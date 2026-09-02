Альваро Гонсалес Криштиану Роналду ҳақида нималарни ошкор қилди

·1·Спорт
Альваро Гонсалес Криштиану Роналду ҳақида нималарни ошкор қилди

Саудия Арабистонининг Ан-Наср клубида собиқ жамоадош бўлиб ҳаракат қилган испаниялик ҳимоячи Альваро Гонсалес португалиялик афсонавий ҳужумчи Криштиану Роналду ҳақида қизиқарли хотиралар билан ўртоқлашди. Goal.com хабар беришича, тажрибали футболчи беш карра “Олтин тўп” соҳибининг жамоа ичидаги оддий инсоний фазилатлари ва майдондаги ёндашуви кескин фарқ қилишини алоҳида таъкидлаб ўтди. Ушбу фикрлар юлдузли футболчининг ёпиқ эшиклар ортидаги асл қиёфасини яққол очиб бергани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Радио МАРКА нашрига берган интервюсида Альваро Гонсалес Криштиану Роналду билан бир жамоада тўп сурган давридаги таассуротлари билан бўлишди. Унинг сўзларига кўра, португалиялик ҳужумчи жамоадошларига доимо ёрдам беришга интиладиган, мулоқотда содда ва самимий инсон сифатида гавдаланади. Гонсалес бу хусусиятни нафақат ўзи, балки бошқа умумий таниш бўлган футболчилар ҳам тасдиқлаганини қўшимча қилди.

Майдондаги туб бурилиш

Бироқ кийиниш хонасидан майдонга қадам қўйган лаҳзадан бошлаб Криштиану Роналду бутунлай бошқа инсонга айланиши таъкидланди. Альваро Гонсалеснинг таърифича, португалиялик тўпурар яшил майдонда ҳақиқий рақобат дахшатига, яни ғалаба сари интилувчи ёввойи рақобатчи инсонга айланади. Унинг машғулотлардаги тинимсиз меҳнаткашлиги ва жисмоний курашлардаги фаоллиги бутун жамоага ўз таъсирини ўтказмай қўймаган.

Ҳимоячи машғулотлар вақтида улар ўртасида қаттиқ жисмоний тўқнашувлар тез-тез бўлиб турганини эсга олди. Шунга қарамай, бу каби кескин вазиятлар машғулотдан кейин дарҳол унутилиб, жакузида бирга ҳордиқ чиқариш ва ҳазил-ҳузил қилиш билан якунланган. Бу эса футболчилар ўртасидаги соғлом муҳитни сақлаб қолишга хизмат қилган.

Тарихий мерос ва келажакдаги марралар

2022-23 йилги мавсум давомида ушбу жуфтлик барча мусобақаларда жами 11 та учрашувда майдонга тушиб, 6 та ғалабага эришган эди. Ҳозирда 41 ёшни қаршилаган ва Ан-Наср билан 2027-йилнинг июнигача шартномага эга бўлган Криштиану Роналду профессионал фаолиятидаги 1000 та гол уришдек улкан тарихий марра сари дадил бормоқда. У шу пайтгача ўтказилган 1333 та расмий ўйинда 978 та гол киритишга муваффақ бўлди.

Собиқ жамоадошининг фикрича, Криштиану Роналду ҳамда Лионель Месси каби буюк спортчилар ўзларининг тинимсиз меҳнати ва ғалабага бўлган чанқоқлиги туфайли футбол тарихида абадий қолади. Уларнинг майдондаги ва унинг ташқарисидаги профессионал муносабатлари ёш футболчилар учун ҳамон муҳим намуна бўлиб хизмат қилмоқда.

Криштиану РоналдуАн-НасрАльваро ГонсалесЛионель МессиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арман Царукян шов-шувли таклиф билан чиқди: ММАни нима кутмоқда?Арман Царукян шов-шувли таклиф билан чиқди: ММАни нима кутмоқда?Бугун, 12:02Расман: UFC Лас-Вегасдаги катта турнирнинг марказий жангини эълон қилдиРасман: UFC Лас-Вегасдаги катта турнирнинг марказий жангини эълон қилдиБугун, 11:59UFC рейтинги янгиланди: Рамазон Темиров ва унинг бўлажак рақиби қайси ўринда?UFC рейтинги янгиланди: Рамазон Темиров ва унинг бўлажак рақиби қайси ўринда?Бугун, 11:56Октагонда 1 киши 6 кишига қарши: Маҳмуд Мурадов шов-шувли жангга рози бўлди!Октагонда 1 киши 6 кишига қарши: Маҳмуд Мурадов шов-шувли жангга рози бўлди!Бугун, 11:51Романо «Манчестер Сити» юлдузи Клаудио Эчеверрининг янги клубини эълон қилди!Романо «Манчестер Сити» юлдузи Клаудио Эчеверрининг янги клубини эълон қилди!Бугун, 11:43Клаудио Эчеверри Манчестер Ситидан Бенфикага кўчиб ўтдиКлаудио Эчеверри Манчестер Ситидан Бенфикага кўчиб ўтдиБугун, 11:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди