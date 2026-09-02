Компакт смартфонда рекорд даражадаги 8000 мА•ч батарея синовдан ўтказилмоқда
Смартфонлар бозорида ихчам корпус ва ўта йирик аккумулятор уйғунлашган мутлақо янги қурилма пайдо бўлиши кутилмоқда. Машҳур Digital Chat Station инсайдерининг маълумотига кўра, ишлаб чиқарувчилар ўлчами унча катта бўлмаган гаджетларга улкан батарея ўрнатиш борасида ўзига хос рекорд ўрнатишга тайёргарлик кўрмоқда. Бу эса фойдаланувчиларга ихчамлик ва узоқ вақт қувват сақлаш имкониятини бирдек тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, келгусида тақдим этилиши кутилаётган смартфон диагонали 6,36 дюймли компакт дисплей билан жиҳозланади. Бугунги кунда бундай ўлчамдаги экранлар бир қўлда ишлатиш учун энг қулай формат ҳисобланади. Шунга қарамай, қурилманинг ички сиғими мутлақо ҳайратланарли кўрсаткич — 8000 мА•ч қувватга эга батареяни ўз ичига олиши хабар қилинмоқда.
Компакт корпусда яширинган улкан қувватҲозирги кунда смартфон бозорида 6,36 дюймли экранли моделлар одатда 4500-5000 мА•ч атрофидаги аккумуляторлар билан таъминланади. Янги қурилма эса бу стандартларни тубдан ўзгартириб юбориши кутилмоқда. Манба берган маълумотларга кўра, бу кўрсаткич айнан шундай кичик экранли гаджетлар орасида мутлақ рекорд бўлади.
Катта аккумуляторнинг пайдо бўлиши фойдаланувчиларга қурилмадан қувват олмасдан икки ёки ҳатто уч кунгача фаол фойдаланиш имкониятини бериши мумкин. Айниқса, тез-тез сафарга чиқадиган ва смартфондан интенсив фойдаланадиган инсонлар учун бу технология муҳим янгиликка айланиши шубҳасиз.
Илғор камералар имкониятлариҚурилманинг техник имкониятлари фақатгина улкан батарея билан чекланиб қолмайди. Инсайдернинг таъкидлашича, смартфон фотосуратлар сифати бўйича ҳам юқори натижаларни кўрсатишга мўлжалланган. Хусусан, ишлаб чиқарувчи унга бирданига иккита 200 мегапикселли сенсор ўрнатишни режалаштирмоқда.
Бундан ташқари, асосий камера йирик 1/1,4 дюймли оптик форматдаги датчик билан жиҳозланади. Бундай технологик бирикма кадрларда юқори деталланишни таъминлабгина қолмай, балки ёруғлик етишмаган шароитларда ҳам сифатли суратлар олиш имконини беради.
Ҳозирча мазкур смартфоннинг расмий тақдимот санаси ва қайси бренд остида чиқиши сир сақланмоқда. Бироқ технология оламидаги бундай янгиликлар яқин келажакда ихчам флагманлар ва ўрта синф қурилмалари бозори жиддий ўзгаришларга учрашидан дарак беради.
…