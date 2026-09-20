«Рома» «Интер»га қарши баҳсда 2:0 ҳисобидаги ғалабани қўлдан чиқарди

·23·Спорт
«Рома» «Интер»га қарши баҳсда 2:0 ҳисобидаги ғалабани қўлдан чиқарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Италия А Сериясининг 5-турида «Рома» ва «Интер» ўртасидаги кутилган учрашув 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.
  • Биринчи бўлимда Ману Коне дубл қайд этиб, «Рома»ни 2:0 ҳисобида олдинга олиб чиқди, бироқ иккинчи бўлимда Лаутаро Мартинес ҳам дублга эришиб, «Интер»га мағлубиятдан қутулиб қолиш имконини берди.
  • Ушбу натижадан сўнг ҳар икки жамоа ҳам 13 тадан очко билан пешқадамликни сақлаб қолди.

Италия А Сериясининг 5-турида мавсумнинг шу кунгача бўлган энг кутилган ва ёрқин супертўқнашуви бўлиб ўтди. Пойтахт Римдаги муҳташам «Олимпико» стадионида пешқадамлик учун кураш олиб бораётган икки гигант — «Рома» ва Миланнинг «Интер» клублари ўзаро тўқнаш келди. Мухлисларни бир сония ҳам зериктирмаган, юқори тезлик ва тактик курашларга бой кечган баҳс жанговар 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланди. Учрашувнинг биринчи бўлими мезбонлар яримҳимоячиси Ману Коненинг ҳақиқий бенефисига айланди: француз юлдузи 6 ва 37-дақиқаларда миланликлар дарвозасини икки бор ишғол қилиб, дубль қайд этди.

Бироқ иккинчи бўлим бошланиши биланоқ «нерадзурри» сардори Лаутаро Мартинес етакчилик масъулиятини ўз зиммасига олди — аргентиналик тўпурар 46 ҳамда 79-дақиқаларда ўз маҳоратини намойиш этиб, жамоасини муқаррар мағлубиятдан қутқариб қолди. Мазкур драматик очколар бўлишишидан сўнг ҳар иккала клуб ўз ҳисобидаги очколарини 13 тага етказиб, турнир жадвалининг энг юқори чўққисидаги қўшпешқадамлик мақомини сақлаб қолди.

Хўш, биринчи бўлимда мутлақ устунлик қилган «Рома» 2:0 ҳисобидаги устунликни нега қўлдан чиқарди, Лаутаро Мартинес «Олимпико» мухлисларини қандай қилиб сукут сақлашга мажбур қилди ва ушбу шиддатли дуранг Скудетто учун курашда кучлар мувозанатига қандай таъсир кўрсатади?

«Коненинг дубли ва Лаутаронинг иродаси»: Римдаги баҳс хроникаси

5-турнинг марказий жангидаги энг кескин лаҳзалар:

  • Ману Конедан чақмоқдек гол (6'): «Рома» илк дақиқаларданоқ прессинг уюштириб, француз яримҳимоячисининг аниқ зарбаси билан ҳисобни очди (1:0);

  • Бенефис ва иккинчи тўп (37'): Коне ўзининг сермаҳсул кунини давом эттириб, биринчи бўлим тугаши арафасида ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди;

  • Иккинчи бўлим стартидаги совуқ душ (46'): Танаффусдан кейин майдонга тушган «Интер» сониялар ичида ҳужумга ўтди ва Лаутаро Мартинес ҳисобни қисқартирди (2:1);

  • Лаутародан камбэк нуқтаси (79'): Баҳс якунланишига 11 дақиқа қолганида аргентиналик форвард дубль қайд этиб, мувозанатни тиклади (2:2);

  • Қўшпешқадамлик сақланди: Иккала жамоа ҳам 13 тадан очко билан мағлубиятсиз сериясини давом эттирган ҳолда Италия чемпионати пешқадами бўлиб қолмоқда.

«Олимпико»даги супертўқнашув қайдномаси ва таркиблар

А Серия 5-турининг расмий протоколи ва бош ҳакам қайдлари:

Мусобақа / Босқич

Учрашув натижаси

Голлар муаллифлари

Жамоалар очколари

А Серия, 5-тур

Рома 2 : 2 Интер

Коне 6', 37' — Лаутаро Мартинес 46', 79'

«Рома» — 13 очко / «Интер» — 13 очко (Пешқадамлар)

  • «Рома» таркиби: Свилар, Манчини (Ндика, 60), Н'Дика, Эрмосо, Молина (Ренш, 60), Кристанте, Коне (Писили, 60), Француа, Дибала, Соле, Мален;

  • «Интер» таркиби: Мартинес, Биссек, Аканжи, Бастони (Луис Энрике, 63), Диуф, Барелла, Зелински, Жонс (Сучич, 54), Димарко (Карлос Аугусто, 54), Тюрам, Лаутаро Мартинес;

  • Огоҳлантиришлар (Сариқ карточкалар): Ндика 73', Коулиеракис 82', Жиларди 89' — Барелла 11', Аканжи 45+4', Бастони 57'.

Тактик таҳлил: Экспертлар «Рома» ва «Интер» қарама-қаршилиги ҳақида

Италия футболи таҳлилчилари ва мутахассисларининг ўйин бўйича асосий хулосалари:

  • Коненинг майдон марказидаги ҳукмронлиги: Француз яримҳимоячисининг нафақат ҳимоядаги тўп олиб қўйишлари, балки рақиб жарима майдони ичига тўсатдан кириб бориши «Интер» ҳимояси учун кутилмаган муаммога айланди;

  • Симоне Индзагининг кийиниш хонасидаги ўзгаришлари: «Интер» иккинчи таймга бутунлай бошқа кайфият билан чиқди — қанотлардан узатмалар ва прессингнинг кучайтирилиши римликлар ҳимоясини ёриб ўтишга йўл очди;

  • Лаутаро — ҳақиқий капитан: Муҳим ва мураккаб баҳсларда индивидуал маҳорат кўрсатиш қобилияти аргентиналик форварднинг нима сабабдан дунёнинг энг яхши ҳужумчилари сафида эканини яна бир бор исботлади;

  • Чемпионлик курашининг шиддати: Ҳар икки жамоанинг 13 тадан очко билан кетма-кет бориши жорий мавсумда Скудетто учун кураш сўнгги тургача шиддатли ва кескин кечишини кўрсатмоқда.

Римда кечган ушбу 4 та голли дуранг А Сериянинг юқори темпи, тактик бойлиги ва муросасизлигини намойиш этиб, барча нейтрал мухлисларга ҳақиқий футбол завқини тақдим этди.

Сизнингча, «Рома» 2:0 ҳисобида олдинда бора туриб, ғалабани қўлдан чиқаришига мураббийлар штабининг 60-дақиқадаги оммавий ўзгаришлари сабаб бўлдими ёки «Интер»нинг иккинчи бўлимдаги босими ҳал қилувчи рол ўйнадими? Бу икки гранддан қайси бири мавсум якунида Скудеттони қўлга киритишга кўпроқ қодир деб ўйлайсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Италия футболининг ушбу марказий жанги шарҳини барча дўстларингиз ҳамда футбол ихлосмандларига улашинг!

РомаИнтерОлимпикоМану Конен
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UFC 331: Царукяндан даҳшатли нокаут ва 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба!UFC 331: Царукяндан даҳшатли нокаут ва 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба!Бугун, 09:11Самарқандда Олимпиада нафаси: Ўзбекистон Туркия ва Аргентинани мағлуб этди!Самарқандда Олимпиада нафаси: Ўзбекистон Туркия ва Аргентинани мағлуб этди!Бугун, 09:05«Венеция»да пенальтилар драмаси: «Лацио» 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди!«Венеция»да пенальтилар драмаси: «Лацио» 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди!Бугун, 09:0010 киши бўлиб ғалаба ва Ойбек Бозоров сири!: Тожиев Муборакдаги драматик жангдан сўнг10 киши бўлиб ғалаба ва Ойбек Бозоров сири!: Тожиев Муборакдаги драматик жангдан сўнгБугун, 08:53«Севилья»да Рафиньядан ҳет-трик: «Барселона» 21 очко билан пешқадам!«Севилья»да Рафиньядан ҳет-трик: «Барселона» 21 очко билан пешқадам!Бугун, 08:47Трабзонда шок ҳолат: Салоҳдан ҳет-трик ва чемпион 4:0 ҳисобида тор-мор этилди!Трабзонда шок ҳолат: Салоҳдан ҳет-трик ва чемпион 4:0 ҳисобида тор-мор этилди!Бугун, 08:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг