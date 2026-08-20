Тайсон Фюри ва Энтони Жошуа жанги учун шартнома имзоланди...

·21·Спорт
Тайсон Фюри ва Энтони Жошуа жанги учун шартнома имзоланди...
Қисқача

Тайсон Фюри ва Энтони Джошуа 20 ноябр 2026 йил куни Ню-Ёркда жанг ўтказиш учун шартнома имзолагани ҳақида хабар тарқалди. Баҳс жума куни ўтказилиши, эҳтимолий арена эса Мадисон Square Гарден бўлиши мумкин. Тайсон Фюрининг рекорди 36 ғалаба, 2 мағлубият ва 1 дурангдан, Энтони Джошуаники эса 30 ғалаба ва 4 мағлубиятдан иборат.

Бокс олами узоқ кутган тўқнашув ниҳоят амалга ошиши мумкин. Тайсон Фюри ва Энтони Жошуа 20 ноябрь куни Ню-Йоркда ўтказилиши режалаштирилган жанг учун шартнома имзолагани ҳақида хабар тарқалди.

Энг қизиқ жиҳати — аввал жанг 2027 йилга қолдирилиши мумкинлиги айтилган эди. Энди эса икки британ боксчиси ўртасидаги баҳс анча эртароқ ўтказилиши мумкин.

Нега жанг жума кунига белгиланган?

Хабарларга кўра, баҳс жума — 20 ноябрь куни ўтказилиши режалаштирилган. Бундай ғайриоддий танлов АҚШдаги йирик спорт мусобақалари билан рақобатни камайтириш ва америкалик томошабинлар учун қулай эфир вақтига мослашиш мақсади билан боғланмоқда. Boxing Scene ва бошқа манбалар ҳам жанг учун Ню-Йорк, хусусан Madison Square Garden варианти муҳокама қилинаётганини тасдиқламоқда.

Бироқ бир муҳим жиҳат бор: жанг бўйича расмий эълон ҳали тўлиқ якунланмаган. Айрим манбалар шартномалар имзоланганини хабар қилса, бошқалари жой масаласи ва айрим келишувлар ҳали ҳал қилиниши кераклигини ёзмоқда.

Икки гигантнинг рекордлари

Боксчи

Ғалаба

Мағлубият

Дуранг

Тайсон Фюри

36

2

1

Энтони Жошуа

30

4

Ўн йиллик кутишдан кейинги жанг

Фюри ва Жошуа ўртасидаги эҳтимолий тўқнашув бокс оламида узоқ йиллардан бери кутилмоқда. Аввал жанг 2027 йилга қолдирилиши ёки умуман бошқа санага кўчирилиши ҳақида турли хабарлар тарқалган эди.

Энди эса 20 ноябрь санаси ва Ню-Йорк варианти жиддий муҳокама қилинмоқда. Агар барча ташкилий масалалар ҳал қилиниб, жанг расман эълон қилинса, бу 2026 йилнинг энг катта бокс воқеаларидан бири бўлиши аниқ.

Фюри — Жошуа жанги ниҳоят амалга ошиш арафасида, аммо расмий эълонгача айрим масалалар ҳали очиқ қолмоқда.

Жанг ҳақида қисқача

  • Сана: 20 ноябрь 2026 йил;

  • Куни: жума;

  • Шаҳар: Ню-Йорк;

  • Эҳтимолий арена: Madison Square Garden;

  • Ҳолати: келишув ҳақида хабарлар бор, расмий тасдиқ кутилмоқда;

  • Қарама-қаршилик: Тайсон Фюри — Энтони Жошуа.

Сизнингча, кўп йиллар кутилган Фюри — Жошуа жангида ким ғалаба қозонади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу хабарни Telegram ҳамда бошқа ижтимоий тармоқларда бокс мухлислари билан улашинг.

Тайсон ФьюриЭнтони ДжошуаНью-ЙоркМэдисон Сквер ГарденБоксинг Скин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хавьер Мендес Майкл Моралеснинг 23 кг вазн ташлаганига ҳайрон қолди...Хавьер Мендес Майкл Моралеснинг 23 кг вазн ташлаганига ҳайрон қолди...Бугун, 17:00Тарихдаги энг қиммат тўқнашув: Наоя Иноуэ ва Жесси Родригес супержангиТарихдаги энг қиммат тўқнашув: Наоя Иноуэ ва Жесси Родригес супержангиБугун, 16:51Жон Жонс Ислам Махачевни GOAT деб аташга қарши чиқдиЖон Жонс Ислам Махачевни GOAT деб аташга қарши чиқдиБугун, 16:46«Нефтчи»да кутилмаган ўзгариш: Хуан Круз Хилл штабни тарк этди«Нефтчи»да кутилмаган ўзгариш: Хуан Круз Хилл штабни тарк этдиБугун, 16:38Месси 922-голини урди, «Интер Майами» ғалабани қўлдан чиқардиМесси 922-голини урди, «Интер Майами» ғалабани қўлдан чиқардиБугун, 16:35Жозе Моуринью «Реал» учун тактик қарорини чиқарди...Жозе Моуринью «Реал» учун тактик қарорини чиқарди...Бугун, 16:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди