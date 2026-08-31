Лионель Месси тер жамоадаги фаолиятини якунлади

·30·Спорт
Лионель Месси тер жамоадаги фаолиятини якунлади

Аргентина терма жамоаси сардори ва жаҳон футболи афсонаси Лионель Месси миллий жамоадаги фаолиятини расман якунлаганини эълон қилди. Goal.com хабар беришича, бу қарор Аргентина терма жамоасининг жаҳон чемпионати финалида Испанияга қарши кечган ва қўшимча бўлимлардаги мағлубият билан якунланган драматик ўйинидан кейин қабул қилинган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўн йилликлар давомида бутун дунё мухлисларини ўзининг бетакрор ўйини билан лол қолдириб келган 39 ёшли ҳужумчи ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали миллионлаб мухлисларига мурожаат йўллади. Унинг сўзларига кўра, бу қарор жуда оғир келганига қарамай, энди терма жамоадан кетиш вақти келгани тушунарли бўлган.

Икки ўн йилликни ўз ичига олган тарихий мерос

Лионель Мессининг Аргентина сафидаги фаолияти статистика ва рекордларга бой бўлди. Икки ўн йилликни қамраб олган халқаро фаолияти давомида у миллий либосда 207 та учрашув ўтказиб, эркаклар футболи тарихида энг кўп ўйин ўтказган футболчилар рўйхатида иккинчи ўринни эгаллаб турибди. Шунингдек, у ўз терма жамоаси тарихидаги энг яхши тўпурар сифатида 125 та гол киритишга муваффақ бўлди.

Goal.com маълумотига кўра, Месси ўзининг хайрлашув баёнотида терма жамоада бор кучини берганини ва ортиқ беролмайдиган даражада чарчаганини таъкидлаган. У жамоадорлари ва мухлисларига миннатдорчилик билдириб, орқадан иқтидорли ёшлар келиб чиқаётганини ва улар ҳам ўз имкониятига эга бўлиши кераклигини қўшимча қилди.

Қатардаги зафар ва унутилмас хотиралар

Мессининг халқаро майдондаги энг ёрқин чўққиси 2022 йилда Қатарда бўлиб ўтган жаҳон чемпионатида Аргентина терма жамоасини чемпионлик сари етаклагани бўлди. Ушбу мусобақада у турнирнинг энг яхши футболчиси деб топилди. Шунингдек, у 2014 йилги мундиалда ҳам финалгача етиб бориб, шундай совринга сазовор бўлган эди.

Жаҳон чемпионатидан ташқари, Месси Аргентина терма жамоасининг узоқ йиллик совринсиз сериясига барҳам берди. У 2021 йилда Америка кубогини қўлга киритди, шунингдек, Уембли стадионида ўтказилган Финалиссима баҳсида ҳам ғалаба қозониб, ўзининг халқаро коллекциясини бойитди.

Испаниядан учралган сўнгги мағлубият аччиқ хотира бўлиб қолган бўлса-да, Лионель Мессининг Аргентинадаги фаолияти футбол тарихидаги энг буюк саҳифалардан бири сифатида абадий муҳрланиб қолиши шубҳасиздир.

Лионель МессиАргентинаЖаҳон чемпионатиФутболИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умар Нурмагомедов қаерда хато қилди? UFC афсонаси бу жанг бўйича шов-шувли баёнот бердиУмар Нурмагомедов қаерда хато қилди? UFC афсонаси бу жанг бўйича шов-шувли баёнот бердиБугун, 21:09Пётр Ян, Двалишвили ёки О’Мэлли? Сонг Ядонгнинг сенсацион ғалабасидан сўнг дивизионда катта интригаПётр Ян, Двалишвили ёки О’Мэлли? Сонг Ядонгнинг сенсацион ғалабасидан сўнг дивизионда катта интригаБугун, 20:12Брэдли Барколя «Ливерпуль» сафидаги илк интервьюсида нималар деди?Брэдли Барколя «Ливерпуль» сафидаги илк интервьюсида нималар деди?Бугун, 19:36Кечаги ғалабадан сўнг Моуриньюдан шов-шувли баёнот: Таркибда нималар бўлмоқда?Кечаги ғалабадан сўнг Моуриньюдан шов-шувли баёнот: Таркибда нималар бўлмоқда?Бугун, 19:29Расман: «Манчестер Сити» 40 млн евролик янги юлдуз трансферини эълон қилди!Расман: «Манчестер Сити» 40 млн евролик янги юлдуз трансферини эълон қилди!Бугун, 19:23Энди у Энфилдда: Барколянинг 150 млн евролик супер трансфери тафсилотлариЭнди у Энфилдда: Барколянинг 150 млн евролик супер трансфери тафсилотлариБугун, 19:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)