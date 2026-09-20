Самарқандда Олимпиада нафаси: Ўзбекистон Туркия ва Аргентинани мағлуб этди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқандда давом этаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 4-турида Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси Туркиянинг кучли жамоасини 2,5:1,5 ҳисобида мағлуб этди.
- Аёллар терма жамоаси эса Аргентина устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозониб, турнир жадвалида ўз ўрнини мустаҳкамлади.
- Эркаклар жамоасининг ғалабасида Нодирбек Якуббоевнинг муҳим роли бўлди, аёллар жамоаси сафида эса Гулруҳбегим Тоҳиржонова ва Умида Омонова ўз рақибларини мағлуб этишди.
Кўҳна ва ҳамиша навқирон Самарқанд мезбонлик қилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида 4-тур беллашувлари ниҳоясига етди. Ўз майдонида фақат олтин медаллар сари одимлаётган Ўзбекистон асосий терма жамоалари мухлисларни қувонтиришда давом этмоқда. Эркаклар ўртасидаги марказий тўқнашувда амалдаги чемпионларимиз анча хавфли ва шиддатли Туркия терма жамоасини 2,5 : 1,5 ҳисобида таслим этди — баҳс тақдирини Нодирбек Якуббоевнинг 3-доскадаги муҳим ғалабаси ҳал қилди.
Хотин-қизлар терма жамоамиз эса Лотин Америкасининг номдор вакили Аргентина устидан 3:1 ҳисобида ишончли зафар қучиб, турнир жадвалининг юқори қисмида ўз ўрнини янада мустаҳкамлади. Шу билан бирга, Самарқанд ареналарида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган 2 ва 3-сонли жамоаларимиз ҳам кескин қарама-қаршиликларда иштирок этди.
Хўш, Нодирбек Абдусатторов ва Жавоҳир Синдаровнинг қийин дуранглари ортида қандай тактика ётган эди, аёллар жамоамиз сафида Тоҳиржонова ва Омонова ғалабани қандай илиб кетди ва 4-тур якунларига кўра Самарқанддаги кучлар нисбати қандай кўриниш олди?
«Якуббоевнинг олтин очкоси ва аёллар триумфи»: 4-тур хроникаси
Самарқанддаги баҳсларнинг энг қайноқ ва муҳим лаҳзалари:
Туркияга қарши муросасиз жанг (2,5 : 1,5): 1-доскада Нодирбек Абдусатторов турк вундеркинди Яғиз Каан Эрдўғмуш билан, 2-доскада Жавоҳир Синдаров эса Эдиз Гурел билан мураккаб позицион дуранг қайд этди; Шамсиддин Воҳидов ҳам очко бўлишди. Учрашув тақдирини 3-доскада Ваҳап Санални совуққонлик билан мағлуб этган Нодирбек Якуббоев ҳал қилди;
Аёлларнинг Аргентина устидан ғалабаси (3:1): 1-доскада Афруза Ҳамдамова ва 4-доскада Гулдона Каримова дуранг ўйнаган бўлса, Гулруҳбегим Тоҳиржонова ҳамда Умида Омонова ўз рақибларини чил-парчин қилиб, яна 2 та муҳим очкони жамоа ҳисобига ёзиб қўйди;
Захира жамоаларининг кураши: «Ўзбекистон-3» эркаклар жамоаси Яманни 3,5 : 0,5 ҳисобида тор-мор этди. «Ўзбекистон-2» эса Янги Зеландияга 1,5 : 2,5 ҳисобида аламли тарзда имкониятни бой берди;
Аёллар 2 ва 3-жамоалари натижалари: Қирғиз Республикаси «Ўзбекистон-2»ни 3:1 ҳисобида мағлуб этди, «Ўзбекистон-3» эса Кубага қарши охирги сонияларгача жанг қилиб, 1,5 : 2,5 ҳисобида имкониятни бой берди.
Самарқанд Шахмат Олимпиадаси. 4-тур расмий натижалар қайдномаси
Ўзбекистоннинг барча жамоалари иштирокидаги учрашувларнинг тўлиқ протоколи:
Мусобақа / Тоифа
Учрашув
Якуний ҳисоб
Доскалар бўйича қайд этилган натижалар
Эркаклар (Асосий)
Ўзбекистон — Туркия
2,5 : 1,5
Абдусатторов 0,5:0,5, Синдаров 0,5:0,5, Якуббоев 1:0, Воҳидов 0,5:0,5
Эркаклар (2-жамоа)
Янги Зеландия — Ўзбекистон-2
2,5 : 1,5
Абдисалимов 0,5:0,5, Суяров 1:0, Нигматов 0:1, Бегмуратов 1:0*
Эркаклар (3-жамоа)
Ўзбекистон-3 — Яман
3,5 : 0,5
Сайдалиев 0,5:0,5, Раҳматуллаев 1:0, Абдураҳмонов 1:0, Омонов 1:0
Аёллар (Асосий)
Ўзбекистон — Аргентина
3 : 1
Ҳамдамова 0,5:0,5, Тоҳиржонова 1:0, Омонова 1:0, Каримова 0,5:0,5
Аёллар (2-жамоа)
Ўзбекистон-2 — Қирғиз Республикаси
1 : 3
Якуббаева 1:0, Маликова 0:1, Салимова 0:1, Мансурова 0:1
Аёллар (3-жамоа)
Куба — Ўзбекистон-3
2,5 : 1,5
Актамова 0,5:0,5, Бобомуродова 1:0, Аҳмедова 0:1, Шокиржонова 0:1
Тактик таҳлил: Экспертлар терма жамоаларимизнинг юриши ҳақида
Халқаро гроссмейстерлар ва шахмат таҳлилчиларининг асосий хулосалари:
Прагматик жамоавий стратегия: Туркияга қарши асосий эркаклар терма жамоаси ортиқча таваккалчиликка йўл қўймади — дастлабки икки доскада қора доналарда хавфсиз дуранглар қайд этилиб, асосий босим оқ доналарда ҳаракат қилган Якуббоев ва Воҳидов зиммасига юкланди ва бу режа тўлиқ иш берди;
Якуббоевнинг совуққон техникаси: Нодирбек Якуббоевнинг эндшпилдаги маҳорати ва позицион босими жамоага чемпионлик йўлидаги энг муҳим ғалабалардан бирини тақдим этди;
Аёллар жамоасидаги ҳужумкорлик: Тоҳиржонова ва Омонованинг ўрта доскалардаги ишончли ғалабалари жамоада лидерлик баланси тўғри йўлга қўйилганини кўрсатмоқда;
Ёшлар учун катта тажриба мактаби: Захира жамоаларидаги ёш истеъдодларимиз учун ушбу дунё биринчилиги масъулият ва маҳоратни оширишда беқиёс трамплин бўлиб хизмат қилмоқда.
Самарқанддаги шахмат баҳслари кундан-кунга шиддатли тус олиб, Ўзбекистоннинг асосий таркиблари медаллар учун пойгада ишончли ҳаракат қилмоқда.
Сизнингча, Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси ўз майдонида кечаётган ушбу Олимпиадада яна чемпионликни қўлга киритиб, олтин медалларни сақлаб қола оладими? Аёллар жамоамизнинг бу йил кучли учликка кириш имкониятини қандай баҳолайсиз? Ўз таҳлилий фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда Самарқанд Олимпиадасининг ушбу ёрқин натижаларини барча шахмат ихлосмандлари ва яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…