Раҳмоналиевдан ақлбовар қилмас супергол: "Сабаҳ" «Мил-Муғон» ни мағлуб этди (видео)

·81·Спорт
Раҳмоналиевдан ақлбовар қилмас супергол: "Сабаҳ" «Мил-Муғон» ни мағлуб этди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Озарбойжон Премер-лигасининг 6-турида "Сабаҳ" жамоаси "Мил-Муғон"ни 3:1 ҳисобида мағлуб этди.
  • Ўзбекистонлик яримҳимоячи Умарали Раҳмоналиев учрашувнинг 35-дақиқасида ажойиб супергол уриб, жамоасининг ғалабасига ҳисса қўшди.
  • Ушбу ғалабадан сўнг "Сабаҳ"
  • 15 очко билан турнир жадвалида 2-ўринга кўтарилди.

Озарбойжон Премьер-лигасининг 6-турида тўп сураётган ўзбек легионерлари орасида навбатдаги шов-шувли ва ёрқин воқелик қайд этилди. Мусобақа пешқадамлиги учун курашаётган Бокунинг «Сабаҳ» клуби ўз майдонида «Мил-Муғон» жамоасини қабул қилиб, 3:1 ҳисобида ишончли ва чиройли ғалабани қўлга киритди. Мазкур қарама-қаршиликнинг ҳақиқий безагига айланган лаҳза эса 35-дақиқада юз берди: Ўзбекистон миллий ва олимпия терма жамоаларининг иқтидорли яримҳимоячиси Умарали Раҳмоналиев рақиб дарвозасига ақлбовар қилмас даражадаги шедевр суперголни уриб, бутун стадионни оёққа турғазди.

Учрашув давомида фаол ҳаракат қилган ҳамюртимиз 63-дақиқада мураббийлар қарори билан қарсаклар остида захирага олинди. Ушбу ғалабадан сўнг «Сабаҳ» очколари сонини 15 тага етказиб, турнир жадвалида соф 2-ўринга кўтарилди ва чемпионлик пойгасидаги фаворитлик мақомини мустаҳкамлади; 4 очкога эга «Мил-Муғон» эса 9-поғонада қолди.

Хўш, Умарали Раҳмоналиевнинг маҳорати «Сабаҳ»нинг ўйин услубини қандай ўзгартирмоқда, бокуликлар жорий мавсум «Қорабоғ»нинг гегемонлигини тўхтата оладими ва ўзбек футболчисининг Европа майдонларига йўл олиши учун ушбу форма қанчалик муҳим пойдевор бўлиб хизмат қилади?

«Раҳмоналиевнинг шедеври ва 90+5-дақиқадаги нуқта»: Бокудаги баҳс хроникаси

6-турнинг муҳим ва шиддатли тўқнашуви тафсилотлари:

  • Маммадзададан старт (20'): «Сабаҳ» баҳс бошиданоқ устунликни қўлга олди ва Маммадзаданинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобни очди (1:0);

  • Умаралидан супергол (35'): Ҳамюртимиз Умарали Раҳмоналиев жарима майдони ташқарисидан дарвоза бурчагини аниқ нишонга олиб, ҳақиқий эстетик шедеврни амалга оширди (2:0);

  • 63-дақиқадаги режали ўзгариш: Ўз вазифасини аъло даражада бажарган Раҳмоналиев захира ўриндиғига олинди ва унинг ўрнига Исаев майдонга туширилди;

  • Сўнгги дақиқалардаги алмашинув: Меҳмонлар сафида Роналдо 90-дақиқада ҳисобни қисқартирган (2:1) бўлса-да, 90+5-дақиқада Паррис учинчи тўпни киритиб, якуний 3:1 ҳисобини расмийлаштирди;

  • Жадвалдаги сакраш: «Сабаҳ» 15 очко билан 2-ўринга жойлашди, «Мил-Муғон» эса 4 очко билан 9-ўринда қолиб кетди.

Озарбойжон Премьер-лигаси 6-тури: Ўйин қайдномаси ва таркиблар

Бокуда кечган беллашувнинг расмий қайдномаси ва тўлиқ таркиби:

Мусобақа / Босқич

Ўйин натижаси

Голлар муаллифлари

Очколар ва эгалланган ўрин

Озарбойжон Премьер-лигаси, 6-тур

Сабаҳ 3 : 1 Мил-Муғон

Маммадзада 20', Раҳмоналиев 35', Паррис 90+5' — Роналдо 90'

«Сабаҳ» — 15 очко (2-ўрин) / «Мил-Муғон» — 4 очко (9-ўрин)

  • «Сабаҳ» бошланғич таркиби: Покатилов, Дашдамиров, Куериоз, Маккарти, Микелс (Лачааб, 89), Умарали Раҳмоналиев (Исаев, 63), Пушас, Нванчукву (Карлос Эдуардо, 63), Зедадка, Симич (Паррис, 89);

  • Легионеримизнинг статистикаси: 63 дақиқа фаол ўйин, 1 та гол, ярим ҳимоя марказида муваффақиятли тўпни назорат қилиш ва прессинг уюштириш.

Тактик таҳлил: Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ» тизимидаги ўрни

Халқаро ва маҳаллий спорт шарҳловчиларининг асосий хулосалари:

  • Майдон марказидаги универсаллик: Раҳмоналиев нафақат ҳимоя ва ҳужум ўртасидаги боғловчи бўғин ролини бажармоқда, балки узоқ масофалардан кучли ва аниқ зарбалари билан мунтазам хавф яратмоқда;

  • Жамоанинг чемпионлик амбицияси: «Сабаҳ» 6 турдан сўнг 15 очко тўплаб, жорий мавсумда фақат чемпионлик ва Европа кубокларининг гуруҳ босқичи учун жиддий курашишини исботламоқда;

  • Ўзбекистонлик яримҳимоячининг ўсиши: Мунтазам ўйин амалиёти ва легионер сифатидаги масъулият Раҳмоналиевнинг миллий терма жамоадаги нуфузини ҳам янада ошириши шубҳасиз.

Умарали Раҳмоналиевнинг 35-дақиқадаги шов-шувли голи ва «Сабаҳ»нинг ишончли ғалабаси ўзбек легионерларининг хорижий чемпионатлардаги зафарли юришини давом эттирмоқда.

Сизнингча, Умарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ» сафидаги ушбу порлаши уни тез орада Европанинг топ-лигалари сари етаклай оладими? «Сабаҳ» бу йилги мавсумда «Қорабоғ»ни тахтдан тушириб, Озарбойжон чемпиони бўлишига ишонасизми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболчисининг ушбу суперголи таҳлилини барча миллий футболимиз ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!

Умарали РахманалиевСабаҳОзарбойжон Премьер‑лигиМил‑Муғон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UFC 331: Царукяндан даҳшатли нокаут ва 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба!UFC 331: Царукяндан даҳшатли нокаут ва 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба!Бугун, 09:11Самарқандда Олимпиада нафаси: Ўзбекистон Туркия ва Аргентинани мағлуб этди!Самарқандда Олимпиада нафаси: Ўзбекистон Туркия ва Аргентинани мағлуб этди!Бугун, 09:05«Венеция»да пенальтилар драмаси: «Лацио» 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди!«Венеция»да пенальтилар драмаси: «Лацио» 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди!Бугун, 09:0010 киши бўлиб ғалаба ва Ойбек Бозоров сири!: Тожиев Муборакдаги драматик жангдан сўнг10 киши бўлиб ғалаба ва Ойбек Бозоров сири!: Тожиев Муборакдаги драматик жангдан сўнгБугун, 08:53«Севилья»да Рафиньядан ҳет-трик: «Барселона» 21 очко билан пешқадам!«Севилья»да Рафиньядан ҳет-трик: «Барселона» 21 очко билан пешқадам!Бугун, 08:47Трабзонда шок ҳолат: Салоҳдан ҳет-трик ва чемпион 4:0 ҳисобида тор-мор этилди!Трабзонда шок ҳолат: Салоҳдан ҳет-трик ва чемпион 4:0 ҳисобида тор-мор этилди!Бугун, 08:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг