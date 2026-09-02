Митсубиши компанияси янги авлод Пажеро йўлтанламасини тақдим этди
Япония автомобил бозорида узоқ кутилган премера бўлиб ўтди — Mitsubishi компанияси афсонавий Пажеро моделининг мутлақо янги авлодини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур автомобил рамали тузилишга, доимий тўла узатмага ҳамда етти ўриндиқли салонига эга бўлиб, бозорда Toyota Land Cruiser ва Nissan Патрол каби жиддий рақобатчилар билан курашишга тайёр эканини кўрсатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги авлод модели ўлчамлари бўйича ўз синфидагилар билан бемалол беллаша олади. Автомобилнинг узунлиги 4920 мм, эни 1925 мм, баландлиги эса 1910 мм ни ташкил этади. Ғилдирак базаси 2870 мм бўлиб, бу кўрсаткич Toyota Land Cruiser 300 моделидан бироз каттароқдир. Шунингдек, йўлтанламаснинг клиренци 230 мм га тенг бўлиб, унинг геометрик ўтказувчанлиги кириш бурчаги 30,4 градус, рампаси 22,6 градус ва чиқиш бурчаги 25,8 градусни ташкил қилиши билан ажралиб туради. Ўқлар бўйича вазн тақсимоти эса деярли мукаммал — 52:48 нисбатда бажарилган.
Техник имкониятлар ва юриш қисмиАвтомобил асоси сифатида юқори мустаҳкамликка эга зинапоя шаклидаги рама танланган. Олд қисмида икки рисчагарли, орқада эса беш рисчагарли осма тизими ўрнатилган. Капот остидан ўзгарувчан геометрияли турбокомпрессорли 2,4 литрли дизел двигатели жой олган. Ушбу агрегат 480 Н·м максимал айланиш моментини тақдим этади, бироқ расмий маълумотларда двигателнинг аниқ қуввати ҳозирча эълон қилинмаган. Мотор янги саккиз босқичли автомат узатмалар қутиси билан биргаликда ишлайди.
Тўла узатма тизими сифатида компаниянинг махсус С-АВК тизими қўлланилган бўлиб, у исталган йўл шароитида юқори бошқарувчанликни таъминлайди. Салони 2+3+2 схемаси бўйича жиҳозланган. Иккинчи қатор ўриндиқлари олдинга ва орқага 150 мм масофага ҳаракатлана олади ва уларни бутунлай йиғиш ҳам мумкин. Қулайликни ошириш мақсадида ўриндиқларни вентиляция қилиш тизими ва уч зонали иқлим назорати ўрнатилган.
Замонавий технологиялар ва хавфсизликОлд панел дизайни илк авлод Пажеро услубига ишора қилса-да, унинг ички қисми энг замонавий рақамли технологиялар билан бойитилган. Ягона блокга бирлаштирилган иккита 14,3 дюймли дисплей ҳайдовчига барча зарур маълумотларни узатиб туради. Шунингдек, смартфонларни интеграция қилиш имконияти ва 12 та динамик ҳамда иккита кучайтиргичга эга Ямаҳа аудио тизими мавжуд. Машина салонда мукаммал шовқиндан ҳимоя қилиш тизими билан жиҳозланганлиги ҳам алоҳида таъкидланган.
Хавфсизлик масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, йўлтанламас секундига 30 кадр частотали уч ўлчамли тасвирни берувчи атрофлича кўриш камераси, автомагистралларда ҳаракатланиш учун электрон ёрдамчилар ва педални нотўғри босишдан ҳимоя қилиш тизими билан таъминланган. Пассив хавфсизлик мажмуасига саккизта ёстиқча киради, улар орасида Mitsubishi учун илк бор олдинги йўловчилар орасига ўрнатиладиган марказий ёстиқча ҳам мавжуд.
…