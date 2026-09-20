«Венеция»да пенальтилар драмаси: «Лацио» 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди!

·25·Спорт
«Венеция»да пенальтилар драмаси: «Лацио» 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Италия А Сериясининг 5-турида «Лацио» сафарда «Венеция»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этди.
  • «Лацио» сардори Маттиа Дзаккани 51-дақиқада пеналтини аниқ амалга ошириб, ҳисобни очди, тўққиз дақиқа ўтиб Тижани Нослин устунликни мустаҳкамлади.
  • «Венеция» ҳужумчиси Ебоа пеналтидан фойдалана олмагани жамоа учун катта йўқотиш бўлди.
  • Ушбу ғалабадан сўнг «Лацио» 11 очко билан 11-ўринга кўтарилди, «Венеция» эса 1 очко билан 20-ўринда қолди.

Италия А Сериясининг 5-тури доирасида Римнинг «Лацио» клуби сафарда лига аутсайдери «Венеция» меҳмони бўлиб, муҳим ва совуққон ғалабани тантана қилди (2:0). Биринчи бўлими муросасиз курашлар билан ўтган баҳс тақдири танаффусдан сўнг ҳал бўлди: 51-дақиқада «бургутлар» сардори Маттиа Дзакканьи пенальтини бенуқсон амалга ошириб ҳисобни очган бўлса, орадан тўққиз дақиқа ўтиб Тижани Нослин рақиб дарвозасини ишғол қилиб, устунликни мустаҳкамлади.

Мезбонлар учун эса оқшом ҳақиқий омадсизликка айланди — жамоа ҳужумчиси Йебоа 11 метрлик жарима зарбасидан унумли фойдалана олмай, интригани тиклаш имкониятини қўлдан чиқарди. Ушбу муваффақиятдан сўнг римликлар ўз очколарини 11 тага етказиб, турнир жадвалида юқорига қараб силжишни бошлади; атиги 1 очкога эга бўлган «Венеция» эса мусобақанинг энг қуйи поғонасида қолиб кетмоқда.

Хўш, «Лацио» иккинчи таймда қайси тактик ўзгаришлар ҳисобига ўйинни тўлиқ ўз назоратига олди, «Венеция»нинг пенальтидан адашиши руҳий зарба бўлдими ва римликлар Европа кубоклари ҳудудига қайтишга тайёрми?

«Дзакканьининг зарбаси ва Йебоанинг хатоси»: Венециядаги баҳс хроникаси

5-турнинг муҳим тўқнашувидаги асосий драматик воқеалар:

  • Маттиа Дзакканьидан совуққон нуқта (51'): Иккинчи тайм бошида белгиланган пенальтини римликлар сардори аниқ амалга ошириб, мувозанатни бузди (0:1);

  • Тижани Нослиндан иккинчи зарба (60'): Мезбонлар ўзларига келмасдан, Нослин тезкор ҳужумни чиройли гол билан якунлади (0:2);

  • «Венеция»нинг қўлдан кетган имконияти: Мезбонлар фойдасига белгиланган пенальтини Йебоа голга айлантира олмади ва жамоанинг камбэк режалари чил-парчин бўлди;

  • Мандасдан ишончли ҳаракатлар: «Лацио» посбони муҳим вазиятларда дарвоза дахлсизлигини сақлаб, ғалабага катта ҳисса қўшди;

  • Жадвалдаги ҳолат: «Лацио» 11 очко билан 11-ўринга кўтарилди, «Венеция» 1 очко билан 20-ўринда қолмоқда.

«Венеция» — «Лацио» учрашувининг расмий қайдномаси

А Серия 5-турининг тўлиқ расмий протоколи ва таркиблар:

Мусобақа / Босқич

Якуний ҳисоб

Голлар муаллифлари

Муҳим ҳодисалар

А Серия, 5-тур

Венеция 0 : 2 Лацио

Дзакканьи 51' (пен.), Нослин 60'

Йебоа пенальтидан фойдалана олмади

  • «Венеция» асосий таркиби: Станкович, Шингтен, Морено, Жуан Жезус, Антуан, Зом, Перес, Коррейя (Саградо, 76), Хелгассон (Фанне, 73), Адамс (Раҳмани, 73), Йебоа (Фернандес, 87);

  • «Лацио» асосий таркиби: Мандас, Флориани (Лаззари, 77), Шутало, Провстгард, Тавареш (Педраза, 84), Фраттези, Белахярн, Тэйлор (Гудмундссон, 77), Канчеллиери, Нослин (Пинамонти, 77), Дзакканьи (Исаксен, 87);

  • Жадвалдаги тафовут: «Лацио» — 11 очко (11-ўрин) / «Венеция» — 1 очко (20-ўрин).

Тактик таҳлил: Экспертлар «Лацио»нинг ғалабаси ҳақида

Италия футболи шарҳловчилари ва экспертларининг ўйин бўйича хулосалари:

  • Майдон марказидаги динамика: Фраттези ва Белахярн жуфтлиги иккинчи бўлимда ўйин суръатини кескин ошириб, «Венеция»ни ўз жарима майдони атрофига қамаб қўйди;

  • Қанотлардан шиддат: Дзакканьи ва Канчеллиерининг агрессив прессинги мезбонлар мудофаасини хато қилишга мажбур этди ва пенальтига замин яратди;

  • «Венеция»нинг тажрибасизлиги: Муҳим лаҳзаларда концентрацияни йўқотиш ва 11 метрлик жаримани кўкка совуриш аутсайдернинг А Сериядаги қийин аҳволини кўрсатиб турибди;

  • Римликларнинг барқарорлиги: Сафардаги ушбу ишончли 3 очко «Лацио»га кучли тўртлик сари интилишда катта психологик туртки беради.

Венецияда қўлга киритилган ушбу 2:0 ҳисобидаги зафар «Лацио»нинг инқирозга йўл қўймаслигини ва мавсумдаги юқори мақсадларидан воз кечмаганини кўрсатди.

Сизнингча, «Лацио» ушбу ғалабадан сўнг турнир жадвалининг юқори қисмига кўтарилиб, Чемпионлар лигаси йўлланмаси учун кураша оладими? «Венеция» 1 очко билан А Серияда жон сақлаб қолишга қодирми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Италия чемпионатининг ушбу баҳси шарҳини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

ЛациоВенецияМаттиа ДзакканьиА Серия 5-тур
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UFC 331: Царукяндан даҳшатли нокаут ва 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба!UFC 331: Царукяндан даҳшатли нокаут ва 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба!Бугун, 09:11Самарқандда Олимпиада нафаси: Ўзбекистон Туркия ва Аргентинани мағлуб этди!Самарқандда Олимпиада нафаси: Ўзбекистон Туркия ва Аргентинани мағлуб этди!Бугун, 09:0510 киши бўлиб ғалаба ва Ойбек Бозоров сири!: Тожиев Муборакдаги драматик жангдан сўнг10 киши бўлиб ғалаба ва Ойбек Бозоров сири!: Тожиев Муборакдаги драматик жангдан сўнгБугун, 08:53«Севилья»да Рафиньядан ҳет-трик: «Барселона» 21 очко билан пешқадам!«Севилья»да Рафиньядан ҳет-трик: «Барселона» 21 очко билан пешқадам!Бугун, 08:47Трабзонда шок ҳолат: Салоҳдан ҳет-трик ва чемпион 4:0 ҳисобида тор-мор этилди!Трабзонда шок ҳолат: Салоҳдан ҳет-трик ва чемпион 4:0 ҳисобида тор-мор этилди!Бугун, 08:44«Рома» «Интер»га қарши баҳсда 2:0 ҳисобидаги ғалабани қўлдан чиқарди«Рома» «Интер»га қарши баҳсда 2:0 ҳисобидаги ғалабани қўлдан чиқардиБугун, 08:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг