iPhone 18 Pro Max батареяси учун махсус режим жорий этилди
Apple компанияси бўлажак флагман модели — iPhone 18 Pro Max учун iOS операцион тизимида тубдан янги функцияни жорий этди. ixbt.com маълумотига кўра, Препаре то Шип («Подготовить к отправке») деб номланган бу имконият қурилманинг сезиларли даражада ошган аккумулятор сиғими ҳамда йирик литий батареяли қурилмаларни ташиш бўйича халқаро талаблар туфайли яратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумки, замонавий технологиялар тараққиёти смартфонлар қувватини оширишни талаб қилмоқда. iPhone 18 Pro Max флагманининг аккумулятор сиғими 20 В·соатдан ошиб кетади. Халқаро логистика қоидаларига кўра, бир элементли батареялар ҳажми маълум бир чегарадан юқори бўлган қурилмаларни ташишда қўшимча хавфсизлик талабларига риоя этиш мажбурий ҳисобланади.
Дастурий даражадаги чекловлар ва хавфсизликМазкур муаммони ҳал қилиш мақсадида Apple мутахассислари муаммони бевосита дастурий таъминот даражасида ҳал этишга қарор қилишди. Қурилма заводдан чиқарилгандан то биринчи фаоллаштирилгунга қадар тизим аккумуляторнинг ишлатиладиган сиғимини дастурий равишда 20 В·соатдан паст даражада ушлаб туради. Бу эса смартфонни ишлаб чиқарувчидан сотувчига қадар қатъий қоидалар доирасида хавфсиз етказиб бериш имконини беради.
Фойдаланувчи смартфонни илк бор фаоллаштирган заҳоти ушбу дастурий чеклов автоматик равишда олиб ташланади ва аккумуляторнинг тўлиқ қувватидан фойдаланиш имконияти очилади. Шунга қарамай, қурилмани кейинчалик қайта ташиш зарурати ҳам юзага келиши мумкин — масалан, кафолатли таъмирлаш учун сервис марказига юбориш, траде-ин дастури орқали топшириш ёки бошқа шахсга сотиш жараёнларида.
Препаре то Шип функциясининг ишлаш механизмиАйнан шундай ҳолатлар учун ишлаб чиқилган Препаре то Шип режими фаоллаштирилгач, iPhone 18 Pro Max аккумуляторини автоматик равишда 20 В·соатдан паст кўрсаткичгача қувватсизлантиради. Шундан сўнг тизим вақтинча қувват олиш чекловини ўрнатади ва қурилма манзилга етиб боргунча батарея керакли меъёрдан ошиб кетишининг олди олинади.
Жараённинг давомийлиги батареянинг жорий қувватига боғлиқ бўлиб, бир неча дақиқадан бир неча соатгача вақт олиши мумкин. Apple огоҳлантиришича, автоматик зарядсизланиш вақтида смартфон одатдагидан кўра кўпроқ қизиши мумкин ва бу техник жиҳатдан норма деб ҳисобланади.
Агар фойдаланувчи қурилмадаги шахсий маълумотларни ҳали ўчирмаган бўлса, автоматик зарядсизланиш жараёни кетаётган вақтда ҳам телефондан фойдаланишда давом этиш мумкин. Жараён якунлангач, созламалар менюсида Реадй то Шип («Готов к отправке») хабарномаси пайдо бўлади. Маълумотлар олдиндан тўлиқ ўчирилган бўлса, зарядсизланиш вақтида қурилмадан фойдаланиб бўлмайди. Ушбу фойдали функцияни «Созламалар» — «Асосий» — «iPhone'ни узатиш ёки тиклаш» — «Подготовит к отправке» бўлими орқали ишга тушириш мумкин.
Изоҳлар 0
…