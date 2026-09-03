Oppo Финд X10 Pro Max флагмани учта 200 MP камера билан намойиш этилди
Смартфонлар бозори яна бир йирик флагман тақдимотига тайёргарлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, яқинда тақдим этилиши кутилаётган Oppo Финд X10 Pro Max моделининг илк рендер суратлари эълон қилинди ва у мобил ихлосмандларида катта қизиқиш уйғотмоқда. Ушбу қурилма ўзининг илғор техник хусусиятлари ҳамда мутлақо янги дизайн концепцияси билан мобил саноатда муҳим қадам ташлашни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги смартфоннинг энг диққатга сазовор жиҳатларидан бири унинг орқа панелидаги камера модули ҳисобланади. Ишлаб чиқарувчи қурилма орқасида йирик горизонтал блокни жойлаштирган бўлиб, унинг ичида учта асосий объективни ўз ичига олган квадрат модул мавжуд. Яна бир қўшимча объектив эса улардан алоҳида ҳолда ўрнашган.
Илғор камера имкониятлари ва янги сенсорOppo Финд X10 Pro Max модели суратга олиш имкониятлари бўйича янги стандартларни белгилаши кутилмоқда. Маълумотларга кўра, асосий камера, ўта кенг бурчакли модул ва перископик телефото объективларнинг ҳар бири 200 мегапикселли юқори аниқликдаги сенсорлар билан жиҳозланади. Уларга қўшимча равишда алоҳида Данхиа камераси ҳам ўрнатилади.
Шунингдек, қурилма саноатда илк бор Samsung ИСОСEЛЛ HPК сенсорини қўлловчи смартфон бўлади. Ушбу инновацион сенсор ДеэпПих технологиясидан фойдаланиб, ёруғликни тўғридан-тўғри пикселлар даражасида оптималлаштирган ҳолда қабул қилади. Бу эса ҳар қандай шароитда ҳам юқори сифатли суратларни олиш имконини беради.
Дизайн ва экран технологиялариТашқи кўриниш борасида ҳам сезиларли ўзгаришлар амалга оширилган. Машҳур Ҳасселблад компанияси иштирокида ишлаб чиқилган махсус оқ рангли версия қурилма дизайнига ўзгача жозиба бағишлайди. Шу билан бирга, Oppo Финд X10 модели янги авлод OLED-экрани билан жиҳозланиши хабар қилинганди.
Тианма Tiangong Скреэн 2.0 деб номланган ушбу дисплей панели Хитойда намойиш этилган бўлиб, ишлаб чиқарувчи унда кўк нурланиш интенсивлигини камайтириш, паст ёруғлик шароитида тасвир сифатини сақлаш ва ранглар аниқлигига алоҳида эътибор қаратган. Янги экран деярли кўзга ташланмайдиган, тўрт тарафлама ўта юпқа рамкаси билан ҳам ажралиб туради.
…