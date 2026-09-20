Илм-фан тарихида илк бор автомашинада антиматерия ташилди

·5·Техно
Илм-фан тарихида илк бор автомашинада антиматерия ташилди

Жаҳон илм-фанида муҳим тарихий воқелик қайд этилди: СEРН тадқиқотчилари илк маротаба антиматерияни махсус мобил қурилмада автомобил йўли орқали муваффақиятли таши олишди. Натуре журналида эълон қилинган натижаларга кўра, мазкур мураккаб тажриба жорий йилнинг март ойида Женевадаги Европа ядроавсарлар тадқиқотлари ташкилоти ҳудудида амалга оширилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, БАСE лойиҳаси олимлари Антиматтер Факторй комплексидан 92 та антипротонни ажратиб олиб, уларни махсус БАСE-СТEП деб номланган мобил қурилмага жойлаштирган. Шундан сўнг ушбу ноёб ускуналар юк машинасига ортилиб, тадқиқот маркази ҳудуди бўйлаб тахминан 30 дақиқа давомида 8 километр масофага олиб ўтилган. Муҳими, транспортировка жараёнида бирорта ҳам антипротон йўқотилмаган.

Антиматерияни сақлаш ва бошқариш бўйича янги рекорд

Мазкур муваффақиятли ташиш жараёни билан тажриба якунланиб қолмагани таъкидланади. Мутахассислар антипартикулларни умумий ҳисобда бир ойдан ортиқ вақт давомида қурилма ичида сақлаш ва бошқариладиган тарзда ҳаракатлантиришга муваффақ бўлишди. Бу очиқ турдаги мобил тизимлар учун мутлақ рекорд натижа ҳисобланади.

Бундай ўта нозик жараённи амалга оширишдаги асосий техник вазифалардан бири ўта юқори даражадаги вакуум муҳитини сақлаб туришдан иборат бўлган. Чунки антипротон одатдаги материя билан тўқнашганда дарҳол аннигиляцияга учрайди. БАСE-СТEП қурилмасида сақлаш даврининг бутун давомида босим лойиҳа кўрсаткичидан ҳам юқорироқ даражада — 2,2×10⁻¹⁸ мбар дан паст ҳолда ушлаб турилган.

Антипартикулларни деворларга тегмасдан мувозанатда сақлаш учун эса электр ва магнит майдонларини ўзида мужассам этган Пеннинг қопқони ишлатилган.

Келгусидаги режа ва илмий аҳамияти

Олимларнинг фикрича, антиматерияни СEРН ҳудудидан ташқарига олиб чиқиш ўлчовлар аниқлигини кескин ошириш учун зарур. Ҳозирги кунда Антиматтер Факторй инфратузилмаси кучли магнит тебранишларини келтириб чиқармоқда, бу эса келгусидаги тажрибалар аниқлигини чекловчи асосий омиллардан бирига айланган. Физиклар антипротонларни кучли тезлаткич ускуналаридан узоқда жойлашган махсус «тинч» лабораторияларга етказиб беришни мақсад қилган.

БАСE жамоасининг ҳисоб-китобларига кўра, бу баъзи ўлчовлар аниқлигини камида 100 баробарга ошириш имконини бериши мумкин. Бундай фундаментал тадқиқотлар материя ва антиматерия оламини чуқурроқ тушунишда муҳим ўрин тутади. Ҳозирги назарияларга кўра, Катта портлаш вақтида материя ва антиматерия бир хил миқдорда юзага келиши керак эди, бироқ кузатилаётган коинот деярли фақат материядан иборат.

Келгусидаги босқичда олимлар Женевадан Дюсселдорфгача бўлган 10 соатлик узоқроқ масофага транспортировка қилишни режалаштирмоқда. Германиядаги Генрих Гейне номидаги университетда айнан материя ва антиматерияни солиштиришга мўлжалланган юқори аниқликдаги махсус лаборатория барпо этилмоқда.

АнтиматерияСEРНФизикаИлмий-тадқиқотТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S27 Ultra смартфони йирикроқ аккумулятор билан таъминланадиSamsung Galaxy S27 Ultra смартфони йирикроқ аккумулятор билан таъминланадиКеча, 21:28iPhone 18 Pro Max батареяси учун махсус режим жорий этилдиiPhone 18 Pro Max батареяси учун махсус режим жорий этилдиКеча, 20:28Пикачу Халқаро космик станциясида: митти қаҳрамон орбитадаги илмий миссиядаПикачу Халқаро космик станциясида: митти қаҳрамон орбитадаги илмий миссиядаКеча, 18:25iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлдиiPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлдиКеча, 17:11NASA Ойдаги тадқиқотлар учун сунъий интеллектга эга учта роверни жўнатадиNASA Ойдаги тадқиқотлар учун сунъий интеллектга эга учта роверни жўнатадиКеча, 16:59Астрономлар нейтрон юлдуз моддани ютиш жараёнини илк бор кузатдиАстрономлар нейтрон юлдуз моддани ютиш жараёнини илк бор кузатдиКеча, 16:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади