«Рома» «Интер»га қарши баҳсда 2:0 ҳисобидаги ғалабани қўлдан чиқарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италия А Сериясининг 5-турида «Рома» ва «Интер» ўртасидаги кутилган учрашув 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.
- Биринчи бўлимда Ману Коне дубл қайд этиб, «Рома»ни 2:0 ҳисобида олдинга олиб чиқди, бироқ иккинчи бўлимда Лаутаро Мартинес ҳам дублга эришиб, «Интер»га мағлубиятдан қутулиб қолиш имконини берди.
- Ушбу натижадан сўнг ҳар икки жамоа ҳам 13 тадан очко билан пешқадамликни сақлаб қолди.
Италия А Сериясининг 5-турида мавсумнинг шу кунгача бўлган энг кутилган ва ёрқин супертўқнашуви бўлиб ўтди. Пойтахт Римдаги муҳташам «Олимпико» стадионида пешқадамлик учун кураш олиб бораётган икки гигант — «Рома» ва Миланнинг «Интер» клублари ўзаро тўқнаш келди. Мухлисларни бир сония ҳам зериктирмаган, юқори тезлик ва тактик курашларга бой кечган баҳс жанговар 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланди. Учрашувнинг биринчи бўлими мезбонлар яримҳимоячиси Ману Коненинг ҳақиқий бенефисига айланди: француз юлдузи 6 ва 37-дақиқаларда миланликлар дарвозасини икки бор ишғол қилиб, дубль қайд этди.
Бироқ иккинчи бўлим бошланиши биланоқ «нерадзурри» сардори Лаутаро Мартинес етакчилик масъулиятини ўз зиммасига олди — аргентиналик тўпурар 46 ҳамда 79-дақиқаларда ўз маҳоратини намойиш этиб, жамоасини муқаррар мағлубиятдан қутқариб қолди. Мазкур драматик очколар бўлишишидан сўнг ҳар иккала клуб ўз ҳисобидаги очколарини 13 тага етказиб, турнир жадвалининг энг юқори чўққисидаги қўшпешқадамлик мақомини сақлаб қолди.
Хўш, биринчи бўлимда мутлақ устунлик қилган «Рома» 2:0 ҳисобидаги устунликни нега қўлдан чиқарди, Лаутаро Мартинес «Олимпико» мухлисларини қандай қилиб сукут сақлашга мажбур қилди ва ушбу шиддатли дуранг Скудетто учун курашда кучлар мувозанатига қандай таъсир кўрсатади?
«Коненинг дубли ва Лаутаронинг иродаси»: Римдаги баҳс хроникаси
5-турнинг марказий жангидаги энг кескин лаҳзалар:
Ману Конедан чақмоқдек гол (6'): «Рома» илк дақиқаларданоқ прессинг уюштириб, француз яримҳимоячисининг аниқ зарбаси билан ҳисобни очди (1:0);
Бенефис ва иккинчи тўп (37'): Коне ўзининг сермаҳсул кунини давом эттириб, биринчи бўлим тугаши арафасида ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди;
Иккинчи бўлим стартидаги совуқ душ (46'): Танаффусдан кейин майдонга тушган «Интер» сониялар ичида ҳужумга ўтди ва Лаутаро Мартинес ҳисобни қисқартирди (2:1);
Лаутародан камбэк нуқтаси (79'): Баҳс якунланишига 11 дақиқа қолганида аргентиналик форвард дубль қайд этиб, мувозанатни тиклади (2:2);
Қўшпешқадамлик сақланди: Иккала жамоа ҳам 13 тадан очко билан мағлубиятсиз сериясини давом эттирган ҳолда Италия чемпионати пешқадами бўлиб қолмоқда.
«Олимпико»даги супертўқнашув қайдномаси ва таркиблар
А Серия 5-турининг расмий протоколи ва бош ҳакам қайдлари:
Мусобақа / Босқич
Учрашув натижаси
Голлар муаллифлари
Жамоалар очколари
А Серия, 5-тур
Рома 2 : 2 Интер
Коне 6', 37' — Лаутаро Мартинес 46', 79'
«Рома» — 13 очко / «Интер» — 13 очко (Пешқадамлар)
«Рома» таркиби: Свилар, Манчини (Ндика, 60), Н'Дика, Эрмосо, Молина (Ренш, 60), Кристанте, Коне (Писили, 60), Француа, Дибала, Соле, Мален;
«Интер» таркиби: Мартинес, Биссек, Аканжи, Бастони (Луис Энрике, 63), Диуф, Барелла, Зелински, Жонс (Сучич, 54), Димарко (Карлос Аугусто, 54), Тюрам, Лаутаро Мартинес;
Огоҳлантиришлар (Сариқ карточкалар): Ндика 73', Коулиеракис 82', Жиларди 89' — Барелла 11', Аканжи 45+4', Бастони 57'.
Тактик таҳлил: Экспертлар «Рома» ва «Интер» қарама-қаршилиги ҳақида
Италия футболи таҳлилчилари ва мутахассисларининг ўйин бўйича асосий хулосалари:
Коненинг майдон марказидаги ҳукмронлиги: Француз яримҳимоячисининг нафақат ҳимоядаги тўп олиб қўйишлари, балки рақиб жарима майдони ичига тўсатдан кириб бориши «Интер» ҳимояси учун кутилмаган муаммога айланди;
Симоне Индзагининг кийиниш хонасидаги ўзгаришлари: «Интер» иккинчи таймга бутунлай бошқа кайфият билан чиқди — қанотлардан узатмалар ва прессингнинг кучайтирилиши римликлар ҳимоясини ёриб ўтишга йўл очди;
Лаутаро — ҳақиқий капитан: Муҳим ва мураккаб баҳсларда индивидуал маҳорат кўрсатиш қобилияти аргентиналик форварднинг нима сабабдан дунёнинг энг яхши ҳужумчилари сафида эканини яна бир бор исботлади;
Чемпионлик курашининг шиддати: Ҳар икки жамоанинг 13 тадан очко билан кетма-кет бориши жорий мавсумда Скудетто учун кураш сўнгги тургача шиддатли ва кескин кечишини кўрсатмоқда.
Римда кечган ушбу 4 та голли дуранг А Сериянинг юқори темпи, тактик бойлиги ва муросасизлигини намойиш этиб, барча нейтрал мухлисларга ҳақиқий футбол завқини тақдим этди.
Сизнингча, «Рома» 2:0 ҳисобида олдинда бора туриб, ғалабани қўлдан чиқаришига мураббийлар штабининг 60-дақиқадаги оммавий ўзгаришлари сабаб бўлдими ёки «Интер»нинг иккинчи бўлимдаги босими ҳал қилувчи рол ўйнадими? Бу икки гранддан қайси бири мавсум якунида Скудеттони қўлга киритишга кўпроқ қодир деб ўйлайсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Италия футболининг ушбу марказий жанги шарҳини барча дўстларингиз ҳамда футбол ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…