OnePlus 16 флагмани: 9000 мА·ч аккумулятор ва 185 Hz экран тақдим этилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- OnePlus 16 флагмани 9000 мА·ч сиғимли аккумулятор ва 185 Гц гача кўтарилиши мумкин бўлган БОЕ X4 дисплейи билан тақдим этилиши кутилмоқда.
- Қурилма Qualcomm Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro процессори, 200 MP асосий камера ва 100 ваттли симли ҳамда 50 ваттли симсиз қувватлаш технологияларини ўз ичига олади.
- Инсайдер Абишек Ядавнинг маълумотларига кўра, ушбу модел мобил саноатда янги стандартларни ўрнатиши мумкин.
Смартфонлар бозори ўзининг яна бир рекордчи қурилмасини кутиб олишга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, машҳур инсайдер Абишек Ядав келажакдаги флагман — OnePlus 16 смартфонининг барча асосий техник тавсилотларини ошкор қилди. Ушбу модел ўзининг улкан қуввати ва илғор имкониятлари билан мобил саноатда янги стандартларни белгилаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилманинг энг диққатга сазовор жиҳатларидан бири унинг дисплейи бўлди. Маълумотларга кўра, смартфон БОE X4 русумли экран билан жиҳозланади. Унинг стандарт кадрлар частотаси 165 Hz ни ташкил этса-да, айрим махсус ўйинларда бу кўрсаткич рекорд даражадаги 185 Hz гача кўтарилиши мумкин. Бу эса ўйинқароқ фойдаланувчилар учун ўта силлиқ ва қулай визуал тажрибани тақдим этади.
Рекорд даражадаги қувват ва унумдорликҚурилманинг автономлиги ҳам ҳавас қилса арзийдиган даражада. Инсайдернинг таъкидлашича, OnePlus 16 флагмани нақ 9000 мА·ч сиғимли ўта йирик аккумулятор билан таъминланади. Бундай улкан батареяни тезкор тўлдириш учун 100 ваттли симли ҳамда 50 ваттли симсиз қувват олиш технологиялари кўзда тутилган.
Смартфоннинг аппарат қисми ҳам таҳсинга лойиқ. Унга ҳали расман тақдим этилмаган кучли Qualcomm Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro процессори асос қилиб олинади. Шунингдек, қурилма замонавий 5G n79 диапазонини қўллаб-қувватлаши ва КолорОС 17 дастурий платформасида ишлаши маълум қилинди.
Камера имкониятлариСуратга олиш имкониятлари бўйича ҳам флагман ўз синфида пешқадам бўлишга даъвогарлик қилмоқда. Қурилманинг асосий камераси 1/1,4 дюймли оптик форматга эга 200 мегапикселли сенсор билан жиҳозланади. Бундан ташқари, унинг орқа панелидаги блокдан ҳар бири 50 мегапикселли бўлган яна иккита камера — ўта кенг бурчакли ҳамда перископик модуллар ўрин олади.
Маълумот учун, ушбу хабарни тарқатган инсайдер Абишек Ядав ўтмишда ҳам ўзининг аниқ башоратлари билан танилган. У илгари Xiaomi Ми 10T, Ми 10T Pro ва Ми 10T Lite смартфонларининг техник хусусиятларини улар расман эълон қилинишидан олдин тўғри фош этган эди. Бу сафарги сиздириб юборилган маълумотлар ҳам технология ихлосмандларида катта қизиқиш уйғотмоқда.
Изоҳлар 0
…