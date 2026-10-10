Камилла Раҳимова Хитойдаги йирик турнирда София Кенинни мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистоннинг иккинчи ракеткаси Камилла Раҳимова Хитойнинг Ухан шаҳрида бўлиб ўтаётган нуфузли Вуҳан Опен турнирининг саралаш босқичида жаҳон юлдузи София Кенинни 6:0, 6:3 ҳисобида мағлуб этди.
- Раҳимова баҳс давомида 6 та эйс зарбаси билан рақибидан устунлик қилди ва 93 дақиқа давом этган ўйинда тўлиқ назоратни ўз қўлида ушлаб турди.
- Бу ғалаба орқали Камилла Раҳимова турнирнинг асосий тўрига чиқиш учун курашни давом эттиради.
Хитойнинг Ухань шаҳрида теннис бўйича хотин-қизлар ўртасидаги нуфузли WTA 1000 — Wuhan Open турнири старт олди. Мукофот жамғармаси 3 миллион 221 минг доллардан ортиқ бўлган ушбу йирик мусобақада Ўзбекистоннинг иккинчи ракеткаси Камилла Раҳимова ёрқин ғалаба билан иштирокини бошлади.
Ҳамюртимиз саралаш босқичининг ярим финалида жаҳон тенниси юлдузи, «Катта шлем» туркумидаги турнирлар чемпиони бўлган америкалик София Кенинни ҳеч қандай қийинчиликсиз, йирик 6:0, 6:3 ҳисобида таслим этди.
Ранг-баранг ўйин ва 93 дақиқалик устунлик
Кортда илк бор тўқнаш келган рақибалар баҳси ўзбек теннисчисининг тўлиқ назорати остида ўтди:
Биринчи сетдаги мутлақ устунлик (6:0): Камилла баҳсни юқори темпда бошлаб, «Australian Open-2020» ғолиби бўлган рақибасига бирорта ҳам гейм бермади ва «қуруқ» ҳисоб билан рақибни эсанкиратиб қўйди;
Ғалабали нуқта (6:3): Иккинчи сетда Кенин қаршилик кўрсатишга уринган бўлса-да, Раҳимова ўз устунлигини бой бермади ва 93 дақиқа давом этган беллашувда ғалабани илиб кетди;
Эйс зарбалари бўйича устунлик: Баҳс давомида Камилла 6 та эйс (тўғридан-тўғри очко келтирган узатма) амалга оширган бўлса, америкалик рақибаси атиги 2 та эйс билан чекланди.
Рейтинг кўрсаткичлари ва номдор рақиб
София Кениннинг мақоми: 25 ёшли Кенин бир пайтлар жаҳон рейтингида 4-ўрингача кўтарилган, «Australian Open-2020» чемпиони ҳамда «Roland Garros-2020» финалчиси саналади. Ҳозирда у WTA рейтингида 107-поғонани банд этиб турибди;
Камилла Раҳимованинг ўрни: Саралашда 15-рақам остида таснифланган Камилла айни дамда дунё рейтингида 76-ўринда бормоқда ва бу ғалаба орқали ўз очколарини янада яхшилаб олиш имконига эга бўлди.
Асосий тўр йўлланмаси: Олдинда ҳал қилувчи финал
Саралаш финалига йўл олган Камилла Раҳимова эндиликда WTA 1000 мусобақасининг асосий босқичига чиқиш учун курашади:
Эртанги рақиб: Ҳамюртимиз саралашнинг ҳал қилувчи баҳсида мезбонлар вакили, жаҳон рейтингининг 231-поғонасида бораётган хитойлик теннисчи Ҳан Ши билан баҳс олиб боради;
Мақсад: Агар Раҳимова мазкур баҳсда ҳам зафар қучса, дунёнинг энг кучли ракетка усталари жамланган Wuhan Open мусобақасининг асосий тўрида ўйинларини давом эттиради.
Изоҳлар 0
…