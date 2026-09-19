Моуринью «Реал» машғулотларига уни олиб кирди: «Атлетико»ни таслим эти учун янги қурол

·20·Спорт
Моуринью «Реал» машғулотларига уни олиб кирди: «Атлетико»ни таслим эти учун янги қурол
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Реал» бош мураббийи Жозе Моуринью «Атлетико» билан бўладиган марказий дерби олдидан машғулот жараёнига Луис Энрикининг инновацион услубини татбиқ этди.
  • Футболчилар яшил майдон четида ўрнатилган улкан рақамли монитор орқали анимация ва видеолавҳалар ёрдамида тактик кўрсатмалар олмоқда.
  • Ушбу технологик ёндашув «Реал»нинг майдондаги қарор қабул қилиш тезлигини ошириши ва «Атлетико»нинг зич ҳимоясини ёриб ўтишга ёрдам бериши кутилмоқда.

Испания пойтахти Мадридда йилнинг энг шиддатли қарама-қаршиликларидан бири — «Атлетико» ва «Реал» ўртасидаги марказий дерби олдидан «Қироллик клуби» қароргоҳида кутилмаган технологик бурилиш юз берди. 20 сентябрь, якшанба куни Тошкент вақти билан соат 19:15 да старт оладиган супертўқнашув арафасида «Реал» бош мураббийи Жозе Моуринью машғулот жараёнига франциялик ҳамкасби, айни пайтда «ПСЖ»ни бошқараётган Луис Энрикенинг машҳур инновацион услубини расман татбиқ этди.

The Touchline нашри тарқатган махсус суратларда португалиялик мутахассис бевосита яшил майдон четида ўрнатилган улкан рақамли монитор қаршисида туриб, футболчиларга анимация ва видеолавҳалар орқали тактик кўрсатмалар бераётгани акс этган. Авваллари «ПСЖ» базасида Луис Энрике томонидан мунтазам қўлланиб, Европа футболида катта резонанс келтириб чиқарган ушбу технологик ёндашув эндиликда «Сантьяго Бернабеу» юлдузларининг ҳар бир ҳаракатини сонияма-сония таҳлил қилиш учун хизмат қилмоқда. Диего Симеоненинг темир интизомли «Атлетико»сига қарши кечадиган оғир жанг олдидан бундай юқори технологик тайёргарлик «Реал»нинг майдондаги қарор қабул қилиш тезлигини кескин ошириши кутилмоқда.

Хўш, консерватив услуби билан танилган Моуринью нега тўсатдан рақамли технологияларга мурожаат қилди, улкан экран орқали футболчиларга айнан Симеоне ҳимоясини бузиб ўтиш сирлари ўргатилмоқдами ва ушбу янгилик Мадрид дербисидаги ғалаба калитига айлана оладими?

«Майдон марказидаги улкан монитор»: «Реал» базасидаги янгилик тафсилотлари

The Touchline эълон қилган кадрлар ва машғулот жараёнининг асосий жиҳатлари:

  • «ПСЖ» ва Луис Энрике тажрибаси: Париж клубида муваффақиятли синовдан ўтган замонавий визуал таҳлил усули «Реал» машғулотларига расман мослаштирилди;

  • Реал вақтдаги тузатишлар: Мураббий машғулотни тўхтатмасдан, футболчиларга хато ва камчиликларни кийиниш хонасига бормай, тўғридан-тўғри очиқ майдондаги улкан экран орқали кўрсатиб бермоқда;

  • Тактик чизмалар ва микроҳаракатлар: Ҳар бир ўйинчининг позицион жойлашуви, прессингга киришиш сониялари ва бўш ҳудудларни очиш йўналишлари экранда аниқ чизиқлар билан намойиш этилмоқда;

  • Юлдузлар эътибори: Мадриднинг етакчи футболчилари янги технологик усулни катта қизиқиш билан қабул қилган бўлиб, бу маълумотларни ўзлаштириш самарадорлигини икки баробар оширган.

«Дербига махсус қурол»: Нега айнан «Атлетико» билан ўйин олдидан?

