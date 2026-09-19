«Астон Вилла» меҳмонда «Тоттенҳэм»ни тиз чўктирди: «Шпорлар» мағлубиятдан қоча олмади

·37·Спорт
«Астон Вилла» меҳмонда «Тоттенҳэм»ни тиз чўктирди: «Шпорлар» мағлубиятдан қоча олмади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Премер-лигасининг 5-турида «Астон Вилла»
  • «Тоттенҳем Ҳоцпур Стедиум»да мезбонларни 3:2 ҳисобида мағлуб этди.
  • Учрашувда «Астон Вилла»
  • 79-дақиқагача 3:0 ҳисобида олдинда бораётган эди. «Тоттенҳем» сўнгги дақиқаларда иккита гол уриб, ҳисобни қисқартиришга муваффақ бўлди, бироқ бу мағлубиятдан қутқаришга етмади. «Тоттенҳем» жорий мавсумдаги илк голини айнан ушбу ўйинда урди.

Англия Премьер-лигасининг 5-тури доирасида пойтахт Лондондаги муҳташам «Тоттенҳэм Ҳотспур Стэдиум» аренасида ҳақиқий голлар фестивали ва мисли кўрилмаган драма гувоҳига айландик. Мухлислари қаршисида мавсумни ўта омадсиз бошлаган «Тоттенҳэм» ўз майдонида Бирмингемнинг «Астон Вилла» клубини қабул қилди. Унаи Эмери шогирдлари учрашув давомида ҳисобни 0:3 кўринишига келтириб, рақибни мутлақ тор-мор этаётган бир паллада, лондонликлар баҳс якунида даҳшатли характер кўрсатиб, мухлисларни оёққа турғазди. Бироқ сўнгги дақиқаларда урилган икки тўп ҳам мезбонларни навбатдаги оғир мағлубиятдан қутқариб қола олмади (2:3). Эътиборлиси, «Тоттенҳэм» жорий мавсум АПЛдаги ўзининг илк голларини айнан 5-турга келиб, «Астон Вилла» дарвозасига йўллашга муваффақ бўлди.

Хўш, 79-дақиқагача 0:3 ҳисобида олдинда бораётган бирмингемликлар қандай қилиб якунда ташаббусни бой бериб қўйишига бир бахя қолди, Сандро Тонали ва Доминик Соланке бошчилигидаги «шпорлар» ҳужуми нега фақат ўйин тугашига саноқли дақиқалар қолганда уйғонди ва ушбу бой берилган баҳс «Тоттенҳэм» устозининг келажагига қандай таъсир кўрсатади?

«0:3 дан 2:3 гача»: Лондондаги беллашувнинг дақиқама-дақиқа хроникаси

5-турнинг марказий ва энг кескин тўқнашуви тафсилотлари:

  • Биринчи бўлимнинг муҳим зарбаси (45+2'): Тенг курашлар остида ўтаётган баҳсда бўлимнинг сўнгги сонияларида Йоҳан Манзамби ҳисобни очиб, «Астон Вилла»ни олдинга олиб чиқди;

  • Николас Джексоннинг совуққонлиги (76'): Иккинчи бўлим охирида меҳмонлар қарши ҳужумда мезбонлар ҳимоясини жазолади — сенегаллик форвард ҳисобни 0:2 кўринишига келтирди;

  • Эмилиано Буэндиа ва 0:3 (79'): Орадан атиги уч дақиқа ўтиб аргентиналик плеймейкер учинчи голни уриб, учрашув тақдирини батамом ҳал қилгандек кўринди;

  • Мавсумдаги илк гол ва умид учқуни (86'): Конор Галлаҳер жарима майдони ичидаги тартибсизликдан фойдаланиб, «Тоттенҳэм»нинг АПЛ 2026/27 йилги мавсумидаги илк голини киритди (1:3);

  • Ван Хеккедан инфаркт ҳолати (90+8'): Ҳакам қўшиб берган вақтнинг сўнгги дақиқаларида Ян Пол ван Хекке тўп киритиб, интригани энг юқори чўққига чиқарди (2:3), бироқ ҳисобни тенглаштиришга «шпорлар»га вақт етмай қолди.

