«Бундай тайинлов билан табриклайман!»: Моуриньо дербидаги ҳакамликни танқид қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мадрид дербисида "Реал Мадрид" бош мураббийи Жозе Моуринью бош ҳакам Мигел Анхел Ортис Ариас ва VAR ҳаками Трухилио фаолиятини танқид қилди.
- Моуринью ҳимоячи Дин Ҳейсеннинг 50-дақиқада қизил карточка олиб майдондан четлатилиши ва "Реал" дарвозасига белгиланган пеналтини баҳсли деб топди.
- У Испания ҳакамлар қўмитасини бундай муҳим баҳсга тажрибасиз ҳакам тайинлагани учун танқид қилди ва VAR ҳаками Трухилионинг "Реал"га қарши "бой тарихи" борлигини таъкидлади.
Испания Ла Лигасининг 7-туридан ўрин олган шиддатли Мадрид дербиси якунлангач, футбол оламида навбатдаги йирик ҳакамлик жанжали аланга олди. «Метрополитано»да кечган ва «Атлетико»нинг 2:1 ҳисобидаги ғалабаси билан тугаган баҳсдан сўнг, «Реал Мадрид» бош мураббийи Жозе Моуриньо бош ҳакам Мигел Анхел Ортис Ариас ҳамда VAR ҳаками Трухилио бошчилигидаги ҳакамлар бригадасининг фаолиятига нисбатан кескин ва кинояли айбловлар ёғдирди.
Учрашув тақдирини ҳал қилган ва 50-дақиқада рўй берган воқеа — ҳимоячи Дин Ҳейсеннинг тўғридан-тўғри қизил карточка олиб майдондан четлатилиши ҳамда «Реал» дарвозасига белгиланган баҳсли пеналти португалиялик мутахассиснинг қаттиқ ғазабини қўзғатди. Marca нашрига берган баёнотида Моуринио 41 ёшли реферини бундай улкан даражадаги дербига тайинлаган Испания ҳакамлар қўмитасини очиқчасига «олқишлади» ҳамда видеотакрорлар марказида ўтирган сениор Трухилионинг «Реал»га қарши бой «қора тарихи» борлигини урғулади.
Хўш, Моуриньонинг бу баёноти Ла Лигада янги интизомий жазога сабаб бўладими, дербидаги қарорлар ҳақиқатан ҳам баҳслимиди ва ушбу жанжал «Реал»нинг чемпионлик пойгасига қандай таъсир кўрсатади?
«Кичик ўйинлар ҳаками ва бой VAR тарихи»: Моуриньо матбуот анжуманида
«Реал» бош мураббийининг матбуотга берган энг шов-шувли иқтибослари:
Тажрибасизлик ва нолойиқлик танқиди: «Ҳакамга дербида ишлаш учун тажриба етишмади. У 41 ёшда. У — фақат кичик ўйинларни бошқарган кучсиз ҳакам»;
Ҳакамлар қўмитасига киноя: «Бундай муҳим баҳсга шундай тайинловни амалга оширгани учун ҳакамлар қўмитасини „табриклайман“»;
VAR ҳакамига очиқ айблов: «Аммо сениор Трухилионинг „Реал“ билан боғлиқ алоҳида тарихи бор. Кубокда, „Жирона“ ва „Осасуна“га қарши ўйинларда кўрганмиз. Бу — жуда бой тарихга эга бўлган VAR»;
Ҳал қилувчи бурилиш нуқтаси: Ҳейсеннинг четлатилиши ва белгиланган пеналти 10 киши бўлиб қолган «қироллик клуби»ни тактик жиҳатдан мураккаб аҳволга солиб қўйди;
Мағлубиятнинг асосий омили: Моуриньо жамоаси дербидаги мағлубиятни (1:2) тактик хатолар эмас, балки айнан ҳакамлар бригадасининг бир томонлама қарорлари билан изоҳлади.
Мадрид дербиси: Ҳакамлар қарорлари ва учрашув қайдномаси
«Атлетико» ва «Реал» ўртасидаги баҳсдаги баҳсли вазиятлар таҳлили:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Маълумотлар ва тафсилотлар
Учрашув ва натижа
«Атлетико» 2:1 «Реал» (Ла Лига, 7-тур)
Бош ҳакам
Мигел Анхел Ортис Ариас (41 ёш)
VAR ҳаками
Сениор Трухилио («Реал» билан олдинги можаролари тилга олинди)
Ҳал қилувчи қарор
50-дақиқа: Дин Ҳейсеннинг қизил карточкаси ва пеналти
Пеналти оқибати
Алекс Грималдо 53-дақиқада ҳисобни очди
Моуринио баҳоси
«Фақат кичик ўйинларни бошқаришга лойиқ ҳакам»
Экспертлар таҳлили: Моуриньонинг ҳужуми нимага қаратилган?
Испания футболи таҳлилчилари ва спорт экспертларининг асосий хулосалари:
Эътиборни жамоадан четга буриш: Жозе Моуриньо ўзининг классик тактикасини қўллаб, дербидаги мағлубият (Мбаппе ва Винисиуснинг голсиз қолгани) учун босимни футболчилардан олиб, бор эътиборни ҳакамларга қаратди;
Ла Лига ҳакамлар тизимидаги инқироз: Испанияда рефериларнинг тайинлови ва VAR тизимининг бир-бирига зид хулосалари сўнгги пайтларда фақат «Реал» эмас, бошқа гранд клубларнинг ҳам жиддий эътирозига учрамоқда;
Интизомий жазо хавфи: Мураббийнинг шахсий айбловлари ва қўмитага қарата айтилган киноялари учун Ла Лига интизом қўмитаси Моуриньони бир неча ўйинга дисквалификация қилиши мумкин;
Турнир жадвалидаги вазият: Ушбу мағлубиятдан кейин 15 очко билан 3-ўринда қолган «Реал» 21 очко тўплаган «Барселона»дан 6 очкога ортда қолмоқда, бу эса мураббийлар штабидаги асабийликни оширмоқда.
Жозе Моуриньонинг бу ғазабли чиқиши Мадрид дербиси майдонда тугаган бўлса-да, унинг матбуот ва кабинетлардаги давоми ҳали узоқ давом этишидан далолат беради.
Сизнингча, Дин Ҳейсенга кўрсатилган тўғридан-тўғри қизил карточка ва пеналти қарори тўғри эдими ёки ҳакам ҳақиқатан ҳам дерби даражасидаги ўйинга тайёр эмасмиди? Жозе Моуриньонинг айбловлари ҳақлими ёки бу мағлубиятни оқлаш усулими? Ўз фикр ва таҳлилларингизни изоҳларда қолдиринг ва Мадрид дербисининг энг шов-шувли можароси таҳлилини барча футбол ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…