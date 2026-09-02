Xiaomi компанияси янги флагман буклама телефонини намойиш этди

·0·Техно
Xiaomi компанияси янги флагман буклама телефонини намойиш этди

Xiaomi компанияси ўзининг навбатдаги инновацион қурилмаси ҳисобланган Xiaomi 18 Фолд смартфонини 7-сентябрь куни бўлиб ўтадиган анъанавий кузги тақдимотда расман тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Мазкур премера арафасида компания асосчиси ва раҳбари Лей Сзюн янги авлод буклама қурилмасини жонли эфирда намойиш қилиб, унинг ташқи кўриниши ва айрим ўзига хос жиҳатларини ошкор қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эълон қилинган видеолавҳаларга кўра, янги флагман қизил рангдаги корпусда тақдим этилган. 36Kr нашри тарқатган маълумотларга таяниб айтганда, Xiaomi раҳбарияти ушбу қурилма компания тарихидаги энг юқори классдаги смартфон бўлишини алоҳида таъкидламоқда. Янги модел нафақат ўзининг дизайни, балки техник имкониятлари билан ҳам мобил бозор эътиборини тортишга интилмоқда.

Техник имкониятлар ва сунъий интеллект

Қурилманинг энг муҳим техник янгиликларидан бири бу унинг сунъий интеллект функцияларига эга янги авлод Хринг O3 флагман процессори билан жиҳозланишидир. Ушбу чип Xiaomi 18 Фолд моделини компания тарихидаги энг ақлли ва самарали қурилмалардан бирига айлантириши кутилмоқда. Шунингдек, смартфон замонавий технологиялар талабларига тўлиқ жавоб бериши муҳим аҳамият касб этади.

ixbt.com маълумотига кўра, қурилма яна бир илғор технология — Чангхин LPDDR6 хотираси билан жиҳозланади. Xiaomi 18 Фолд дунёда ушбу турдаги хотирага эга бўлган илк қурилма бўлиши кутилмоқда. Мазкур хотиранинг тезлиги секундига 12 800 Мбит ни ташкил этиб, унинг ҳажми эса 16 GB гача етиши билдирилмоқда.

Нарх сиёсати ва бозор истиқболлари

Янги буклама смартфоннинг нархи ҳам рекорд даражада юқори бўлиши тахмин қилинмоқда. Маълумотларга кўра, Xiaomi йирик дистрибюторларни қурилманинг барча версиялари 10 000 юандан (тахминан 1500 АҚШ доллари) қиммат туриши ҳақида огоҳлантирган. Бу эса мазкур моделни энг қимматбаҳо туркумдаги сериялардан бирига айлантиради.

Бундай юқори нарх сиёсати қурилманинг илғор технологик хусусиятлари, хусусан, янги процессор, юқори тезликдаги хотира ва букланувчи экран технологиясининг таннархи билан изоҳланади. 7-сентябрь куни бўлиб ўтадиган тақдимот маросимида Xiaomi 18 Фолд ҳақидаги барча қолган тафсилотлар ва унинг бошқа техник хусусиятлари тўлиқ ойдинлаштирилиши кутилмоқда.

XiaomiXiaomi 18 ФолдСмартфонТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S27 флагманлари қувватлаш тезлиги бўйича маълумот берилдиSamsung Galaxy S27 флагманлари қувватлаш тезлиги бўйича маълумот берилдиБугун, 10:20AnTuTu август ойи энг кучли субфлагманлар рейтингини эълон қилдиAnTuTu август ойи энг кучли субфлагманлар рейтингини эълон қилдиБугун, 09:26Олимлар океанларда кислород камайиб бораётгани ҳақида огоҳлантирдиОлимлар океанларда кислород камайиб бораётгани ҳақида огоҳлантирдиБугун, 08:58Red Magic 11S Pro+ 2026-йил август ойининг энг кучли смартфони деб топилдиRed Magic 11S Pro+ 2026-йил август ойининг энг кучли смартфони деб топилдиБугун, 08:22Xiaomi компанияси Mijia Сеилинг Фан билан халқаро бозорга чиқмоқдаXiaomi компанияси Mijia Сеилинг Фан билан халқаро бозорга чиқмоқдаБугун, 05:56Apple компанияси АҚШ президенти фармонига кўра харита номини ўзгартирдиApple компанияси АҚШ президенти фармонига кўра харита номини ўзгартирдиБугун, 04:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди