Ўзбекистон теннисида янги етакчи: Энди Мария Тимофеева мамлакатнинг биринчи ракеткаси

·0·Спорт
Ўзбекистон теннисида янги етакчи: Энди Мария Тимофеева мамлакатнинг биринчи ракеткаси

Ўзбекистон аёллар теннисида расман янги етакчи пайдо бўлди. Ўзбекистон теннис федерацияси матбуот хизмати берган маълумотларга кўра, истеъдодли теннисчи Мария Тимофеева янгиланган WTA (Аёллар теннис ассоциацияси) рейтингида юқори натижа қайд этиб, мамлакатнинг биринчи ракеткаси мақомига эришди.

Пекинда ўтказилган нуфузли мусобақадаги ишончли иштирок Тимофеевага фаолиятидаги шахсий рекордини янгилаш ва миллий рейтингда пешқадамликни қўлга олиш имконини берди.

Шахсий рекорд ва Пекиндаги зафарли юриш

Мария Тимофееванинг рейтинг поғоналари бўйлаб кескин кўтарилишига Хитойдаги муваффақиятли одим сабаб бўлди:

  • Янги рекорд поғона: Янгиланган жаҳон рейтингида Мария Тимофеева бирданига 63-ўринга кўтарилди. Бу унинг спорт фаолиятидаги энг юқори натижаси бўлиб, бунгача бўлган рекорди 68-поғона эди;

  • WTA 1000 мусобақасидаги муваффақият: Пекиндаги йирик мусобақада теннисчи саралаш босқичларини муваффақиятли енгиб ўтиб, асосий тўрнинг учинчи даврасига қадар етиб борди;

  • Рейтинг очколари: Ушбу юриш эвазига у 135 қимматли рейтинг очкосини ўз ҳисобига ёзиб қўйди ва жаҳон рейтингидаги ўрнини сезиларли даражада яхшилади.

Миллий рейтингдаги ўрин алмашинуви

Бунга қадар Ўзбекистоннинг аёллар ўртасидаги биринчи ракеткаси мақоми бошқа бир маҳоратли теннисчи — Камилла Рахимовага тегишли эди:

  • Рахимованинг ҳозирги ўрни: Янгиланган рўйхатда Камилла жаҳон бўйича 69-поғонадан жой олди;

  • Тимофееванинг етакчилиги: Мария 63-ўринни банд этиб, миллий кўрсаткичда Рахимовани ортда қолдирди ва мамлакатнинг биринчи рақамли теннисчиси сифатида эътироф этилди.

Ўзбекистон байроғи остидаги янги давр

Иккала спортчининг ҳам Ўзбекистон миллий термаси сафида тўп суриши мамлакат теннис мактаби учун муҳим бурилиш бўлди:

  • Спорт фуқаролигининг ўзгариши: Тимофеева ва Рахимова 2025 йилнинг охирида спорт фуқаролигини ўзгартириб, Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилишни танлаган эди;

  • Расмий тасдиқ: Мариянинг Ўзбекистон байроғи остига ўтиши 2025 йил 20 октябрда WTA тизимида расман акс этган бўлса, Камилланинг миллий жамоамизга қўшилгани ҳақида 2025 йил 1 декабрда эълон қилинган эди.

Айни пайтда ҳар икки теннисчи нуфузли халқаро турнирларда мамлакатимиз шарафини муносиб ҳимоя қилиб, жаҳон элитасида мунтазам равишда юқори натижаларни қайд этиб келмоқда.

Мария ТимофееваКамилла РахимоваПекин WTA 1000Ўзбекистон теннис федерацияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Катта дубулға»: US Open-2026 турнирида 3 нафар ўзбекистонлик теннисчи қатнашади«Катта дубулға»: US Open-2026 турнирида 3 нафар ўзбекистонлик теннисчи қатнашади22 август 10:03Мария Тимофеева Португалияда WTA 125 турнирида чемпион бўлдиМария Тимофеева Португалияда WTA 125 турнирида чемпион бўлди28 сентябр 15:21Пекинда катта сенсация: Камилла Рахимова жаҳоннинг 26-ракеткасини таслим этди!Пекинда катта сенсация: Камилла Рахимова жаҳоннинг 26-ракеткасини таслим этди!4 октябр 01:21Камилла Раҳимова “Ролан Гаррос”да илк ғалабасини қўлга киритдиКамилла Раҳимова “Ролан Гаррос”да илк ғалабасини қўлга киритди26 май 19:32Ўзбекистон US Open'да тарихий рекорд ўрнатиш арафасидаЎзбекистон US Open'да тарихий рекорд ўрнатиш арафасида23 июл 00:36Мария Тимофеева Истанбулда бош совринни қўлга киритдиМария Тимофеева Истанбулда бош совринни қўлга киритди10 май 23:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди