Лионель Месси тер жамоадаги фаолиятини якунлади
Аргентина терма жамоаси сардори ва жаҳон футболи афсонаси Лионель Месси миллий жамоадаги фаолиятини расман якунлаганини эълон қилди. Goal.com хабар беришича, бу қарор Аргентина терма жамоасининг жаҳон чемпионати финалида Испанияга қарши кечган ва қўшимча бўлимлардаги мағлубият билан якунланган драматик ўйинидан кейин қабул қилинган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўн йилликлар давомида бутун дунё мухлисларини ўзининг бетакрор ўйини билан лол қолдириб келган 39 ёшли ҳужумчи ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали миллионлаб мухлисларига мурожаат йўллади. Унинг сўзларига кўра, бу қарор жуда оғир келганига қарамай, энди терма жамоадан кетиш вақти келгани тушунарли бўлган.
Икки ўн йилликни ўз ичига олган тарихий меросЛионель Мессининг Аргентина сафидаги фаолияти статистика ва рекордларга бой бўлди. Икки ўн йилликни қамраб олган халқаро фаолияти давомида у миллий либосда 207 та учрашув ўтказиб, эркаклар футболи тарихида энг кўп ўйин ўтказган футболчилар рўйхатида иккинчи ўринни эгаллаб турибди. Шунингдек, у ўз терма жамоаси тарихидаги энг яхши тўпурар сифатида 125 та гол киритишга муваффақ бўлди.
Goal.com маълумотига кўра, Месси ўзининг хайрлашув баёнотида терма жамоада бор кучини берганини ва ортиқ беролмайдиган даражада чарчаганини таъкидлаган. У жамоадорлари ва мухлисларига миннатдорчилик билдириб, орқадан иқтидорли ёшлар келиб чиқаётганини ва улар ҳам ўз имкониятига эга бўлиши кераклигини қўшимча қилди.
Қатардаги зафар ва унутилмас хотираларМессининг халқаро майдондаги энг ёрқин чўққиси 2022 йилда Қатарда бўлиб ўтган жаҳон чемпионатида Аргентина терма жамоасини чемпионлик сари етаклагани бўлди. Ушбу мусобақада у турнирнинг энг яхши футболчиси деб топилди. Шунингдек, у 2014 йилги мундиалда ҳам финалгача етиб бориб, шундай совринга сазовор бўлган эди.
Жаҳон чемпионатидан ташқари, Месси Аргентина терма жамоасининг узоқ йиллик совринсиз сериясига барҳам берди. У 2021 йилда Америка кубогини қўлга киритди, шунингдек, Уембли стадионида ўтказилган Финалиссима баҳсида ҳам ғалаба қозониб, ўзининг халқаро коллекциясини бойитди.
Испаниядан учралган сўнгги мағлубият аччиқ хотира бўлиб қолган бўлса-да, Лионель Мессининг Аргентинадаги фаолияти футбол тарихидаги энг буюк саҳифалардан бири сифатида абадий муҳрланиб қолиши шубҳасиздир.
…