Митсубиши компанияси янги авлод Пажеро йўлтанламасини тақдим этди

·0·Авто
Митсубиши компанияси янги авлод Пажеро йўлтанламасини тақдим этди

Япония автомобил бозорида узоқ кутилган премера бўлиб ўтди — Mitsubishi компанияси афсонавий Пажеро моделининг мутлақо янги авлодини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур автомобил рамали тузилишга, доимий тўла узатмага ҳамда етти ўриндиқли салонига эга бўлиб, бозорда Toyota Land Cruiser ва Nissan Патрол каби жиддий рақобатчилар билан курашишга тайёр эканини кўрсатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги авлод модели ўлчамлари бўйича ўз синфидагилар билан бемалол беллаша олади. Автомобилнинг узунлиги 4920 мм, эни 1925 мм, баландлиги эса 1910 мм ни ташкил этади. Ғилдирак базаси 2870 мм бўлиб, бу кўрсаткич Toyota Land Cruiser 300 моделидан бироз каттароқдир. Шунингдек, йўлтанламаснинг клиренци 230 мм га тенг бўлиб, унинг геометрик ўтказувчанлиги кириш бурчаги 30,4 градус, рампаси 22,6 градус ва чиқиш бурчаги 25,8 градусни ташкил қилиши билан ажралиб туради. Ўқлар бўйича вазн тақсимоти эса деярли мукаммал — 52:48 нисбатда бажарилган.

Техник имкониятлар ва юриш қисми

Автомобил асоси сифатида юқори мустаҳкамликка эга зинапоя шаклидаги рама танланган. Олд қисмида икки рисчагарли, орқада эса беш рисчагарли осма тизими ўрнатилган. Капот остидан ўзгарувчан геометрияли турбокомпрессорли 2,4 литрли дизел двигатели жой олган. Ушбу агрегат 480 Н·м максимал айланиш моментини тақдим этади, бироқ расмий маълумотларда двигателнинг аниқ қуввати ҳозирча эълон қилинмаган. Мотор янги саккиз босқичли автомат узатмалар қутиси билан биргаликда ишлайди.

Тўла узатма тизими сифатида компаниянинг махсус С-АВК тизими қўлланилган бўлиб, у исталган йўл шароитида юқори бошқарувчанликни таъминлайди. Салони 2+3+2 схемаси бўйича жиҳозланган. Иккинчи қатор ўриндиқлари олдинга ва орқага 150 мм масофага ҳаракатлана олади ва уларни бутунлай йиғиш ҳам мумкин. Қулайликни ошириш мақсадида ўриндиқларни вентиляция қилиш тизими ва уч зонали иқлим назорати ўрнатилган.

Замонавий технологиялар ва хавфсизлик

Олд панел дизайни илк авлод Пажеро услубига ишора қилса-да, унинг ички қисми энг замонавий рақамли технологиялар билан бойитилган. Ягона блокга бирлаштирилган иккита 14,3 дюймли дисплей ҳайдовчига барча зарур маълумотларни узатиб туради. Шунингдек, смартфонларни интеграция қилиш имконияти ва 12 та динамик ҳамда иккита кучайтиргичга эга Ямаҳа аудио тизими мавжуд. Машина салонда мукаммал шовқиндан ҳимоя қилиш тизими билан жиҳозланганлиги ҳам алоҳида таъкидланган.

Хавфсизлик масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, йўлтанламас секундига 30 кадр частотали уч ўлчамли тасвирни берувчи атрофлича кўриш камераси, автомагистралларда ҳаракатланиш учун электрон ёрдамчилар ва педални нотўғри босишдан ҳимоя қилиш тизими билан таъминланган. Пассив хавфсизлик мажмуасига саккизта ёстиқча киради, улар орасида Mitsubishi учун илк бор олдинги йўловчилар орасига ўрнатиладиган марказий ёстиқча ҳам мавжуд.

МитсубишиПажероЙўлтанламасПремераАвтомобиллар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳайдовчилар диққатига: 1 сентябрдан ЙҲҚ бузганлик учун жарималар миқдори ошдиҲайдовчилар диққатига: 1 сентябрдан ЙҲҚ бузганлик учун жарималар миқдори ошдиКеча, 20:56Kia ўзининг янги PV7 электр фургонини 14 сентябрь куни тақдим этадиKia ўзининг янги PV7 электр фургонини 14 сентябрь куни тақдим этадиКеча, 17:28Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайдиИккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди31.08, 14:28Li Auto раҳбари янги Мега минивенини биринчи iPhone билан таққосладиLi Auto раҳбари янги Мега минивенини биринчи iPhone билан таққослади31.08, 13:29Hyundai ўзининг илк брутал рамный внедорожники Боулдерни фош қилдиHyundai ўзининг илк брутал рамный внедорожники Боулдерни фош қилди31.08, 02:26Toyota 2028-йилда оммавий машиналар учун янги автопилотни тақдим этадиToyota 2028-йилда оммавий машиналар учун янги автопилотни тақдим этади30.08, 20:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди