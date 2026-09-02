Xiaomi компанияси янги флагман буклама телефонини намойиш этди
Xiaomi компанияси ўзининг навбатдаги инновацион қурилмаси ҳисобланган Xiaomi 18 Фолд смартфонини 7-сентябрь куни бўлиб ўтадиган анъанавий кузги тақдимотда расман тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Мазкур премера арафасида компания асосчиси ва раҳбари Лей Сзюн янги авлод буклама қурилмасини жонли эфирда намойиш қилиб, унинг ташқи кўриниши ва айрим ўзига хос жиҳатларини ошкор қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эълон қилинган видеолавҳаларга кўра, янги флагман қизил рангдаги корпусда тақдим этилган. 36Kr нашри тарқатган маълумотларга таяниб айтганда, Xiaomi раҳбарияти ушбу қурилма компания тарихидаги энг юқори классдаги смартфон бўлишини алоҳида таъкидламоқда. Янги модел нафақат ўзининг дизайни, балки техник имкониятлари билан ҳам мобил бозор эътиборини тортишга интилмоқда.
Техник имкониятлар ва сунъий интеллектҚурилманинг энг муҳим техник янгиликларидан бири бу унинг сунъий интеллект функцияларига эга янги авлод Хринг O3 флагман процессори билан жиҳозланишидир. Ушбу чип Xiaomi 18 Фолд моделини компания тарихидаги энг ақлли ва самарали қурилмалардан бирига айлантириши кутилмоқда. Шунингдек, смартфон замонавий технологиялар талабларига тўлиқ жавоб бериши муҳим аҳамият касб этади.
ixbt.com маълумотига кўра, қурилма яна бир илғор технология — Чангхин LPDDR6 хотираси билан жиҳозланади. Xiaomi 18 Фолд дунёда ушбу турдаги хотирага эга бўлган илк қурилма бўлиши кутилмоқда. Мазкур хотиранинг тезлиги секундига 12 800 Мбит ни ташкил этиб, унинг ҳажми эса 16 GB гача етиши билдирилмоқда.
Нарх сиёсати ва бозор истиқболлариЯнги буклама смартфоннинг нархи ҳам рекорд даражада юқори бўлиши тахмин қилинмоқда. Маълумотларга кўра, Xiaomi йирик дистрибюторларни қурилманинг барча версиялари 10 000 юандан (тахминан 1500 АҚШ доллари) қиммат туриши ҳақида огоҳлантирган. Бу эса мазкур моделни энг қимматбаҳо туркумдаги сериялардан бирига айлантиради.
Бундай юқори нарх сиёсати қурилманинг илғор технологик хусусиятлари, хусусан, янги процессор, юқори тезликдаги хотира ва букланувчи экран технологиясининг таннархи билан изоҳланади. 7-сентябрь куни бўлиб ўтадиган тақдимот маросимида Xiaomi 18 Фолд ҳақидаги барча қолган тафсилотлар ва унинг бошқа техник хусусиятлари тўлиқ ойдинлаштирилиши кутилмоқда.
…