Ўзбекистон теннисида янги етакчи: Энди Мария Тимофеева мамлакатнинг биринчи ракеткаси
Ўзбекистон аёллар теннисида расман янги етакчи пайдо бўлди. Ўзбекистон теннис федерацияси матбуот хизмати берган маълумотларга кўра, истеъдодли теннисчи Мария Тимофеева янгиланган WTA (Аёллар теннис ассоциацияси) рейтингида юқори натижа қайд этиб, мамлакатнинг биринчи ракеткаси мақомига эришди.
Пекинда ўтказилган нуфузли мусобақадаги ишончли иштирок Тимофеевага фаолиятидаги шахсий рекордини янгилаш ва миллий рейтингда пешқадамликни қўлга олиш имконини берди.
Шахсий рекорд ва Пекиндаги зафарли юриш
Мария Тимофееванинг рейтинг поғоналари бўйлаб кескин кўтарилишига Хитойдаги муваффақиятли одим сабаб бўлди:
Янги рекорд поғона: Янгиланган жаҳон рейтингида Мария Тимофеева бирданига 63-ўринга кўтарилди. Бу унинг спорт фаолиятидаги энг юқори натижаси бўлиб, бунгача бўлган рекорди 68-поғона эди;
WTA 1000 мусобақасидаги муваффақият: Пекиндаги йирик мусобақада теннисчи саралаш босқичларини муваффақиятли енгиб ўтиб, асосий тўрнинг учинчи даврасига қадар етиб борди;
Рейтинг очколари: Ушбу юриш эвазига у 135 қимматли рейтинг очкосини ўз ҳисобига ёзиб қўйди ва жаҳон рейтингидаги ўрнини сезиларли даражада яхшилади.
Миллий рейтингдаги ўрин алмашинуви
Бунга қадар Ўзбекистоннинг аёллар ўртасидаги биринчи ракеткаси мақоми бошқа бир маҳоратли теннисчи — Камилла Рахимовага тегишли эди:
Рахимованинг ҳозирги ўрни: Янгиланган рўйхатда Камилла жаҳон бўйича 69-поғонадан жой олди;
Тимофееванинг етакчилиги: Мария 63-ўринни банд этиб, миллий кўрсаткичда Рахимовани ортда қолдирди ва мамлакатнинг биринчи рақамли теннисчиси сифатида эътироф этилди.
Ўзбекистон байроғи остидаги янги давр
Иккала спортчининг ҳам Ўзбекистон миллий термаси сафида тўп суриши мамлакат теннис мактаби учун муҳим бурилиш бўлди:
Спорт фуқаролигининг ўзгариши: Тимофеева ва Рахимова 2025 йилнинг охирида спорт фуқаролигини ўзгартириб, Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилишни танлаган эди;
Расмий тасдиқ: Мариянинг Ўзбекистон байроғи остига ўтиши 2025 йил 20 октябрда WTA тизимида расман акс этган бўлса, Камилланинг миллий жамоамизга қўшилгани ҳақида 2025 йил 1 декабрда эълон қилинган эди.
Айни пайтда ҳар икки теннисчи нуфузли халқаро турнирларда мамлакатимиз шарафини муносиб ҳимоя қилиб, жаҳон элитасида мунтазам равишда юқори натижаларни қайд этиб келмоқда.
Изоҳлар 0
…