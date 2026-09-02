Расман: UFC Лас-Вегасдаги катта турнирнинг марказий жангини эълон қилди
Лас-Вегасдаги UFC Apex аренаси навбатдаги шиддатли тўқнашувга мезбонлик қилади. Матбуот хизмати томонидан тасдиқланган хабарга кўра, сўнгги пайтларда барқарор ғалабали серия қайд этиб келаётган икки топ жангчи 5 раундлик марафонда дивизионнинг янги даъвогарини аниқлаб беради.
Рақиблар ҳолати ва ғалабали сериялар
Ҳар иккала спортчи ҳам бўлажак жангга ўз фаолиятидаги юқори формада етиб келмоқда:
Брендан Алленнинг серияси ва грэпплинг маҳорати:
Америкалик жангчи кетма-кет 3 та ғалабали серия қайд этмоқда. У сўнгги бор июнь ойида Эдмен Шахбазянни ҳакамларнинг якдил қарори билан таслим этган эди;
Аллен нафақат ММАда, балки грэпплинг бўйича ҳам энг юқори чўққида турибди — у 90 кг гача вазнда ACBJJ All-stars чемпиони ҳисобланади. 30 август куни Истанбулда бўлиб ўтган мусобақада у россиялик Магомедрасул Гасановни муддатидан олдин (тўпиқни қайириш — heel hook усули билан) таслим этиб, камарини муваффақиятли ҳимоя қилди.
Кристиан Лерой Данканнинг муваффақиятли юриши:
Британиялик жангчи фаолиятидаги энг катта синовдан муваффақиятли ўтиб, кетма-кет 5 та ғалабани қўлга киритди;
Данкан июль ойида тажрибали собиқ даъвогар Жаред Каннонирни ҳакамларнинг якдил овози билан доғда қолдириб, дивизион юқори элитасига дадил қадам ташлади.
Рейтингдаги ўринлар ва чемпионлик йўли
Жангчиларнинг ҳозирги позициялари ва тўқнашув аҳамияти:
Мета-рейтинг ва ОАВ эътирофи: Айни дамда Брендан Аллен UFCнинг ўрта вазн мета-рейтингида 5-ўринни, ихтисослашган матбуот рейтингида эса 4-поғонани эгаллаб турибди;
Данканнинг кўтарилиши: Кристиан Лерой Данкан мос равишда ташкилотнинг мета-рейтингида 11-ўринда, матбуотнинг топ жангчилар рўйхатида эса 10-ўринда қайд этилган;
Мутлақ даъвогар мақоми: Тўқнашув ғолиби ўрта вазн камари учун тўғридан-тўғри асосий номзодлардан бирига айланиши аниқ.
…