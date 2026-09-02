Компакт смартфонда рекорд даражадаги 8000 мА•ч батарея синовдан ўтказилмоқда

·25·Техно
Компакт смартфонда рекорд даражадаги 8000 мА•ч батарея синовдан ўтказилмоқда

Смартфонлар бозорида ихчам корпус ва ўта йирик аккумулятор уйғунлашган мутлақо янги қурилма пайдо бўлиши кутилмоқда. Машҳур Digital Chat Station инсайдерининг маълумотига кўра, ишлаб чиқарувчилар ўлчами унча катта бўлмаган гаджетларга улкан батарея ўрнатиш борасида ўзига хос рекорд ўрнатишга тайёргарлик кўрмоқда. Бу эса фойдаланувчиларга ихчамлик ва узоқ вақт қувват сақлаш имкониятини бирдек тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, келгусида тақдим этилиши кутилаётган смартфон диагонали 6,36 дюймли компакт дисплей билан жиҳозланади. Бугунги кунда бундай ўлчамдаги экранлар бир қўлда ишлатиш учун энг қулай формат ҳисобланади. Шунга қарамай, қурилманинг ички сиғими мутлақо ҳайратланарли кўрсаткич — 8000 мА•ч қувватга эга батареяни ўз ичига олиши хабар қилинмоқда.

Компакт корпусда яширинган улкан қувват

Ҳозирги кунда смартфон бозорида 6,36 дюймли экранли моделлар одатда 4500-5000 мА•ч атрофидаги аккумуляторлар билан таъминланади. Янги қурилма эса бу стандартларни тубдан ўзгартириб юбориши кутилмоқда. Манба берган маълумотларга кўра, бу кўрсаткич айнан шундай кичик экранли гаджетлар орасида мутлақ рекорд бўлади.

Катта аккумуляторнинг пайдо бўлиши фойдаланувчиларга қурилмадан қувват олмасдан икки ёки ҳатто уч кунгача фаол фойдаланиш имкониятини бериши мумкин. Айниқса, тез-тез сафарга чиқадиган ва смартфондан интенсив фойдаланадиган инсонлар учун бу технология муҳим янгиликка айланиши шубҳасиз.

Илғор камералар имкониятлари

Қурилманинг техник имкониятлари фақатгина улкан батарея билан чекланиб қолмайди. Инсайдернинг таъкидлашича, смартфон фотосуратлар сифати бўйича ҳам юқори натижаларни кўрсатишга мўлжалланган. Хусусан, ишлаб чиқарувчи унга бирданига иккита 200 мегапикселли сенсор ўрнатишни режалаштирмоқда.

Бундан ташқари, асосий камера йирик 1/1,4 дюймли оптик форматдаги датчик билан жиҳозланади. Бундай технологик бирикма кадрларда юқори деталланишни таъминлабгина қолмай, балки ёруғлик етишмаган шароитларда ҳам сифатли суратлар олиш имконини беради.

Ҳозирча мазкур смартфоннинг расмий тақдимот санаси ва қайси бренд остида чиқиши сир сақланмоқда. Бироқ технология оламидаги бундай янгиликлар яқин келажакда ихчам флагманлар ва ўрта синф қурилмалари бозори жиддий ўзгаришларга учрашидан дарак беради.

СмартфонларБатареяКамераТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аёл астронавтлар очиқ космосда қарийб етти соат ишладиАёл астронавтлар очиқ космосда қарийб етти соат ишладиБугун, 11:23Xiaomi компанияси янги флагман буклама телефонини намойиш этдиXiaomi компанияси янги флагман буклама телефонини намойиш этдиБугун, 10:50Samsung Galaxy S27 флагманлари қувватлаш тезлиги бўйича маълумот берилдиSamsung Galaxy S27 флагманлари қувватлаш тезлиги бўйича маълумот берилдиБугун, 10:20AnTuTu август ойи энг кучли субфлагманлар рейтингини эълон қилдиAnTuTu август ойи энг кучли субфлагманлар рейтингини эълон қилдиБугун, 09:26Олимлар океанларда кислород камайиб бораётгани ҳақида огоҳлантирдиОлимлар океанларда кислород камайиб бораётгани ҳақида огоҳлантирдиБугун, 08:58Red Magic 11S Pro+ 2026-йил август ойининг энг кучли смартфони деб топилдиRed Magic 11S Pro+ 2026-йил август ойининг энг кучли смартфони деб топилдиБугун, 08:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди