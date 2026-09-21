«Бундай тайинлов билан табриклайман!»: Моуриньо дербидаги ҳакамликни танқид қилди

·5·Спорт
«Бундай тайинлов билан табриклайман!»: Моуриньо дербидаги ҳакамликни танқид қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мадрид дербисида "Реал Мадрид" бош мураббийи Жозе Моуринью бош ҳакам Мигел Анхел Ортис Ариас ва VAR ҳаками Трухилио фаолиятини танқид қилди.
  • Моуринью ҳимоячи Дин Ҳейсеннинг 50-дақиқада қизил карточка олиб майдондан четлатилиши ва "Реал" дарвозасига белгиланган пеналтини баҳсли деб топди.
  • У Испания ҳакамлар қўмитасини бундай муҳим баҳсга тажрибасиз ҳакам тайинлагани учун танқид қилди ва VAR ҳаками Трухилионинг "Реал"га қарши "бой тарихи" борлигини таъкидлади.

Испания Ла Лигасининг 7-туридан ўрин олган шиддатли Мадрид дербиси якунлангач, футбол оламида навбатдаги йирик ҳакамлик жанжали аланга олди. «Метрополитано»да кечган ва «Атлетико»нинг 2:1 ҳисобидаги ғалабаси билан тугаган баҳсдан сўнг, «Реал Мадрид» бош мураббийи Жозе Моуриньо бош ҳакам Мигел Анхел Ортис Ариас ҳамда VAR ҳаками Трухилио бошчилигидаги ҳакамлар бригадасининг фаолиятига нисбатан кескин ва кинояли айбловлар ёғдирди.

Учрашув тақдирини ҳал қилган ва 50-дақиқада рўй берган воқеа — ҳимоячи Дин Ҳейсеннинг тўғридан-тўғри қизил карточка олиб майдондан четлатилиши ҳамда «Реал» дарвозасига белгиланган баҳсли пеналти португалиялик мутахассиснинг қаттиқ ғазабини қўзғатди. Marca нашрига берган баёнотида Моуринио 41 ёшли реферини бундай улкан даражадаги дербига тайинлаган Испания ҳакамлар қўмитасини очиқчасига «олқишлади» ҳамда видеотакрорлар марказида ўтирган сениор Трухилионинг «Реал»га қарши бой «қора тарихи» борлигини урғулади.

Хўш, Моуриньонинг бу баёноти Ла Лигада янги интизомий жазога сабаб бўладими, дербидаги қарорлар ҳақиқатан ҳам баҳслимиди ва ушбу жанжал «Реал»нинг чемпионлик пойгасига қандай таъсир кўрсатади?

«Кичик ўйинлар ҳаками ва бой VAR тарихи»: Моуриньо матбуот анжуманида

«Реал» бош мураббийининг матбуотга берган энг шов-шувли иқтибослари:

  • Тажрибасизлик ва нолойиқлик танқиди: «Ҳакамга дербида ишлаш учун тажриба етишмади. У 41 ёшда. У — фақат кичик ўйинларни бошқарган кучсиз ҳакам»;

  • Ҳакамлар қўмитасига киноя: «Бундай муҳим баҳсга шундай тайинловни амалга оширгани учун ҳакамлар қўмитасини „табриклайман“»;

  • VAR ҳакамига очиқ айблов: «Аммо сениор Трухилионинг „Реал“ билан боғлиқ алоҳида тарихи бор. Кубокда, „Жирона“ ва „Осасуна“га қарши ўйинларда кўрганмиз. Бу — жуда бой тарихга эга бўлган VAR»;

  • Ҳал қилувчи бурилиш нуқтаси: Ҳейсеннинг четлатилиши ва белгиланган пеналти 10 киши бўлиб қолган «қироллик клуби»ни тактик жиҳатдан мураккаб аҳволга солиб қўйди;

  • Мағлубиятнинг асосий омили: Моуриньо жамоаси дербидаги мағлубиятни (1:2) тактик хатолар эмас, балки айнан ҳакамлар бригадасининг бир томонлама қарорлари билан изоҳлади.

Мадрид дербиси: Ҳакамлар қарорлари ва учрашув қайдномаси

«Атлетико» ва «Реал» ўртасидаги баҳсдаги баҳсли вазиятлар таҳлили:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

Маълумотлар ва тафсилотлар

Учрашув ва натижа

«Атлетико» 2:1 «Реал» (Ла Лига, 7-тур)

Бош ҳакам

Мигел Анхел Ортис Ариас (41 ёш)

VAR ҳаками

Сениор Трухилио («Реал» билан олдинги можаролари тилга олинди)

Ҳал қилувчи қарор

50-дақиқа: Дин Ҳейсеннинг қизил карточкаси ва пеналти

Пеналти оқибати

Алекс Грималдо 53-дақиқада ҳисобни очди

Моуринио баҳоси

«Фақат кичик ўйинларни бошқаришга лойиқ ҳакам»

Экспертлар таҳлили: Моуриньонинг ҳужуми нимага қаратилган?

Испания футболи таҳлилчилари ва спорт экспертларининг асосий хулосалари:

  • Эътиборни жамоадан четга буриш: Жозе Моуриньо ўзининг классик тактикасини қўллаб, дербидаги мағлубият (Мбаппе ва Винисиуснинг голсиз қолгани) учун босимни футболчилардан олиб, бор эътиборни ҳакамларга қаратди;

  • Ла Лига ҳакамлар тизимидаги инқироз: Испанияда рефериларнинг тайинлови ва VAR тизимининг бир-бирига зид хулосалари сўнгги пайтларда фақат «Реал» эмас, бошқа гранд клубларнинг ҳам жиддий эътирозига учрамоқда;

  • Интизомий жазо хавфи: Мураббийнинг шахсий айбловлари ва қўмитага қарата айтилган киноялари учун Ла Лига интизом қўмитаси Моуриньони бир неча ўйинга дисквалификация қилиши мумкин;

  • Турнир жадвалидаги вазият: Ушбу мағлубиятдан кейин 15 очко билан 3-ўринда қолган «Реал» 21 очко тўплаган «Барселона»дан 6 очкога ортда қолмоқда, бу эса мураббийлар штабидаги асабийликни оширмоқда.

Жозе Моуриньонинг бу ғазабли чиқиши Мадрид дербиси майдонда тугаган бўлса-да, унинг матбуот ва кабинетлардаги давоми ҳали узоқ давом этишидан далолат беради.

Сизнингча, Дин Ҳейсенга кўрсатилган тўғридан-тўғри қизил карточка ва пеналти қарори тўғри эдими ёки ҳакам ҳақиқатан ҳам дерби даражасидаги ўйинга тайёр эмасмиди? Жозе Моуриньонинг айбловлари ҳақлими ёки бу мағлубиятни оқлаш усулими? Ўз фикр ва таҳлилларингизни изоҳларда қолдиринг ва Мадрид дербисининг энг шов-шувли можароси таҳлилини барча футбол ихлосмандларига улашинг!

Мадрид дербисиЖозе МоуриньоVARРеал Мадрид
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англия Премер-лигаси: Манчестер Сити якка пешқадамАнглия Премер-лигаси: Манчестер Сити якка пешқадамБугун, 00:31«Туринда муҳим зафар ва Спаллеттининг юриши»: «Ювентус» «Аталанта»ни ишончли енгди!«Туринда муҳим зафар ва Спаллеттининг юриши»: «Ювентус» «Аталанта»ни ишончли енгди!Кеча, 23:31«4:1 ҳисобини кутмагандик»: Рўзиқул Бердиев Андижондаги ғалаба сирларини очди...«4:1 ҳисобини кутмагандик»: Рўзиқул Бердиев Андижондаги ғалаба сирларини очди...Кеча, 23:29«Самарқандда тарихий 4:0 ва триумф»: Ўзбек гроссмейстерлари Венгрияни тор-мор этди!«Самарқандда тарихий 4:0 ва триумф»: Ўзбек гроссмейстерлари Венгрияни тор-мор этди!Кеча, 22:4989-дақиқа нажоти: «Манчестер Юнайтед» «Фулҳэм» билан баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолди89-дақиқа нажоти: «Манчестер Юнайтед» «Фулҳэм» билан баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолдиКеча, 22:38«Этиҳад»да 8 та гол ва драма: «Манчестер Сити» 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди (видео)«Этиҳад»да 8 та гол ва драма: «Манчестер Сити» 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди (видео)Кеча, 22:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг