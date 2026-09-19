Фламарионнинг бенефиси!: «Пахтакор» Ғузорда камчиликда ўйнаб «Машъал»ни таслим этди

·46·Спорт
Фламарионнинг бенефиси!: «Пахтакор» Ғузорда камчиликда ўйнаб «Машъал»ни таслим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Пахтакор»
  • Ғузорда «Машъал»га қарши ўйинда 10-дақиқадаёқ ҳимоячи Муртазо Пуралиганжи майдондан четлатилганига қарамай, 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Бразилиялик ҳужумчи Фламарионнинг дубли «Пахтакор»га муҳим уч очкони тақдим этиб, жамоани 49 очко билан турнир жадвалида яккапешқадамга айлантирди.
  • «Машъал» эса 4 очко билан сўнгги поғонада қолди.

Ўзбекистон Суперлигасининг 22-тури доирасида чемпионлик учун кураш олиб бораётган Тошкентнинг «Пахтакор» клуби мураккаб ва драмаларга бой баҳсда муҳим ғалабани қўлга киритди. Ғузордаги «Шўртан» стадионида Муборакнинг «Машъал» клуби меҳмони бўлган «шерлар» учрашувнинг 10-дақиқасидаёқ ҳимоячи Муртазо Пуралиганжининг майдондан четлатилиши сабабли 10 киши бўлиб қолди. Шунга қарамай, тажрибали пойтахт жамоаси камчиликда ўйнашига қарамасдан ташаббусни бой бермади: биринчи бўлимда мудофаани сақлаб қолган тошкентликлар иккинчи таймда бразилиялик ҳужумчи Фламарионнинг дубли эвазига мезбонлар дарвозасини икки бор ишғол қилишди.

Баҳс охиридаги асабий дақиқаларда «Машъал» футболчиси Бобуржон Асқаров ҳам қизил карточка олди, 100-дақиқадаги мезбонлар голи эса ўйин тақдирини ўзгартира олмади (1:2). Ушбу муҳим сафар ғалабасидан сўнг «Пахтакор» ўз ҳисобидаги очколарини 49 тага етказиб, турнир жадвалида яккапешқадам бўлиб олди. Муборакликлар эса 4 очко билан турнир жадвалининг сўнгги поғонасида қолиб, хавфли зонадан чиқиб кета олмади.

Хўш, 10 киши бўлиб қолган «Пахтакор» Ғузорда қандай тактик юриш эвазига уч очкони илиб кетди, Фламарионнинг чемпионат тўпурарлик пойгасидаги имкониятлари қандай ва ушбу ғалаба «Пахтакор»ни 2026 йилги чемпионликка қанчалик яқинлаштирди?

«10-дақиқадаги четлатиш ва Фламарион дубли»: Ғузордаги баҳс хроникаси

22-турнинг марказий ва драматик лаҳзалари:

  • Илк дақиқалардаги зарба (10'): «Пахтакор» марказий ҳимоячиси Муртазо Пуралиганжи қўполлиги учун тўғридан-тўғри қизил карточка олиб, жамоасини 80 дақиқа камчиликда қолдирди;

  • Фламарионнинг биринчи зарбаси (51'): Иккинчи бўлим бошида Сардор Собирхўжаевнинг аниқ узатмасидан сўнг Фламарион ҳисобни очди (0:1);

  • Дубль ва ғалаба нуқтаси (77'): Захирадан тушган Достонбек Ҳамдамовнинг қанотдан узатган тўпини Фламарион дарвоза тўрига жойлаб, ҳисобни ишончли 0:2 кўринишига келтирди;

  • Сўнгги дақиқалардаги кескинлик: 90+1-дақиқада «Машъал» яримҳимоячиси Бобуржон Асқаров четлатилди, 100-дақиқада эса Муртозаев мезбонларнинг ягона жавоб голини киритди (1:2);

  • Турнир жадвалидаги сакраш: Ғалаба эвазига «Пахтакор» 49 очко билан 1-ўринга кўтарилди, «Машъал» 4 очко билан 16-ўринда қолди.

