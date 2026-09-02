Пойтахтда йирик дарахт машиналар устига қулади: Воқеа жойидан илк тафсилотлар

·42·Жамият
Пойтахтда йирик дарахт машиналар устига қулади: Воқеа жойидан илк тафсилотлар

Тошкент шаҳрининг марказий ҳудудларидан бирида кўнгилсиз ҳодиса қайд этилди. Кўча бўйида қад ростлаб турган йирик дарахт кутилмаганда илдизи ва танасидан синиб, автотураргоҳдаги машиналар устига ағдарилди.

Ҳодиса жойидан олинган дастлабки суратлардан кўринишича, улкан дарахт танаси остида камида иккита автомобиль қолиб кетган ва жиддий моддий зарар кўрган.

Воқеа жойидан тафсилотлар: Кўрилган чоралар

Ҳодиса содир бўлган ҳудуддаги вазият бўйича олинган маълумотлар:

  • Жиддий шикастланган транспортлар: Улкан дарахт шохлари ва асосий танаси автотураргоҳ чизиғида тўхтаб турган автомашиналар (жумладан, замонавий қора рангли кроссовер) томи ва олд қисмини босиб қолган;

  • Мутасадди хизматлар сафарбарлиги: Ҳодиса жойига Йўл-патруль хизмати (ЙПХ), фавқулодда вазиятлар ҳамда туман ободонлаштириш бошқармаси ходимлари зудлик билан етиб келган;

  • Йўлни тозалаш ишлари: Мутахассислар томонидан қулаб тушган улкан тана ва шох-шаббаларни бўлакларга бўлиб кесиш, йўлни транспортлар ҳаракати учун очиш ва автомашиналарни дарахт остидан чиқариб олиш ишлари бошланган.

Талофатлар ва хавфсизлик масаласи

Шаҳар аҳолиси ва ҳайдовчилар эътибори қаратилиши лозим бўлган жиҳатлар:

  • Жабрланганлар: Дастлабки маълумотларга кўра, асосий зарар транспорт воситаларига етган, инсонлар орасида жабрланганлар тўғрисида ҳозирча расмий ахборот берилмади;

  • Қари ва чириган дарахтлар муаммоси: Ушбу ҳодиса пойтахт кўчаларидаги кўп йиллик, ичи бўшаб қолган ёки чириш арафасидаги дарахтларни хавфсизлик нуқтаи назаридан мунтазам инвентаризация қилиш зарурлигини яна бир бор кун тартибига чиқармоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Болангиз мактабга чиқяптими? Унга мана бу 6 та сўзни айтишни унутманг!Болангиз мактабга чиқяптими? Унга мана бу 6 та сўзни айтишни унутманг!Бугун, 10:38Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)Бугун, 09:23Оксфорд талабалари Ўзбекистонга келди: улар ўзбек тилини ўрганмоқда...Оксфорд талабалари Ўзбекистонга келди: улар ўзбек тилини ўрганмоқда...Кеча, 19:09«Видеоларингни эрингга жўнатаман»: Аёлни шантаж қилган товламачилар ушланди«Видеоларингни эрингга жўнатаман»: Аёлни шантаж қилган товламачилар ушландиКеча, 15:04Чироқчида ногиронлиги бўлган эркакни калтаклаш бўйича жиноят иши қўзғатилдиЧироқчида ногиронлиги бўлган эркакни калтаклаш бўйича жиноят иши қўзғатилдиКеча, 09:26Саида Мирзиёева халқимизни Мустақиллик байрами билан қутлади!Саида Мирзиёева халқимизни Мустақиллик байрами билан қутлади!Кеча, 08:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди