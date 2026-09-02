Клаудио Эчеверри Манчестер Ситидан Бенфикага кўчиб ўтди

·1·Спорт
Клаудио Эчеверри Манчестер Ситидан Бенфикага кўчиб ўтди

Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Клаудио Эчеверри фаолиятини Португалиянинг Бенфика клубида давом эттириш учун Лиссабонга етиб келди. А Бола нашри тарқатган маълумотларга кўра, 20 ёшли иқтидорли футболчи мавсум охиригача ижара асосида Португалия жамоаси шарафини ҳимоя қилади ва келишувда уни тўғридан-тўғри сотиб олиш ҳуқуқи ҳам кўзда тутилган. Ушбу трансфер ёш аргентиналик футболчининг Европа яшил майдонларидаги фаолиятида навбатдаги муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сешанба куни кечқурун Лиссабонга келиб қўнган ҳужумкор ярим ҳимоячи тез орада тиббий кўрикдан ўтиб, расмий шартномага имзо чекиши режалаштирилган. Бенфика раҳбарияти футболчини Европа лигасининг яқинлашиб келаётган учрашувлари учун UEFA рўйхатидан ўтказиш мақсадида барча расмиятчиликларни қисқа фурсатда якунлашга шошилмоқда. Жамоа бош мураббийи Марко Силва ёш футболчини асосий таркибда муҳим фигура сифатида кўрмоқда.

Юлдузли маслаҳатлар ва трансфер сабаблари

Манчестер Сити билан 2024-йил январ ойида тўрт ярим йиллик шартнома имзолаган Клаудио Эчеверри бунгача Бавер Клевергусен ва Жирона сафида ҳам ижара асосида тўп сурган эди. Португалияга келгач, у трансфер борасида Манчестер Сити сафидаги жамоадошлари Рубен Диаш ва Бернарду Силва ҳамда мураббий Марко Силва билан маслаҳатлашганини очиқ тан олди. Қизиғи шундаки, Рубен Диаш ва Бернарду Силва ўтмишда айнан Бенфика тарбияланувчилари ёки собиқ ўйинчилари ҳисобланишади.

"Эл Диаблито" лақаби билан танилган аргентиналик футболчи Португалиянинг энг буюк клубига келиб қўшилганидан мамнун эканини яширмади. У клуб тарихида из қолдирган ватандошларининг йўлидан бориб, жамоанинг чемпионлик унвонларини қўлга киритишига ўз ҳиссасини қўшишни мақсад қилган. Эчеверри мураббий ва собиқ бенфикачилар билан суҳбатдан сўнг айнан шу қарорга келганини таъкидлади.

Тактик режадаги ўрни

Янги жамоасида Клаудио Эчеверри асосан майдон марказида, яни 10-рақам остидаги ҳужумкор ярим ҳимоячи позицияда ҳаракат қилиши кутилмоқда. Бу мавқеда яқингача Георгий Судаков ўйнаган бўлиб, аргентиналик ёш футболчи Бенфиканинг ҳужум чизиғидаги имкониятларини янада ошириши шубҳасиз. Унинг майдонни кўра олиши ва тезкор қарорлар қабул қилиши Марко Силванинг тактик схемасига жуда мос тушади.

Бенфика раҳбарияти ва мухлислари ёш иқтидор эгасидан катта умидлар қилишмоқда. Европа лигасидаги баҳслар ва ички чемпионат ўйинлари Эчеверри учун ўз салоҳиятини тўлақонли намоён этиш ва Манчестер Ситига қайтишдан олдин Европа футболида ўз номини янада порлатиш учун ажойиб имконият бўлиб хизмат қилади.

Клаудио ЭчеверриБенфикаМанчестер СитиТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ривер Плейт Энсо Фернандес трансферидан мультимиллионлик фойда оладиРивер Плейт Энсо Фернандес трансферидан мультимиллионлик фойда оладиБугун, 11:15Лионель Мессининг вориси аниқланди: Аргентина терма жамоасида 10-рақам кимга насиб этади?Лионель Мессининг вориси аниқланди: Аргентина терма жамоасида 10-рақам кимга насиб этади?Бугун, 10:58Германияда ақлбовар қилмас кўрсаткич: 4 та ўйинда 27 та гол урилди!Германияда ақлбовар қилмас кўрсаткич: 4 та ўйинда 27 та гол урилди!Бугун, 10:46Каталонияда катта ўзгариш: Касадо нима учун «Барселона»ни тарк этди?Каталонияда катта ўзгариш: Касадо нима учун «Барселона»ни тарк этди?Бугун, 09:18Даниэль Себальос «Реал Мадрид»ни тарк этиб, қадрдон клубига қайтди!Даниэль Себальос «Реал Мадрид»ни тарк этиб, қадрдон клубига қайтди!Бугун, 09:07Расман: «Барселона» бир йўла икки футболчиси билан хайрлашдиРасман: «Барселона» бир йўла икки футболчиси билан хайрлашдиБугун, 08:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди