун «Барселона»ни тарк этди?Каталонияда катта ўзгариш: Касадо нима учун «Барселона»ни тарк этди?Бугун, 09:18Даниэль Себальос «Реал Мадрид»ни тарк этиб, қадрдон клубига қайтди!Даниэль Себальос «Реал Мадрид»ни тарк этиб, қадрдон клубига қайтди!Бугун, 09:07Расман: «Барселона» бир йўла икки футболчиси билан хайрлашдиРасман: «Барселона» бир йўла икки футболчиси билан хайрлашдиБугун, 08:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди