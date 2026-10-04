Пекинда катта сенсация: Камилла Рахимова жаҳоннинг 26-ракеткасини таслим этди!
Хитой пойтахти Пекин шаҳрида ўтказилаётган нуфузли WTA 1000 турнирининг иккинчи босқичида йирик сенсация қайд этилди. Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган 25 ёшли теннисчи Камилла Рахимова канадалик таниқли рақибаси, дунё рейтингида 26-ўринда бораётган Лейла Фернандес устидан иродали ғалабага эришди.
Sports.kz берган маълумотларга кўра, кортда кечган беллашув 2 соат 33 дақиқа давом этди ва ҳал қилувчи паллаларда совуққонлик намойиш этган Рахимованинг ғалабаси билан якунланди — 6:2, 4:6, 6:3.
Икки ярим соатлик драма ва устунлик рақамларда
Биринчи сетда ташаббусни тўлиқ ўз қўлига олган Рахимова рақибасига деярли имконият қолдирмай, 6:2 ҳисобида устун келди. Иккинчи сетда Фернандес мувозанатни тиклаган бўлса-да, учинчи ҳал қилувчи сетда ўзбекистонлик спортчи аниқ зарбалар ва мустаҳкам ҳимоя эвазига ғалабани илиб кетди:
Брейк-пойнтлар: Рахимова баҳс давомида 11 та брейк имкониятидан 5 тасини аниқ амалга оширди. Фернандес эса 4 та имкониятдан фақат 2 тасида муваффақият қозонди.
Иккинчи тўп узатиш: Камилла иккинчи тўп киритишда очколарнинг нақд 63 фоизини ўз фойдасига ҳал қилди, канадалик теннисчида бу кўрсаткич атиги 35 фоизни ташкил этди.
1/16 финалда яна бир катта синов
Ушбу ғалаба эвазига WTA рейтингида 76-поғонада бораётган Камилла Рахимова мусобақанинг учинчи босқичига (1/16 финал) йўлланма олди.
Кейинги босқичда унга АҚШ вакили, жаҳон рейтингининг 13-рақамли теннисчиси Ива Йович рақиблик қилади. Ушбу тўқнашув ғолиби «China Open» турнирининг тўртинчи босқичига (1/8 финал) чиқади.
Изоҳлар 0
…