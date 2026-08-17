Ўзбек дуэти бенефиси: Шомуродов ва Файзуллаевнинг ўйинига қандай баҳо берилди?
«Башакшеҳир» Туркия Суперлигасининг илк турида «Кожаелиспор»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этди. Аббосбек Файзуллаев 14-дақиқада Кристофер Оперига ассист берди, Элдор Шомуродов эса иккинчи бўлимда янги мавсумдаги илк голини урди. Флашскоре Шомуродовнинг ўйинини 8,3, Файзуллаевникини 7,6 балл билан баҳолади, Кристофер Опери эса 8,6 балл билан энг юқори натижани қайд этди. «Башакшеҳир» 23 август куни 2-турда сафарда «Trabzonspor»га қарши майдонга тушади.
Туркия Суперлигасининг янги мавсуми илк туриданоқ ўзбекистонлик легионерлар ўзини энг ёрқин томондан кўрсатишга киришди. Истанбулнинг «Башакшеҳир» клуби ўз майдонида «Кожаэлиспор» жамоасини қабул қилиб, 2:0 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди.
Учрашув мезбонларнинг тўлиқ устунлиги остида ўтди ва қозонилган ғалабада Ўзбекистон миллий терма жамоаси юлдузларининг хизмати беқиёс бўлди.
14-дақиқада ассист, иккинчи бўлимда Шомуродовдан гол
Иккала ҳамюртимиз ҳам «Башакшеҳир»нинг ҳужум чизиғидаги асосий фигуралари сифатида майдонда ҳал қилувчи вазифаларни бажарди:
Файзуллаевнинг аниқ паси: 14-дақиқадаёқ Аббосбек Файзуллаев жамоадоши Кристофер Оперига қулай имконият яратиб, ажойиб ассист муаллифига айланди ва ҳисобнинг очилишини таъминлади;
Шомуродовнинг янги мавсумдаги илк голи: «Башакшеҳир»нинг асосий тўпурари Элдор Шомуродов иккинчи бўлимда рақиб дарвозасини ишғол қилиб, янги мавсумдаги голлари ҳисобини очди ҳамда жамоасининг ғалабасини мустаҳкамлади.
Flashscore таҳлили: Шомуродовга 8,3, Файзуллаевга 7,6 балл
Футбол статистикаси ва таҳлилига ихтисослашган нуфузли Flashscore халқаро нашри баҳс иштирокчиларини алоҳида баҳолаб чиқди:
Элдор Шомуродов: Рақиб дарвозаси олдидаги хавфли ҳаракатлари ва киритган муҳим голи учун 8,3 балл билан баҳоланиб, майдондаги энг яхши иккинчи футболчи деб топилди;
Аббосбек Файзуллаев: Мавсумни самарали узатма билан бошлаган вингер экспертлар томонидан 7,6 баллга лойиқ кўрилди;
Энг юқори баҳо: «Башакшеҳир» сафида энг юқори кўрсаткични биринчи гол муаллифи Кристофер Опери қайд этди — 8,6 балл.
Кейинги синов — «Трабзонспор» сафари
Мавсумни 2:0 ҳисобидаги ғалаба билан бошлаган Истанбул клуби турнир жадвалида пешқадамлар сафидан жой олди:
Навбатдаги баҳс: Эндиликда «Башакшеҳир» 2-тур доирасида 23 август куни сафарда лиганинг гранд жамоаларидан бири ҳисобланган «Трабзонспор»га қарши майдонга тушади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…