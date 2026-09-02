Расман: UFC Лас-Вегасдаги катта турнирнинг марказий жангини эълон қилди

·53·Спорт
Расман: UFC Лас-Вегасдаги катта турнирнинг марказий жангини эълон қилди

Лас-Вегасдаги UFC Apex аренаси навбатдаги шиддатли тўқнашувга мезбонлик қилади. Матбуот хизмати томонидан тасдиқланган хабарга кўра, сўнгги пайтларда барқарор ғалабали серия қайд этиб келаётган икки топ жангчи 5 раундлик марафонда дивизионнинг янги даъвогарини аниқлаб беради.

Рақиблар ҳолати ва ғалабали сериялар

Ҳар иккала спортчи ҳам бўлажак жангга ўз фаолиятидаги юқори формада етиб келмоқда:

  • Брендан Алленнинг серияси ва грэпплинг маҳорати:

    • Америкалик жангчи кетма-кет 3 та ғалабали серия қайд этмоқда. У сўнгги бор июнь ойида Эдмен Шахбазянни ҳакамларнинг якдил қарори билан таслим этган эди;

    • Аллен нафақат ММАда, балки грэпплинг бўйича ҳам энг юқори чўққида турибди — у 90 кг гача вазнда ACBJJ All-stars чемпиони ҳисобланади. 30 август куни Истанбулда бўлиб ўтган мусобақада у россиялик Магомедрасул Гасановни муддатидан олдин (тўпиқни қайириш — heel hook усули билан) таслим этиб, камарини муваффақиятли ҳимоя қилди.

  • Кристиан Лерой Данканнинг муваффақиятли юриши:

    • Британиялик жангчи фаолиятидаги энг катта синовдан муваффақиятли ўтиб, кетма-кет 5 та ғалабани қўлга киритди;

    • Данкан июль ойида тажрибали собиқ даъвогар Жаред Каннонирни ҳакамларнинг якдил овози билан доғда қолдириб, дивизион юқори элитасига дадил қадам ташлади.

Рейтингдаги ўринлар ва чемпионлик йўли

Жангчиларнинг ҳозирги позициялари ва тўқнашув аҳамияти:

  • Мета-рейтинг ва ОАВ эътирофи: Айни дамда Брендан Аллен UFCнинг ўрта вазн мета-рейтингида 5-ўринни, ихтисослашган матбуот рейтингида эса 4-поғонани эгаллаб турибди;

  • Данканнинг кўтарилиши: Кристиан Лерой Данкан мос равишда ташкилотнинг мета-рейтингида 11-ўринда, матбуотнинг топ жангчилар рўйхатида эса 10-ўринда қайд этилган;

  • Мутлақ даъвогар мақоми: Тўқнашув ғолиби ўрта вазн камари учун тўғридан-тўғри асосий номзодлардан бирига айланиши аниқ.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанднинг келажаги: Испания грандлари уни ўзига жалб эта оладимиЭрлинг Холанднинг келажаги: Испания грандлари уни ўзига жалб эта оладимиБугун, 12:37Альваро Гонсалес Криштиану Роналду ҳақида нималарни ошкор қилдиАльваро Гонсалес Криштиану Роналду ҳақида нималарни ошкор қилдиБугун, 12:14Арман Царукян шов-шувли таклиф билан чиқди: ММАни нима кутмоқда?Арман Царукян шов-шувли таклиф билан чиқди: ММАни нима кутмоқда?Бугун, 12:02UFC рейтинги янгиланди: Рамазон Темиров ва унинг бўлажак рақиби қайси ўринда?UFC рейтинги янгиланди: Рамазон Темиров ва унинг бўлажак рақиби қайси ўринда?Бугун, 11:56Октагонда 1 киши 6 кишига қарши: Маҳмуд Мурадов шов-шувли жангга рози бўлди!Октагонда 1 киши 6 кишига қарши: Маҳмуд Мурадов шов-шувли жангга рози бўлди!Бугун, 11:51Романо «Манчестер Сити» юлдузи Клаудио Эчеверрининг янги клубини эълон қилди!Романо «Манчестер Сити» юлдузи Клаудио Эчеверрининг янги клубини эълон қилди!Бугун, 11:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди