3 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда

·1·Иқтисодиёт
3 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда

3 сентябрь куни амал қиладиган доллар курси 8–9 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда.

Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:

• Universalbank — 11 815 сўм.
• Anorbank — 11 810 сўм.
• NBU — 11 810 сўм.

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:

• Tengebank — 11 860 сўм.
• Asakabank — 11 860 сўм.
• Saderat Bank Tashkent — 11 860 сўм.
• MyBank (Madad) — 11 860 сўм.

Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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