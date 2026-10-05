Очиқ эътироф: Клопп 0:0 ҳисобидан кейин нега шогирдларидан ҳайратда қолганини айтди

·51·Спорт
Очиқ эътироф: Клопп 0:0 ҳисобидан кейин нега шогирдларидан ҳайратда қолганини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Германия терма жамоаси бош мураббийи Юрген Клопп Грецияга қарши голсиз дурангдан сўнг жамоанинг ўйинидан мамнунлигини билдирди.
  • Клопп шогирдларининг биринчи бўлимда кўрсатган динамикаси ва ўйин сифатидан ҳайратда қолганини, чунки улар унинг кутганларидан ҳам ошиб тушганини таъкидлади.

Германия миллий терма жамоаси бош мураббийи Юрген Клопп Миллатлар лигасининг 4-тури доирасида Салоники шаҳрида Грецияга қарши кечган баҳсдан сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Учрашув голсиз дуранг (0:0) билан якунланган бўлса-да, германиялик тажрибали мутахассис майдонда намойиш этилган ўйин сифати ва футболчиларнинг кўрсатган динамикасидан ҳайратда эканини яширмади.

Ёзда Юлиан Нагельсманн ўрнини эгаллаб, «Бундестим» бошқарувини қўлга олган Клопп қўл остида немислар гуруҳ босқичида 1 ғалаба, 1 мағлубият ва 2 дуранг қайд этди. Бироқ бош мураббий рақамлардан кўра жамоавий ўсишга юқори баҳо берди.

«Биринчи бўлимни бундай савияда ўтказишимизга ишонмагандим»

УЕФА расмий сайтининг RTL телеканалига таяниб хабар беришича, Юрген Клопп шогирдларининг Грецияга қарши ҳаракатларини тўлқинланиб баҳолади:

«Мен жуда мамнунман, чунки биз бу йўлни қаердан бошлаганимизни яхши биламан. Жамоамдан ҳақиқатан ҳам ҳайратдаман. Бу кўпроқ ёқимли ҳайрат — улар менинг кутганларимдан ҳам ошиб тушишди, асло хафа бўлганим йўқ!

Тўғрисини айтсам, биринчи бўлимни бундай юксак даражада ўтказишга қодир эканимизга аввал ишонмаган бўлардим. Йигитлар ажойиб ўйин намойиш этишди — деярли барча жабҳада энг юқори савияни кўрсатишди. Фақат биргина жиҳат етишмади: вазиятлардан унумли фойдаланиш ва ҳужумнинг якуний нуқтасида янада қулайроқ позицияда турган жамоадошларни ҳар доим ҳам илғай олмадик».

Икки ҳафталик синов ва ноябрдаги янги чақириқ

Мураббийнинг қайд этишича, сўнгги йиғин янги таркиб ва тактикани шакллантиришда ҳал қилувчи синов даври бўлди:

  • Кадрлар кўриги: Икки ҳафта давомида жуда кўплаб номзодлар кўриб чиқилди ва ҳар бир футболчи ўз салоҳиятини намойиш этиб, таркибдаги ўрнини ҳалол рақобатда исботлади;

  • Очиқ эшиклар сиёсати: Клопп жамоа кутилганидан яхшироқ ўйин кўрсата олишига ишонишини ва терма жамоа эшиклари барча муносиб номзодлар учун очиқ қолишини алоҳида таъкидлади.

Немис жамоаси Миллатлар лигасидаги кейинги учрашувини 13 ноябрь куни сафарда Сербия терма жамоасига қарши ўтказади. Мазкур баҳс Юрген Клопп лойиҳасининг гуруҳдаги якуний ўрнини белгилаб бериши кутилмоқда.

Юрген КлоппНасионлар лиги 4-турГермания футбол жамоасиСалоники
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонлик ёш самбочилар Жаҳон чемпионатида 5 та медални қўлга киритдиЎзбекистонлик ёш самбочилар Жаҳон чемпионатида 5 та медални қўлга киритдиКеча 23:56Юрген Клопп «Бундестим»даги дебютидан сўнг очиқ гапирди — Нидерландия билан дурангЮрген Клопп «Бундестим»даги дебютидан сўнг очиқ гапирди — Нидерландия билан дуранг25 сентябр 12:08Юрген Клопп Германия тарихидаги энг ёмон стартни қайд этди: 89 йиллик антирекорд!Юрген Клопп Германия тарихидаги энг ёмон стартни қайд этди: 89 йиллик антирекорд!28 сентябр 08:27Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?26 июл 01:12Клопп тарихдаги энг ёмон стартдан сўнг: “Футболчиларни эмас, мени танқид қилинг"Клопп тарихдаги энг ёмон стартдан сўнг: “Футболчиларни эмас, мени танқид қилинг"28 сентябр 22:16Клопп Германиядаги тарихий илк ғалабасидан сўнг кийиниш хонасидаги сирни очди!Клопп Германиядаги тарихий илк ғалабасидан сўнг кийиниш хонасидаги сирни очди!2 октябр 10:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди