Альваро Гонсалес Криштиану Роналду ҳақида нималарни ошкор қилди
Саудия Арабистонининг Ан-Наср клубида собиқ жамоадош бўлиб ҳаракат қилган испаниялик ҳимоячи Альваро Гонсалес португалиялик афсонавий ҳужумчи Криштиану Роналду ҳақида қизиқарли хотиралар билан ўртоқлашди. Goal.com хабар беришича, тажрибали футболчи беш карра “Олтин тўп” соҳибининг жамоа ичидаги оддий инсоний фазилатлари ва майдондаги ёндашуви кескин фарқ қилишини алоҳида таъкидлаб ўтди. Ушбу фикрлар юлдузли футболчининг ёпиқ эшиклар ортидаги асл қиёфасини яққол очиб бергани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Радио МАРКА нашрига берган интервюсида Альваро Гонсалес Криштиану Роналду билан бир жамоада тўп сурган давридаги таассуротлари билан бўлишди. Унинг сўзларига кўра, португалиялик ҳужумчи жамоадошларига доимо ёрдам беришга интиладиган, мулоқотда содда ва самимий инсон сифатида гавдаланади. Гонсалес бу хусусиятни нафақат ўзи, балки бошқа умумий таниш бўлган футболчилар ҳам тасдиқлаганини қўшимча қилди.
Майдондаги туб бурилишБироқ кийиниш хонасидан майдонга қадам қўйган лаҳзадан бошлаб Криштиану Роналду бутунлай бошқа инсонга айланиши таъкидланди. Альваро Гонсалеснинг таърифича, португалиялик тўпурар яшил майдонда ҳақиқий рақобат дахшатига, яни ғалаба сари интилувчи ёввойи рақобатчи инсонга айланади. Унинг машғулотлардаги тинимсиз меҳнаткашлиги ва жисмоний курашлардаги фаоллиги бутун жамоага ўз таъсирини ўтказмай қўймаган.
Ҳимоячи машғулотлар вақтида улар ўртасида қаттиқ жисмоний тўқнашувлар тез-тез бўлиб турганини эсга олди. Шунга қарамай, бу каби кескин вазиятлар машғулотдан кейин дарҳол унутилиб, жакузида бирга ҳордиқ чиқариш ва ҳазил-ҳузил қилиш билан якунланган. Бу эса футболчилар ўртасидаги соғлом муҳитни сақлаб қолишга хизмат қилган.
Тарихий мерос ва келажакдаги марралар2022-23 йилги мавсум давомида ушбу жуфтлик барча мусобақаларда жами 11 та учрашувда майдонга тушиб, 6 та ғалабага эришган эди. Ҳозирда 41 ёшни қаршилаган ва Ан-Наср билан 2027-йилнинг июнигача шартномага эга бўлган Криштиану Роналду профессионал фаолиятидаги 1000 та гол уришдек улкан тарихий марра сари дадил бормоқда. У шу пайтгача ўтказилган 1333 та расмий ўйинда 978 та гол киритишга муваффақ бўлди.
Собиқ жамоадошининг фикрича, Криштиану Роналду ҳамда Лионель Месси каби буюк спортчилар ўзларининг тинимсиз меҳнати ва ғалабага бўлган чанқоқлиги туфайли футбол тарихида абадий қолади. Уларнинг майдондаги ва унинг ташқарисидаги профессионал муносабатлари ёш футболчилар учун ҳамон муҳим намуна бўлиб хизмат қилмоқда.
…