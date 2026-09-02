Аёл астронавтлар очиқ космосда қарийб етти соат ишлади
Халқаро космос станцияси (ХКС) бортида муҳим техник вазифаларни бажариш учун навбатдаги чиқиш амалга оширилди. Эвропа космик агентлиги вакили Софи Адено ва NASA астронавти Жессика Меир очиқ космосга чиқиб, қарийб етти соат давомида мураккаб амалиётларни муваффақиятли якунлади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур миссия космик станциянинг инфратузилмасини янгилаш ҳамда келгусидаги тадқиқотларга замин ҳозирлашда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум қилинишича, аёл астронавтларнинг очиқ фазодаги умумий ишлари нақ 6 соат-у 49 дақиқа давом этган. Ушбу вақт мобайнида улар бир қатор техник носозликларни бартараф этиш ва келгуси операциялар учун зарур бўлган ускунларни ўрнатиш ишларини олиб борди. ХКС инфратузилмасини модернизация қилиш замонавий космик парвозларнинг хавфсизлиги ва самарадорлигини таъминлашда асосий омиллардан бири саналади.
Бажарилган асосий вазифалар ва техник янгиланишларМиссия доирасида бажарилган энг масъулиятли юмушлардан бири Ҳармонй модулидаги ретрорефлекторни алмаштириш бўлди. Мазкур қурилма келгусида космик кишилар станцияга яқинлашиш ва туташиш вақтида навигация тизимлари учун муҳим таянч вазифасини бажаради. Шунингдек, мутахассислар станциянинг маълумот узатиш тизимлари учун махсус ускуналар ўрнатди.
Бундан ташқари, станция фермасидаги юқори аниқликдаги камера ҳам янгисига алмаштирилди. Астронавтларнинг алоҳида вазифаларидан бири альфа-магнит спектрометри радиаторини келгусидаги техник хизмат кўрсатиш жараёнларига пухта тайёрлашдан иборат бўлди. Ушбу илмий қурилмалар космик нурларни ўрганиш ҳамда коинот сирларини очишда катта аҳамиятга эга.
Тажрибали астронавтларнинг шахсий ютуқлариМазкур чиқиш ҳар икки иштирокчи учун ҳам ўзига хос касбий марраларга бой бўлди. Софи Адено учун бу очиқ космосга бажарилган учинчи муваффақиятли амалиёт эди. Эслатиб ўтамиз, у аввалроқ тарихда бундай мураккаб операцияни амалга оширган илк француз аёл сифатида эътироф қозонган эди.
АҚШлик тажрибали мутахассис Жессика Меир учун эса мазкур космик саёҳат еттинчиси бўлди. Ушбу кўрсаткич унга NASA аёл астронавтлари орасида очиқ космосга чиқишлар сони бўйича фахрли учинчи ўринга кўтарилиш имконини берди. ХКСдаги бундай мураккаб техник ишлар инсониятнинг коинотни ўзлаштиришдаги салоҳиятини яна бир бор намоён этмоқда.
…