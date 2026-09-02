Романо «Манчестер Сити» юлдузи Клаудио Эчеверрининг янги клубини эълон қилди!
Португалиянинг гранд жамоаси Лиссабоннинг «Бенфика» клуби трансфер ойнасида навбатдаги шов-шувли қадамни ташлади. Нуфузли футбол инсайдери Фабрицио Романо маълум қилишича, «бургутлар» Англиянинг «Манчестер Сити» жамоаси билан ҳужумкор яримҳимоячи Клаудио Эчеверри трансфери бўйича тўлиқ келишувга эришди.
20 ёшли аргентиналик иқтидор эгаси расмийлаштирув жараёнлари ва тиббий кўрикдан ўтиш учун бугуннинг ўзидаёқ Португалия пойтахтига етиб бориши кутилмоқда.
Битим тафсилотлари: Ижара, тўлиқ маош ва сотиб олиш банди
Томонлар ўртасидаги келишувнинг молиявий ва юридик шартлари:
Ижара шакли ва маош: Эчеверри «Бенфика» сафига ижара асосида қўшилмоқда, бироқ муҳим жиҳати — Лиссабон клуби футболчининг йиллик маошини тўлиқ ўз зиммасига олади;
Тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқи: Шартномага «Бенфика» учун футболчини кейинчалик тўлиқ сотиб олиш имконини берувчи расмий банд киритилган (аниқ трансфер баҳоси ҳозирча очиқланмаган);
Тезкор қадам: Келишувнинг барча тафсилотлари муҳокама қилиб бўлинган ва трансфер эълони яқин соатларда расман кутилмоқда.
«Янги Месси»нинг босиб ўтган йўли
Клаудио Эчеверрининг «шаҳарликлар» тизими ва Европа ареналаридаги қадамлари:
«Ривер Плейт»дан йўлланма: «Манчестер Сити» иқтидорли футболчини 2024 йилнинг январида Аргентинанинг «Ривер Плейт» клубидан сотиб олган, бироқ уни бир мавсум ўз клубида қолдирган эди;
Европадаги ижаралар: Сўнгги йилларда аргентиналик плеймейкер Германияда «Байер Леверкузен» ва Испания Ла Лигасида «Жирона» шарафини ижара асосида ҳимоя қилиб, тажриба орттирди;
Лиссабон трамплини: Иқтидорларни жаҳон юлдузи даражасига кўтариш бўйича Европанинг энг илғор мактаби саналган «Бенфика» Эчеверри учун асосий таркиб юлдузига айланишнинг энг қулай майдонига айланиши кутилмоқда.
…