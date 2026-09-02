Ривер Плейт Энсо Фернандес трансферидан мультимиллионлик фойда олади
Аргентина футболининг флагманларидан бири бўлган Ривер Плейт клуби яна бир бор катта молиявий даромадга эга чиқишга ҳозирлик кўрмоқда. Goal.com хабар беришича, ярим ҳимоячи Энсо Фернандеснинг Челсидан Манчестер Ситига амалга оширган рекорд даражадаги трансфери Буенос-Айрес жамоасининг бюджетига миллионлаб евро келиб тушишини таъминлайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, 25 ёшли футболчининг трансфер қиймати Британия рекордини янгилаб, 125 миллион фунт стерлингни ташкил этган. Ушбу улкан битим натижасида FIFAнинг бирдамлик механизми (солидаритй контрибутион) қоидаларига мувофиқ, Ривер Плейт клуби ҳам ўз улушини олади.
Молиявий муваффақият ва солидар тўловларОлеан нашрининг маълумот қилишича, Аргентина грандлари ушбу трансфер суммасидан тахминан 3,37 фоиз миқдорида, аниқроғи 4,92 миллион евро атрофида бадал олади. Мазкур маблағ икки Премер-лига клуби ўртасида келишилган тўлов графигига мувофиқ қисмларга бўлинган ҳолда ўтказиб берилади.
Ушбу келиб тушадиган маблағ Ривер Плейтнинг ҳужумчи Лукас Белтраннинг ижара шартномаси бўйича молиявий мажбуриятларини деярли тўлиқ қоплашга ёрдам бериши кутилмоқда. Клуб раҳбарияти ёшлар академиясининг самарали фаолияти эвазига яна бир бор катта фойда кўраётганидан мамнун.
Европадаги трансферлардан келган улкан даромадЭнсо Фернандес 2022-йилда Европага кўчиб ўтганидан буён унинг собиқ клуби тарбияланувчиси ортидан жами 60 миллион еврога яқин даромад топди. Бунгача клубнинг собиқ президенти Хорхе Брито футболчини Бенфикага 18 миллион еврога сотиш жараёнида 25 фоизлик қайта сотув улушини сақлаб қолгани жуда қўл келганди.
Ўша пайтда ушбу ақлли шартнома Челсининг 121 миллион евролик хариди вақтида ўзини ўнглаб, клуб ғазнасига улкан маблағ келтирганди. Ҳозирги трансфер билан биргаликда Фернандеснинг Ривер Плейтга келтирган умумий даромади 57,12 миллион еврога етди.
Манчестер Сити режалари ва янги чақирувЎз навбатида, Манчестер Сити таркибни кучайтириш мақсадида Энсо Фернандесни ва яна бир ёзги трансфер — Эллиот Андерсонни жамоага интеграция қилиш ишларини бошлаб юборди. Аргентиналик тажрибали плеймейкер агар рўйхатдан ўтиш ишлари ўз вақтида якунланса, шу ҳафта охирида Ковентри Сити жамоасига қарши баҳсда майдонга тушиши мумкин.
Этихад стадиони раҳбарияти ушбу трансфер 2026/27-йилги мавсумда барча турнирларда асосий совринлар учун курашга янги суръат бағишлашига умид қилмоқда. Энсо Фернандеснинг янги жамоасидаги ўйинлари ва унинг трансфери атрофидаги молиявий жараёнлар футбол жамоатчилигининг диққат марказида қолмоқда.
…