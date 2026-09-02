Альфа Сентаури тизимига илк арзон космик аппарат юборилиши мумкин

·3·Техно
Альфа Сентаури тизимига илк арзон космик аппарат юборилиши мумкин

Старклоуд стартапи асосчилари Альфа Сентаури юлдузлар системасига кичик учувчисиз космик аппаратни жўнатишни режалаштираётган нотижорат ташкилотни тузишди. ixbt.com маълумотига кўра, лойиҳа муаллифлари 15 миллион доллар маблағ тўплаб, қурилмани 2029 йилнинг охиригача йўлдош ракета ёрдамида фазога чиқаришни мақсад қилишган. Ушбу ташаббус инсоният тарихида янги саҳифа очиши ва юлдузлараро парвозларнинг мутлақо янги иқтисодий моделини кўрсатиб бериши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ферми Эхплорер деб номланган ушбу аппарат имкон қадар содда қилиб ясалади. У ўзида тахминан бир килограмм илмий жиҳозлар, ксенон сақланадиган резервуар ва ҳаракатлантирувчи тизим учун мўлжалланган қуёш батареяларини жамлайди. Лойиҳа муаллифлари онгли равишда янги турдаги двигател технологияларини яратишдан воз кечишди. Уларнинг асосий мақсади мавжуд ечимлар ва минимал маблағ эвазига юлдузлараро парвозни амалга ошириш мумкинлигини амалда синаб кўришдан иборат.

Парвоз механикаси ва асосий муаммолар

Лойиҳанинг энг бош қийинчиликларидан бири бу аппаратни зарур тезликкача тезлаштириш ҳисобланади. Ернинг пастки орбитасига муваффақиятли чиққанидан сўнг, Ферми Эхплорер ўз траекториясини босқичма-босқич ўзгартириб бориши лозим. Бу қурилмага Қуёшга тахминан 0,42 астрономик бирлик масофагача яқинлашиш имконини беради.

Бундай яқинлашув жараёнида қуёш-электр қурилмаси энергиянинг юқори оқимидан фойдаланади. Шунингдек, гравитацион жисм яқинида двигател ёқилганда тезланиш самарадорлиги ошадиган Обер эффектидан ҳам фойдаланилади. Жамоа томонидан тайёрланган техник баҳолашга кўра, мазкур схема аппаратни тахминан 12 йил ичида секундига 25 километр тезликда Қуёшдан узоқлашиш траекториясига чиқаришга ёрдам беради.

77 минг йиллик сафар ва фалсафий асослар

Шундан сўнг Ферми Эхплорер баллистик траектория бўйлаб ўз парвозини давом эттиради ва тахминан 77 000 йил деганда Альфа Сентаури тизимига етиб боради. Лойиҳанинг ғояси Ферми парадокси билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, у коинотда ҳаёт тарқалган бўлса-нексин-ки, инсоният ҳалигача ўзга цивилизациялар мавжудлигининг ишончли далилларини топмагани саволини ўртага ташлайди.

Лойиҳа ташаббускорларидан бири Филип Жонстоннинг фикрича, ушбу миссия парадоксдаги иккита эҳтимолий тушунтиришни текшириш имконини беради. Жумладан, ривожланган цивилизациялар ўз юлдуз системасидан ташқарига аппарат юборишга журъат эта олмаслиги ёки юлдузлараро парвозлар ҳатто улар учун ҳам ҳаддан ташқари мураккаб бўлиши мумкинлиги синовдан ўтади.

Қурилма билан алоқа узоқ давом этмайди ва жамоа Ферми Эхплорер бошқарувини тахминан 18 ой давомида амалга оширишни режалаштирган. Шундан сўнг аппарат автоном парвозни давом эттиради, Юпитердан ўтиб кетганидан кейин эса уни Ердан туриб кузатиш жуда қийин кечади. Агар лойиҳа керакли молиялаштиришни қўлга киритса, унинг ижодкорлари миссияни 2029 йилдаёқ бошлашни ният қилишган.

КосмосАстрономияСтарклоудАльфа СентауриТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Watch D3 ақлли соати тақдим этилди: босимни ўлчаш ва узоқ автономияHuawei Watch D3 ақлли соати тақдим этилди: босимни ўлчаш ва узоқ автономияКеча, 21:51Acer ультра енгил Свифт Бладе 14 ноутбукини тақдим этдиAcer ультра енгил Свифт Бладе 14 ноутбукини тақдим этдиКеча, 21:25Xiaomi 17 Max AnTuTu фойдаланувчилар рейтингида биринчи ўринни эгалладиXiaomi 17 Max AnTuTu фойдаланувчилар рейтингида биринчи ўринни эгалладиКеча, 19:51Acer Веро 16 тақдим этилди: юқори унумдорлик ва таъмирлаш қулайлигиAcer Веро 16 тақдим этилди: юқори унумдорлик ва таъмирлаш қулайлигиКеча, 17:56Иккита фанат ва 10 000 мА/соат батареяга эга Oukitel WP600 намойиш этилдиИккита фанат ва 10 000 мА/соат батареяга эга Oukitel WP600 намойиш этилдиКеча, 16:57Acer тўртта экранли янги портатив мониторини тақдим этдиAcer тўртта экранли янги портатив мониторини тақдим этдиКеча, 16:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди