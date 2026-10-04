Пекинда катта сенсация: Камилла Рахимова жаҳоннинг 26-ракеткасини таслим этди!

·2·Спорт
Пекинда катта сенсация: Камилла Рахимова жаҳоннинг 26-ракеткасини таслим этди!

Хитой пойтахти Пекин шаҳрида ўтказилаётган нуфузли WTA 1000 турнирининг иккинчи босқичида йирик сенсация қайд этилди. Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган 25 ёшли теннисчи Камилла Рахимова канадалик таниқли рақибаси, дунё рейтингида 26-ўринда бораётган Лейла Фернандес устидан иродали ғалабага эришди.

Sports.kz берган маълумотларга кўра, кортда кечган беллашув 2 соат 33 дақиқа давом этди ва ҳал қилувчи паллаларда совуққонлик намойиш этган Рахимованинг ғалабаси билан якунланди — 6:2, 4:6, 6:3.

Икки ярим соатлик драма ва устунлик рақамларда

Биринчи сетда ташаббусни тўлиқ ўз қўлига олган Рахимова рақибасига деярли имконият қолдирмай, 6:2 ҳисобида устун келди. Иккинчи сетда Фернандес мувозанатни тиклаган бўлса-да, учинчи ҳал қилувчи сетда ўзбекистонлик спортчи аниқ зарбалар ва мустаҳкам ҳимоя эвазига ғалабани илиб кетди:

  • Брейк-пойнтлар: Рахимова баҳс давомида 11 та брейк имкониятидан 5 тасини аниқ амалга оширди. Фернандес эса 4 та имкониятдан фақат 2 тасида муваффақият қозонди.

  • Иккинчи тўп узатиш: Камилла иккинчи тўп киритишда очколарнинг нақд 63 фоизини ўз фойдасига ҳал қилди, канадалик теннисчида бу кўрсаткич атиги 35 фоизни ташкил этди.

1/16 финалда яна бир катта синов

Ушбу ғалаба эвазига WTA рейтингида 76-поғонада бораётган Камилла Рахимова мусобақанинг учинчи босқичига (1/16 финал) йўлланма олди.

Кейинги босқичда унга АҚШ вакили, жаҳон рейтингининг 13-рақамли теннисчиси Ива Йович рақиблик қилади. Ушбу тўқнашув ғолиби «China Open» турнирининг тўртинчи босқичига (1/8 финал) чиқади.

Камилла РахимоваЛейла ФернандесЧайна ОупенПекин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Катта дубулға»: US Open-2026 турнирида 3 нафар ўзбекистонлик теннисчи қатнашади«Катта дубулға»: US Open-2026 турнирида 3 нафар ўзбекистонлик теннисчи қатнашади22 август 10:03Камилла Раҳимова “Ролан Гаррос”да илк ғалабасини қўлга киритдиКамилла Раҳимова “Ролан Гаррос”да илк ғалабасини қўлга киритди26 май 19:32US Open: Камилла Раҳимова Нью-Йоркда 3-босқичгача етиб бордиUS Open: Камилла Раҳимова Нью-Йоркда 3-босқичгача етиб борди4 сентябр 23:27Ўзбекистон US Open'да тарихий рекорд ўрнатиш арафасидаЎзбекистон US Open'да тарихий рекорд ўрнатиш арафасида23 июл 00:36Кутилмаган совға: Дунёнинг 2-рақамли теннисчиси ўзбекистонлик спортчини ҳайратда қолдирдиКутилмаган совға: Дунёнинг 2-рақамли теннисчиси ўзбекистонлик спортчини ҳайратда қолдирдиКеча 11:19Тухелдан кутилмаган баёнот: «Манчестер Сити»нинг жазоланиши терма жамоага таъсир қиладими?Тухелдан кутилмаган баёнот: «Манчестер Сити»нинг жазоланиши терма жамоага таъсир қиладими?Бугун 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди