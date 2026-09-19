iPhone 18 Pro Max батареяси учун махсус режим жорий этилди

·5·Техно
iPhone 18 Pro Max батареяси учун махсус режим жорий этилди

Apple компанияси бўлажак флагман модели — iPhone 18 Pro Max учун iOS операцион тизимида тубдан янги функцияни жорий этди. ixbt.com маълумотига кўра, Препаре то Шип («Подготовить к отправке») деб номланган бу имконият қурилманинг сезиларли даражада ошган аккумулятор сиғими ҳамда йирик литий батареяли қурилмаларни ташиш бўйича халқаро талаблар туфайли яратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, замонавий технологиялар тараққиёти смартфонлар қувватини оширишни талаб қилмоқда. iPhone 18 Pro Max флагманининг аккумулятор сиғими 20 В·соатдан ошиб кетади. Халқаро логистика қоидаларига кўра, бир элементли батареялар ҳажми маълум бир чегарадан юқори бўлган қурилмаларни ташишда қўшимча хавфсизлик талабларига риоя этиш мажбурий ҳисобланади.

Дастурий даражадаги чекловлар ва хавфсизлик

Мазкур муаммони ҳал қилиш мақсадида Apple мутахассислари муаммони бевосита дастурий таъминот даражасида ҳал этишга қарор қилишди. Қурилма заводдан чиқарилгандан то биринчи фаоллаштирилгунга қадар тизим аккумуляторнинг ишлатиладиган сиғимини дастурий равишда 20 В·соатдан паст даражада ушлаб туради. Бу эса смартфонни ишлаб чиқарувчидан сотувчига қадар қатъий қоидалар доирасида хавфсиз етказиб бериш имконини беради.

Фойдаланувчи смартфонни илк бор фаоллаштирган заҳоти ушбу дастурий чеклов автоматик равишда олиб ташланади ва аккумуляторнинг тўлиқ қувватидан фойдаланиш имконияти очилади. Шунга қарамай, қурилмани кейинчалик қайта ташиш зарурати ҳам юзага келиши мумкин — масалан, кафолатли таъмирлаш учун сервис марказига юбориш, траде-ин дастури орқали топшириш ёки бошқа шахсга сотиш жараёнларида.

Препаре то Шип функциясининг ишлаш механизми

Айнан шундай ҳолатлар учун ишлаб чиқилган Препаре то Шип режими фаоллаштирилгач, iPhone 18 Pro Max аккумуляторини автоматик равишда 20 В·соатдан паст кўрсаткичгача қувватсизлантиради. Шундан сўнг тизим вақтинча қувват олиш чекловини ўрнатади ва қурилма манзилга етиб боргунча батарея керакли меъёрдан ошиб кетишининг олди олинади.

Жараённинг давомийлиги батареянинг жорий қувватига боғлиқ бўлиб, бир неча дақиқадан бир неча соатгача вақт олиши мумкин. Apple огоҳлантиришича, автоматик зарядсизланиш вақтида смартфон одатдагидан кўра кўпроқ қизиши мумкин ва бу техник жиҳатдан норма деб ҳисобланади.

Агар фойдаланувчи қурилмадаги шахсий маълумотларни ҳали ўчирмаган бўлса, автоматик зарядсизланиш жараёни кетаётган вақтда ҳам телефондан фойдаланишда давом этиш мумкин. Жараён якунлангач, созламалар менюсида Реадй то Шип («Готов к отправке») хабарномаси пайдо бўлади. Маълумотлар олдиндан тўлиқ ўчирилган бўлса, зарядсизланиш вақтида қурилмадан фойдаланиб бўлмайди. Ушбу фойдали функцияни «Созламалар» — «Асосий» — «iPhone'ни узатиш ёки тиклаш» — «Подготовит к отправке» бўлими орқали ишга тушириш мумкин.

AppleiPhone 18 Pro MaxТехнологияСмартфонЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пикачу Халқаро космик станциясида: митти қаҳрамон орбитадаги илмий миссиядаПикачу Халқаро космик станциясида: митти қаҳрамон орбитадаги илмий миссиядаБугун, 18:25iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлдиiPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлдиБугун, 17:11NASA Ойдаги тадқиқотлар учун сунъий интеллектга эга учта роверни жўнатадиNASA Ойдаги тадқиқотлар учун сунъий интеллектга эга учта роверни жўнатадиБугун, 16:59Астрономлар нейтрон юлдуз моддани ютиш жараёнини илк бор кузатдиАстрономлар нейтрон юлдуз моддани ютиш жараёнини илк бор кузатдиБугун, 16:23Samsung One UI 9.0 янгиланишининг халқаро чиқиш саналарини ошкор қилдиSamsung One UI 9.0 янгиланишининг халқаро чиқиш саналарини ошкор қилдиБугун, 15:52iPhone 18 Pro ҳимоя ойнаси рақобатчиларникидан мустаҳкамроқ чиқдиiPhone 18 Pro ҳимоя ойнаси рақобатчиларникидан мустаҳкамроқ чиқдиБугун, 15:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади