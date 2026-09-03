Хавер Тебас Родрини «Олтин тўп»га лойиқ деб топди

·0·Спорт
Хавер Тебас Родрини «Олтин тўп»га лойиқ деб топди

Испания Ла Лигаси президенти Хавер Тебас «Барселона» ярим ҳимоячиси Родри 2026-йилги «Олтин тўп» мукофотини қўлга киритишга ҳақли эканини таъкидлади. Унинг фикрича, футболчининг жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйини уни ушбу нуфузли совриннинг яққол фаворватига айлантиради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, 2026-йилги мавсумда дунёнинг энг юлдузли футболчилари ўртасидаги рақобат ҳар қачонгидан ҳам кескин кечмоқда. Агар 2024-йилда кураш асосан Родри ва Винисиус Жуниор ўртасида кечган бўлса, бу сафар даъвогарлар сафи кенгроқ.

Жаҳон чемпионатидаги қаҳрамонлик

Ла Лига раҳбари Родри мавсум давомида клуб сафида жароҳатлар сабаб кўп майдонга туша олмаганига қарамай, мундиалдаги ишончли ҳаракатлари барчасини ювиб кетганига ишонч вермоқда. У Испания терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги ғалабасининг асосий меъмори бўлди.

Майдондаги ҳаракатлари ва ўйин темпини бошқариб боргани учун Родри турнирнинг «Олтин тўп»и билан тақдирланган эди. Тебас уни ҳатто испан футболининг «Месси»си деб аташдан ҳам тўймади ва бу фикр терма жамоа устози Луис де ла Фуенте томонидан ҳам қўллаб-қувватланди.

Кучли рақобат ва асосий даъвогарлар

Бироқ Родри учун бу йилги кураш осон кечмайди. Унинг асосий рақибларидан бири клубдаги жамоадоши Ламин Ямал бўлиб турибди. Шунингдек, Бавария сафида голлар ёмғирини ёғдирган ва Германия чемпионлигини қўлга киритган Гарри Кейн ҳам асосий даъвогарлар қаторида тилга олинмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, мавсум якунидаги овоз бериш жараёни дунёнинг энг яхши футболчисини аниқлашда кескин баҳсларга сабаб бўлади. Бироқ Хавер Тебаснинг фикри қатъий ва у испаниялик ярим ҳимоячининг бу мукофотга мутлақо муносиблигига ишонади.

Хавер ТебасРодриОлтин топЛа ЛигаБарселона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Октагондаги кескинлик: Сонг Ядонг Усман Нурмагомедовнинг ҳаракатларига баҳо бердиОктагондаги кескинлик: Сонг Ядонг Усман Нурмагомедовнинг ҳаракатларига баҳо бердиКеча, 23:20Миллионлардан кечди: «Барселона»га ўтган Габриэль Жезус нега маоши камайишига рози бўлди?Миллионлардан кечди: «Барселона»га ўтган Габриэль Жезус нега маоши камайишига рози бўлди?Кеча, 23:0321 йиллик саёҳат поёнига етди: рақамлар, рекордлар ва драматик финаллар21 йиллик саёҳат поёнига етди: рақамлар, рекордлар ва драматик финалларКеча, 22:55Драматик баҳс: Жаҳонгир Ўрозов «Рубин» сафида пеналтилар сериясида гол урдиДраматик баҳс: Жаҳонгир Ўрозов «Рубин» сафида пеналтилар сериясида гол урдиКеча, 22:51Леандро Паредес Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунлаши мумкинЛеандро Паредес Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунлаши мумкинКеча, 22:18Бир давр якуни: Моуринью Мессининг терма жамоадан кетганига муносабат билдирдиБир давр якуни: Моуринью Мессининг терма жамоадан кетганига муносабат билдирдиКеча, 21:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)