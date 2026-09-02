Пойтахтда йирик дарахт машиналар устига қулади: Воқеа жойидан илк тафсилотлар
Тошкент шаҳрининг марказий ҳудудларидан бирида кўнгилсиз ҳодиса қайд этилди. Кўча бўйида қад ростлаб турган йирик дарахт кутилмаганда илдизи ва танасидан синиб, автотураргоҳдаги машиналар устига ағдарилди.
Ҳодиса жойидан олинган дастлабки суратлардан кўринишича, улкан дарахт танаси остида камида иккита автомобиль қолиб кетган ва жиддий моддий зарар кўрган.
Воқеа жойидан тафсилотлар: Кўрилган чоралар
Ҳодиса содир бўлган ҳудуддаги вазият бўйича олинган маълумотлар:
Жиддий шикастланган транспортлар: Улкан дарахт шохлари ва асосий танаси автотураргоҳ чизиғида тўхтаб турган автомашиналар (жумладан, замонавий қора рангли кроссовер) томи ва олд қисмини босиб қолган;
Мутасадди хизматлар сафарбарлиги: Ҳодиса жойига Йўл-патруль хизмати (ЙПХ), фавқулодда вазиятлар ҳамда туман ободонлаштириш бошқармаси ходимлари зудлик билан етиб келган;
Йўлни тозалаш ишлари: Мутахассислар томонидан қулаб тушган улкан тана ва шох-шаббаларни бўлакларга бўлиб кесиш, йўлни транспортлар ҳаракати учун очиш ва автомашиналарни дарахт остидан чиқариб олиш ишлари бошланган.
Талофатлар ва хавфсизлик масаласи
Шаҳар аҳолиси ва ҳайдовчилар эътибори қаратилиши лозим бўлган жиҳатлар:
Жабрланганлар: Дастлабки маълумотларга кўра, асосий зарар транспорт воситаларига етган, инсонлар орасида жабрланганлар тўғрисида ҳозирча расмий ахборот берилмади;
Қари ва чириган дарахтлар муаммоси: Ушбу ҳодиса пойтахт кўчаларидаги кўп йиллик, ичи бўшаб қолган ёки чириш арафасидаги дарахтларни хавфсизлик нуқтаи назаридан мунтазам инвентаризация қилиш зарурлигини яна бир бор кун тартибига чиқармоқда.
…