«Тоттенҳэм Ҳотспур Стэдиум»даги баҳс протоколи ва таркиблар

АПЛ 5-туридан ўрин олган учрашувнинг тўлиқ расмий қайдномаси:

Мусобақа / Босқич

Сана / Вақт

Стадион

Якуний ҳисоб

АПЛ, 5-тур

19 сентябрь, 2026 йил

«Тоттенҳэм Ҳотспур Стэдиум» (Лондон)

2 : 3

  • «Тоттенҳэм» таркиби: Кински, Педро Порро (Арчи Грей, 19), Ван Хекке, Ван де Вен, Робертсон, Бентанкур, Тонали, Савинио, Матеуш Фернандеш, Мармуш, Соланке;

  • «Астон Вилла» таркиби: Сузуки, Уан-Биссака, Линделёф, Мингс, Руджери, Камара, Жоау Гомес, Макгин, Буендиа, Манзамби, Джексон;

  • Голлар муаллифлари: Галлаҳер 86', Ван Хекке 90+8' — Манзамби 45+2', Джексон 76', Буендиа 79';

  • Мажбурий ўзгариш: Педро Порро 19-дақиқадаёқ жароҳат олиб, майдонни эрта тарк этишга мажбур бўлди.

Тактик таҳлил: Экспертлар нима демоқда?

Англия футболи таҳлилчиларининг драматик ўйин бўйича асосий хулосалари:

  • «Вилла»нинг прагматик маҳорати: Унаи Эмери шогирдлари тўпга эгалик қилишдан кўра, тезкор вертикал чиқишлар ва ҳимоя марказидаги интизом эвазига ғалабани илиб кетишди;

  • Ҳужумдаги қурғоқчилик тугади, лекин муаммолар қолди: «Тоттенҳэм» ниҳоят 5-турга келиб гол урди, бироқ Педро Порронинг эрта сафдан чиқиши ва қанотлардаги очиқ ҳудудлар ҳимояни фалаж қилиб қўйди;

  • Кеч уйғониш омили: Лондонликлар бутун ўйин давомида фақат сўнгги 10 дақиқадагина агрессив прессинг ва ҳақиқий босим ўтказа олди — бундай кечикиш АПЛда очко олиш учун етарли бўлмайди;

  • Турнир жадвалидаги вазият: Ушбу ғалаба «Астон Вилла»ни еврокубоклар ҳудудига яқинлаштирган бўлса, «Тоттенҳэм»ни турнир жадвалининг қуйи қисмида оғир инқирозга гирифтор қилмоқда.

Лондонда кечган 5 та голли беллашув АПЛнинг нақадар муросасиз ва кутилмаган сценарийларга бой эканини яна бир карра исботлаб берди.

Сизнингча, «Тоттенҳэм»нинг мавсум бошидаги бундай оғир ва тартибсиз ўйини мураббийлар штабининг хатосими ёки таркибдаги асосий етакчиларнинг формада эмаслиги билан боғлиқми? Жамоа сўнгги дақиқалардаги шиддатини кейинги турларга кўчира олади деб ўйлайсизми? Ўз таҳлилий фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда АПЛнинг ушбу драматик тўқнашуви шарҳини барча футбол ихлосмандлари ва яқинларингизга улашинг!

ТоттенҳэмАстон ВиллаАПЛ 2026/27Тоттенҳэм Ҳотспур Стэдиум
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью «Реал» машғулотларига уни олиб кирди: «Атлетико»ни таслим эти учун янги қуролМоуринью «Реал» машғулотларига уни олиб кирди: «Атлетико»ни таслим эти учун янги қуролБугун, 20:20Фламарионнинг бенефиси!: «Пахтакор» Ғузорда камчиликда ўйнаб «Машъал»ни таслим этдиФламарионнинг бенефиси!: «Пахтакор» Ғузорда камчиликда ўйнаб «Машъал»ни таслим этдиБугун, 20:04Нодирбек Абдусатторовдан Самарқанддаги шахмат Олимпиадаси ҳақида муҳим баёнот...Нодирбек Абдусатторовдан Самарқанддаги шахмат Олимпиадаси ҳақида муҳим баёнот...Бугун, 20:01«Даъвогарнинг нокаути!»: Рамазон Темиров Стив Эрцег билан тўқнашув сирларини очди«Даъвогарнинг нокаути!»: Рамазон Темиров Стив Эрцег билан тўқнашув сирларини очдиБугун, 19:34Флик «Севилья»га қарши қайдномани эълон қилди: Шесни, Педри, Ямал ва яна кимлар?Флик «Севилья»га қарши қайдномани эълон қилди: Шесни, Педри, Ямал ва яна кимлар?Бугун, 18:10Диего Симеоне Мадрид дербиси олдидан ҳақиқатни тан олди: Моуриньюга ҳайрат билдирдиДиего Симеоне Мадрид дербиси олдидан ҳақиқатни тан олди: Моуриньюга ҳайрат билдирдиБугун, 17:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг