«Ҳимояга ўтириб қолдик»: Улуғбек Бақоев аламли мағлубият сабабларини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Сўғдиёна» бош мураббийи Улуғбек Бақоев ОКМКга қарши 1:2 ҳисобида учраган мағлубиятдан сўнг, жамоа ҳисобда олдинга чиққач, ҳимояга ўтиб қолганини асосий сабаблардан бири деб атади.
- Мураббийнинг таъкидлашича, иккинчи бўлимда ўйин унчалик чиқмади ва охирги дақиқаларда иккита гол ўтказиб юборилди.
- Шунга қарамай, Бақоев футболчиларнинг майдонда бор кучини берганини таъкидлаб, уларга нисбатан ҳеч қандай эътирози йўқлигини билдирди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 22-туридан ўрин олган шиддатли баҳсда Жиззахнинг «Сўғдиёна» клуби Зоминда Олмалиқнинг ОКМК жамоасини қабул қилиб, ўйин сўнгидаги кутилмаган бурилиш сабаб 1:2 ҳисобида аламли тарзда имкониятни бой берди. Беллашувнинг дастлабки қисмида стандарт вазиятдан унумли фойдаланиб, ҳисобда олдинга чиқиб олган жиззахликлар деярли учрашув якунигача устунликни ўз қўлида сақлаб турган эди. Бироқ сўнгги дақиқаларда рақибнинг кучайган босими остида иккита тўп ўтказиб юборилди ва ғалаба бой берилди.
Мазкур баҳсдан сўнг «Сўғдиёна» бош мураббийи Улуғбек Бақоев матбуот анжуманида иштирок этиб, учрашувнинг драматик кечиши, голдан кейин ҳимояга сурилиш омиллари ва шогирдларининг ҳаракатларига холис баҳо берди. Мағлубиятга қарамай, тажрибали мутахассис футболчилари майдонда бор кучини берганини таъкидлаб, уларга нисбатан ҳеч қандай эътирози йўқлигини ва бор эътибор олдинда турган масъулиятли учрашувларга қаратилишини билдирди.
Хўш, «Сўғдиёна» сўнгги дақиқалардаги концентрацияни нега йўқотди, голдан кейинги ҳимоявий тактика қанчалик ўзини оқлади ва бу мағлубият жамоанинг чемпионат якунидаги режаларига қандай таъсир кўрсатади?
«Голдан кейинги ҳимоя ва охирги дақиқалар сабоғи»: Бақоев матбуот анжуманида
«Сўғдиёна» устози тилга олган энг муҳим нуқталар ва баёнотлар:
Биринчи бўлимдаги режа ва эрта гол: «Икки томонда ҳам вазиятлар бўлди, биз ҳам, ОКМК ҳам ҳужумлар қилди. Стандарт вазиятдан ҳисобни очдик, аммо шундан сўнг бироз ҳимояга ўтириб қолдик»;
Иккинчи бўлимдаги қийинчиликлар: «Иккинчи бўлимда ўйинимиз унчалик чиқмади. Айрим вазиятларда ҳужум қилиб, гол уришимиз мумкин эди, бироқ якунда икки марта тўп ўтказиб юбордик»;
Футбол қонуни ва матонат: «Бу — футбол. Майдонда 90 дақиқа давомида охиригача ўйнаш керак. Шунга қарамай, йигитларга эътирозим йўқ, улар бор кучларини бериб ҳаракат қилишди ва уларга раҳмат айтаман»;
Келгуси режалар: Танаффус вақтида жамоа йўл қўйилган камчиликлар устида ишлаб, олдинда турган навбатдаги муҳим ўйинларга тайёргарлик кўради.
Суперлига 22-тур: «Сўғдиёна»нинг Зоминдаги баҳси тафсилоти
Учрашув динамикаси ва мураббий хулосалари таққоси:
Кўрсаткичлар ва жиҳатлар
«Сўғдиёна» (Мезбон)
Бақоевнинг тактик баҳоси
Биринчи бўлим сценарийси
1:0 (Стандарт вазиятдан гол)
Ҳисоб очилгач, жамоанинг ортга чекиниши
Иккинчи бўлим сценарийси
Охирги дақиқаларда 2 та гол ўтказилди
Концентрациянинг сусайиши ва 90 дақиқа тўлиқ курашмаслик
Умумий натижа
1:2 (Мағлубият)
«Айрим эпизодларда 2-голни уришимиз мумкин эди»
Мураббийнинг жамоага муносабати
Йигитларга миннатдорчилик
«Ҳеч қандай эътироз йўқ, бор кучларини беришди»
Кейинги босқич
Тайёргарликни давом эттириш
Мураккаб вазиятдан чиқиш ва бўлажак турларга тайёрланиш
Спорт таҳлили: Мутахассислар «Сўғдиёна»нинг мағлубияти ҳақида
Миллий чемпионат шарҳловчилари ва экспертларининг асосий хулосалари:
Эрта ҳимояга ўтиш хавфи: Стандартдан урилган голдан сўнг рақибга ташаббусни бериб қўйиш ва ўз жарима майдони яқинига қамалиб олиш ОКМК каби тажрибали жамоаларга қарши хавфли эканини кўрсатди;
Жисмоний ва руҳий босим: Узоқ вақт минимал устунликни ушлаб туриш жамоадан улкан куч талаб этади; 80-дақиқалардан сўнг жисмоний толиқиш сабабли ҳимоя марказида бўшлиқлар юзага келди;
Бақоевнинг вазмин позицияси: Мураббийнинг мағлубиятдан кейин футболчиларни айбламасдан, уларни қўллаб-қувватлаши жамоадаги ички бирдамликни сақлашга ва руҳий тушкунликка тушмасликка хизмат қилади.
«Сўғдиёна» учун ушбу баҳс аламли сабоқ бўлди, аммо мавсумнинг ҳал қилувчи палласи олдидан йўл қўйилган хатоларни тўғрилаш учун муҳим хулосалар чиқариш имконини берди.
Сизнингча, «Сўғдиёна»нинг мағлубиятига ҳисобни сақлаб қолиш учун ҳаддан ташқари ҳимояга ётиб олгани сабаб бўлдими ёки ОКМКнинг босими шунга мажбур қилдими? Улуғбек Бақоев шогирдлари қолган турларда ўз ўйинини кучайтириб, юқорироқ ўринларга кўтарила оладими? Шахсий фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболининг энг қизиқарли таҳлилларини барча футбол ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…