«Севилья»да Рафиньядан ҳет-трик: «Барселона» 21 очко билан пешқадам!

·26·Спорт
«Севилья»да Рафиньядан ҳет-трик: «Барселона» 21 очко билан пешқадам!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Испания Ла Лигасининг 7-турида «Барселона» сафарда «Севиля»ни 3:1 ҳисобида мағлуб этди.
  • Учрашувда Рафиня 22, 52 ва 69-дақиқаларда рақиб дарвозасини уч бор ишғол қилиб, ҳет-трик қайд этди.
  • Ушбу ғалаба билан «Барселона»
  • 21 очко билан мусобақа жадвалида пешқадамлигини давом эттирмоқда.

Испания Ла Лигасининг 7-тури доирасида пешқадам «Барселона» сафарда хавфли рақиб саналган «Севилья» клуби меҳмони бўлиб, муҳим ва иродали ғалабани тантана қилди (3:1). Севильядаги шиддатли баҳсда дастлаб андалусияликлар сафида Фофана 19-дақиқада ҳисобни очиб, каталонияликларни шокка туширган бўлса-да, «кўк-анорранглилар»нинг бразилиялик етакчиси Рафинья ҳақиқий бенефис уюштирди.

Вингер 22, 52 ва 69-дақиқаларда рақиб дарвозасини уч бор ишғол қилиб, ҳет-трик қайд этди ҳамда чемпионатдаги голлари сонини 12 тага етказиб олди. Ушбу зафарли юришдан сўнг кетма-кет еттинчи ғалабасини нишонлаган «Барселона» 21 очко билан мусобақа жадвалининг энг юқори поғонасида яккапешқадамлигини давом эттирмоқда; ўз майдонида мағлуб бўлган «Севилья» эса 13 очко билан 5-ўринда қолди.

Хўш, 0:1 ҳисобида ортда қолаётган «Барселона» қайси тактик ўзгаришлар эвазига ўйинни ўз фойдасига буриб юборди, Рафиньянинг бу даражадаги сермаҳсуллиги «Олтин тўп» пойгасига қандай таъсир кўрсатади ва каталонияликлар чемпионлик масаласини мавсум бошидаёқ ҳал қилишга киришдими?

«Рафиньядан ҳет-трик ва 1:3 камбэки»: Севильядаги тўқнашув хроникаси

7-турнинг марказий баҳсида юз берган ҳал қилувчи воқеалар:

  • Фофананинг чақмоқдек зарбаси (19'): Мезбонлар тезкор ҳужум уюштириб, ҳисобни очди ва «Барселона» ҳимоясини шошириб қўйди (1:0);

  • Рафиньядан тезкор жавоб (22'): Гол ўтказиб юборилганидан атиги уч дақиқа ўтиб бразилиялик форвард мувозанатни тиклади (1:1);

  • Бўлимдан кейинги устунлик (52'): Иккинчи тайм стартида Рафинья дублини нишонлаб, каталонияликларни ҳисобда олдинга олиб чиқди (1:2);

  • Ҳет-трик ва якуний нуқта (69'): Учрашув қаҳрамони 69-дақиқада учинчи тўпни киритиб, «Севилья»нинг барча умидларига чек қўйди (1:3);

  • Юз фоизлик натижа: 7 та тур, 7 та ғалаба ва жамғарилган 21 очко — «Барселона» мавсумни бенуқсон давом эттирмоқда.

«Севилья» — «Барселона» учрашувининг расмий қайдномаси

Ла Лига 7-туридан ўрин олган баҳснинг тўлиқ протоколи ва таркиблар:

Мусобақа / Босқич

Якуний ҳисоб

Голлар муаллифлари

Очколар ва жадвалдаги ўрин

Ла Лига, 7-тур

Севилья 1 : 3 Барселона

Фофана 19' — Рафинья 22', 52', 69'

«Барселона» — 21 очко (1-ўрин) / «Севилья» — 13 очко (5-ўрин)

  • «Севилья» асосий таркиби: Влаходимос, Иглесиас, Санганте (Кармона, 68), Суасо, Агум, Фофана (А.Гонсалес, 78), Сиерра (Гуриди, 78), Кочорашвили (Ромеро, 68), Коррея, Робби Юр;

  • «Барселона» асосий таркиби: Ливакович, Эрик Гарсия, Кубарси, Кристенсен (Жерар Мартин, 59), Канселу, Родри (Бернал, 86), Фермин Лопес (Олмо, 76), Педри, Гордон (Габриэл Жезус, 86), Рафинья (Адейеми, 76), Ямал.

Тактик таҳлил: Экспертлар «Барселона»нинг доминантлиги ҳақида

Испания футболи таҳлилчилари ва спорт шарҳловчиларининг хулосалари:

  • Рафинья — ҳақиқий етакчи: Бразилиялик вингер Ла Лиганинг 7 та турида 12 та гол уриб, фаолиятидаги энг ёрқин спорт формасини намойиш этмоқда ва рақиб ҳимоячилари учун ечилмас муаммога айланмоқда;

  • Майдон марказидаги назорат: Родри ва Педри тандеми тўп назоратини тўлиқ қўлга олиб, қанотлардан Ямал ва Гордонни мунтазам хавфли узатмалар билан таъминлади;

  • «Севилья»нинг жисмоний чарчоғи: Иккинчи бўлим ўрталарига келиб мезбонлар каталонияликларнинг юқори прессингига дош бера олмади ва ўз жарима майдони атрофида қўпол тактик бўшлиқларга йўл қўйди;

  • Чемпионлик режаси: Рақобатчиларнинг очко йўқотишлари фонида 21 очко тўплаган «Барселона» мавсум бошидаёқ мустаҳкам пойдевор яратиб олди.

Севильяда намойиш этилган иродали ўйин ва Рафиньянинг голлари «Барселона»нинг жорий мавсумда барча мусобақаларда бош фаворит эканини яна бир бор исботлади.

Сизнингча, Рафинья 7 турда 12 та гол урган ҳолда мавсум якунида Ла Лига тўпурари ва «Олтин бутса» соҳиби бўла оладими? «Барселона»нинг 7 та турда 21 очко жамғариб қайд этаётган мукаммал сериясини тўхтата оладиган клуб топиладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Испания чемпионатининг ушбу ёрқин қарама-қаршилиги таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!

БарселонаСевильяЛа ЛигаРафинья
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UFC 331: Царукяндан даҳшатли нокаут ва 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба!UFC 331: Царукяндан даҳшатли нокаут ва 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба!Бугун, 09:11Самарқандда Олимпиада нафаси: Ўзбекистон Туркия ва Аргентинани мағлуб этди!Самарқандда Олимпиада нафаси: Ўзбекистон Туркия ва Аргентинани мағлуб этди!Бугун, 09:05«Венеция»да пенальтилар драмаси: «Лацио» 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди!«Венеция»да пенальтилар драмаси: «Лацио» 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди!Бугун, 09:0010 киши бўлиб ғалаба ва Ойбек Бозоров сири!: Тожиев Муборакдаги драматик жангдан сўнг10 киши бўлиб ғалаба ва Ойбек Бозоров сири!: Тожиев Муборакдаги драматик жангдан сўнгБугун, 08:53Трабзонда шок ҳолат: Салоҳдан ҳет-трик ва чемпион 4:0 ҳисобида тор-мор этилди!Трабзонда шок ҳолат: Салоҳдан ҳет-трик ва чемпион 4:0 ҳисобида тор-мор этилди!Бугун, 08:44«Рома» «Интер»га қарши баҳсда 2:0 ҳисобидаги ғалабани қўлдан чиқарди«Рома» «Интер»га қарши баҳсда 2:0 ҳисобидаги ғалабани қўлдан чиқардиБугун, 08:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг