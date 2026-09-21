«Ҳимояга ўтириб қолдик»: Улуғбек Бақоев аламли мағлубият сабабларини айтди

·13·Спорт
«Ҳимояга ўтириб қолдик»: Улуғбек Бақоев аламли мағлубият сабабларини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Сўғдиёна» бош мураббийи Улуғбек Бақоев ОКМКга қарши 1:2 ҳисобида учраган мағлубиятдан сўнг, жамоа ҳисобда олдинга чиққач, ҳимояга ўтиб қолганини асосий сабаблардан бири деб атади.
  • Мураббийнинг таъкидлашича, иккинчи бўлимда ўйин унчалик чиқмади ва охирги дақиқаларда иккита гол ўтказиб юборилди.
  • Шунга қарамай, Бақоев футболчиларнинг майдонда бор кучини берганини таъкидлаб, уларга нисбатан ҳеч қандай эътирози йўқлигини билдирди.

Ўзбекистон Суперлигасининг 22-туридан ўрин олган шиддатли баҳсда Жиззахнинг «Сўғдиёна» клуби Зоминда Олмалиқнинг ОКМК жамоасини қабул қилиб, ўйин сўнгидаги кутилмаган бурилиш сабаб 1:2 ҳисобида аламли тарзда имкониятни бой берди. Беллашувнинг дастлабки қисмида стандарт вазиятдан унумли фойдаланиб, ҳисобда олдинга чиқиб олган жиззахликлар деярли учрашув якунигача устунликни ўз қўлида сақлаб турган эди. Бироқ сўнгги дақиқаларда рақибнинг кучайган босими остида иккита тўп ўтказиб юборилди ва ғалаба бой берилди.

Мазкур баҳсдан сўнг «Сўғдиёна» бош мураббийи Улуғбек Бақоев матбуот анжуманида иштирок этиб, учрашувнинг драматик кечиши, голдан кейин ҳимояга сурилиш омиллари ва шогирдларининг ҳаракатларига холис баҳо берди. Мағлубиятга қарамай, тажрибали мутахассис футболчилари майдонда бор кучини берганини таъкидлаб, уларга нисбатан ҳеч қандай эътирози йўқлигини ва бор эътибор олдинда турган масъулиятли учрашувларга қаратилишини билдирди.

Хўш, «Сўғдиёна» сўнгги дақиқалардаги концентрацияни нега йўқотди, голдан кейинги ҳимоявий тактика қанчалик ўзини оқлади ва бу мағлубият жамоанинг чемпионат якунидаги режаларига қандай таъсир кўрсатади?

«Голдан кейинги ҳимоя ва охирги дақиқалар сабоғи»: Бақоев матбуот анжуманида

«Сўғдиёна» устози тилга олган энг муҳим нуқталар ва баёнотлар:

  • Биринчи бўлимдаги режа ва эрта гол: «Икки томонда ҳам вазиятлар бўлди, биз ҳам, ОКМК ҳам ҳужумлар қилди. Стандарт вазиятдан ҳисобни очдик, аммо шундан сўнг бироз ҳимояга ўтириб қолдик»;

  • Иккинчи бўлимдаги қийинчиликлар: «Иккинчи бўлимда ўйинимиз унчалик чиқмади. Айрим вазиятларда ҳужум қилиб, гол уришимиз мумкин эди, бироқ якунда икки марта тўп ўтказиб юбордик»;

  • Футбол қонуни ва матонат: «Бу — футбол. Майдонда 90 дақиқа давомида охиригача ўйнаш керак. Шунга қарамай, йигитларга эътирозим йўқ, улар бор кучларини бериб ҳаракат қилишди ва уларга раҳмат айтаман»;

  • Келгуси режалар: Танаффус вақтида жамоа йўл қўйилган камчиликлар устида ишлаб, олдинда турган навбатдаги муҳим ўйинларга тайёргарлик кўради.

