«Астон Вилла» меҳмонда «Тоттенҳэм»ни тиз чўктирди: «Шпорлар» мағлубиятдан қоча олмади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Премер-лигасининг 5-турида «Астон Вилла»
- «Тоттенҳем Ҳоцпур Стедиум»да мезбонларни 3:2 ҳисобида мағлуб этди.
- Учрашувда «Астон Вилла»
- 79-дақиқагача 3:0 ҳисобида олдинда бораётган эди. «Тоттенҳем» сўнгги дақиқаларда иккита гол уриб, ҳисобни қисқартиришга муваффақ бўлди, бироқ бу мағлубиятдан қутқаришга етмади. «Тоттенҳем» жорий мавсумдаги илк голини айнан ушбу ўйинда урди.
Англия Премьер-лигасининг 5-тури доирасида пойтахт Лондондаги муҳташам «Тоттенҳэм Ҳотспур Стэдиум» аренасида ҳақиқий голлар фестивали ва мисли кўрилмаган драма гувоҳига айландик. Мухлислари қаршисида мавсумни ўта омадсиз бошлаган «Тоттенҳэм» ўз майдонида Бирмингемнинг «Астон Вилла» клубини қабул қилди. Унаи Эмери шогирдлари учрашув давомида ҳисобни 0:3 кўринишига келтириб, рақибни мутлақ тор-мор этаётган бир паллада, лондонликлар баҳс якунида даҳшатли характер кўрсатиб, мухлисларни оёққа турғазди. Бироқ сўнгги дақиқаларда урилган икки тўп ҳам мезбонларни навбатдаги оғир мағлубиятдан қутқариб қола олмади (2:3). Эътиборлиси, «Тоттенҳэм» жорий мавсум АПЛдаги ўзининг илк голларини айнан 5-турга келиб, «Астон Вилла» дарвозасига йўллашга муваффақ бўлди.
Хўш, 79-дақиқагача 0:3 ҳисобида олдинда бораётган бирмингемликлар қандай қилиб якунда ташаббусни бой бериб қўйишига бир бахя қолди, Сандро Тонали ва Доминик Соланке бошчилигидаги «шпорлар» ҳужуми нега фақат ўйин тугашига саноқли дақиқалар қолганда уйғонди ва ушбу бой берилган баҳс «Тоттенҳэм» устозининг келажагига қандай таъсир кўрсатади?
«0:3 дан 2:3 гача»: Лондондаги беллашувнинг дақиқама-дақиқа хроникаси
5-турнинг марказий ва энг кескин тўқнашуви тафсилотлари:
Биринчи бўлимнинг муҳим зарбаси (45+2'): Тенг курашлар остида ўтаётган баҳсда бўлимнинг сўнгги сонияларида Йоҳан Манзамби ҳисобни очиб, «Астон Вилла»ни олдинга олиб чиқди;
Николас Джексоннинг совуққонлиги (76'): Иккинчи бўлим охирида меҳмонлар қарши ҳужумда мезбонлар ҳимоясини жазолади — сенегаллик форвард ҳисобни 0:2 кўринишига келтирди;
Эмилиано Буэндиа ва 0:3 (79'): Орадан атиги уч дақиқа ўтиб аргентиналик плеймейкер учинчи голни уриб, учрашув тақдирини батамом ҳал қилгандек кўринди;
Мавсумдаги илк гол ва умид учқуни (86'): Конор Галлаҳер жарима майдони ичидаги тартибсизликдан фойдаланиб, «Тоттенҳэм»нинг АПЛ 2026/27 йилги мавсумидаги илк голини киритди (1:3);
Ван Хеккедан инфаркт ҳолати (90+8'): Ҳакам қўшиб берган вақтнинг сўнгги дақиқаларида Ян Пол ван Хекке тўп киритиб, интригани энг юқори чўққига чиқарди (2:3), бироқ ҳисобни тенглаштиришга «шпорлар»га вақт етмай қолди.
«Тоттенҳэм Ҳотспур Стэдиум»даги баҳс протоколи ва таркиблар
АПЛ 5-туридан ўрин олган учрашувнинг тўлиқ расмий қайдномаси:
Мусобақа / Босқич
Сана / Вақт
Стадион
Якуний ҳисоб
АПЛ, 5-тур
19 сентябрь, 2026 йил
«Тоттенҳэм Ҳотспур Стэдиум» (Лондон)
2 : 3
«Тоттенҳэм» таркиби: Кински, Педро Порро (Арчи Грей, 19), Ван Хекке, Ван де Вен, Робертсон, Бентанкур, Тонали, Савинио, Матеуш Фернандеш, Мармуш, Соланке;
«Астон Вилла» таркиби: Сузуки, Уан-Биссака, Линделёф, Мингс, Руджери, Камара, Жоау Гомес, Макгин, Буендиа, Манзамби, Джексон;
Голлар муаллифлари: Галлаҳер 86', Ван Хекке 90+8' — Манзамби 45+2', Джексон 76', Буендиа 79';
Мажбурий ўзгариш: Педро Порро 19-дақиқадаёқ жароҳат олиб, майдонни эрта тарк этишга мажбур бўлди.
Тактик таҳлил: Экспертлар нима демоқда?
Англия футболи таҳлилчиларининг драматик ўйин бўйича асосий хулосалари:
«Вилла»нинг прагматик маҳорати: Унаи Эмери шогирдлари тўпга эгалик қилишдан кўра, тезкор вертикал чиқишлар ва ҳимоя марказидаги интизом эвазига ғалабани илиб кетишди;
Ҳужумдаги қурғоқчилик тугади, лекин муаммолар қолди: «Тоттенҳэм» ниҳоят 5-турга келиб гол урди, бироқ Педро Порронинг эрта сафдан чиқиши ва қанотлардаги очиқ ҳудудлар ҳимояни фалаж қилиб қўйди;
Кеч уйғониш омили: Лондонликлар бутун ўйин давомида фақат сўнгги 10 дақиқадагина агрессив прессинг ва ҳақиқий босим ўтказа олди — бундай кечикиш АПЛда очко олиш учун етарли бўлмайди;
Турнир жадвалидаги вазият: Ушбу ғалаба «Астон Вилла»ни еврокубоклар ҳудудига яқинлаштирган бўлса, «Тоттенҳэм»ни турнир жадвалининг қуйи қисмида оғир инқирозга гирифтор қилмоқда.
Лондонда кечган 5 та голли беллашув АПЛнинг нақадар муросасиз ва кутилмаган сценарийларга бой эканини яна бир карра исботлаб берди.
Сизнингча, «Тоттенҳэм»нинг мавсум бошидаги бундай оғир ва тартибсиз ўйини мураббийлар штабининг хатосими ёки таркибдаги асосий етакчиларнинг формада эмаслиги билан боғлиқми? Жамоа сўнгги дақиқалардаги шиддатини кейинги турларга кўчира олади деб ўйлайсизми? Ўз таҳлилий фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда АПЛнинг ушбу драматик тўқнашуви шарҳини барча футбол ихлосмандлари ва яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…