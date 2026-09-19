Фламарионнинг бенефиси!: «Пахтакор» Ғузорда камчиликда ўйнаб «Машъал»ни таслим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Пахтакор»
- Ғузорда «Машъал»га қарши ўйинда 10-дақиқадаёқ ҳимоячи Муртазо Пуралиганжи майдондан четлатилганига қарамай, 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Бразилиялик ҳужумчи Фламарионнинг дубли «Пахтакор»га муҳим уч очкони тақдим этиб, жамоани 49 очко билан турнир жадвалида яккапешқадамга айлантирди.
- «Машъал» эса 4 очко билан сўнгги поғонада қолди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 22-тури доирасида чемпионлик учун кураш олиб бораётган Тошкентнинг «Пахтакор» клуби мураккаб ва драмаларга бой баҳсда муҳим ғалабани қўлга киритди. Ғузордаги «Шўртан» стадионида Муборакнинг «Машъал» клуби меҳмони бўлган «шерлар» учрашувнинг 10-дақиқасидаёқ ҳимоячи Муртазо Пуралиганжининг майдондан четлатилиши сабабли 10 киши бўлиб қолди. Шунга қарамай, тажрибали пойтахт жамоаси камчиликда ўйнашига қарамасдан ташаббусни бой бермади: биринчи бўлимда мудофаани сақлаб қолган тошкентликлар иккинчи таймда бразилиялик ҳужумчи Фламарионнинг дубли эвазига мезбонлар дарвозасини икки бор ишғол қилишди.
Баҳс охиридаги асабий дақиқаларда «Машъал» футболчиси Бобуржон Асқаров ҳам қизил карточка олди, 100-дақиқадаги мезбонлар голи эса ўйин тақдирини ўзгартира олмади (1:2). Ушбу муҳим сафар ғалабасидан сўнг «Пахтакор» ўз ҳисобидаги очколарини 49 тага етказиб, турнир жадвалида яккапешқадам бўлиб олди. Муборакликлар эса 4 очко билан турнир жадвалининг сўнгги поғонасида қолиб, хавфли зонадан чиқиб кета олмади.
Хўш, 10 киши бўлиб қолган «Пахтакор» Ғузорда қандай тактик юриш эвазига уч очкони илиб кетди, Фламарионнинг чемпионат тўпурарлик пойгасидаги имкониятлари қандай ва ушбу ғалаба «Пахтакор»ни 2026 йилги чемпионликка қанчалик яқинлаштирди?
«10-дақиқадаги четлатиш ва Фламарион дубли»: Ғузордаги баҳс хроникаси
22-турнинг марказий ва драматик лаҳзалари:
Илк дақиқалардаги зарба (10'): «Пахтакор» марказий ҳимоячиси Муртазо Пуралиганжи қўполлиги учун тўғридан-тўғри қизил карточка олиб, жамоасини 80 дақиқа камчиликда қолдирди;
Фламарионнинг биринчи зарбаси (51'): Иккинчи бўлим бошида Сардор Собирхўжаевнинг аниқ узатмасидан сўнг Фламарион ҳисобни очди (0:1);
Дубль ва ғалаба нуқтаси (77'): Захирадан тушган Достонбек Ҳамдамовнинг қанотдан узатган тўпини Фламарион дарвоза тўрига жойлаб, ҳисобни ишончли 0:2 кўринишига келтирди;
Сўнгги дақиқалардаги кескинлик: 90+1-дақиқада «Машъал» яримҳимоячиси Бобуржон Асқаров четлатилди, 100-дақиқада эса Муртозаев мезбонларнинг ягона жавоб голини киритди (1:2);
Турнир жадвалидаги сакраш: Ғалаба эвазига «Пахтакор» 49 очко билан 1-ўринга кўтарилди, «Машъал» 4 очко билан 16-ўринда қолди.
«Шўртан» стадионидаги қарама-қаршилик протоколи
Суперлига 22-тури доирасидаги учрашувнинг тўлиқ расмий кўрсаткичлари:
Мусобақа / Босқич
Сана / Вақт
Стадион
Бош ҳакам қарорлари
Суперлига, 22-тур
19 сентябрь, 2026 йил
«Шўртан» (Ғузор)
Қизил карточкалар: 2 та (Пуралиганжи 10', Асқаров 90+1')
«Машъал» таркиби: Жўрабеков, Акрамов, Тожиддинов, Абдураимов, Нуриддинов (Ғанихонов, 79), Исмоилов, Абдираҳимов (Мўйдинов, 81), Чориев, Кўчаров (Муртозаев, 39), Раҳимов (Ифеани, 79), Асқаров;
«Пахтакор» таркиби: Қувватов, Пуралиганжи, Алижонов, Мозговой, Ресан (Ҳамдамов, 67), Бўриев, Собирхўжаев, Ҳуссайн (Чинеду, 68), Насруллаев, Фламарион, Абдумажидов;
Огоҳлантиришлар: Исмоилов 6, Раҳимов 34, Собирхўжаев 85, Бўриев 90+3;
Голлар: Фламарион 51', 77' — Муртозаев 100'.
Тактик таҳлил: Экспертлар «Пахтакор»нинг иродаси ҳақида
Мутахассислар ва спорт таҳлилчиларининг ўйин бўйича хулосалари:
Синмаган интизом: 10 киши бўлиб қолганига қарамай, мураббийлар штаби ҳимоя ва ярим ҳимоя балансини тезкор қайта қурди ҳамда рақибга бўш ҳудуд қолдирмади;
Фламарионнинг совуққонлиги: Бразилиялик ҳужумчи яратилган оз сонли вазиятлардан максимал фойдаланиб, жамоага чемпионлик йўлидаги энг муҳим уч очкони келтирди;
«Машъал»нинг фойдаланилмаган устунлиги: Сон жиҳатдан кўпчилик бўлиб ўйнаган муборакликлар ҳужумда креатив ечим топа олмади ва иккинчи бўлимда қарши ҳужумларда қўпол хатоларга йўл қўйди;
Чемпионлик пойгаси: Мазкур ғалаба рақобатчилар босими остида турган «Пахтакор»га руҳий устунлик беради ва қолган турларда пешқадамликни мустаҳкамлашга замин яратади.
Ғузорда камчиликда ўйнаб қўлга киритилган ушбу оғир ғалаба «Пахтакор»нинг чемпионлик характерини ва ҳар қандай мураккаб шароитда натижа учун кураша олишини яна бир бор намойиш этди.
Сизнингча, «Пахтакор» 10 киши бўлиб ўйнаган баҳсда ўз иродасини кўрсатиб чемпионликка лойиқ эканини исботладими ёки «Машъал» сон жиҳатдан устунликдан фойдалана олмагани панд бердими? Қолган турларда тошкентликлар пешқадамликни сақлаб қола олади деб ўйлайсизми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Суперлиганинг ушбу драматик ўйини шарҳини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…