Суперлига 22-тур: «Сўғдиёна»нинг Зоминдаги баҳси тафсилоти

Учрашув динамикаси ва мураббий хулосалари таққоси:

Кўрсаткичлар ва жиҳатлар

«Сўғдиёна» (Мезбон)

Бақоевнинг тактик баҳоси

Биринчи бўлим сценарийси

1:0 (Стандарт вазиятдан гол)

Ҳисоб очилгач, жамоанинг ортга чекиниши

Иккинчи бўлим сценарийси

Охирги дақиқаларда 2 та гол ўтказилди

Концентрациянинг сусайиши ва 90 дақиқа тўлиқ курашмаслик

Умумий натижа

1:2 (Мағлубият)

«Айрим эпизодларда 2-голни уришимиз мумкин эди»

Мураббийнинг жамоага муносабати

Йигитларга миннатдорчилик

«Ҳеч қандай эътироз йўқ, бор кучларини беришди»

Кейинги босқич

Тайёргарликни давом эттириш

Мураккаб вазиятдан чиқиш ва бўлажак турларга тайёрланиш

Спорт таҳлили: Мутахассислар «Сўғдиёна»нинг мағлубияти ҳақида

Миллий чемпионат шарҳловчилари ва экспертларининг асосий хулосалари:

  • Эрта ҳимояга ўтиш хавфи: Стандартдан урилган голдан сўнг рақибга ташаббусни бериб қўйиш ва ўз жарима майдони яқинига қамалиб олиш ОКМК каби тажрибали жамоаларга қарши хавфли эканини кўрсатди;

  • Жисмоний ва руҳий босим: Узоқ вақт минимал устунликни ушлаб туриш жамоадан улкан куч талаб этади; 80-дақиқалардан сўнг жисмоний толиқиш сабабли ҳимоя марказида бўшлиқлар юзага келди;

  • Бақоевнинг вазмин позицияси: Мураббийнинг мағлубиятдан кейин футболчиларни айбламасдан, уларни қўллаб-қувватлаши жамоадаги ички бирдамликни сақлашга ва руҳий тушкунликка тушмасликка хизмат қилади.

«Сўғдиёна» учун ушбу баҳс аламли сабоқ бўлди, аммо мавсумнинг ҳал қилувчи палласи олдидан йўл қўйилган хатоларни тўғрилаш учун муҳим хулосалар чиқариш имконини берди.

Сизнингча, «Сўғдиёна»нинг мағлубиятига ҳисобни сақлаб қолиш учун ҳаддан ташқари ҳимояга ётиб олгани сабаб бўлдими ёки ОКМКнинг босими шунга мажбур қилдими? Улуғбек Бақоев шогирдлари қолган турларда ўз ўйинини кучайтириб, юқорироқ ўринларга кўтарила оладими? Шахсий фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболининг энг қизиқарли таҳлилларини барча футбол ихлосмандларига улашинг!

СўғдиёнаОКМКУлуғбек БақоевЎзбекистон Суперлиги 22-тур
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сан-Сиро»да бенуқсон ғалаба: «Милан» «Лечче»ни 3:0 ҳисобида тор-мор этди!«Сан-Сиро»да бенуқсон ғалаба: «Милан» «Лечче»ни 3:0 ҳисобида тор-мор этди!Бугун, 06:58«Велодром»да классик драма: «ПСЖ» Маркиноснинг голи эвазига «Марсель»ни енгди!«Велодром»да классик драма: «ПСЖ» Маркиноснинг голи эвазига «Марсель»ни енгди!Бугун, 06:55«Туркияда шок»: Қуйи лигадан чиққан дебютант «Бешиктош»ни енгиб, пешқадамга айланди!«Туркияда шок»: Қуйи лигадан чиққан дебютант «Бешиктош»ни енгиб, пешқадамга айланди!Бугун, 06:52«Ҳақли равишда ғалаба қозондик»: Миржалол Қосимов Зоминдаги иродали баҳс сирини очди«Ҳақли равишда ғалаба қозондик»: Миржалол Қосимов Зоминдаги иродали баҳс сирини очдиБугун, 06:42«Тебас ва Негрейра Лигаси!»: «Реал» телевидениеси дерби ҳакамини ер билан битта қилди«Тебас ва Негрейра Лигаси!»: «Реал» телевидениеси дерби ҳакамини ер билан битта қилдиБугун, 06:39«Бундай тайинлов билан табриклайман!»: Моуриньо дербидаги ҳакамликни танқид қилди«Бундай тайинлов билан табриклайман!»: Моуриньо дербидаги ҳакамликни танқид қилдиБугун, 06:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг