Тайсон Фюри ва Энтони Жошуа жанги учун шартнома имзоланди...
Тайсон Фюри ва Энтони Джошуа 20 ноябр 2026 йил куни Ню-Ёркда жанг ўтказиш учун шартнома имзолагани ҳақида хабар тарқалди. Баҳс жума куни ўтказилиши, эҳтимолий арена эса Мадисон Square Гарден бўлиши мумкин. Тайсон Фюрининг рекорди 36 ғалаба, 2 мағлубият ва 1 дурангдан, Энтони Джошуаники эса 30 ғалаба ва 4 мағлубиятдан иборат.
Бокс олами узоқ кутган тўқнашув ниҳоят амалга ошиши мумкин. Тайсон Фюри ва Энтони Жошуа 20 ноябрь куни Ню-Йоркда ўтказилиши режалаштирилган жанг учун шартнома имзолагани ҳақида хабар тарқалди.
Энг қизиқ жиҳати — аввал жанг 2027 йилга қолдирилиши мумкинлиги айтилган эди. Энди эса икки британ боксчиси ўртасидаги баҳс анча эртароқ ўтказилиши мумкин.
Нега жанг жума кунига белгиланган?
Хабарларга кўра, баҳс жума — 20 ноябрь куни ўтказилиши режалаштирилган. Бундай ғайриоддий танлов АҚШдаги йирик спорт мусобақалари билан рақобатни камайтириш ва америкалик томошабинлар учун қулай эфир вақтига мослашиш мақсади билан боғланмоқда. Boxing Scene ва бошқа манбалар ҳам жанг учун Ню-Йорк, хусусан Madison Square Garden варианти муҳокама қилинаётганини тасдиқламоқда.
Бироқ бир муҳим жиҳат бор: жанг бўйича расмий эълон ҳали тўлиқ якунланмаган. Айрим манбалар шартномалар имзоланганини хабар қилса, бошқалари жой масаласи ва айрим келишувлар ҳали ҳал қилиниши кераклигини ёзмоқда.
Икки гигантнинг рекордлари
Боксчи
Ғалаба
Мағлубият
Дуранг
Тайсон Фюри
36
2
1
Энтони Жошуа
30
4
—
Ўн йиллик кутишдан кейинги жанг
Фюри ва Жошуа ўртасидаги эҳтимолий тўқнашув бокс оламида узоқ йиллардан бери кутилмоқда. Аввал жанг 2027 йилга қолдирилиши ёки умуман бошқа санага кўчирилиши ҳақида турли хабарлар тарқалган эди.
Энди эса 20 ноябрь санаси ва Ню-Йорк варианти жиддий муҳокама қилинмоқда. Агар барча ташкилий масалалар ҳал қилиниб, жанг расман эълон қилинса, бу 2026 йилнинг энг катта бокс воқеаларидан бири бўлиши аниқ.
Фюри — Жошуа жанги ниҳоят амалга ошиш арафасида, аммо расмий эълонгача айрим масалалар ҳали очиқ қолмоқда.
Жанг ҳақида қисқача
Сана: 20 ноябрь 2026 йил;
Куни: жума;
Шаҳар: Ню-Йорк;
Эҳтимолий арена: Madison Square Garden;
Ҳолати: келишув ҳақида хабарлар бор, расмий тасдиқ кутилмоқда;
Қарама-қаршилик: Тайсон Фюри — Энтони Жошуа.
Сизнингча, кўп йиллар кутилган Фюри — Жошуа жангида ким ғалаба қозонади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу хабарни Telegram ҳамда бошқа ижтимоий тармоқларда бокс мухлислари билан улашинг.
…