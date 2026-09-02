Зафаробод тумани ҳокими ЙТҲга учради: аҳволи оғирлиги айтилмоқда
Жиззах вилояти Зафаробод тумани ҳокими Ғайратжон Эшпўлатовга бириктирилган хизмат автомобили 30 август куни йўл-транспорт ҳодисасига учраган. Дастлабки маълумотларга кўра, воқеа оқибатида ҳоким ва унинг вояга етмаган ўғли тан жароҳатлари билан шифохонага олиб кетилган.
Ҳодиса тафсилотлари ҳозирча расмий идоралар томонидан тўлиқ очиқланмаган. Бироқ ОАВ манбалари авария қандай содир бўлгани ва ҳокимнинг ҳозирги аҳволи ҳақида маълумот бермоқда.
ЙТҲ қандай содир бўлган?
Kun.uz маълум қилишича, унинг икки мустақил манбасига кўра, ҳокимга бириктирилган KIA Seltos катта юк автомобилининг орқа қисмига бориб урилган.
Эътиборли жиҳат шундаки, нашр манбаларига кўра, авария вақтида автомобил рул бошқарувида ҳокимнинг вояга етмаган ўғли бўлган.
Ҳодисанинг аниқ сабаблари, автомобил қандай тезликда ҳаракатлангани ва тўқнашувнинг бошқа тафсилотлари ҳозирча маълум эмас.
Ота-бола шифохонага олиб кетилган
ЙТҲдан сўнг Ғайратжон Эшпўлатов ва унинг ўғли тан жароҳатлари билан аввал Зафаробод туман тиббиёт бирлашмасига етказилган.
Кейинчалик улар Жиззах шаҳридаги Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази филиалига олиб келингани хабар қилинмоқда.
Бу ҳолат ҳодиса оқибатида жароҳат олганларига тиббий ёрдам кўрсатилганини англатади.
Ҳокимнинг аҳволи қандай?
Ҳокимнинг саломатлиги бўйича хабарлар бир-биридан фарқ қилмоқда.
Gazeta манбасига кўра, Ғайратжон Эшпўлатовнинг аҳволи оғир ва у жонлантириш бўлимида.
Бироқ ҳозирча ушбу маълумотни расмий тиббий муассаса ёки вилоят ҳокимлиги тасдиқлагани ҳақида очиқ маълумот йўқ.
Ҳодиса бўйича расмий маълумот берилмагунча, ҳокимнинг саломатлиги ҳақидаги хабарларга эҳтиёткорлик билан ёндашиш лозим.
Энг кўп муҳокама қилинаётган жиҳат
Мазкур ЙТҲда жамоатчилик эътиборини тортаётган асосий масалалардан бири — хизмат автомобилини ким бошқаргани ҳақидаги маълумот.
ОАВ манбалари автомобил рулда ҳокимнинг вояга етмаган ўғли бўлганини билдирмоқда. Агар бу маълумот расмий тасдиқланса, воқеанинг ҳуқуқий жиҳатлари ҳам алоҳида ўрганилиши мумкин.
Ҳозирча эса ҳодисанинг барча тафсилотлари, ҳайдовчининг ҳолати ва ЙТҲга олиб келган сабаблар бўйича якуний хулоса эълон қилинмаган.
Воқеа бўйича нима маълум?
Маълумот
Ҳозирги ҳолат
Ҳодиса санаси
30 август
Ҳудуд
Жиззах вилояти, Зафаробод тумани
Автомобиль
KIA Seltos
Тўқнашув
Катта юк автомобили билан
Жароҳат олганлар
Ҳоким ва унинг ўғли экани хабар қилинмоқда
Ҳокимнинг аҳволи
ОАВ манбасига кўра — оғир
Расмий тасдиқ
Ҳозирча тўлиқ маълум эмас
Энди расмий маълумот кутилмоқда
Ҳодисанинг энг муҳим саволларига — автомобилни ким бошқаргани, ЙТҲнинг аниқ сабаби ва ҳокимнинг ҳақиқий аҳволи қандай эканига расмий изоҳ ойдинлик киритиши мумкин.
Ҳозирча мавжуд маълумотлар ОАВнинг мустақил манбаларига таянган. Шунинг учун ҳодиса тафсилотларини расмий идоралар баёноти билан тасдиқлаш муҳим.
Якуний хулоса ва ҳуқуқий баҳо эса ваколатли органларнинг текширувидан кейин маълум бўлади.
…