Камилла Раҳимова Хитойдаги йирик турнирда София Кенинни мағлуб этди

·3·Спорт
Камилла Раҳимова Хитойдаги йирик турнирда София Кенинни мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистоннинг иккинчи ракеткаси Камилла Раҳимова Хитойнинг Ухан шаҳрида бўлиб ўтаётган нуфузли Вуҳан Опен турнирининг саралаш босқичида жаҳон юлдузи София Кенинни 6:0, 6:3 ҳисобида мағлуб этди.
  • Раҳимова баҳс давомида 6 та эйс зарбаси билан рақибидан устунлик қилди ва 93 дақиқа давом этган ўйинда тўлиқ назоратни ўз қўлида ушлаб турди.
  • Бу ғалаба орқали Камилла Раҳимова турнирнинг асосий тўрига чиқиш учун курашни давом эттиради.

Хитойнинг Ухань шаҳрида теннис бўйича хотин-қизлар ўртасидаги нуфузли WTA 1000Wuhan Open турнири старт олди. Мукофот жамғармаси 3 миллион 221 минг доллардан ортиқ бўлган ушбу йирик мусобақада Ўзбекистоннинг иккинчи ракеткаси Камилла Раҳимова ёрқин ғалаба билан иштирокини бошлади.

Ҳамюртимиз саралаш босқичининг ярим финалида жаҳон тенниси юлдузи, «Катта шлем» туркумидаги турнирлар чемпиони бўлган америкалик София Кенинни ҳеч қандай қийинчиликсиз, йирик 6:0, 6:3 ҳисобида таслим этди.

Ранг-баранг ўйин ва 93 дақиқалик устунлик

Кортда илк бор тўқнаш келган рақибалар баҳси ўзбек теннисчисининг тўлиқ назорати остида ўтди:

  • Биринчи сетдаги мутлақ устунлик (6:0): Камилла баҳсни юқори темпда бошлаб, «Australian Open-2020» ғолиби бўлган рақибасига бирорта ҳам гейм бермади ва «қуруқ» ҳисоб билан рақибни эсанкиратиб қўйди;

  • Ғалабали нуқта (6:3): Иккинчи сетда Кенин қаршилик кўрсатишга уринган бўлса-да, Раҳимова ўз устунлигини бой бермади ва 93 дақиқа давом этган беллашувда ғалабани илиб кетди;

  • Эйс зарбалари бўйича устунлик: Баҳс давомида Камилла 6 та эйс (тўғридан-тўғри очко келтирган узатма) амалга оширган бўлса, америкалик рақибаси атиги 2 та эйс билан чекланди.

Рейтинг кўрсаткичлари ва номдор рақиб

  • София Кениннинг мақоми: 25 ёшли Кенин бир пайтлар жаҳон рейтингида 4-ўрингача кўтарилган, «Australian Open-2020» чемпиони ҳамда «Roland Garros-2020» финалчиси саналади. Ҳозирда у WTA рейтингида 107-поғонани банд этиб турибди;

  • Камилла Раҳимованинг ўрни: Саралашда 15-рақам остида таснифланган Камилла айни дамда дунё рейтингида 76-ўринда бормоқда ва бу ғалаба орқали ўз очколарини янада яхшилаб олиш имконига эга бўлди.

Асосий тўр йўлланмаси: Олдинда ҳал қилувчи финал

Саралаш финалига йўл олган Камилла Раҳимова эндиликда WTA 1000 мусобақасининг асосий босқичига чиқиш учун курашади:

  • Эртанги рақиб: Ҳамюртимиз саралашнинг ҳал қилувчи баҳсида мезбонлар вакили, жаҳон рейтингининг 231-поғонасида бораётган хитойлик теннисчи Ҳан Ши билан баҳс олиб боради;

  • Мақсад: Агар Раҳимова мазкур баҳсда ҳам зафар қучса, дунёнинг энг кучли ракетка усталари жамланган Wuhan Open мусобақасининг асосий тўрида ўйинларини давом эттиради.

Камилла РаҳимоваСофия КенинWuhan OpenWTA 1000
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кутилмаган совға: Дунёнинг 2-рақамли теннисчиси ўзбекистонлик спортчини ҳайратда қолдирдиКутилмаган совға: Дунёнинг 2-рақамли теннисчиси ўзбекистонлик спортчини ҳайратда қолдирди3 октябр 11:19US Open: Камилла Раҳимова Нью-Йоркда 3-босқичгача етиб бордиUS Open: Камилла Раҳимова Нью-Йоркда 3-босқичгача етиб борди4 сентябр 23:27Камилла Раҳимова “Ролан Гаррос”да илк ғалабасини қўлга киритдиКамилла Раҳимова “Ролан Гаррос”да илк ғалабасини қўлга киритди26 май 19:32Шоҳжаҳон Эргашев Nomad камари учун Шаҳобиддин Эгамовга очиқ даъват ташладиШоҳжаҳон Эргашев Nomad камари учун Шаҳобиддин Эгамовга очиқ даъват ташладиБугун 22:08Грузиялик афсонавий мураббий расман терма жамоамиз бошқарувини қўлга олдиГрузиялик афсонавий мураббий расман терма жамоамиз бошқарувини қўлга олдиБугун 22:04«Манчестер Юнайтед» ва «Тоттенҳэм»нинг асосий таркиблари эълон қилинди«Манчестер Юнайтед» ва «Тоттенҳэм»нинг асосий таркиблари эълон қилиндиБугун 21:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди