Романо «Манчестер Сити» юлдузи Клаудио Эчеверрининг янги клубини эълон қилди!

·2·Спорт
Романо «Манчестер Сити» юлдузи Клаудио Эчеверрининг янги клубини эълон қилди!

Португалиянинг гранд жамоаси Лиссабоннинг «Бенфика» клуби трансфер ойнасида навбатдаги шов-шувли қадамни ташлади. Нуфузли футбол инсайдери Фабрицио Романо маълум қилишича, «бургутлар» Англиянинг «Манчестер Сити» жамоаси билан ҳужумкор яримҳимоячи Клаудио Эчеверри трансфери бўйича тўлиқ келишувга эришди.

20 ёшли аргентиналик иқтидор эгаси расмийлаштирув жараёнлари ва тиббий кўрикдан ўтиш учун бугуннинг ўзидаёқ Португалия пойтахтига етиб бориши кутилмоқда.

Битим тафсилотлари: Ижара, тўлиқ маош ва сотиб олиш банди

Томонлар ўртасидаги келишувнинг молиявий ва юридик шартлари:

  • Ижара шакли ва маош: Эчеверри «Бенфика» сафига ижара асосида қўшилмоқда, бироқ муҳим жиҳати — Лиссабон клуби футболчининг йиллик маошини тўлиқ ўз зиммасига олади;

  • Тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқи: Шартномага «Бенфика» учун футболчини кейинчалик тўлиқ сотиб олиш имконини берувчи расмий банд киритилган (аниқ трансфер баҳоси ҳозирча очиқланмаган);

  • Тезкор қадам: Келишувнинг барча тафсилотлари муҳокама қилиб бўлинган ва трансфер эълони яқин соатларда расман кутилмоқда.

«Янги Месси»нинг босиб ўтган йўли

Клаудио Эчеверрининг «шаҳарликлар» тизими ва Европа ареналаридаги қадамлари:

  • «Ривер Плейт»дан йўлланма: «Манчестер Сити» иқтидорли футболчини 2024 йилнинг январида Аргентинанинг «Ривер Плейт» клубидан сотиб олган, бироқ уни бир мавсум ўз клубида қолдирган эди;

  • Европадаги ижаралар: Сўнгги йилларда аргентиналик плеймейкер Германияда «Байер Леверкузен» ва Испания Ла Лигасида «Жирона» шарафини ижара асосида ҳимоя қилиб, тажриба орттирди;

  • Лиссабон трамплини: Иқтидорларни жаҳон юлдузи даражасига кўтариш бўйича Европанинг энг илғор мактаби саналган «Бенфика» Эчеверри учун асосий таркиб юлдузига айланишнинг энг қулай майдонига айланиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Клаудио Эчеверри Манчестер Ситидан Бенфикага кўчиб ўтдиКлаудио Эчеверри Манчестер Ситидан Бенфикага кўчиб ўтдиБугун, 11:15Ривер Плейт Энсо Фернандес трансферидан мультимиллионлик фойда оладиРивер Плейт Энсо Фернандес трансферидан мультимиллионлик фойда оладиБугун, 11:15Лионель Мессининг вориси аниқланди: Аргентина терма жамоасида 10-рақам кимга насиб этади?Лионель Мессининг вориси аниқланди: Аргентина терма жамоасида 10-рақам кимга насиб этади?Бугун, 10:58Германияда ақлбовар қилмас кўрсаткич: 4 та ўйинда 27 та гол урилди!Германияда ақлбовар қилмас кўрсаткич: 4 та ўйинда 27 та гол урилди!Бугун, 10:46Каталонияда катта ўзгариш: Касадо нима учун «Барселона»ни тарк этди?Каталонияда катта ўзгариш: Касадо нима учун «Барселона»ни тарк этди?Бугун, 09:18Даниэль Себальос «Реал Мадрид»ни тарк этиб, қадрдон клубига қайтди!Даниэль Себальос «Реал Мадрид»ни тарк этиб, қадрдон клубига қайтди!Бугун, 09:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди