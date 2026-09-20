Джеймс Уебб телескопи энг совуқ қўнғир митти объектининг об-ҳавосини ўрганди

·14·Техно
Джеймс Уебб телескопи энг совуқ қўнғир митти объектининг об-ҳавосини ўрганди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Халқаро астрономлар гуруҳи James Webb космик телескопи ёрдамида тарихда илк бор энг совуқ қўнғир митти ВИСЕ 0855 объектининг батафсил об-ҳаво харитасини тузди.
  • Ташқи муҳитдаги муздек совуқликка қарамай, ВИСЕ 0855 атмосфераси сув булутлари ва углерод оксиди шиддатли қолдиқлари билан қопланган мураккаб ва турбулент ҳаёт кечирмоқда.
  • Тадқиқот натижалари ушбу жисм Юпитердаги Буюк қизил доғ каби турғун гирдобларга эмас, балки шиддатли жетларга эга эканлигини кўрсатди.

Ixbt.com маълумотига кўра, халқаро астрономлар гуруҳи тарихда илк бор энг совуқ қўнғир митти — ВИСE 0855 объектининг батафсил об-ҳаво харитасини тузишга муваффақ бўлди. Ҳарорати атиги 265 Келвинга тенг бўлган ушбу юлдузсимон жисм Қуёш системасидаги исталган сайёрадан ҳам совуқроқ бўлиб, у юлдузлар ва улкан газсимон сайёралар орасидаги ўтиш чегарасида жойлашгани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Коинотдаги энг қудратли қурилмалардан бири бўлган James Webb космик телескопининг НИRSпек спектрографи ёрдамида олимлар ушбу сирли объектни 11 соат давомида узлуксиз кузатдилар. Олинган таҳлиллар шуни кўрсатдики, ташқи муҳитдаги муздек совуқликка қарамай, ВИСE 0855 атмосфераси сув булутлари ва углерод оксиди шиддатли қолдиқлари билан қопланган жуда мураккаб ҳамда турбулент ҳаёт кечирмоқда.

Атмосферадаги молекуляр ўзгаришлар сири

Тадқиқот давомида James Webb нурланишни алоҳида компонентларга ажратиб, ҳар бир молекуланинг қандай пульсациясини яққол кўрсатиб берди. Асосий динамикани айниқса углерод оксиди намоён этди, унинг ёруғлик тебранишлари энг юқори чўққидан энг паст нуқтагача 10 фоизни ташкил қилди. Шунингдек, фосфин ҳам ўзига хос фаоллик кўрсатиб, икки газнинг хатти-ҳаракати атмосфера тубидаги ягона механизм томонидан бошқарилишини исботлади.

Бироқ метан, аммиак ва сув буғи ўзларининг максимал шаффоф бўлмаган зоналарида жуда заиф ўзгарувчанликни намойиш этди. Олимлар олинган натижаларни тушунтириш учун ПИКАСО ва коолТЛУСТЙ деб номланган иккита атмосфера моделларига мурожаат қилишди. Маълум бўлишича, объектнинг ҳарорати ва булут қалинлиги бир вақтнинг ўзида ўзгаргандагина кузатилган жараёнларни тўлиқ тушуниш мумкин бўлади.

Кучли шамоллар ва келажакдаги кузатувлар

ВИСE 0855 ташқи қатламлари айланиш жараёнида қалинлиги ўзгариб турадиган сув булутлари билан қопланган. Шу билан бирга, чуқур қатламлардан келиб чиқаётган газлар вертикал ҳаракатланишда кутилмаган тафовутларни юзага келтирмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, мазкур жисм Юпитердаги Буюк қизил доғ каби турғун гирдобларга эмас, балки экваториал ва ўрта кенгликлардаги шиддатли жетларга эга.

Ҳозирги вақтда объектнинг аниқ айланиш даври тўлиқ ўрнатилмаган бўлиб, маълумотлар кўп компонентли шамоллар билан боғлиқ мураккаб динамикадан дарак бермоқда. Мазкур кашфиёт Юпитер ва Сатурн каби газ гигантлари об-ҳавоси ҳамда келгусида Ерга ўхшаш экзосайёраларни ўрганиш ўртасидаги муҳим илмий кўприк вазифасини бажаради.

James WebbАстрономияҚўнғир миттиКосмосКоинот
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илм-фан тарихида илк бор автомашинада антиматерия ташилдиИлм-фан тарихида илк бор автомашинада антиматерия ташилдиБугун, 05:27Samsung Galaxy S27 Ultra смартфони йирикроқ аккумулятор билан таъминланадиSamsung Galaxy S27 Ultra смартфони йирикроқ аккумулятор билан таъминланадиКеча, 21:28iPhone 18 Pro Max батареяси учун махсус режим жорий этилдиiPhone 18 Pro Max батареяси учун махсус режим жорий этилдиКеча, 20:28Пикачу Халқаро космик станциясида: митти қаҳрамон орбитадаги илмий миссиядаПикачу Халқаро космик станциясида: митти қаҳрамон орбитадаги илмий миссиядаКеча, 18:25iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлдиiPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлдиКеча, 17:11NASA Ойдаги тадқиқотлар учун сунъий интеллектга эга учта роверни жўнатадиNASA Ойдаги тадқиқотлар учун сунъий интеллектга эга учта роверни жўнатадиКеча, 16:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади