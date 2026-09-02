Аёл астронавтлар очиқ космосда қарийб етти соат ишлади

·1·Техно
Аёл астронавтлар очиқ космосда қарийб етти соат ишлади

Халқаро космос станцияси (ХКС) бортида муҳим техник вазифаларни бажариш учун навбатдаги чиқиш амалга оширилди. Эвропа космик агентлиги вакили Софи Адено ва NASA астронавти Жессика Меир очиқ космосга чиқиб, қарийб етти соат давомида мураккаб амалиётларни муваффақиятли якунлади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур миссия космик станциянинг инфратузилмасини янгилаш ҳамда келгусидаги тадқиқотларга замин ҳозирлашда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, аёл астронавтларнинг очиқ фазодаги умумий ишлари нақ 6 соат-у 49 дақиқа давом этган. Ушбу вақт мобайнида улар бир қатор техник носозликларни бартараф этиш ва келгуси операциялар учун зарур бўлган ускунларни ўрнатиш ишларини олиб борди. ХКС инфратузилмасини модернизация қилиш замонавий космик парвозларнинг хавфсизлиги ва самарадорлигини таъминлашда асосий омиллардан бири саналади.

Бажарилган асосий вазифалар ва техник янгиланишлар

Миссия доирасида бажарилган энг масъулиятли юмушлардан бири Ҳармонй модулидаги ретрорефлекторни алмаштириш бўлди. Мазкур қурилма келгусида космик кишилар станцияга яқинлашиш ва туташиш вақтида навигация тизимлари учун муҳим таянч вазифасини бажаради. Шунингдек, мутахассислар станциянинг маълумот узатиш тизимлари учун махсус ускуналар ўрнатди.

Бундан ташқари, станция фермасидаги юқори аниқликдаги камера ҳам янгисига алмаштирилди. Астронавтларнинг алоҳида вазифаларидан бири альфа-магнит спектрометри радиаторини келгусидаги техник хизмат кўрсатиш жараёнларига пухта тайёрлашдан иборат бўлди. Ушбу илмий қурилмалар космик нурларни ўрганиш ҳамда коинот сирларини очишда катта аҳамиятга эга.

Тажрибали астронавтларнинг шахсий ютуқлари

Мазкур чиқиш ҳар икки иштирокчи учун ҳам ўзига хос касбий марраларга бой бўлди. Софи Адено учун бу очиқ космосга бажарилган учинчи муваффақиятли амалиёт эди. Эслатиб ўтамиз, у аввалроқ тарихда бундай мураккаб операцияни амалга оширган илк француз аёл сифатида эътироф қозонган эди.

АҚШлик тажрибали мутахассис Жессика Меир учун эса мазкур космик саёҳат еттинчиси бўлди. Ушбу кўрсаткич унга NASA аёл астронавтлари орасида очиқ космосга чиқишлар сони бўйича фахрли учинчи ўринга кўтарилиш имконини берди. ХКСдаги бундай мураккаб техник ишлар инсониятнинг коинотни ўзлаштиришдаги салоҳиятини яна бир бор намоён этмоқда.

КосмосNASAХКСАстронавтларТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси янги флагман буклама телефонини намойиш этдиXiaomi компанияси янги флагман буклама телефонини намойиш этдиБугун, 10:50Samsung Galaxy S27 флагманлари қувватлаш тезлиги бўйича маълумот берилдиSamsung Galaxy S27 флагманлари қувватлаш тезлиги бўйича маълумот берилдиБугун, 10:20AnTuTu август ойи энг кучли субфлагманлар рейтингини эълон қилдиAnTuTu август ойи энг кучли субфлагманлар рейтингини эълон қилдиБугун, 09:26Олимлар океанларда кислород камайиб бораётгани ҳақида огоҳлантирдиОлимлар океанларда кислород камайиб бораётгани ҳақида огоҳлантирдиБугун, 08:58Red Magic 11S Pro+ 2026-йил август ойининг энг кучли смартфони деб топилдиRed Magic 11S Pro+ 2026-йил август ойининг энг кучли смартфони деб топилдиБугун, 08:22Xiaomi компанияси Mijia Сеилинг Фан билан халқаро бозорга чиқмоқдаXiaomi компанияси Mijia Сеилинг Фан билан халқаро бозорга чиқмоқдаБугун, 05:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди