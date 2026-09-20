Самарқандда Олимпиада нафаси: Ўзбекистон Туркия ва Аргентинани мағлуб этди!

·27·Спорт
Самарқандда Олимпиада нафаси: Ўзбекистон Туркия ва Аргентинани мағлуб этди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Самарқандда давом этаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 4-турида Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси Туркиянинг кучли жамоасини 2,5:1,5 ҳисобида мағлуб этди.
  • Аёллар терма жамоаси эса Аргентина устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозониб, турнир жадвалида ўз ўрнини мустаҳкамлади.
  • Эркаклар жамоасининг ғалабасида Нодирбек Якуббоевнинг муҳим роли бўлди, аёллар жамоаси сафида эса Гулруҳбегим Тоҳиржонова ва Умида Омонова ўз рақибларини мағлуб этишди.

Кўҳна ва ҳамиша навқирон Самарқанд мезбонлик қилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида 4-тур беллашувлари ниҳоясига етди. Ўз майдонида фақат олтин медаллар сари одимлаётган Ўзбекистон асосий терма жамоалари мухлисларни қувонтиришда давом этмоқда. Эркаклар ўртасидаги марказий тўқнашувда амалдаги чемпионларимиз анча хавфли ва шиддатли Туркия терма жамоасини 2,5 : 1,5 ҳисобида таслим этди — баҳс тақдирини Нодирбек Якуббоевнинг 3-доскадаги муҳим ғалабаси ҳал қилди.

Хотин-қизлар терма жамоамиз эса Лотин Америкасининг номдор вакили Аргентина устидан 3:1 ҳисобида ишончли зафар қучиб, турнир жадвалининг юқори қисмида ўз ўрнини янада мустаҳкамлади. Шу билан бирга, Самарқанд ареналарида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган 2 ва 3-сонли жамоаларимиз ҳам кескин қарама-қаршиликларда иштирок этди.

Хўш, Нодирбек Абдусатторов ва Жавоҳир Синдаровнинг қийин дуранглари ортида қандай тактика ётган эди, аёллар жамоамиз сафида Тоҳиржонова ва Омонова ғалабани қандай илиб кетди ва 4-тур якунларига кўра Самарқанддаги кучлар нисбати қандай кўриниш олди?

«Якуббоевнинг олтин очкоси ва аёллар триумфи»: 4-тур хроникаси

Самарқанддаги баҳсларнинг энг қайноқ ва муҳим лаҳзалари:

  • Туркияга қарши муросасиз жанг (2,5 : 1,5): 1-доскада Нодирбек Абдусатторов турк вундеркинди Яғиз Каан Эрдўғмуш билан, 2-доскада Жавоҳир Синдаров эса Эдиз Гурел билан мураккаб позицион дуранг қайд этди; Шамсиддин Воҳидов ҳам очко бўлишди. Учрашув тақдирини 3-доскада Ваҳап Санални совуққонлик билан мағлуб этган Нодирбек Якуббоев ҳал қилди;

  • Аёлларнинг Аргентина устидан ғалабаси (3:1): 1-доскада Афруза Ҳамдамова ва 4-доскада Гулдона Каримова дуранг ўйнаган бўлса, Гулруҳбегим Тоҳиржонова ҳамда Умида Омонова ўз рақибларини чил-парчин қилиб, яна 2 та муҳим очкони жамоа ҳисобига ёзиб қўйди;

  • Захира жамоаларининг кураши: «Ўзбекистон-3» эркаклар жамоаси Яманни 3,5 : 0,5 ҳисобида тор-мор этди. «Ўзбекистон-2» эса Янги Зеландияга 1,5 : 2,5 ҳисобида аламли тарзда имкониятни бой берди;

  • Аёллар 2 ва 3-жамоалари натижалари: Қирғиз Республикаси «Ўзбекистон-2»ни 3:1 ҳисобида мағлуб этди, «Ўзбекистон-3» эса Кубага қарши охирги сонияларгача жанг қилиб, 1,5 : 2,5 ҳисобида имкониятни бой берди.

Самарқанд Шахмат Олимпиадаси. 4-тур расмий натижалар қайдномаси

Ўзбекистоннинг барча жамоалари иштирокидаги учрашувларнинг тўлиқ протоколи:

Мусобақа / Тоифа

Учрашув

Якуний ҳисоб

Доскалар бўйича қайд этилган натижалар

Эркаклар (Асосий)

Ўзбекистон — Туркия

2,5 : 1,5

Абдусатторов 0,5:0,5, Синдаров 0,5:0,5, Якуббоев 1:0, Воҳидов 0,5:0,5

Эркаклар (2-жамоа)

Янги Зеландия — Ўзбекистон-2

2,5 : 1,5

Абдисалимов 0,5:0,5, Суяров 1:0, Нигматов 0:1, Бегмуратов 1:0*

Эркаклар (3-жамоа)

Ўзбекистон-3 — Яман

3,5 : 0,5

Сайдалиев 0,5:0,5, Раҳматуллаев 1:0, Абдураҳмонов 1:0, Омонов 1:0

Аёллар (Асосий)

Ўзбекистон — Аргентина

3 : 1

Ҳамдамова 0,5:0,5, Тоҳиржонова 1:0, Омонова 1:0, Каримова 0,5:0,5

Аёллар (2-жамоа)

Ўзбекистон-2 — Қирғиз Республикаси

1 : 3

Якуббаева 1:0, Маликова 0:1, Салимова 0:1, Мансурова 0:1

Аёллар (3-жамоа)

Куба — Ўзбекистон-3

2,5 : 1,5

Актамова 0,5:0,5, Бобомуродова 1:0, Аҳмедова 0:1, Шокиржонова 0:1

Тактик таҳлил: Экспертлар терма жамоаларимизнинг юриши ҳақида

Халқаро гроссмейстерлар ва шахмат таҳлилчиларининг асосий хулосалари:

  • Прагматик жамоавий стратегия: Туркияга қарши асосий эркаклар терма жамоаси ортиқча таваккалчиликка йўл қўймади — дастлабки икки доскада қора доналарда хавфсиз дуранглар қайд этилиб, асосий босим оқ доналарда ҳаракат қилган Якуббоев ва Воҳидов зиммасига юкланди ва бу режа тўлиқ иш берди;

  • Якуббоевнинг совуққон техникаси: Нодирбек Якуббоевнинг эндшпилдаги маҳорати ва позицион босими жамоага чемпионлик йўлидаги энг муҳим ғалабалардан бирини тақдим этди;

  • Аёллар жамоасидаги ҳужумкорлик: Тоҳиржонова ва Омонованинг ўрта доскалардаги ишончли ғалабалари жамоада лидерлик баланси тўғри йўлга қўйилганини кўрсатмоқда;

  • Ёшлар учун катта тажриба мактаби: Захира жамоаларидаги ёш истеъдодларимиз учун ушбу дунё биринчилиги масъулият ва маҳоратни оширишда беқиёс трамплин бўлиб хизмат қилмоқда.

Самарқанддаги шахмат баҳслари кундан-кунга шиддатли тус олиб, Ўзбекистоннинг асосий таркиблари медаллар учун пойгада ишончли ҳаракат қилмоқда.

Сизнингча, Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси ўз майдонида кечаётган ушбу Олимпиадада яна чемпионликни қўлга киритиб, олтин медалларни сақлаб қола оладими? Аёллар жамоамизнинг бу йил кучли учликка кириш имкониятини қандай баҳолайсиз? Ўз таҳлилий фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда Самарқанд Олимпиадасининг ушбу ёрқин натижаларини барча шахмат ихлосмандлари ва яқинларингизга улашинг!

Самарқанд шахмат олимпиадасиНодирбек ЯкуббоевЎзбекистон шахмат терма жамоасиТуркия шахмат терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UFC 331: Царукяндан даҳшатли нокаут ва 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба!UFC 331: Царукяндан даҳшатли нокаут ва 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба!Бугун, 09:11«Венеция»да пенальтилар драмаси: «Лацио» 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди!«Венеция»да пенальтилар драмаси: «Лацио» 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди!Бугун, 09:0010 киши бўлиб ғалаба ва Ойбек Бозоров сири!: Тожиев Муборакдаги драматик жангдан сўнг10 киши бўлиб ғалаба ва Ойбек Бозоров сири!: Тожиев Муборакдаги драматик жангдан сўнгБугун, 08:53«Севилья»да Рафиньядан ҳет-трик: «Барселона» 21 очко билан пешқадам!«Севилья»да Рафиньядан ҳет-трик: «Барселона» 21 очко билан пешқадам!Бугун, 08:47Трабзонда шок ҳолат: Салоҳдан ҳет-трик ва чемпион 4:0 ҳисобида тор-мор этилди!Трабзонда шок ҳолат: Салоҳдан ҳет-трик ва чемпион 4:0 ҳисобида тор-мор этилди!Бугун, 08:44«Рома» «Интер»га қарши баҳсда 2:0 ҳисобидаги ғалабани қўлдан чиқарди«Рома» «Интер»га қарши баҳсда 2:0 ҳисобидаги ғалабани қўлдан чиқардиБугун, 08:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг