Ўзбекистонлик ёш самбочилар Жаҳон чемпионатида 5 та медални қўлга киритди

·2·Спорт
Ўзбекистонлик ёш самбочилар Жаҳон чемпионатида 5 та медални қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонлик ёш самбочилар Грециянинг Салоники шаҳрида бўлиб ўтган Жаҳон чемпионатида 1 та олтин, 1 та кумуш ва 3 та бронза медални қўлга киритди.
  • Ислом Абдузокиров ўз ёш тоифасида олтин медални, Озодбек Атоев эса кумуш медални тақдим этди.
  • Бронза медалларни Асадбек Матёқубов, Бахтжан Мамутов ва Дониёр Мўминовлар қўлга киритишди.

Грециянинг Салоники шаҳрида самбо бўйича ёшлар, ўсмирлар ва кадетлар ўртасидаги нуфузли Жаҳон чемпионати қизғин давом этмоқда. Дунёнинг энг кучли ёш самбочилари жамланган ушбу мусобақада Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси аъзолари муваффақиятли иштирок этиб, мусобақанинг дастлабки кунлариданоқ юқори натижаларни қайд этди.

Кеча ёшлар тоифасида кечган муросасиз беллашувлар якунига кўра, ҳамюртларимиз 1 та олтин, 1 та кумуш ҳамда 3 та бронза — жами 5 та медалга сазовор бўлишди.

Ислом Абдузокиров — қитъадан ошган маҳорат ва жаҳон олтини

Куннинг энг ёрқин натижасини истеъдодли полвонимиз Ислом Абдузокиров қайд этди. У барча босқичлардаги рақибларини ишончли тарзда мағлуб этиб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилди ва Ўзбекистон терма жамоаси ҳисобига мазкур жаҳон чемпионатининг илк олтин медалини тақдим этди.

Яна бир умидли спортчимиз Озодбек Атоев кескин ва тенг курашлар остида кечган финал баҳсига қадар етиб бориб, мусобақанинг кумуш медалини расмийлаштирди.

Жанговар самбо ва совриндорлар сафи

Жамоамиз ғазнасига бронза медалларни тақдим этган спортчиларимиз орасида жанговар самбо усталарининг ҳам салмоқли ҳиссаси бор:

  • Олтин медаль: Ислом Абдузокиров;

  • Кумуш медаль: Озодбек Атоев;

  • Бронза медаллар:

    • Асадбек Матёқубов;

    • Бахтжан Мамутов (жанговар самбо);

    • Дониёр Мўминов (жанговар самбо).

Энди навбат кадетларга: Кураш давом этади

Салоники шаҳрида кечаётган дунё биринчилигида муросасиз баҳслар тўхтаб қолмайди. Бугун мусобақа доирасида кадетлар ўртасидаги саралаш ва ҳал қилувчи баҳсларга старт берилади.

Ўзбекистонлик ёш умид эгаларининг дастлабки кундаги бундай ёрқин натижаси бугунги баҳсларда гиламга чиқувчи кадетлар терма жамоаси учун ҳам муҳим руҳий ва психологик туртки бўлиши шубҳасиз.

Жаҳон чемпионатиСалоникиЎзбекистон ёшлар терма жамоасиИслом Абдузокиров
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

XX ёзги Осиё ўйинлари: Фирдавс Атамурадов Аичи-Нагояда кумуш медаль олдиXX ёзги Осиё ўйинлари: Фирдавс Атамурадов Аичи-Нагояда кумуш медаль олди22 сентябр 14:10Ўзбек шахматининг мутлақ триумфи: Абдусатторовда олтин, Ёқуббоев ва Синдаровда медалларЎзбек шахматининг мутлақ триумфи: Абдусатторовда олтин, Ёқуббоев ва Синдаровда медаллар29 сентябр 17:04Нагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютдиНагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютди21 сентябр 08:08Покизахон Камолиддинова Аичи-Нагояда Осиё чемпиони бўлдиПокизахон Камолиддинова Аичи-Нагояда Осиё чемпиони бўлди28 сентябр 14:57Бугун Аичи–Нагояда Ўзбекистондан 9 та медаль: икки олтин қўлга киритилдиБугун Аичи–Нагояда Ўзбекистондан 9 та медаль: икки олтин қўлга киритилди30 сентябр 19:43ФИДЕ Жавоҳир Синдаров ва Гукеш Доммараджу ўртасидаги чемпионлик жангини эълон қилдиФИДЕ Жавоҳир Синдаров ва Гукеш Доммараджу ўртасидаги чемпионлик жангини эълон қилди3 октябр 07:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди