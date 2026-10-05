Очиқ эътироф: Клопп 0:0 ҳисобидан кейин нега шогирдларидан ҳайратда қолганини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Германия терма жамоаси бош мураббийи Юрген Клопп Грецияга қарши голсиз дурангдан сўнг жамоанинг ўйинидан мамнунлигини билдирди.
- Клопп шогирдларининг биринчи бўлимда кўрсатган динамикаси ва ўйин сифатидан ҳайратда қолганини, чунки улар унинг кутганларидан ҳам ошиб тушганини таъкидлади.
Германия миллий терма жамоаси бош мураббийи Юрген Клопп Миллатлар лигасининг 4-тури доирасида Салоники шаҳрида Грецияга қарши кечган баҳсдан сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Учрашув голсиз дуранг (0:0) билан якунланган бўлса-да, германиялик тажрибали мутахассис майдонда намойиш этилган ўйин сифати ва футболчиларнинг кўрсатган динамикасидан ҳайратда эканини яширмади.
Ёзда Юлиан Нагельсманн ўрнини эгаллаб, «Бундестим» бошқарувини қўлга олган Клопп қўл остида немислар гуруҳ босқичида 1 ғалаба, 1 мағлубият ва 2 дуранг қайд этди. Бироқ бош мураббий рақамлардан кўра жамоавий ўсишга юқори баҳо берди.
«Биринчи бўлимни бундай савияда ўтказишимизга ишонмагандим»
УЕФА расмий сайтининг RTL телеканалига таяниб хабар беришича, Юрген Клопп шогирдларининг Грецияга қарши ҳаракатларини тўлқинланиб баҳолади:
«Мен жуда мамнунман, чунки биз бу йўлни қаердан бошлаганимизни яхши биламан. Жамоамдан ҳақиқатан ҳам ҳайратдаман. Бу кўпроқ ёқимли ҳайрат — улар менинг кутганларимдан ҳам ошиб тушишди, асло хафа бўлганим йўқ!
Тўғрисини айтсам, биринчи бўлимни бундай юксак даражада ўтказишга қодир эканимизга аввал ишонмаган бўлардим. Йигитлар ажойиб ўйин намойиш этишди — деярли барча жабҳада энг юқори савияни кўрсатишди. Фақат биргина жиҳат етишмади: вазиятлардан унумли фойдаланиш ва ҳужумнинг якуний нуқтасида янада қулайроқ позицияда турган жамоадошларни ҳар доим ҳам илғай олмадик».
Икки ҳафталик синов ва ноябрдаги янги чақириқ
Мураббийнинг қайд этишича, сўнгги йиғин янги таркиб ва тактикани шакллантиришда ҳал қилувчи синов даври бўлди:
Кадрлар кўриги: Икки ҳафта давомида жуда кўплаб номзодлар кўриб чиқилди ва ҳар бир футболчи ўз салоҳиятини намойиш этиб, таркибдаги ўрнини ҳалол рақобатда исботлади;
Очиқ эшиклар сиёсати: Клопп жамоа кутилганидан яхшироқ ўйин кўрсата олишига ишонишини ва терма жамоа эшиклари барча муносиб номзодлар учун очиқ қолишини алоҳида таъкидлади.
Немис жамоаси Миллатлар лигасидаги кейинги учрашувини 13 ноябрь куни сафарда Сербия терма жамоасига қарши ўтказади. Мазкур баҳс Юрген Клопп лойиҳасининг гуруҳдаги якуний ўрнини белгилаб бериши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…