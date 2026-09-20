«Венеция»да пенальтилар драмаси: «Лацио» 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италия А Сериясининг 5-турида «Лацио» сафарда «Венеция»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этди.
- «Лацио» сардори Маттиа Дзаккани 51-дақиқада пеналтини аниқ амалга ошириб, ҳисобни очди, тўққиз дақиқа ўтиб Тижани Нослин устунликни мустаҳкамлади.
- «Венеция» ҳужумчиси Ебоа пеналтидан фойдалана олмагани жамоа учун катта йўқотиш бўлди.
- Ушбу ғалабадан сўнг «Лацио» 11 очко билан 11-ўринга кўтарилди, «Венеция» эса 1 очко билан 20-ўринда қолди.
Италия А Сериясининг 5-тури доирасида Римнинг «Лацио» клуби сафарда лига аутсайдери «Венеция» меҳмони бўлиб, муҳим ва совуққон ғалабани тантана қилди (2:0). Биринчи бўлими муросасиз курашлар билан ўтган баҳс тақдири танаффусдан сўнг ҳал бўлди: 51-дақиқада «бургутлар» сардори Маттиа Дзакканьи пенальтини бенуқсон амалга ошириб ҳисобни очган бўлса, орадан тўққиз дақиқа ўтиб Тижани Нослин рақиб дарвозасини ишғол қилиб, устунликни мустаҳкамлади.
Мезбонлар учун эса оқшом ҳақиқий омадсизликка айланди — жамоа ҳужумчиси Йебоа 11 метрлик жарима зарбасидан унумли фойдалана олмай, интригани тиклаш имкониятини қўлдан чиқарди. Ушбу муваффақиятдан сўнг римликлар ўз очколарини 11 тага етказиб, турнир жадвалида юқорига қараб силжишни бошлади; атиги 1 очкога эга бўлган «Венеция» эса мусобақанинг энг қуйи поғонасида қолиб кетмоқда.
Хўш, «Лацио» иккинчи таймда қайси тактик ўзгаришлар ҳисобига ўйинни тўлиқ ўз назоратига олди, «Венеция»нинг пенальтидан адашиши руҳий зарба бўлдими ва римликлар Европа кубоклари ҳудудига қайтишга тайёрми?
«Дзакканьининг зарбаси ва Йебоанинг хатоси»: Венециядаги баҳс хроникаси
5-турнинг муҳим тўқнашувидаги асосий драматик воқеалар:
Маттиа Дзакканьидан совуққон нуқта (51'): Иккинчи тайм бошида белгиланган пенальтини римликлар сардори аниқ амалга ошириб, мувозанатни бузди (0:1);
Тижани Нослиндан иккинчи зарба (60'): Мезбонлар ўзларига келмасдан, Нослин тезкор ҳужумни чиройли гол билан якунлади (0:2);
«Венеция»нинг қўлдан кетган имконияти: Мезбонлар фойдасига белгиланган пенальтини Йебоа голга айлантира олмади ва жамоанинг камбэк режалари чил-парчин бўлди;
Мандасдан ишончли ҳаракатлар: «Лацио» посбони муҳим вазиятларда дарвоза дахлсизлигини сақлаб, ғалабага катта ҳисса қўшди;
Жадвалдаги ҳолат: «Лацио» 11 очко билан 11-ўринга кўтарилди, «Венеция» 1 очко билан 20-ўринда қолмоқда.
«Венеция» — «Лацио» учрашувининг расмий қайдномаси
А Серия 5-турининг тўлиқ расмий протоколи ва таркиблар:
Мусобақа / Босқич
Якуний ҳисоб
Голлар муаллифлари
Муҳим ҳодисалар
А Серия, 5-тур
Венеция 0 : 2 Лацио
Дзакканьи 51' (пен.), Нослин 60'
Йебоа пенальтидан фойдалана олмади
«Венеция» асосий таркиби: Станкович, Шингтен, Морено, Жуан Жезус, Антуан, Зом, Перес, Коррейя (Саградо, 76), Хелгассон (Фанне, 73), Адамс (Раҳмани, 73), Йебоа (Фернандес, 87);
«Лацио» асосий таркиби: Мандас, Флориани (Лаззари, 77), Шутало, Провстгард, Тавареш (Педраза, 84), Фраттези, Белахярн, Тэйлор (Гудмундссон, 77), Канчеллиери, Нослин (Пинамонти, 77), Дзакканьи (Исаксен, 87);
Жадвалдаги тафовут: «Лацио» — 11 очко (11-ўрин) / «Венеция» — 1 очко (20-ўрин).
Тактик таҳлил: Экспертлар «Лацио»нинг ғалабаси ҳақида
Италия футболи шарҳловчилари ва экспертларининг ўйин бўйича хулосалари:
Майдон марказидаги динамика: Фраттези ва Белахярн жуфтлиги иккинчи бўлимда ўйин суръатини кескин ошириб, «Венеция»ни ўз жарима майдони атрофига қамаб қўйди;
Қанотлардан шиддат: Дзакканьи ва Канчеллиерининг агрессив прессинги мезбонлар мудофаасини хато қилишга мажбур этди ва пенальтига замин яратди;
«Венеция»нинг тажрибасизлиги: Муҳим лаҳзаларда концентрацияни йўқотиш ва 11 метрлик жаримани кўкка совуриш аутсайдернинг А Сериядаги қийин аҳволини кўрсатиб турибди;
Римликларнинг барқарорлиги: Сафардаги ушбу ишончли 3 очко «Лацио»га кучли тўртлик сари интилишда катта психологик туртки беради.
Венецияда қўлга киритилган ушбу 2:0 ҳисобидаги зафар «Лацио»нинг инқирозга йўл қўймаслигини ва мавсумдаги юқори мақсадларидан воз кечмаганини кўрсатди.
Сизнингча, «Лацио» ушбу ғалабадан сўнг турнир жадвалининг юқори қисмига кўтарилиб, Чемпионлар лигаси йўлланмаси учун кураша оладими? «Венеция» 1 очко билан А Серияда жон сақлаб қолишга қодирми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Италия чемпионатининг ушбу баҳси шарҳини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…