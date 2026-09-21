«Тебас ва Негрейра Лигаси!»: «Реал» телевидениеси дерби ҳакамини ер билан битта қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Реал Мадрид ТВ» бош ҳакам Мигел Анхел Ортис Ариасни «Атлетико» фойдасига ён босганликда ва икки марта аниқ қизил карточкани кўрсатмаганликда айблади.
- Клуб телеканали Ла Лигани «Тебас ва Негрейра Лигаси» деб атаб, Кристиан Ромеро ва Ли Кан Иннинг биринчи бўлимдаги қўполликлари учун майдон эгалари 9 киши қолиши кераклигини таъкидлади.
- Ушбу кескин баёнотлар Испания футбол федерацияси томонидан текширувга олиб келиши мумкин.
Испания Ла Лигасининг 7-туридан ўрин олган Мадрид дербиси якунлангач, ҳакамлик атрофидаги можаролар янги, янада кескин босқичга кўтарилди. «Метрополитано»да «Атлетико»га 1:2 ҳисобида имкониятни бой берган «Реал Мадрид»нинг расмий клуби телевидениеси (Real Madrid TV) бош ҳакам Мигел Анхел Ортис Ариас фаолиятига нисбатан мисли кўрилмаган даражадаги оғир айбловларни ёғдирди.
Клуб эфирида нафақат 50-дақиқадаги Ҳейсеннинг четлатилиши, балки биринчи бўлимда рақиб футболчилари Кристиан Ромеро ва Ли Кан Ин томонидан амалга оширилган қўпол фоллар алоҳида кадрма-кадр кўрсатилиб, ҳакам очиқчасига «Атлетико» фойдасига ён босганликда ва иккита яққол қизил карточкани кўрсатмаганликда айбланди. Телекўрсатув бошловчиси Ла Лигани кескин тарзда «Тебас ва Негрейра Лигаси» деб атаб, Ортис Ариас ўз ҳақиқий қиёфасини очиқ намойиш этганини таъкидлади: «Атлетико 10 киши эмас, балки майдонда 9 киши бўлиб қолиши керак эди!».
Хўш, «Реал TV»нинг бундай кескин баёнотлари ортида қандай баҳсли қарорлар ётибди, Ла Лига раҳбарияти ушбу оғир айбловларга қандай жавоб қайтаради ва бу можаро Мадрид дербилари тарихига қандай из қолдиради?
«Иккита кўрсатилмаган қизил ва очиқ ғазаб»: Real Madrid TV кўрсатган баҳсли лаҳзалар
Клуб телевидениесида кўтарилган ва эфирга узатилган асосий можароли вазиятлар:
37-дақиқа: Кристиан Ромеронинг Беллингҳэмга зарбаси: Ҳакам дастлаб Жудга сариқ кўрсатди, бироқ VAR мониторига боргач, қарорини бекор қилиб Ромерога сариқ берди; аммо «Реал» томони буни очиқ қизил карточка деб атади, чунки Ромеро бутсаси билан инглиз юлдузининг тиззаси остига босганди;
«Дарсликдагидек аниқ қизил карточка!»: Телекўрсатув бошловчиси Ромерога қизил эмас, сариқ карточка кўрсатилганини шармандалик ва ҳакамликдаги очиқ қасд сифатида баҳолади;
45-дақиқа: Ли Кан Иннинг Валвердега нисбатан фоли: Кореялик ҳавбек марказда Валверденинг тўпиғига бутсасининг ости билан хавфли зарба берди, аммо ҳакам Ариас унга ҳатто оддий огоҳлантириш ҳам кўрсатмади;
«Атлетико 9 киши қолиши шарт эди»: «Реал TV» фикрича, агар қоидалар тўлиқ қўлланганда мезбонлар сафидан Ромеро ва Ли Кан Ин биринчи бўлимдаёқ четлатилиши шарт эди;
Негрейра ва Тебас тизимига тўғридан-тўғри ҳужум: Клуб расмий эфирида реферини муайян тизим манфаатларини ҳимоя қилишда ва камералар қаршисида атайлаб шундай қарорлар чиқаришда айблади.
Мадрид дербисидаги энг баҳсли вазиятлар: Ҳакам қарори ва «Реал TV» баҳоси
Биринчи бўлимдаги икки ҳал қилувчи эпизод таҳлили:
Баҳсли дақиқалар
Майдонда юз берган ҳодиса
Бош ҳакам қарори
«Реал TV»нинг расмий баҳоси
37-дақиқа
Ромеро бутсаси билан Беллингҳэмнинг тиззаси остига босди
Дастлаб Беллингҳэмга сариқ, сўнг VAR орқали Ромерога сариқ
«Дарсликдагидек яққол қизил карточка, катта шармандалик»
45-дақиқа
Ли Кан Ин бутса таги билан Валверде тўпиғига очиқ тепди
Қоидабузарлик қайд этилди, аммо карточка кўрсатилмади
«Иккинчи аниқ қизил карточка, рақиб 9 киши қолиши керак эди»
50-дақиқа
Дин Ҳейсен жарима майдонида пеналтига сабаб бўлди
Тўғридан-тўғри қизил карточка ва пеналти
«Бир томонлама стандартлар ва рақибга совға»
Медиа ва спорт таҳлили: Бу можаро қандай оқибатларга олиб келади?
Испания футболи инсайдерлари ва спорт журналистларининг асосий хулосалари:
«Реал TV» босими ва жазо хавфи: Клуб телевидениесининг ҳакамларни очиқчасига сотилганлик ва муайян тизимга хизмат қилишда айблаши Испания қироллик футбол федерацияси (RFEF) томонидан текширув ва янги жарималарга сабаб бўлиши мумкин;
Моуринио ва клуб медиасининг бирдамлиги: Бош мураббий Жозе Моуриньонинг ўйиндан кейинги «Ҳакамга тажриба етишмади, фақат майда ўйинлар ҳаками» деган кинояли баёноти клуб медиасининг позицияси билан тўлиқ уйғунлашди;
Ла Лигадаги ҳакамлик инқирозининг чуқурлашуви: Ҳар бир турда грандлар ўртасидаги баҳсларда VAR тизими қарорларининг кескин фарқ қилиши лига имижига жиддий путур етказмоқда;
Турнир жадвалидаги кескинлик: Ушбу мағлубият туфайли «Барселона»дан 6 очкога ортда қолган Мадрид жамоаси ўз ғалабасиз сериясини тўхтатиш баробарида ташқи омиллар ва ҳакамлик босимига қарши ҳам очиқ фронт очди.
Мадрид дербиси якунига етган бўлса-да, «Метрополитано»даги қарорлар акс-садоси ва «Реал TV»нинг шов-шувли баёнотлари Испания футболи кун тартибини ҳали узоқ вақт банд этиши муқаррар.
Сизнингча, Ромеронинг Беллингҳэмга ва Ли Кан Иннинг Валвердега қилган қўполликлари ҳақиқатан ҳам тўғридан-тўғри қизил карточкага лойиқ эдими? «Реал TV»нинг ҳакамларни бундай кескин ва шафқатсиз тарзда танқид қилишига қўшиласизми? Ўз муносабатингизни изоҳларда қолдиринг ва Мадрид дербиси атрофидаги ушбу қайноқ таҳлилни барча футбол мухлислари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…