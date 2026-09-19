OnePlus 16 флагмани: 9000 мА·ч аккумулятор ва 185 Hz экран тақдим этилади

·2·Техно
OnePlus 16 флагмани: 9000 мА·ч аккумулятор ва 185 Hz экран тақдим этилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • OnePlus 16 флагмани 9000 мА·ч сиғимли аккумулятор ва 185 Гц гача кўтарилиши мумкин бўлган БОЕ X4 дисплейи билан тақдим этилиши кутилмоқда.
  • Қурилма Qualcomm Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro процессори, 200 MP асосий камера ва 100 ваттли симли ҳамда 50 ваттли симсиз қувватлаш технологияларини ўз ичига олади.
  • Инсайдер Абишек Ядавнинг маълумотларига кўра, ушбу модел мобил саноатда янги стандартларни ўрнатиши мумкин.

Смартфонлар бозори ўзининг яна бир рекордчи қурилмасини кутиб олишга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, машҳур инсайдер Абишек Ядав келажакдаги флагманOnePlus 16 смартфонининг барча асосий техник тавсилотларини ошкор қилди. Ушбу модел ўзининг улкан қуввати ва илғор имкониятлари билан мобил саноатда янги стандартларни белгилаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилманинг энг диққатга сазовор жиҳатларидан бири унинг дисплейи бўлди. Маълумотларга кўра, смартфон БОE X4 русумли экран билан жиҳозланади. Унинг стандарт кадрлар частотаси 165 Hz ни ташкил этса-да, айрим махсус ўйинларда бу кўрсаткич рекорд даражадаги 185 Hz гача кўтарилиши мумкин. Бу эса ўйинқароқ фойдаланувчилар учун ўта силлиқ ва қулай визуал тажрибани тақдим этади.

Рекорд даражадаги қувват ва унумдорлик

Қурилманинг автономлиги ҳам ҳавас қилса арзийдиган даражада. Инсайдернинг таъкидлашича, OnePlus 16 флагмани нақ 9000 мА·ч сиғимли ўта йирик аккумулятор билан таъминланади. Бундай улкан батареяни тезкор тўлдириш учун 100 ваттли симли ҳамда 50 ваттли симсиз қувват олиш технологиялари кўзда тутилган.

Смартфоннинг аппарат қисми ҳам таҳсинга лойиқ. Унга ҳали расман тақдим этилмаган кучли Qualcomm Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro процессори асос қилиб олинади. Шунингдек, қурилма замонавий 5G n79 диапазонини қўллаб-қувватлаши ва КолорОС 17 дастурий платформасида ишлаши маълум қилинди.

Камера имкониятлари

Суратга олиш имкониятлари бўйича ҳам флагман ўз синфида пешқадам бўлишга даъвогарлик қилмоқда. Қурилманинг асосий камераси 1/1,4 дюймли оптик форматга эга 200 мегапикселли сенсор билан жиҳозланади. Бундан ташқари, унинг орқа панелидаги блокдан ҳар бири 50 мегапикселли бўлган яна иккита камера — ўта кенг бурчакли ҳамда перископик модуллар ўрин олади.

Маълумот учун, ушбу хабарни тарқатган инсайдер Абишек Ядав ўтмишда ҳам ўзининг аниқ башоратлари билан танилган. У илгари Xiaomi Ми 10T, Ми 10T Pro ва Ми 10T Lite смартфонларининг техник хусусиятларини улар расман эълон қилинишидан олдин тўғри фош этган эди. Бу сафарги сиздириб юборилган маълумотлар ҳам технология ихлосмандларида катта қизиқиш уйғотмоқда.

OnePlus 16SnapdragonСмартфонФлагманТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OnePlus 16 флагмани 9000 мА•ч аккумулятор ва 185 Hz экран билан сертификациядан ўтдиOnePlus 16 флагмани 9000 мА•ч аккумулятор ва 185 Hz экран билан сертификациядан ўтдиБугун, 09:53Honor сунъий интеллект учун ўта ихчам Tiangong AXB35 иш станциясини тақдим этдиHonor сунъий интеллект учун ўта ихчам Tiangong AXB35 иш станциясини тақдим этдиБугун, 05:58Anthropic компанияси сунъий интеллектга асосланган биологик лаборатория очдиAnthropic компанияси сунъий интеллектга асосланган биологик лаборатория очдиБугун, 04:22Марс Эхпресс Қизил сайёранинг жанубий қутбидаги бинафша қояларни суратга олдиМарс Эхпресс Қизил сайёранинг жанубий қутбидаги бинафша қояларни суратга олдиБугун, 01:56Ҳиндистонда янги iPhone моделлари пицадан ҳам тезроқ етказиб берилмоқдаҲиндистонда янги iPhone моделлари пицадан ҳам тезроқ етказиб берилмоқдаКеча, 22:52Марсни тадқиқ қилаётган Curiosity 5000-солни нишонладиМарсни тадқиқ қилаётган Curiosity 5000-солни нишонладиКеча, 21:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди