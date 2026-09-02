Октагонда 1 киши 6 кишига қарши: Маҳмуд Мурадов шов-шувли жангга рози бўлди!

·0·Спорт
Октагонда 1 киши 6 кишига қарши: Маҳмуд Мурадов шов-шувли жангга рози бўлди!

Ўзбекистонлик машҳур аралаш яккакураш устаси Маҳмуд Мурадов бутун жаҳон жанг санъати ихлосмандларини ҳайратга соладиган қадам ташлади. UFC собиқ жангчиси Чехиянинг Прага шаҳрида ўтказиладиган мусобақада бир йўла олти рақибга қарши бир ўзи қарама-қаршилик кўрсатади.

31 октябрь санасида бўлиб ўтадиган ушбу экзотик ва хавфли жанг турнирнинг асосий марказий тўқнашуви мақомида ўтказилади.

1 га қарши 6: Жанг формати ва рақиблар кимлар?

G MMA 1 Samhain турнири ташкилотчилари томонидан эълон қилинган ноодатий қарама-қаршилик тафсилотлари:

  • Рақиблар таркиби: Мурадовга октагонда чехиялик таниқли жангчи Диего Кьётлар ҳамда яна 5 нафар спортчи тўқнаш келади;

  • Бир вақтда қарама-қаршилик: Ҳамюртимиз кетма-кет эмас, балки бир пайтнинг ўзида жами 6 нафар рақиб ҳужумларига қарши туриши белгиланган;

  • Қоидалар: Беллашув расмий аралаш яккакурашлар (ММА) қоидалари асосида олиб борилади.

Фаолиятдаги энг катта гонорар

Маҳмуд Мурадов ушбу таваккалга тўла таклифни қабул қилганини қуйидагича изоҳлади:

  • Рекорд даромад: Ўзбекистонлик жангчининг очиқлашича, мазкур 6 кишилик тўқнашув унга профессионал карьерасидаги энг йирик молиявий гонорарни тақдим этади;

  • Марказий шов-шув: Ушбу шоу Прагадаги мухлислар ва халқаро медиа эътиборини тўлиқ турнирга жалб этишга қаратилган бўлиб, октябрь ойининг энг баҳсли воқеаларидан бирига айланиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Романо «Манчестер Сити» юлдузи Клаудио Эчеверрининг янги клубини эълон қилди!Романо «Манчестер Сити» юлдузи Клаудио Эчеверрининг янги клубини эълон қилди!Бугун, 11:43Клаудио Эчеверри Манчестер Ситидан Бенфикага кўчиб ўтдиКлаудио Эчеверри Манчестер Ситидан Бенфикага кўчиб ўтдиБугун, 11:15Ривер Плейт Энсо Фернандес трансферидан мультимиллионлик фойда оладиРивер Плейт Энсо Фернандес трансферидан мультимиллионлик фойда оладиБугун, 11:15Лионель Мессининг вориси аниқланди: Аргентина терма жамоасида 10-рақам кимга насиб этади?Лионель Мессининг вориси аниқланди: Аргентина терма жамоасида 10-рақам кимга насиб этади?Бугун, 10:58Германияда ақлбовар қилмас кўрсаткич: 4 та ўйинда 27 та гол урилди!Германияда ақлбовар қилмас кўрсаткич: 4 та ўйинда 27 та гол урилди!Бугун, 10:46Каталонияда катта ўзгариш: Касадо нима учун «Барселона»ни тарк этди?Каталонияда катта ўзгариш: Касадо нима учун «Барселона»ни тарк этди?Бугун, 09:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди