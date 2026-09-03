Хавер Тебас Родрини «Олтин тўп»га лойиқ деб топди
Испания Ла Лигаси президенти Хавер Тебас «Барселона» ярим ҳимоячиси Родри 2026-йилги «Олтин тўп» мукофотини қўлга киритишга ҳақли эканини таъкидлади. Унинг фикрича, футболчининг жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйини уни ушбу нуфузли совриннинг яққол фаворватига айлантиради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, 2026-йилги мавсумда дунёнинг энг юлдузли футболчилари ўртасидаги рақобат ҳар қачонгидан ҳам кескин кечмоқда. Агар 2024-йилда кураш асосан Родри ва Винисиус Жуниор ўртасида кечган бўлса, бу сафар даъвогарлар сафи кенгроқ.
Жаҳон чемпионатидаги қаҳрамонликЛа Лига раҳбари Родри мавсум давомида клуб сафида жароҳатлар сабаб кўп майдонга туша олмаганига қарамай, мундиалдаги ишончли ҳаракатлари барчасини ювиб кетганига ишонч вермоқда. У Испания терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги ғалабасининг асосий меъмори бўлди.
Майдондаги ҳаракатлари ва ўйин темпини бошқариб боргани учун Родри турнирнинг «Олтин тўп»и билан тақдирланган эди. Тебас уни ҳатто испан футболининг «Месси»си деб аташдан ҳам тўймади ва бу фикр терма жамоа устози Луис де ла Фуенте томонидан ҳам қўллаб-қувватланди.
Кучли рақобат ва асосий даъвогарларБироқ Родри учун бу йилги кураш осон кечмайди. Унинг асосий рақибларидан бири клубдаги жамоадоши Ламин Ямал бўлиб турибди. Шунингдек, Бавария сафида голлар ёмғирини ёғдирган ва Германия чемпионлигини қўлга киритган Гарри Кейн ҳам асосий даъвогарлар қаторида тилга олинмоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, мавсум якунидаги овоз бериш жараёни дунёнинг энг яхши футболчисини аниқлашда кескин баҳсларга сабаб бўлади. Бироқ Хавер Тебаснинг фикри қатъий ва у испаниялик ярим ҳимоячининг бу мукофотга мутлақо муносиблигига ишонади.
…