Моуриньюнинг ушбу қарори ортидаги тактик эҳтиёжлар:

  • Симеоненинг паст блокига қарши режа: «Атлетико»нинг зич ҳимоясини ёриб ўтиш учун сониянинг ўндан бир улуши ҳам муҳим — экрандаги таҳлиллар ҳужумчиларга рақиб зоналарини тезроқ илғаш имконини беради;

  • Вертикал футболни сайқаллаш: Аввалроқ Симеоне тан олганидек, «Реал» вертикал ва тезкор ҳужумларда кучли; Моуринью ушбу устунликни экран ёрдамида автоматизм даражасига етказиш устида ишламоқда;

  • Мадрид дербиси санаси ва вақти: 20 сентябрь, якшанба куни Тошкент вақти билан 19:15 да старт оладиган ушбу тўқнашув «Реал» учун нафақат уч очко, балки шаҳар шоҳсупасини қайтариб олиш синовидир.

Спорт таҳлили: Замонавий мураббийлик ва рақамли аср

Европа футболи экспертлари ва таҳлилчиларининг баҳоси:

  • Моуриньюнинг эволюцияси: Португалиялик мутахассис йиллар давомида ўз услубини замон талабларига мослаштириб келаётгани ва рақиб ҳамкасбларининг энг кучли сифатларини ўзлаштиришдан тортинмаслиги унинг юқори савиясини кўрсатади;

  • Психологик таъсир: Футболчилар майдонда кўрган назарияни бир неча сония ичида амалиётга кўчириши вазиятни тушунишни сезиларли даражада енгиллаштиради;

  • Дербининг кескинлиги: Иккала мураббий ҳам бир-бирини жуда яхши билиши ҳисобга олинса, мана шундай кичик деталлар ва технологик устунликлар 20 сентябрдаги баҳс тақдирини ҳал қилиши мумкин.

Жозе Моуринью томонидан жорий этилган катта экранлар «Реал»нинг якшанба кунги муҳим дербига нақадар масъулият ва ҳар томонлама пухта ҳозирлик кўраётганини яққол намоён этмоқда.

Сизнингча, Жозе Моуриньюнинг Луис Энрике услубидаги катта экранлар билан машғулот ўтказиши «Реал»га Диего Симеоне ҳимоясини синдиришда ёрдам берадими? 20 сентябрь оқшомида Тошкент вақти билан 19:15 да бошланадиган Мадрид дербисида қайси клубнинг ғалабасини кутяпсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Испания футболидаги ушбу қизиқарли тактик янгилик шарҳини барча «Реал» ва футбол ихлосмандларига улашинг!

Реал МадридАтлетико МадридМадрид дербисиЖозе Моуринью
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Астон Вилла» меҳмонда «Тоттенҳэм»ни тиз чўктирди: «Шпорлар» мағлубиятдан қоча олмади«Астон Вилла» меҳмонда «Тоттенҳэм»ни тиз чўктирди: «Шпорлар» мағлубиятдан қоча олмадиБугун, 20:11Фламарионнинг бенефиси!: «Пахтакор» Ғузорда камчиликда ўйнаб «Машъал»ни таслим этдиФламарионнинг бенефиси!: «Пахтакор» Ғузорда камчиликда ўйнаб «Машъал»ни таслим этдиБугун, 20:04Нодирбек Абдусатторовдан Самарқанддаги шахмат Олимпиадаси ҳақида муҳим баёнот...Нодирбек Абдусатторовдан Самарқанддаги шахмат Олимпиадаси ҳақида муҳим баёнот...Бугун, 20:01«Даъвогарнинг нокаути!»: Рамазон Темиров Стив Эрцег билан тўқнашув сирларини очди«Даъвогарнинг нокаути!»: Рамазон Темиров Стив Эрцег билан тўқнашув сирларини очдиБугун, 19:34Флик «Севилья»га қарши қайдномани эълон қилди: Шесни, Педри, Ямал ва яна кимлар?Флик «Севилья»га қарши қайдномани эълон қилди: Шесни, Педри, Ямал ва яна кимлар?Бугун, 18:10Диего Симеоне Мадрид дербиси олдидан ҳақиқатни тан олди: Моуриньюга ҳайрат билдирдиДиего Симеоне Мадрид дербиси олдидан ҳақиқатни тан олди: Моуриньюга ҳайрат билдирдиБугун, 17:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг