Oppo Финд X10 Pro Max флагмани учта 200 MP камера билан намойиш этилди

·28·Техно
Oppo Финд X10 Pro Max флагмани учта 200 MP камера билан намойиш этилди

Смартфонлар бозори яна бир йирик флагман тақдимотига тайёргарлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, яқинда тақдим этилиши кутилаётган Oppo Финд X10 Pro Max моделининг илк рендер суратлари эълон қилинди ва у мобил ихлосмандларида катта қизиқиш уйғотмоқда. Ушбу қурилма ўзининг илғор техник хусусиятлари ҳамда мутлақо янги дизайн концепцияси билан мобил саноатда муҳим қадам ташлашни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги смартфоннинг энг диққатга сазовор жиҳатларидан бири унинг орқа панелидаги камера модули ҳисобланади. Ишлаб чиқарувчи қурилма орқасида йирик горизонтал блокни жойлаштирган бўлиб, унинг ичида учта асосий объективни ўз ичига олган квадрат модул мавжуд. Яна бир қўшимча объектив эса улардан алоҳида ҳолда ўрнашган.

Илғор камера имкониятлари ва янги сенсор

Oppo Финд X10 Pro Max модели суратга олиш имкониятлари бўйича янги стандартларни белгилаши кутилмоқда. Маълумотларга кўра, асосий камера, ўта кенг бурчакли модул ва перископик телефото объективларнинг ҳар бири 200 мегапикселли юқори аниқликдаги сенсорлар билан жиҳозланади. Уларга қўшимча равишда алоҳида Данхиа камераси ҳам ўрнатилади.

Шунингдек, қурилма саноатда илк бор Samsung ИСОСEЛЛ HPК сенсорини қўлловчи смартфон бўлади. Ушбу инновацион сенсор ДеэпПих технологиясидан фойдаланиб, ёруғликни тўғридан-тўғри пикселлар даражасида оптималлаштирган ҳолда қабул қилади. Бу эса ҳар қандай шароитда ҳам юқори сифатли суратларни олиш имконини беради.

Дизайн ва экран технологиялари

Ташқи кўриниш борасида ҳам сезиларли ўзгаришлар амалга оширилган. Машҳур Ҳасселблад компанияси иштирокида ишлаб чиқилган махсус оқ рангли версия қурилма дизайнига ўзгача жозиба бағишлайди. Шу билан бирга, Oppo Финд X10 модели янги авлод OLED-экрани билан жиҳозланиши хабар қилинганди.

Тианма Tiangong Скреэн 2.0 деб номланган ушбу дисплей панели Хитойда намойиш этилган бўлиб, ишлаб чиқарувчи унда кўк нурланиш интенсивлигини камайтириш, паст ёруғлик шароитида тасвир сифатини сақлаш ва ранглар аниқлигига алоҳида эътибор қаратган. Янги экран деярли кўзга ташланмайдиган, тўрт тарафлама ўта юпқа рамкаси билан ҳам ажралиб туради.

OppoСмартфонларКамераТехнологияларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Альфа Сентаури тизимига илк арзон космик аппарат юборилиши мумкинАльфа Сентаури тизимига илк арзон космик аппарат юборилиши мумкинКеча, 23:57Huawei Watch D3 ақлли соати тақдим этилди: босимни ўлчаш ва узоқ автономияHuawei Watch D3 ақлли соати тақдим этилди: босимни ўлчаш ва узоқ автономияКеча, 21:51Acer ультра енгил Свифт Бладе 14 ноутбукини тақдим этдиAcer ультра енгил Свифт Бладе 14 ноутбукини тақдим этдиКеча, 21:25Xiaomi 17 Max AnTuTu фойдаланувчилар рейтингида биринчи ўринни эгалладиXiaomi 17 Max AnTuTu фойдаланувчилар рейтингида биринчи ўринни эгалладиКеча, 19:51Acer Веро 16 тақдим этилди: юқори унумдорлик ва таъмирлаш қулайлигиAcer Веро 16 тақдим этилди: юқори унумдорлик ва таъмирлаш қулайлигиКеча, 17:56Иккита фанат ва 10 000 мА/соат батареяга эга Oukitel WP600 намойиш этилдиИккита фанат ва 10 000 мА/соат батареяга эга Oukitel WP600 намойиш этилдиКеча, 16:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди