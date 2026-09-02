Октагонда 1 киши 6 кишига қарши: Маҳмуд Мурадов шов-шувли жангга рози бўлди!
Ўзбекистонлик машҳур аралаш яккакураш устаси Маҳмуд Мурадов бутун жаҳон жанг санъати ихлосмандларини ҳайратга соладиган қадам ташлади. UFC собиқ жангчиси Чехиянинг Прага шаҳрида ўтказиладиган мусобақада бир йўла олти рақибга қарши бир ўзи қарама-қаршилик кўрсатади.
31 октябрь санасида бўлиб ўтадиган ушбу экзотик ва хавфли жанг турнирнинг асосий марказий тўқнашуви мақомида ўтказилади.
1 га қарши 6: Жанг формати ва рақиблар кимлар?
G MMA 1 Samhain турнири ташкилотчилари томонидан эълон қилинган ноодатий қарама-қаршилик тафсилотлари:
Рақиблар таркиби: Мурадовга октагонда чехиялик таниқли жангчи Диего Кьётлар ҳамда яна 5 нафар спортчи тўқнаш келади;
Бир вақтда қарама-қаршилик: Ҳамюртимиз кетма-кет эмас, балки бир пайтнинг ўзида жами 6 нафар рақиб ҳужумларига қарши туриши белгиланган;
Қоидалар: Беллашув расмий аралаш яккакурашлар (ММА) қоидалари асосида олиб борилади.
Фаолиятдаги энг катта гонорар
Маҳмуд Мурадов ушбу таваккалга тўла таклифни қабул қилганини қуйидагича изоҳлади:
Рекорд даромад: Ўзбекистонлик жангчининг очиқлашича, мазкур 6 кишилик тўқнашув унга профессионал карьерасидаги энг йирик молиявий гонорарни тақдим этади;
Марказий шов-шув: Ушбу шоу Прагадаги мухлислар ва халқаро медиа эътиборини тўлиқ турнирга жалб этишга қаратилган бўлиб, октябрь ойининг энг баҳсли воқеаларидан бирига айланиши кутилмоқда.
…