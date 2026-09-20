«Севилья»да Рафиньядан ҳет-трик: «Барселона» 21 очко билан пешқадам!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испания Ла Лигасининг 7-турида «Барселона» сафарда «Севиля»ни 3:1 ҳисобида мағлуб этди.
- Учрашувда Рафиня 22, 52 ва 69-дақиқаларда рақиб дарвозасини уч бор ишғол қилиб, ҳет-трик қайд этди.
- Ушбу ғалаба билан «Барселона»
- 21 очко билан мусобақа жадвалида пешқадамлигини давом эттирмоқда.
Испания Ла Лигасининг 7-тури доирасида пешқадам «Барселона» сафарда хавфли рақиб саналган «Севилья» клуби меҳмони бўлиб, муҳим ва иродали ғалабани тантана қилди (3:1). Севильядаги шиддатли баҳсда дастлаб андалусияликлар сафида Фофана 19-дақиқада ҳисобни очиб, каталонияликларни шокка туширган бўлса-да, «кўк-анорранглилар»нинг бразилиялик етакчиси Рафинья ҳақиқий бенефис уюштирди.
Вингер 22, 52 ва 69-дақиқаларда рақиб дарвозасини уч бор ишғол қилиб, ҳет-трик қайд этди ҳамда чемпионатдаги голлари сонини 12 тага етказиб олди. Ушбу зафарли юришдан сўнг кетма-кет еттинчи ғалабасини нишонлаган «Барселона» 21 очко билан мусобақа жадвалининг энг юқори поғонасида яккапешқадамлигини давом эттирмоқда; ўз майдонида мағлуб бўлган «Севилья» эса 13 очко билан 5-ўринда қолди.
Хўш, 0:1 ҳисобида ортда қолаётган «Барселона» қайси тактик ўзгаришлар эвазига ўйинни ўз фойдасига буриб юборди, Рафиньянинг бу даражадаги сермаҳсуллиги «Олтин тўп» пойгасига қандай таъсир кўрсатади ва каталонияликлар чемпионлик масаласини мавсум бошидаёқ ҳал қилишга киришдими?
«Рафиньядан ҳет-трик ва 1:3 камбэки»: Севильядаги тўқнашув хроникаси
7-турнинг марказий баҳсида юз берган ҳал қилувчи воқеалар:
Фофананинг чақмоқдек зарбаси (19'): Мезбонлар тезкор ҳужум уюштириб, ҳисобни очди ва «Барселона» ҳимоясини шошириб қўйди (1:0);
Рафиньядан тезкор жавоб (22'): Гол ўтказиб юборилганидан атиги уч дақиқа ўтиб бразилиялик форвард мувозанатни тиклади (1:1);
Бўлимдан кейинги устунлик (52'): Иккинчи тайм стартида Рафинья дублини нишонлаб, каталонияликларни ҳисобда олдинга олиб чиқди (1:2);
Ҳет-трик ва якуний нуқта (69'): Учрашув қаҳрамони 69-дақиқада учинчи тўпни киритиб, «Севилья»нинг барча умидларига чек қўйди (1:3);
Юз фоизлик натижа: 7 та тур, 7 та ғалаба ва жамғарилган 21 очко — «Барселона» мавсумни бенуқсон давом эттирмоқда.
«Севилья» — «Барселона» учрашувининг расмий қайдномаси
Ла Лига 7-туридан ўрин олган баҳснинг тўлиқ протоколи ва таркиблар:
Мусобақа / Босқич
Якуний ҳисоб
Голлар муаллифлари
Очколар ва жадвалдаги ўрин
Ла Лига, 7-тур
Севилья 1 : 3 Барселона
Фофана 19' — Рафинья 22', 52', 69'
«Барселона» — 21 очко (1-ўрин) / «Севилья» — 13 очко (5-ўрин)
«Севилья» асосий таркиби: Влаходимос, Иглесиас, Санганте (Кармона, 68), Суасо, Агум, Фофана (А.Гонсалес, 78), Сиерра (Гуриди, 78), Кочорашвили (Ромеро, 68), Коррея, Робби Юр;
«Барселона» асосий таркиби: Ливакович, Эрик Гарсия, Кубарси, Кристенсен (Жерар Мартин, 59), Канселу, Родри (Бернал, 86), Фермин Лопес (Олмо, 76), Педри, Гордон (Габриэл Жезус, 86), Рафинья (Адейеми, 76), Ямал.
Тактик таҳлил: Экспертлар «Барселона»нинг доминантлиги ҳақида
Испания футболи таҳлилчилари ва спорт шарҳловчиларининг хулосалари:
Рафинья — ҳақиқий етакчи: Бразилиялик вингер Ла Лиганинг 7 та турида 12 та гол уриб, фаолиятидаги энг ёрқин спорт формасини намойиш этмоқда ва рақиб ҳимоячилари учун ечилмас муаммога айланмоқда;
Майдон марказидаги назорат: Родри ва Педри тандеми тўп назоратини тўлиқ қўлга олиб, қанотлардан Ямал ва Гордонни мунтазам хавфли узатмалар билан таъминлади;
«Севилья»нинг жисмоний чарчоғи: Иккинчи бўлим ўрталарига келиб мезбонлар каталонияликларнинг юқори прессингига дош бера олмади ва ўз жарима майдони атрофида қўпол тактик бўшлиқларга йўл қўйди;
Чемпионлик режаси: Рақобатчиларнинг очко йўқотишлари фонида 21 очко тўплаган «Барселона» мавсум бошидаёқ мустаҳкам пойдевор яратиб олди.
Севильяда намойиш этилган иродали ўйин ва Рафиньянинг голлари «Барселона»нинг жорий мавсумда барча мусобақаларда бош фаворит эканини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, Рафинья 7 турда 12 та гол урган ҳолда мавсум якунида Ла Лига тўпурари ва «Олтин бутса» соҳиби бўла оладими? «Барселона»нинг 7 та турда 21 очко жамғариб қайд этаётган мукаммал сериясини тўхтата оладиган клуб топиладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Испания чемпионатининг ушбу ёрқин қарама-қаршилиги таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…