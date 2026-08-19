Аср жанги: Энтони Жошуа ва Тайсон Фьюри жанги санаси ва жойи маълум бўлди
Энтони Джошуа ва Тайсон Фюри ўртасидаги жанг жорий йилнинг 20 ноябр куни Ню-Ёркдаги «Медисон Сквер Гарден» аренасида бўлиб ўтади. Даилй Маил хабарига кўра, оғир вазн тоифасидаги собиқ чемпионлар жанги бўйича барча келишувларга эришилган. Январ ойи бошида Джошуанинг амакиси унинг фаолиятини якунлаганини билдирган бўлса-да, Энтони Джошуа Фюрига қарши жанг учун рингга қайтишга қарор қилди.
Бутун дунё бокс ишқибозлари йиллар давомида кутган ва энди ҳеч қачон бўлмайди деб ҳисобланган супер дерби ниҳоят ҳақиқатга айланмоқда: Британиянинг икки афсонавий чемпиони — Энтони Жошуа ва Тайсон Фьюри юзма-юз келади. Жошуанинг фаолиятини якунлагани ҳақидаги шов-шувли гаплардан сўнг, ушбу тарихий тўқнашув қачон ва қаерда бўлиб ўтиши эълон қилинди?
«Мэдисон Сквер Гарден»даги буюк оқшом: Daily Mail эксклюзиви
Британиянинг нуфузли Daily Mail нашри берган сенсацион хабарга кўра, оғир вазн тоифасининг икки гиганти ўртасидаги жанг бўйича барча келишувларга эришилган:
"IBF, WBA, WBO ва IBO камарларининг собиқ соҳиби Энтони Жошуа ҳамда WBC ва WBA Super собиқ чемпиони Тайсон Фьюри жорий йилнинг 20 ноябрь куни Нью-Йоркдаги машҳур «Мэдисон Сквер Гарден» аренасида рингга кўтарилади."
— Daily Mail хабаридан
Январь ойи бошида Жошуанинг амакиси спортчи боксдаги фаолиятини бутунлай якунлаганини эълон қилган бўлса-да, «Эй Жей» Фьюрига қарши карьерасининг энг катта тўқнашуви учун яна рингга қайтишга қарор қилди.
Икки афсонанинг статистикаси ва ютуқлари таққоси
Кўрсаткич
Энтони Жошуа
Тайсон Фьюри
Ёши / Мақоми
36 ёш / Собиқ мутлақ/кўп карра чемпион
37 ёш / «Losing King» ва собиқ чемпион
Жами жанглари
33 та (29 ғалаба, 4 мағлубият)
37 та (34 ғалаба, 2 мағлубият, 1 дуранг)
Нокаутлар сони
26 та КО (юқори нокаут фоизи)
24 та КО
Эгаллаган камарлари
IBF, WBA, WBO, IBO
WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF
Жанг санаси ва жойи
20 ноябрь, Нью-Йорк («Madison Square Garden»)
Британия дербиси: Оғир вазннинг сўнгги нуқтаси
37 ёшли «Лоли қироли» (Gypsy King) ва 29 ғалабага эга Энтони Жошуа ўртасидаги баҳс нафақат Буюк Британия, балки бутун жаҳон профессионал бокси тарихидаги энг кўп кутилган ва энг даромадли қарама-қаршиликлардан бири бўлиши шубҳасиз. Ушбу тўқнашув қайси афсонанинг фаолияти чинакам ғалаба билан якун топишини кўрсатиб беради.
Сизнингча, «Аср жанги»да ким ғолиб чиқади: нокаутчи Энтони Жошуами ёки айёр ва чаққон Тайсон Фьюри?
Ўз тахмин ва фикрларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ҳамда бокс мухлиси бўлган барча дўстларингизга ушбу сенсацион хабарни дарҳол улашинг!
…