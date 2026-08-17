Ўзбек дуэти бенефиси: Шомуродов ва Файзуллаевнинг ўйинига қандай баҳо берилди?

·28·Спорт
Ўзбек дуэти бенефиси: Шомуродов ва Файзуллаевнинг ўйинига қандай баҳо берилди?
Қисқача

«Башакшеҳир» Туркия Суперлигасининг илк турида «Кожаелиспор»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этди. Аббосбек Файзуллаев 14-дақиқада Кристофер Оперига ассист берди, Элдор Шомуродов эса иккинчи бўлимда янги мавсумдаги илк голини урди. Флашскоре Шомуродовнинг ўйинини 8,3, Файзуллаевникини 7,6 балл билан баҳолади, Кристофер Опери эса 8,6 балл билан энг юқори натижани қайд этди. «Башакшеҳир» 23 август куни 2-турда сафарда «Trabzonspor»га қарши майдонга тушади.

Туркия Суперлигасининг янги мавсуми илк туриданоқ ўзбекистонлик легионерлар ўзини энг ёрқин томондан кўрсатишга киришди. Истанбулнинг «Башакшеҳир» клуби ўз майдонида «Кожаэлиспор» жамоасини қабул қилиб, 2:0 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди.

Учрашув мезбонларнинг тўлиқ устунлиги остида ўтди ва қозонилган ғалабада Ўзбекистон миллий терма жамоаси юлдузларининг хизмати беқиёс бўлди.

14-дақиқада ассист, иккинчи бўлимда Шомуродовдан гол

Иккала ҳамюртимиз ҳам «Башакшеҳир»нинг ҳужум чизиғидаги асосий фигуралари сифатида майдонда ҳал қилувчи вазифаларни бажарди:

  • Файзуллаевнинг аниқ паси: 14-дақиқадаёқ Аббосбек Файзуллаев жамоадоши Кристофер Оперига қулай имконият яратиб, ажойиб ассист муаллифига айланди ва ҳисобнинг очилишини таъминлади;

  • Шомуродовнинг янги мавсумдаги илк голи: «Башакшеҳир»нинг асосий тўпурари Элдор Шомуродов иккинчи бўлимда рақиб дарвозасини ишғол қилиб, янги мавсумдаги голлари ҳисобини очди ҳамда жамоасининг ғалабасини мустаҳкамлади.

Flashscore таҳлили: Шомуродовга 8,3, Файзуллаевга 7,6 балл

Футбол статистикаси ва таҳлилига ихтисослашган нуфузли Flashscore халқаро нашри баҳс иштирокчиларини алоҳида баҳолаб чиқди:

  • Элдор Шомуродов: Рақиб дарвозаси олдидаги хавфли ҳаракатлари ва киритган муҳим голи учун 8,3 балл билан баҳоланиб, майдондаги энг яхши иккинчи футболчи деб топилди;

  • Аббосбек Файзуллаев: Мавсумни самарали узатма билан бошлаган вингер экспертлар томонидан 7,6 баллга лойиқ кўрилди;

  • Энг юқори баҳо: «Башакшеҳир» сафида энг юқори кўрсаткични биринчи гол муаллифи Кристофер Опери қайд этди — 8,6 балл.

Кейинги синов — «Трабзонспор» сафари

Мавсумни 2:0 ҳисобидаги ғалаба билан бошлаган Истанбул клуби турнир жадвалида пешқадамлар сафидан жой олди:

  • Навбатдаги баҳс: Эндиликда «Башакшеҳир» 2-тур доирасида 23 август куни сафарда лиганинг гранд жамоаларидан бири ҳисобланган «Трабзонспор»га қарши майдонга тушади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Элдор ШомуродовАббосбек ФайзуллаевИстанбул БашакшехирТрабзонспорФлешскор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алан Пардев: Арсенал Англия чемпионатидаги рақибларидан яққол устун турибдиАлан Пардев: Арсенал Англия чемпионатидаги рақибларидан яққол устун турибдиБугун, 11:39Ҳал қилувчи палла: Жавоҳир Синдаров турнир жадвалида нечанчи ўринда бормоқда?Ҳал қилувчи палла: Жавоҳир Синдаров турнир жадвалида нечанчи ўринда бормоқда?Бугун, 11:31Луис Энрике Суперкубокдаги мағлубиятдан сўнг кескин баёнот берди!Луис Энрике Суперкубокдаги мағлубиятдан сўнг кескин баёнот берди!Бугун, 11:12Янгиланган рекорд: Ислам Махачев Гэррига қарши баҳс сирларини очди...Янгиланган рекорд: Ислам Махачев Гэррига қарши баҳс сирларини очди...Бугун, 11:06Дана Уайт ва Ҳабиб ўртасида баҳс: Собиқ чемпионнинг ҳозирги вазни қанча?Дана Уайт ва Ҳабиб ўртасида баҳс: Собиқ чемпионнинг ҳозирги вазни қанча?Бугун, 10:56Дани Себалос трансфери: Наполи тажрибали ярим ҳимоячи учун ҳаракатни бошладиДани Себалос трансфери: Наполи тажрибали ярим ҳимоячи учун ҳаракатни бошладиБугун, 10:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?