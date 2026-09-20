«Севиля» – «Барселона»: Рафиня хет-трик қайд этди
Испания чемпионатининг 7-турида «Севиля» ўз майдонида «Барселона»ни қабул қилди. Учрашув 1:3 ҳисобида меҳмонлар фойдасига якунланди. Беллашувда «Севиля» стадионида ўтган баҳсда Юссуф Фофана 19-дақиқада ҳисобни очган бўлса, «Барселона» ҳужумчиси Рафиня 22, 52 ва 69-дақиқаларда уч марта рақиб дарвозасини ишғол қилди. Шу тариқа бразилиялик футболчининг Ла Лигадаги голлари сони 12 тага етди.
«Севиля» ўйин давомида 8 марта дарвоза томон зарба берди, шундан 4 таси аниқ бўлди. «Барселона» эса 24 та зарба йўллаб, 7 марта дарвоза сонига аниқ зарба берди.
Тўп назорати бўйича ҳам каталонияликлар устунлик қилди. «Барселона» 69 фоиз вақт давомида тўпга эгалик қилган бўлса, «Севиля»да бу кўрсаткич 31 фоизни ташкил этди. Меҳмонлар 617 та пас амалга ошириб, уларнинг 92 фоизини аниқ бажарди. «Севиля»да эса 232 та паснинг 73 фоизи аниқ бўлди.
Учрашувда «Севиля» 10 марта, «Барселона» эса 11 марта қоидабузарлик қилди. Андалусия клуби бир марта сариқ карточка олди. «Барселона» футболчилари эса огоҳлантирилмади. Қизил карточка қайд этилмади.
Офсайдлар бўйича «Севиля» 5 марта, «Барселона» 2 марта қоидадан ташқари ҳолатга тушди. Бурчак зарбаларида эса каталонияликлар 3:1 ҳисобида устун келди.
Ушбу ғалабадан кейин «Барселона» 21 очко билан турнир жадвалида биринчи ўринни эгаллаб турибди. «Севиля» эса 13 очко билан 5-поғонада бормоқда.
Изоҳлар 0
…