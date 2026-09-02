Клаудио Эчеверри Манчестер Ситидан Бенфикага кўчиб ўтди
Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Клаудио Эчеверри фаолиятини Португалиянинг Бенфика клубида давом эттириш учун Лиссабонга етиб келди. А Бола нашри тарқатган маълумотларга кўра, 20 ёшли иқтидорли футболчи мавсум охиригача ижара асосида Португалия жамоаси шарафини ҳимоя қилади ва келишувда уни тўғридан-тўғри сотиб олиш ҳуқуқи ҳам кўзда тутилган. Ушбу трансфер ёш аргентиналик футболчининг Европа яшил майдонларидаги фаолиятида навбатдаги муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сешанба куни кечқурун Лиссабонга келиб қўнган ҳужумкор ярим ҳимоячи тез орада тиббий кўрикдан ўтиб, расмий шартномага имзо чекиши режалаштирилган. Бенфика раҳбарияти футболчини Европа лигасининг яқинлашиб келаётган учрашувлари учун UEFA рўйхатидан ўтказиш мақсадида барча расмиятчиликларни қисқа фурсатда якунлашга шошилмоқда. Жамоа бош мураббийи Марко Силва ёш футболчини асосий таркибда муҳим фигура сифатида кўрмоқда.
Юлдузли маслаҳатлар ва трансфер сабаблариМанчестер Сити билан 2024-йил январ ойида тўрт ярим йиллик шартнома имзолаган Клаудио Эчеверри бунгача Бавер Клевергусен ва Жирона сафида ҳам ижара асосида тўп сурган эди. Португалияга келгач, у трансфер борасида Манчестер Сити сафидаги жамоадошлари Рубен Диаш ва Бернарду Силва ҳамда мураббий Марко Силва билан маслаҳатлашганини очиқ тан олди. Қизиғи шундаки, Рубен Диаш ва Бернарду Силва ўтмишда айнан Бенфика тарбияланувчилари ёки собиқ ўйинчилари ҳисобланишади.
"Эл Диаблито" лақаби билан танилган аргентиналик футболчи Португалиянинг энг буюк клубига келиб қўшилганидан мамнун эканини яширмади. У клуб тарихида из қолдирган ватандошларининг йўлидан бориб, жамоанинг чемпионлик унвонларини қўлга киритишига ўз ҳиссасини қўшишни мақсад қилган. Эчеверри мураббий ва собиқ бенфикачилар билан суҳбатдан сўнг айнан шу қарорга келганини таъкидлади.
Тактик режадаги ўрниЯнги жамоасида Клаудио Эчеверри асосан майдон марказида, яни 10-рақам остидаги ҳужумкор ярим ҳимоячи позицияда ҳаракат қилиши кутилмоқда. Бу мавқеда яқингача Георгий Судаков ўйнаган бўлиб, аргентиналик ёш футболчи Бенфиканинг ҳужум чизиғидаги имкониятларини янада ошириши шубҳасиз. Унинг майдонни кўра олиши ва тезкор қарорлар қабул қилиши Марко Силванинг тактик схемасига жуда мос тушади.
Бенфика раҳбарияти ва мухлислари ёш иқтидор эгасидан катта умидлар қилишмоқда. Европа лигасидаги баҳслар ва ички чемпионат ўйинлари Эчеверри учун ўз салоҳиятини тўлақонли намоён этиш ва Манчестер Ситига қайтишдан олдин Европа футболида ўз номини янада порлатиш учун ажойиб имконият бўлиб хизмат қилади.
…