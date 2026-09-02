Зафаробод тумани ҳокими ЙТҲга учради: аҳволи оғирлиги айтилмоқда

·1·Жамият
Зафаробод тумани ҳокими ЙТҲга учради: аҳволи оғирлиги айтилмоқда

Жиззах вилояти Зафаробод тумани ҳокими Ғайратжон Эшпўлатовга бириктирилган хизмат автомобили 30 август куни йўл-транспорт ҳодисасига учраган. Дастлабки маълумотларга кўра, воқеа оқибатида ҳоким ва унинг вояга етмаган ўғли тан жароҳатлари билан шифохонага олиб кетилган.

Ҳодиса тафсилотлари ҳозирча расмий идоралар томонидан тўлиқ очиқланмаган. Бироқ ОАВ манбалари авария қандай содир бўлгани ва ҳокимнинг ҳозирги аҳволи ҳақида маълумот бермоқда.

ЙТҲ қандай содир бўлган?

Kun.uz маълум қилишича, унинг икки мустақил манбасига кўра, ҳокимга бириктирилган KIA Seltos катта юк автомобилининг орқа қисмига бориб урилган.

Эътиборли жиҳат шундаки, нашр манбаларига кўра, авария вақтида автомобил рул бошқарувида ҳокимнинг вояга етмаган ўғли бўлган.

Ҳодисанинг аниқ сабаблари, автомобил қандай тезликда ҳаракатлангани ва тўқнашувнинг бошқа тафсилотлари ҳозирча маълум эмас.

Ота-бола шифохонага олиб кетилган

ЙТҲдан сўнг Ғайратжон Эшпўлатов ва унинг ўғли тан жароҳатлари билан аввал Зафаробод туман тиббиёт бирлашмасига етказилган.

Кейинчалик улар Жиззах шаҳридаги Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази филиалига олиб келингани хабар қилинмоқда.

Бу ҳолат ҳодиса оқибатида жароҳат олганларига тиббий ёрдам кўрсатилганини англатади.

Ҳокимнинг аҳволи қандай?

Ҳокимнинг саломатлиги бўйича хабарлар бир-биридан фарқ қилмоқда.

Gazeta манбасига кўра, Ғайратжон Эшпўлатовнинг аҳволи оғир ва у жонлантириш бўлимида.

Бироқ ҳозирча ушбу маълумотни расмий тиббий муассаса ёки вилоят ҳокимлиги тасдиқлагани ҳақида очиқ маълумот йўқ.

Ҳодиса бўйича расмий маълумот берилмагунча, ҳокимнинг саломатлиги ҳақидаги хабарларга эҳтиёткорлик билан ёндашиш лозим.

Энг кўп муҳокама қилинаётган жиҳат

Мазкур ЙТҲда жамоатчилик эътиборини тортаётган асосий масалалардан бири — хизмат автомобилини ким бошқаргани ҳақидаги маълумот.

ОАВ манбалари автомобил рулда ҳокимнинг вояга етмаган ўғли бўлганини билдирмоқда. Агар бу маълумот расмий тасдиқланса, воқеанинг ҳуқуқий жиҳатлари ҳам алоҳида ўрганилиши мумкин.

Ҳозирча эса ҳодисанинг барча тафсилотлари, ҳайдовчининг ҳолати ва ЙТҲга олиб келган сабаблар бўйича якуний хулоса эълон қилинмаган.

Воқеа бўйича нима маълум?

Маълумот

Ҳозирги ҳолат

Ҳодиса санаси

30 август

Ҳудуд

Жиззах вилояти, Зафаробод тумани

Автомобиль

KIA Seltos

Тўқнашув

Катта юк автомобили билан

Жароҳат олганлар

Ҳоким ва унинг ўғли экани хабар қилинмоқда

Ҳокимнинг аҳволи

ОАВ манбасига кўра — оғир

Расмий тасдиқ

Ҳозирча тўлиқ маълум эмас

Энди расмий маълумот кутилмоқда

Ҳодисанинг энг муҳим саволларига — автомобилни ким бошқаргани, ЙТҲнинг аниқ сабаби ва ҳокимнинг ҳақиқий аҳволи қандай эканига расмий изоҳ ойдинлик киритиши мумкин.

Ҳозирча мавжуд маълумотлар ОАВнинг мустақил манбаларига таянган. Шунинг учун ҳодиса тафсилотларини расмий идоралар баёноти билан тасдиқлаш муҳим.

Якуний хулоса ва ҳуқуқий баҳо эса ваколатли органларнинг текширувидан кейин маълум бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Талаба хотин-қизлар учун улкан имконият: Ҳокимликлар контракт пулини тўлаб берадиТалаба хотин-қизлар учун улкан имконият: Ҳокимликлар контракт пулини тўлаб берадиБугун, 12:45Андижондаги шов-шувли можаро: «Ғамхўрлик» марказида ногирон болаларга зўравонлик қилинганАндижондаги шов-шувли можаро: «Ғамхўрлик» марказида ногирон болаларга зўравонлик қилинганБугун, 12:12Пойтахтда йирик дарахт машиналар устига қулади: Воқеа жойидан илк тафсилотларПойтахтда йирик дарахт машиналар устига қулади: Воқеа жойидан илк тафсилотларБугун, 10:51Болангиз мактабга чиқяптими? Унга мана бу 6 та сўзни айтишни унутманг!Болангиз мактабга чиқяптими? Унга мана бу 6 та сўзни айтишни унутманг!Бугун, 10:38Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)Бугун, 09:23Оксфорд талабалари Ўзбекистонга келди: улар ўзбек тилини ўрганмоқда...Оксфорд талабалари Ўзбекистонга келди: улар ўзбек тилини ўрганмоқда...Кеча, 19:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди