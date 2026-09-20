Раҳмоналиевдан ақлбовар қилмас супергол: "Сабаҳ" «Мил-Муғон» ни мағлуб этди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Озарбойжон Премер-лигасининг 6-турида "Сабаҳ" жамоаси "Мил-Муғон"ни 3:1 ҳисобида мағлуб этди.
- Ўзбекистонлик яримҳимоячи Умарали Раҳмоналиев учрашувнинг 35-дақиқасида ажойиб супергол уриб, жамоасининг ғалабасига ҳисса қўшди.
- Ушбу ғалабадан сўнг "Сабаҳ"
- 15 очко билан турнир жадвалида 2-ўринга кўтарилди.
Озарбойжон Премьер-лигасининг 6-турида тўп сураётган ўзбек легионерлари орасида навбатдаги шов-шувли ва ёрқин воқелик қайд этилди. Мусобақа пешқадамлиги учун курашаётган Бокунинг «Сабаҳ» клуби ўз майдонида «Мил-Муғон» жамоасини қабул қилиб, 3:1 ҳисобида ишончли ва чиройли ғалабани қўлга киритди. Мазкур қарама-қаршиликнинг ҳақиқий безагига айланган лаҳза эса 35-дақиқада юз берди: Ўзбекистон миллий ва олимпия терма жамоаларининг иқтидорли яримҳимоячиси Умарали Раҳмоналиев рақиб дарвозасига ақлбовар қилмас даражадаги шедевр суперголни уриб, бутун стадионни оёққа турғазди.
Учрашув давомида фаол ҳаракат қилган ҳамюртимиз 63-дақиқада мураббийлар қарори билан қарсаклар остида захирага олинди. Ушбу ғалабадан сўнг «Сабаҳ» очколари сонини 15 тага етказиб, турнир жадвалида соф 2-ўринга кўтарилди ва чемпионлик пойгасидаги фаворитлик мақомини мустаҳкамлади; 4 очкога эга «Мил-Муғон» эса 9-поғонада қолди.
Хўш, Умарали Раҳмоналиевнинг маҳорати «Сабаҳ»нинг ўйин услубини қандай ўзгартирмоқда, бокуликлар жорий мавсум «Қорабоғ»нинг гегемонлигини тўхтата оладими ва ўзбек футболчисининг Европа майдонларига йўл олиши учун ушбу форма қанчалик муҳим пойдевор бўлиб хизмат қилади?
«Раҳмоналиевнинг шедеври ва 90+5-дақиқадаги нуқта»: Бокудаги баҳс хроникаси
6-турнинг муҳим ва шиддатли тўқнашуви тафсилотлари:
Маммадзададан старт (20'): «Сабаҳ» баҳс бошиданоқ устунликни қўлга олди ва Маммадзаданинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобни очди (1:0);
Умаралидан супергол (35'): Ҳамюртимиз Умарали Раҳмоналиев жарима майдони ташқарисидан дарвоза бурчагини аниқ нишонга олиб, ҳақиқий эстетик шедеврни амалга оширди (2:0);
63-дақиқадаги режали ўзгариш: Ўз вазифасини аъло даражада бажарган Раҳмоналиев захира ўриндиғига олинди ва унинг ўрнига Исаев майдонга туширилди;
Сўнгги дақиқалардаги алмашинув: Меҳмонлар сафида Роналдо 90-дақиқада ҳисобни қисқартирган (2:1) бўлса-да, 90+5-дақиқада Паррис учинчи тўпни киритиб, якуний 3:1 ҳисобини расмийлаштирди;
Жадвалдаги сакраш: «Сабаҳ» 15 очко билан 2-ўринга жойлашди, «Мил-Муғон» эса 4 очко билан 9-ўринда қолиб кетди.
Озарбойжон Премьер-лигаси 6-тури: Ўйин қайдномаси ва таркиблар
Бокуда кечган беллашувнинг расмий қайдномаси ва тўлиқ таркиби:
Мусобақа / Босқич
Ўйин натижаси
Голлар муаллифлари
Очколар ва эгалланган ўрин
Озарбойжон Премьер-лигаси, 6-тур
Сабаҳ 3 : 1 Мил-Муғон
Маммадзада 20', Раҳмоналиев 35', Паррис 90+5' — Роналдо 90'
«Сабаҳ» — 15 очко (2-ўрин) / «Мил-Муғон» — 4 очко (9-ўрин)
«Сабаҳ» бошланғич таркиби: Покатилов, Дашдамиров, Куериоз, Маккарти, Микелс (Лачааб, 89), Умарали Раҳмоналиев (Исаев, 63), Пушас, Нванчукву (Карлос Эдуардо, 63), Зедадка, Симич (Паррис, 89);
Легионеримизнинг статистикаси: 63 дақиқа фаол ўйин, 1 та гол, ярим ҳимоя марказида муваффақиятли тўпни назорат қилиш ва прессинг уюштириш.
Тактик таҳлил: Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ» тизимидаги ўрни
Халқаро ва маҳаллий спорт шарҳловчиларининг асосий хулосалари:
Майдон марказидаги универсаллик: Раҳмоналиев нафақат ҳимоя ва ҳужум ўртасидаги боғловчи бўғин ролини бажармоқда, балки узоқ масофалардан кучли ва аниқ зарбалари билан мунтазам хавф яратмоқда;
Жамоанинг чемпионлик амбицияси: «Сабаҳ» 6 турдан сўнг 15 очко тўплаб, жорий мавсумда фақат чемпионлик ва Европа кубокларининг гуруҳ босқичи учун жиддий курашишини исботламоқда;
Ўзбекистонлик яримҳимоячининг ўсиши: Мунтазам ўйин амалиёти ва легионер сифатидаги масъулият Раҳмоналиевнинг миллий терма жамоадаги нуфузини ҳам янада ошириши шубҳасиз.
Умарали Раҳмоналиевнинг 35-дақиқадаги шов-шувли голи ва «Сабаҳ»нинг ишончли ғалабаси ўзбек легионерларининг хорижий чемпионатлардаги зафарли юришини давом эттирмоқда.
Сизнингча, Умарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ» сафидаги ушбу порлаши уни тез орада Европанинг топ-лигалари сари етаклай оладими? «Сабаҳ» бу йилги мавсумда «Қорабоғ»ни тахтдан тушириб, Озарбойжон чемпиони бўлишига ишонасизми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболчисининг ушбу суперголи таҳлилини барча миллий футболимиз ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…