UFC рейтинги янгиланди: Рамазон Темиров ва унинг бўлажак рақиби қайси ўринда?

·45·Спорт
UFC рейтинги янгиланди: Рамазон Темиров ва унинг бўлажак рақиби қайси ўринда?

UFC томонидан тақдим этилган расмий жадвалга кўра, ҳамюртимиз Рамазон Темиров дивизионнинг 7-поғонасини ўзида сақлаб турибди. Ушбу вазн тоифасида кучли ўн бешликдан жой олган жангчилар ўртасидаги рақобат кескинлашмоқда.

Шунингдек, ҳамюртимизнинг навбатдаги жанги муносабати билан ушбу рўйхатдаги қўшни поғоналар ўзбек мухлислари диққат марказида турибди.

Вазн етакчилари ва Топ-15 жадвали

Янгиланган расмий рейтингда қуйидаги ҳолат қайд этилди:

Ўрин

Жангчи

Кўрсаткич (Рекорд)

Ўзгариш

C

Жошуа Ван (Чемпион)

17-2

1

Александр Пантожа

30-6

2

Манель Капе

21-7

3

Брэндон Ройвал

17-8

4

Тацуро Таира

16-1

5

Асу Алмабаев

24-3

6

Лоне Кавана

9-0

7

Рамазон Темиров

18-3

8

Кёжи Хоригучи

33-5

9

Амир Албази

17-2

10

Брэндон Морено

22-9-2

11

Су Мудаэрцзи

20-7

+2

12

Митч Рапосо

9-2

13

Рэй Цуруя

12-1

Янги (NR)

14

Чарльз Жонсон

17-7

15

Алессандро Коста

14-5

Темиров ва Кавана тўқнашуви арафасида

Рейтингдаги энг муҳим нуқталар ва бўлажак жанг интригаси:

  • Рамазон Темиров 7-ўринда: Ҳамюртимиз Топ-10 ичидаги ўз мавқейини қатъий ҳимоя қилмоқда;

  • Рақиб 6-поғонада: Темировнинг бўлажак рақиби — англиялик мағлубиятсиз жангчи Лоне Кавана айнан Рамазондан бир поғона юқорида, яъни 6-ўринда жойлашган. Бу икки етакчи ўртасидаги баҳс жорий йилнинг 24 октябрь куни бўлиб ўтиши режалаштирилган;

  • Осиёлик жангчиларнинг силжиши: Хитойлик Су Мудаэрцзи икки поғона юқорилаб 11-ўринга чиқди, япониялик ёш иқтидор Рэй Цуруя эса илк бор Топ-15 рейтингига кириб, 13-ўринни банд этди;

  • Қозоғистон вакили Топ-5 да: Қозоғистонлик Асу Алмабаев кучли бешликни якунлаб турибди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Альваро Гонсалес Криштиану Роналду ҳақида нималарни ошкор қилдиАльваро Гонсалес Криштиану Роналду ҳақида нималарни ошкор қилдиБугун, 12:14Арман Царукян шов-шувли таклиф билан чиқди: ММАни нима кутмоқда?Арман Царукян шов-шувли таклиф билан чиқди: ММАни нима кутмоқда?Бугун, 12:02Расман: UFC Лас-Вегасдаги катта турнирнинг марказий жангини эълон қилдиРасман: UFC Лас-Вегасдаги катта турнирнинг марказий жангини эълон қилдиБугун, 11:59Октагонда 1 киши 6 кишига қарши: Маҳмуд Мурадов шов-шувли жангга рози бўлди!Октагонда 1 киши 6 кишига қарши: Маҳмуд Мурадов шов-шувли жангга рози бўлди!Бугун, 11:51Романо «Манчестер Сити» юлдузи Клаудио Эчеверрининг янги клубини эълон қилди!Романо «Манчестер Сити» юлдузи Клаудио Эчеверрининг янги клубини эълон қилди!Бугун, 11:43Клаудио Эчеверри Манчестер Ситидан Бенфикага кўчиб ўтдиКлаудио Эчеверри Манчестер Ситидан Бенфикага кўчиб ўтдиБугун, 11:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди