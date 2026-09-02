UFC рейтинги янгиланди: Рамазон Темиров ва унинг бўлажак рақиби қайси ўринда?
UFC томонидан тақдим этилган расмий жадвалга кўра, ҳамюртимиз Рамазон Темиров дивизионнинг 7-поғонасини ўзида сақлаб турибди. Ушбу вазн тоифасида кучли ўн бешликдан жой олган жангчилар ўртасидаги рақобат кескинлашмоқда.
Шунингдек, ҳамюртимизнинг навбатдаги жанги муносабати билан ушбу рўйхатдаги қўшни поғоналар ўзбек мухлислари диққат марказида турибди.
Вазн етакчилари ва Топ-15 жадвали
Янгиланган расмий рейтингда қуйидаги ҳолат қайд этилди:
Ўрин
Жангчи
Кўрсаткич (Рекорд)
Ўзгариш
C
Жошуа Ван (Чемпион)
17-2
—
1
Александр Пантожа
30-6
—
2
Манель Капе
21-7
—
3
Брэндон Ройвал
17-8
—
4
Тацуро Таира
16-1
—
5
Асу Алмабаев
24-3
—
6
Лоне Кавана
9-0
—
7
Рамазон Темиров
18-3
—
8
Кёжи Хоригучи
33-5
—
9
Амир Албази
17-2
—
10
Брэндон Морено
22-9-2
—
11
Су Мудаэрцзи
20-7
+2
12
Митч Рапосо
9-2
—
13
Рэй Цуруя
12-1
Янги (NR)
14
Чарльз Жонсон
17-7
—
15
Алессандро Коста
14-5
—
Темиров ва Кавана тўқнашуви арафасида
Рейтингдаги энг муҳим нуқталар ва бўлажак жанг интригаси:
Рамазон Темиров 7-ўринда: Ҳамюртимиз Топ-10 ичидаги ўз мавқейини қатъий ҳимоя қилмоқда;
Рақиб 6-поғонада: Темировнинг бўлажак рақиби — англиялик мағлубиятсиз жангчи Лоне Кавана айнан Рамазондан бир поғона юқорида, яъни 6-ўринда жойлашган. Бу икки етакчи ўртасидаги баҳс жорий йилнинг 24 октябрь куни бўлиб ўтиши режалаштирилган;
Осиёлик жангчиларнинг силжиши: Хитойлик Су Мудаэрцзи икки поғона юқорилаб 11-ўринга чиқди, япониялик ёш иқтидор Рэй Цуруя эса илк бор Топ-15 рейтингига кириб, 13-ўринни банд этди;
Қозоғистон вакили Топ-5 да: Қозоғистонлик Асу Алмабаев кучли бешликни якунлаб турибди.
…