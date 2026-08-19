Аср жанги: Энтони Жошуа ва Тайсон Фьюри жанги санаси ва жойи маълум бўлди

·22·Спорт
Аср жанги: Энтони Жошуа ва Тайсон Фьюри жанги санаси ва жойи маълум бўлди
Қисқача

Энтони Джошуа ва Тайсон Фюри ўртасидаги жанг жорий йилнинг 20 ноябр куни Ню-Ёркдаги «Медисон Сквер Гарден» аренасида бўлиб ўтади. Даилй Маил хабарига кўра, оғир вазн тоифасидаги собиқ чемпионлар жанги бўйича барча келишувларга эришилган. Январ ойи бошида Джошуанинг амакиси унинг фаолиятини якунлаганини билдирган бўлса-да, Энтони Джошуа Фюрига қарши жанг учун рингга қайтишга қарор қилди.

Бутун дунё бокс ишқибозлари йиллар давомида кутган ва энди ҳеч қачон бўлмайди деб ҳисобланган супер дерби ниҳоят ҳақиқатга айланмоқда: Британиянинг икки афсонавий чемпиони — Энтони Жошуа ва Тайсон Фьюри юзма-юз келади. Жошуанинг фаолиятини якунлагани ҳақидаги шов-шувли гаплардан сўнг, ушбу тарихий тўқнашув қачон ва қаерда бўлиб ўтиши эълон қилинди?

«Мэдисон Сквер Гарден»даги буюк оқшом: Daily Mail эксклюзиви

Британиянинг нуфузли Daily Mail нашри берган сенсацион хабарга кўра, оғир вазн тоифасининг икки гиганти ўртасидаги жанг бўйича барча келишувларга эришилган:

"IBF, WBA, WBO ва IBO камарларининг собиқ соҳиби Энтони Жошуа ҳамда WBC ва WBA Super собиқ чемпиони Тайсон Фьюри жорий йилнинг 20 ноябрь куни Нью-Йоркдаги машҳур «Мэдисон Сквер Гарден» аренасида рингга кўтарилади."

Daily Mail хабаридан

Январь ойи бошида Жошуанинг амакиси спортчи боксдаги фаолиятини бутунлай якунлаганини эълон қилган бўлса-да, «Эй Жей» Фьюрига қарши карьерасининг энг катта тўқнашуви учун яна рингга қайтишга қарор қилди.

Икки афсонанинг статистикаси ва ютуқлари таққоси

Кўрсаткич

Энтони Жошуа

Тайсон Фьюри

Ёши / Мақоми

36 ёш / Собиқ мутлақ/кўп карра чемпион

37 ёш / «Losing King» ва собиқ чемпион

Жами жанглари

33 та (29 ғалаба, 4 мағлубият)

37 та (34 ғалаба, 2 мағлубият, 1 дуранг)

Нокаутлар сони

26 та КО (юқори нокаут фоизи)

24 та КО

Эгаллаган камарлари

IBF, WBA, WBO, IBO

WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF

Жанг санаси ва жойи

20 ноябрь, Нью-Йорк («Madison Square Garden»)

Британия дербиси: Оғир вазннинг сўнгги нуқтаси

37 ёшли «Лоли қироли» (Gypsy King) ва 29 ғалабага эга Энтони Жошуа ўртасидаги баҳс нафақат Буюк Британия, балки бутун жаҳон профессионал бокси тарихидаги энг кўп кутилган ва энг даромадли қарама-қаршиликлардан бири бўлиши шубҳасиз. Ушбу тўқнашув қайси афсонанинг фаолияти чинакам ғалаба билан якун топишини кўрсатиб беради.

Сизнингча, «Аср жанги»да ким ғолиб чиқади: нокаутчи Энтони Жошуами ёки айёр ва чаққон Тайсон Фьюри?

Ўз тахмин ва фикрларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ҳамда бокс мухлиси бўлган барча дўстларингизга ушбу сенсацион хабарни дарҳол улашинг!

Энтони ЖошуаТайсон ФьюриМэдисон Сквер ГарденДейли МейлНью-Йорк
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентусда Спаллетти учун вақт тугади: Жон Элканн фақат ғалаба талаб қилмоқдаЮвентусда Спаллетти учун вақт тугади: Жон Элканн фақат ғалаба талаб қилмоқдаБугун, 15:19Ювентусда Спаллетти учун имкониятлар тугади: бош мураббий фақат ғалаба қозониши шартЮвентусда Спаллетти учун имкониятлар тугади: бош мураббий фақат ғалаба қозониши шартБугун, 15:16«Мареска учун янги бош оғриғи»: «Сити»нинг асосий юлдузи сафдан чиқди«Мареска учун янги бош оғриғи»: «Сити»нинг асосий юлдузи сафдан чиқдиБугун, 15:13ESPN дунёнинг энг кучли 10 марказий ҳимоячисини эълон қилдиESPN дунёнинг энг кучли 10 марказий ҳимоячисини эълон қилдиБугун, 14:59«Мен жанг қилмоқчиман!»: Хамзат Чимаев Дана Уайтга очиқ талаб билан чиқди«Мен жанг қилмоқчиман!»: Хамзат Чимаев Дана Уайтга очиқ талаб билан чиқдиБугун, 14:53Моуринью Винисиус билан бўлиб ўтган махфий суҳбат тафсилотини очди...Моуринью Винисиус билан бўлиб ўтган махфий суҳбат тафсилотини очди...Бугун, 14:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди