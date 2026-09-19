Моуринью «Реал» машғулотларига уни олиб кирди: «Атлетико»ни таслим эти учун янги қурол
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Реал» бош мураббийи Жозе Моуринью «Атлетико» билан бўладиган марказий дерби олдидан машғулот жараёнига Луис Энрикининг инновацион услубини татбиқ этди.
- Футболчилар яшил майдон четида ўрнатилган улкан рақамли монитор орқали анимация ва видеолавҳалар ёрдамида тактик кўрсатмалар олмоқда.
- Ушбу технологик ёндашув «Реал»нинг майдондаги қарор қабул қилиш тезлигини ошириши ва «Атлетико»нинг зич ҳимоясини ёриб ўтишга ёрдам бериши кутилмоқда.
Испания пойтахти Мадридда йилнинг энг шиддатли қарама-қаршиликларидан бири — «Атлетико» ва «Реал» ўртасидаги марказий дерби олдидан «Қироллик клуби» қароргоҳида кутилмаган технологик бурилиш юз берди. 20 сентябрь, якшанба куни Тошкент вақти билан соат 19:15 да старт оладиган супертўқнашув арафасида «Реал» бош мураббийи Жозе Моуринью машғулот жараёнига франциялик ҳамкасби, айни пайтда «ПСЖ»ни бошқараётган Луис Энрикенинг машҳур инновацион услубини расман татбиқ этди.
The Touchline нашри тарқатган махсус суратларда португалиялик мутахассис бевосита яшил майдон четида ўрнатилган улкан рақамли монитор қаршисида туриб, футболчиларга анимация ва видеолавҳалар орқали тактик кўрсатмалар бераётгани акс этган. Авваллари «ПСЖ» базасида Луис Энрике томонидан мунтазам қўлланиб, Европа футболида катта резонанс келтириб чиқарган ушбу технологик ёндашув эндиликда «Сантьяго Бернабеу» юлдузларининг ҳар бир ҳаракатини сонияма-сония таҳлил қилиш учун хизмат қилмоқда. Диего Симеоненинг темир интизомли «Атлетико»сига қарши кечадиган оғир жанг олдидан бундай юқори технологик тайёргарлик «Реал»нинг майдондаги қарор қабул қилиш тезлигини кескин ошириши кутилмоқда.
Хўш, консерватив услуби билан танилган Моуринью нега тўсатдан рақамли технологияларга мурожаат қилди, улкан экран орқали футболчиларга айнан Симеоне ҳимоясини бузиб ўтиш сирлари ўргатилмоқдами ва ушбу янгилик Мадрид дербисидаги ғалаба калитига айлана оладими?
«Майдон марказидаги улкан монитор»: «Реал» базасидаги янгилик тафсилотлари
The Touchline эълон қилган кадрлар ва машғулот жараёнининг асосий жиҳатлари:
«ПСЖ» ва Луис Энрике тажрибаси: Париж клубида муваффақиятли синовдан ўтган замонавий визуал таҳлил усули «Реал» машғулотларига расман мослаштирилди;
Реал вақтдаги тузатишлар: Мураббий машғулотни тўхтатмасдан, футболчиларга хато ва камчиликларни кийиниш хонасига бормай, тўғридан-тўғри очиқ майдондаги улкан экран орқали кўрсатиб бермоқда;
Тактик чизмалар ва микроҳаракатлар: Ҳар бир ўйинчининг позицион жойлашуви, прессингга киришиш сониялари ва бўш ҳудудларни очиш йўналишлари экранда аниқ чизиқлар билан намойиш этилмоқда;
Юлдузлар эътибори: Мадриднинг етакчи футболчилари янги технологик усулни катта қизиқиш билан қабул қилган бўлиб, бу маълумотларни ўзлаштириш самарадорлигини икки баробар оширган.
«Дербига махсус қурол»: Нега айнан «Атлетико» билан ўйин олдидан?
Моуриньюнинг ушбу қарори ортидаги тактик эҳтиёжлар:
Симеоненинг паст блокига қарши режа: «Атлетико»нинг зич ҳимоясини ёриб ўтиш учун сониянинг ўндан бир улуши ҳам муҳим — экрандаги таҳлиллар ҳужумчиларга рақиб зоналарини тезроқ илғаш имконини беради;
Вертикал футболни сайқаллаш: Аввалроқ Симеоне тан олганидек, «Реал» вертикал ва тезкор ҳужумларда кучли; Моуринью ушбу устунликни экран ёрдамида автоматизм даражасига етказиш устида ишламоқда;
Мадрид дербиси санаси ва вақти: 20 сентябрь, якшанба куни Тошкент вақти билан 19:15 да старт оладиган ушбу тўқнашув «Реал» учун нафақат уч очко, балки шаҳар шоҳсупасини қайтариб олиш синовидир.
Спорт таҳлили: Замонавий мураббийлик ва рақамли аср
Европа футболи экспертлари ва таҳлилчиларининг баҳоси:
Моуриньюнинг эволюцияси: Португалиялик мутахассис йиллар давомида ўз услубини замон талабларига мослаштириб келаётгани ва рақиб ҳамкасбларининг энг кучли сифатларини ўзлаштиришдан тортинмаслиги унинг юқори савиясини кўрсатади;
Психологик таъсир: Футболчилар майдонда кўрган назарияни бир неча сония ичида амалиётга кўчириши вазиятни тушунишни сезиларли даражада енгиллаштиради;
Дербининг кескинлиги: Иккала мураббий ҳам бир-бирини жуда яхши билиши ҳисобга олинса, мана шундай кичик деталлар ва технологик устунликлар 20 сентябрдаги баҳс тақдирини ҳал қилиши мумкин.
Жозе Моуринью томонидан жорий этилган катта экранлар «Реал»нинг якшанба кунги муҳим дербига нақадар масъулият ва ҳар томонлама пухта ҳозирлик кўраётганини яққол намоён этмоқда.
Сизнингча, Жозе Моуриньюнинг Луис Энрике услубидаги катта экранлар билан машғулот ўтказиши «Реал»га Диего Симеоне ҳимоясини синдиришда ёрдам берадими? 20 сентябрь оқшомида Тошкент вақти билан 19:15 да бошланадиган Мадрид дербисида қайси клубнинг ғалабасини кутяпсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Испания футболидаги ушбу қизиқарли тактик янгилик шарҳини барча «Реал» ва футбол ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…