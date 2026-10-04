Ўзбекистонлик ёш самбочилар Жаҳон чемпионатида 5 та медални қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонлик ёш самбочилар Грециянинг Салоники шаҳрида бўлиб ўтган Жаҳон чемпионатида 1 та олтин, 1 та кумуш ва 3 та бронза медални қўлга киритди.
- Ислом Абдузокиров ўз ёш тоифасида олтин медални, Озодбек Атоев эса кумуш медални тақдим этди.
- Бронза медалларни Асадбек Матёқубов, Бахтжан Мамутов ва Дониёр Мўминовлар қўлга киритишди.
Грециянинг Салоники шаҳрида самбо бўйича ёшлар, ўсмирлар ва кадетлар ўртасидаги нуфузли Жаҳон чемпионати қизғин давом этмоқда. Дунёнинг энг кучли ёш самбочилари жамланган ушбу мусобақада Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси аъзолари муваффақиятли иштирок этиб, мусобақанинг дастлабки кунлариданоқ юқори натижаларни қайд этди.
Кеча ёшлар тоифасида кечган муросасиз беллашувлар якунига кўра, ҳамюртларимиз 1 та олтин, 1 та кумуш ҳамда 3 та бронза — жами 5 та медалга сазовор бўлишди.
Ислом Абдузокиров — қитъадан ошган маҳорат ва жаҳон олтини
Куннинг энг ёрқин натижасини истеъдодли полвонимиз Ислом Абдузокиров қайд этди. У барча босқичлардаги рақибларини ишончли тарзда мағлуб этиб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилди ва Ўзбекистон терма жамоаси ҳисобига мазкур жаҳон чемпионатининг илк олтин медалини тақдим этди.
Яна бир умидли спортчимиз Озодбек Атоев кескин ва тенг курашлар остида кечган финал баҳсига қадар етиб бориб, мусобақанинг кумуш медалини расмийлаштирди.
Жанговар самбо ва совриндорлар сафи
Жамоамиз ғазнасига бронза медалларни тақдим этган спортчиларимиз орасида жанговар самбо усталарининг ҳам салмоқли ҳиссаси бор:
Олтин медаль: Ислом Абдузокиров;
Кумуш медаль: Озодбек Атоев;
Бронза медаллар:
Асадбек Матёқубов;
Бахтжан Мамутов (жанговар самбо);
Дониёр Мўминов (жанговар самбо).
Энди навбат кадетларга: Кураш давом этади
Салоники шаҳрида кечаётган дунё биринчилигида муросасиз баҳслар тўхтаб қолмайди. Бугун мусобақа доирасида кадетлар ўртасидаги саралаш ва ҳал қилувчи баҳсларга старт берилади.
Ўзбекистонлик ёш умид эгаларининг дастлабки кундаги бундай ёрқин натижаси бугунги баҳсларда гиламга чиқувчи кадетлар терма жамоаси учун ҳам муҳим руҳий ва психологик туртки бўлиши шубҳасиз.
Изоҳлар 0
…