3 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
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• Universalbank — 11 815 сўм.
• Tengebank — 11 860 сўм.
3 сентябрь куни амал қиладиган доллар курси 8–9 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Universalbank — 11 815 сўм.
• Anorbank — 11 810 сўм.
• NBU — 11 810 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Tengebank — 11 860 сўм.
• Asakabank — 11 860 сўм.
• Saderat Bank Tashkent — 11 860 сўм.
• MyBank (Madad) — 11 860 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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