«Шўртан» стадионидаги қарама-қаршилик протоколи

Суперлига 22-тури доирасидаги учрашувнинг тўлиқ расмий кўрсаткичлари:

Мусобақа / Босқич

Сана / Вақт

Стадион

Бош ҳакам қарорлари

Суперлига, 22-тур

19 сентябрь, 2026 йил

«Шўртан» (Ғузор)

Қизил карточкалар: 2 та (Пуралиганжи 10', Асқаров 90+1')

  • «Машъал» таркиби: Жўрабеков, Акрамов, Тожиддинов, Абдураимов, Нуриддинов (Ғанихонов, 79), Исмоилов, Абдираҳимов (Мўйдинов, 81), Чориев, Кўчаров (Муртозаев, 39), Раҳимов (Ифеани, 79), Асқаров;

  • «Пахтакор» таркиби: Қувватов, Пуралиганжи, Алижонов, Мозговой, Ресан (Ҳамдамов, 67), Бўриев, Собирхўжаев, Ҳуссайн (Чинеду, 68), Насруллаев, Фламарион, Абдумажидов;

  • Огоҳлантиришлар: Исмоилов 6, Раҳимов 34, Собирхўжаев 85, Бўриев 90+3;

  • Голлар: Фламарион 51', 77' — Муртозаев 100'.

Тактик таҳлил: Экспертлар «Пахтакор»нинг иродаси ҳақида

Мутахассислар ва спорт таҳлилчиларининг ўйин бўйича хулосалари:

  • Синмаган интизом: 10 киши бўлиб қолганига қарамай, мураббийлар штаби ҳимоя ва ярим ҳимоя балансини тезкор қайта қурди ҳамда рақибга бўш ҳудуд қолдирмади;

  • Фламарионнинг совуққонлиги: Бразилиялик ҳужумчи яратилган оз сонли вазиятлардан максимал фойдаланиб, жамоага чемпионлик йўлидаги энг муҳим уч очкони келтирди;

  • «Машъал»нинг фойдаланилмаган устунлиги: Сон жиҳатдан кўпчилик бўлиб ўйнаган муборакликлар ҳужумда креатив ечим топа олмади ва иккинчи бўлимда қарши ҳужумларда қўпол хатоларга йўл қўйди;

  • Чемпионлик пойгаси: Мазкур ғалаба рақобатчилар босими остида турган «Пахтакор»га руҳий устунлик беради ва қолган турларда пешқадамликни мустаҳкамлашга замин яратади.

Ғузорда камчиликда ўйнаб қўлга киритилган ушбу оғир ғалаба «Пахтакор»нинг чемпионлик характерини ва ҳар қандай мураккаб шароитда натижа учун кураша олишини яна бир бор намойиш этди.

Сизнингча, «Пахтакор» 10 киши бўлиб ўйнаган баҳсда ўз иродасини кўрсатиб чемпионликка лойиқ эканини исботладими ёки «Машъал» сон жиҳатдан устунликдан фойдалана олмагани панд бердими? Қолган турларда тошкентликлар пешқадамликни сақлаб қола олади деб ўйлайсизми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Суперлиганинг ушбу драматик ўйини шарҳини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

ПахтакорМашъалФламарионШўртан стадиони
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью «Реал» машғулотларига уни олиб кирди: «Атлетико»ни таслим эти учун янги қуролМоуринью «Реал» машғулотларига уни олиб кирди: «Атлетико»ни таслим эти учун янги қуролБугун, 20:20«Астон Вилла» меҳмонда «Тоттенҳэм»ни тиз чўктирди: «Шпорлар» мағлубиятдан қоча олмади«Астон Вилла» меҳмонда «Тоттенҳэм»ни тиз чўктирди: «Шпорлар» мағлубиятдан қоча олмадиБугун, 20:11Нодирбек Абдусатторовдан Самарқанддаги шахмат Олимпиадаси ҳақида муҳим баёнот...Нодирбек Абдусатторовдан Самарқанддаги шахмат Олимпиадаси ҳақида муҳим баёнот...Бугун, 20:01«Даъвогарнинг нокаути!»: Рамазон Темиров Стив Эрцег билан тўқнашув сирларини очди«Даъвогарнинг нокаути!»: Рамазон Темиров Стив Эрцег билан тўқнашув сирларини очдиБугун, 19:34Флик «Севилья»га қарши қайдномани эълон қилди: Шесни, Педри, Ямал ва яна кимлар?Флик «Севилья»га қарши қайдномани эълон қилди: Шесни, Педри, Ямал ва яна кимлар?Бугун, 18:10Диего Симеоне Мадрид дербиси олдидан ҳақиқатни тан олди: Моуриньюга ҳайрат билдирдиДиего Симеоне Мадрид дербиси олдидан ҳақиқатни тан олди: Моуриньюга ҳайрат билдирдиБугун, 17:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг